Stati Uniti

La nuova iniziativa statunitense per la conservazione del carbonio stanzia 45 milioni di dollari per materiali da costruzione sostenibili

L’opportunità della canapa di brillare come materiale da costruzione per lo stoccaggio del carbonio è arrivata.

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha stanziato 45 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo di tecnologie che possono convertire gli edifici in strutture di stoccaggio netto del carbonio.

L’agenzia ha annunciato lunedì che sta sperimentando tecnologie per superare le barriere esistenti, tra cui la spesa attuale, la scarsità e le limitazioni geografiche dei materiali da costruzione che immagazzinano carbonio.

La mossa ha lo scopo di aiutare a rimuovere il carbonio dall’atmosfera mentre la catena di approvvigionamento per i materiali da costruzione di stoccaggio del carbonio viene sviluppata, contribuendo all’obiettivo del presidente Joe Biden di raggiungere emissioni nette zero negli Stati Uniti entro il 2050, ha dichiarato l’agenzia.

«I materiali da costruzione e le tecniche di costruzione offrono un’enorme promessa come pozzi di carbonio», ha detto il segretario all’Energia Jennifer M. Granholm in una dichiarazione.

«Come ha fatto in tanti altri settori della nostra economia, (l’agenzia) sta per provare a cambiare il gioco ancora una volta».

L’Advanced Research Projects Agency-Energy del DOE stanzierà fino a 41 milioni di dollari per un progetto chiamato HarnessingEmissions into Structures Taking Inputs from the Atmosphere(HESTIA). L’obiettivo è quello di sviluppare materiali edilizi negativi al carbonio e progetti di edifici che rimuoveranno il carbonio dall’atmosfera durante il processo di produzione e immagazzineranno il carbonio nel prodotto finito.

Il DOE sta fornendo altri 4 milioni di dollari per sviluppare strumenti di analisi del ciclo di vita degli edifici e strutture per l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio nella costruzione di edifici.

Secondo il DOE, le emissioni di gas serra associate alla produzione dei materiali e alla costruzione, ristrutturazione e smaltimento degli edifici alla fine della loro vita utile rappresentano il 10% delle emissioni annuali totali negli Stati Uniti. Queste emissioni possono essere concentrate all’inizio della vita di un edificio.

Le proposte di successo per il finanziamento HESTIA, secondo il DOE, ridurranno l’impronta ambientale dalla produzione e dall’uso di risorse nazionali, e useranno materiali da costruzione e design che rimuovono l’anidride carbonica dall’atmosfera e immagazzinano il carbonio nel prodotto finito.

Stati Uniti

La Legge della California sul CBD: un passo avanti e due indietro?

Dopo quattro anni di attesa con il fiato sospeso, la California ha finalmente emanato una legislazione che regolamenta e autorizza la vendita, la lavorazione e la produzione di prodotti derivati dalla canapa, come alimenti, integratori e cosmetici.

In particolare, la vendita di tali prodotti aveva già proliferato in California per anni, in gran parte senza sosta.

Gli operatori del settore e i sostenitori hanno salutato la nuova legge per aver finalmente legittimato la vendita di prodotti derivati dalla canapa in California.

La legge inaugura anche potenzialmente una nuova era di regolamenti ragionevoli e sempre più armonizzati a livello statale, data la posizione della California come una delle economie più grandi e più favorevoli alla cannabis, la sua enorme influenza sulle industrie alimentari, delle bevande e degli integratori, e la mancanza di standardizzazione federale.

I principi fondamentali della legge includono:

– Requisiti di registrazione per i trasformatori e i produttori con il Dipartimento della Salute Pubblica della California.

– Requisiti di test ed etichettatura per i prodotti finiti venduti in California, molti dei quali sono rispecchiati dai requisiti esistenti in altri stati.

– Una definizione estesa di THC per catturare tutte le forme di tetraidrocannabinolo e i suoi isomeri, insieme a qualsiasi altro cannabinoide “intossicante”.

– Proibizione della sintesi chimica dei cannabinoidi, apparentemente catturando CBN, delta-8 THC e altri prodotti popolari.

In breve, la nuova legge rappresenta, almeno per certi aspetti, un progresso sostanziale della California nella regolamentazione affermativa dei prodotti derivati dalla canapa.

Ma questo slancio in avanti è oscurato da ambiguità, preoccupazioni e domande che circondano l’attuazione.

Per noi, non c’è domanda più grande o più significativa riguardo all’attuazione della legge di quella che lo stesso dipartimento della salute della California ha creato con una FAQ di dicembre.

Le FAQ di un’agenzia non sono legge. Ma indica come i burocrati probabilmente interpreteranno ciò che sono stati diretti a fare da una nuova legge, così la FAQ non vincolante del dipartimento della salute della California solleva grandi preoccupazioni.

La FAQ afferma:

[Domanda]: Ho sede fuori dalla California e voglio fabbricare prodotti IH [canapa industriale]. Posso ottenere un IHPR [registrazione del prodotto di canapa industriale]per vendere i miei prodotti in California?

[Risposta]: No. La California autorizza solo i produttori di estratti di canapa industriale fuori dallo stato. Attualmente, i prodotti alimentari contenenti canapa industriale fabbricati al di fuori della California non possono entrare nel commercio interstatale per legge federale”.

Sì, avete letto bene. I regolatori sanitari della California interpretano la legge per permettere a un’azienda fuori dallo stato di fabbricare e produrre “estratto di canapa”, cioè ingredienti intermedi (CBD isolato o distillato, per esempio). Ma dicono che la legge proibisce a un’azienda fuori dallo stato di produrre un prodotto finito di canapa (per esempio, un gommoso isolato di CBD).

In altre parole, un’azienda del Colorado può produrre l’isolato di CBD, venderlo a un’azienda californiana, e l’azienda californiana può legalmente incorporare l’isolato in una gomma CBD che viene venduta nello Stato.

Tuttavia, un’azienda del Colorado non potrebbe produrre un gommoso isolato di CBD in Colorado e poi vendere legalmente il prodotto finito in California (anche se rispettasse tutti gli altri aspetti della legge della California).

Problemi nella stampa fine

Le FAQ presentano due diverse serie di problemi correlati – una serie di complesse questioni legali e una serie fondata su intricate questioni di politica pubblica. Oggi ci concentreremo sulle questioni statutarie e costituzionali nelle FAQ.

Le FAQ sono coerenti con la nuova legge?

Apparentemente no.

La legge approvata dai legislatori californiani l’anno scorso non distingue in modo definito tra produttori dello stato e produttori fuori dallo stato.

La legge richiede anche specificamente che un produttore di canapa fuori dallo stato rimborsi al dipartimento della salute dello stato le spese di viaggio per condurre ispezioni in loco delle strutture dei produttori.

Queste disposizioni contemplano chiaramente – se non permettono espressamente – la produzione fuori dallo Stato di prodotti finiti di canapa. Pertanto, è difficile, se non impossibile, far quadrare il linguaggio esplicito della legge con le FAQ del dipartimento della salute.

La distinzione tra estratti di canapa e prodotti finiti è difendibile secondo la legge federale?

No.

Anche se non espressamente affrontato, sembra che il dipartimento della salute della California giustifichi la sua interpretazione sostenendo che gli estratti di canapa sono legali sotto le leggi federali sugli alimenti e sui farmaci, ma i prodotti cannabinoidi finiti non lo sono.

Per cominciare, questa nozione è incompatibile con il regime normativo federale che circonda i prodotti alimentari e gli integratori – sia gli ingredienti che i prodotti finiti sono regolati in coordinamento tra loro secondo la legge federale.

Il recente rifiuto della FDA della domanda di Charlotte’s Web per «l’estratto di canapa a spettro completo» come ingrediente dietetico sottolinea questo punto esatto.

Detto diversamente, agli occhi della FDA, è l’ingrediente (l’estratto di canapa) che è al centro del controllo normativo, non semplicemente il prodotto finito. I funzionari della FDA hanno confermato tanto in altri momenti (anche subito dopo la promulgazione del Farm bill del 2018).

La FDA vede l’estratto di canapa e i prodotti derivati dalla canapa allo stesso modo; la nuova legge della California no. Di conseguenza, la distinzione del dipartimento della salute della California tra estratti di canapa e prodotti finiti derivati dalla canapa secondo la legge federale poggia su un terreno giuridico molto instabile.

La politica del CDPH viola la Clausola del Commercio?

Questa è la questione legale più interessante presentata dalla FAQ.

Vietando la vendita di prodotti finiti fabbricati fuori dallo stato, mentre si richiede che tutti i prodotti derivati dalla canapa siano fabbricati entro i confini della California, la FAQ sembra violare la protezione della costituzione federale del commercio interstatale.

A partire dalla fine del 1800, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la Clausola di Commercio della Costituzione contiene un’implicita componente “dormiente”.

Questa cosiddetta “Dormant Commerce Clause” impedisce politiche statali protezionistiche che favoriscono i residenti o le imprese dello stato a spese dei non residenti che conducono affari all’interno di quello stato.

Più recentemente, la Dormant Commerce Clause è stata usata per contestare simili restrizioni nell’industria della marijuana, come i requisiti di residenza nello stato o le disposizioni che favoriscono i residenti di lunga data. Questi casi si sono verificati in Maine, Michigan e Missouri, tra gli altri.

Qui, la California sembra gravare in modo simile e inammissibile e limitare i produttori, i distributori e i marchi fuori dallo stato – tutti che hanno speso tempo e denaro significativi per stabilire catene di approvvigionamento commerciale fuori dalla California (da quando la California si è opposta alle proposte di permettere tali prodotti per quattro anni, si badi bene).

Infatti, murando ampiamente la quinta economia più grande del mondo per queste aziende fuori dallo stato, la California sta causando un danno reale.

Come le imprese di canapa sanno, dalla mercificazione dei prezzi della canapa dopo il Farm Bill del 2018, la stragrande maggioranza del margine dell’industria della canapa proviene dalla vendita di prodotti finiti. Il Dipartimento della salute della California riserva tutto questo margine alle aziende dello stato.

È anche difficile discernere qualsiasi giustificazione legittima per questa politica. Il dipartimento della salute non può sostenere in modo credibile che questa politica renda i consumatori californiani più sicuri, perché le aziende fuori dallo stato sono chiaramente altrettanto capaci di assicurare la sicurezza dei consumatori.

In definitiva, crediamo che la nuova legge sia un gigantesco balzo in avanti per la California per mettersi finalmente al passo con molti quadri normativi statali più avanzati.

Se implementata in modo ponderato, la California potrebbe stabilire uno standard nazionale de facto. Le FAQ del dipartimento della salute, tuttavia, mostrano che la California ha ancora molta strada da fare.

Stati Uniti

New York darà ai coltivatori di canapa la possibilità di coltivare e processare la marijuana per l’uso degli adulti

New York sta dando ai coltivatori di canapa con licenza un primo tentativo di coltivare marijuana per uso adulto questa primavera al fine di rifornire il mercato dell’uso adulto dello stato il prossimo anno.

Una nuova legge firmata martedì dal governatore Kathy Hochulistituisce una prima licenza di «coltivatore condizionato per l’uso da parte degli adulti», che mira ad accelerare il mercato della marijuana quando le vendite per uso da parte degli adulti diventeranno legali l’anno prossimo.

L’idea è nata come un modo per prevenire i lunghi ritardi sperimentati da altri stati nel lancio dei mercati della marijuana per uso adulto. Per essere idonei a coltivare marijuana con una licenza condizionata, i newyorkesi devono:

– Avere una licenza di canapa dal Dipartimento dell’Agricoltura e dei Mercati di New York al 31 dicembre dello scorso anno.

– Aver coltivato e raccolto canapa per almeno due degli ultimi quattro anni.

– Avere almeno il 51% di proprietà di un’azienda autorizzata a coltivare canapa.

– Partecipare a un programma di sostenibilità ambientale e a un programma di mentoring di equità sociale.

Hochul ha detto, dopo aver firmato il provvedimento, che dare agli operatori della canapa la prima opportunità «posiziona i contadini di New York per essere i primi a coltivare la cannabis e dare il via alla nuova industria sicura, equa e inclusiva che stiamo costruendo».

New York ha legalizzato la marijuana per gli adulti l’anno scorso e ha autorizzato la produzione di canapa nel 2017.

L’anno scorso New York ha dato la licenza a 748 coltivatori di canapa su circa 33.000 acri e 1,1 milioni di piedi quadrati di coltivazione indoor e in serra.

Le licenze condizionali per la coltivazione della marijuana permettono ai coltivatori di «lavorare minimamente e distribuire prodotti di cannabis, a condizione che tali prodotti finali siano in forma di fiore di cannabis».

Per gli operatori della canapa di New York che vogliono lavorare ulteriormente o estrarre cannabinoidi dalla canapa, sarà necessaria una licenza condizionale separata.

Queste licenze saranno riservate alle persone che hanno già fatto domanda per la nuova licenza di “processore di canapa cannabinoide” dello Stato, un tipo di licenza istituita l’anno scorso. Non è stato immediatamente chiaro quante persone abbiano fatto domanda per quelle licenze, che costano 400 dollari e sono valide per due anni.

Gli attivisti della canapa hanno applaudito alla legge sulle licenze condizionali, ma hanno messo in guardia sul fatto che la canapa e la marijuana sono varietà diverse di cannabis con ostacoli normativi molto diversi.

«Questo è un programma temporaneo e condizionale, e vogliamo vedere come vanno le cose, ma vogliamo essere sicuri che nel lungo periodo questi confini siano tenuti separati», ha detto Jonathan Miller, avvocato della U.S. Hemp Roundtable, alla WNBC-TV di New York.

La legge non stabilisce tasse per entrambi i tipi di licenza condizionale. Le licenze condizionali scadranno entro il 2024, dopodiché i coltivatori e i trasformatori avranno bisogno di licenze regolari dal nuovo Cannabis Control Board dello stato, che supervisiona sia l’industria della canapa che della marijuana.

Stati Uniti

Gli Stati stanno riducendo i dispensari di cannabis?

Il “degrado urbano” in America parla un linguaggio universale, un vernacolo visto e sentito nei film, negli annunci politici e nella vita reale. Suona così: Finestre rotte, edifici vuoti, muri e porte ricoperti di graffiti. Persone non gradite che gironzolano fuori dai negozi di liquori e dai commercianti di pornografia (meno visibili nell’era online, ma ancora parte di questo classico tropo). Ma grazie alla legalizzazione della cannabis, le aree in difficoltà in America hanno un’altra caratteristica: i dispensari legali di cannabis. La maggiore concentrazione di dispensari nelle aree a basso reddito d’America può essere dovuta alla pratica distruttiva del “redlining“.

Secondo una recente ricerca condotta nello stato di Washington e pubblicata sulla rivista Drug and Alcohol Dependence, insieme ad altri elementi che la “società educata” può ritenere sgradevoli, i dispensari di cannabis tendono anche a raggrupparsi in aree a basso reddito, che a loro volta – dato che la razza è spesso correlata alla classe – tendono anche ad essere meno bianche.

Le aree più ricche e più bianche, al contrario, tendono a limitare o a vietare del tutto le attività di cannabis. Questo a sua volta alimenta un circolo vizioso: Poiché i dispensari di cannabis sono accomunati ai banchi dei pegni e ai negozi di liquori di Skid Row, i dispensari di cannabis acquisiscono una reputazione sgradevole – e poi vengono spinti verso i quartieri più malfamati delle città che hanno appena legalizzato.

Tutto questo si aggiunge a una sorta di redlining post-legalizzazione – un fenomeno che diversi studiosi e attivisti stanno notando.

Sebbene questa nuova ricerca sia stata condotta a Washington, studi precedenti hanno anche scoperto che i negozi di cannabis per uso adulto «hanno maggiori probabilità di concentrarsi in aree economicamente svantaggiate». Situazioni simili si vedono in tutto il paese. Quando un consiglio comunale o un dipartimento di pianificazione della contea determina la “zona verde” locale – l’area della città dichiarata aperta alle imprese di cannabis – quell’area tende ad essere una zona industriale o a basso reddito.

«La maggior parte delle zone verdi per la cannabis sono in aree a basso reddito, e questo ha causato problemi sia per i residenti che per le imprese di cannabis», ha detto Amber E. Senter, un’imprenditrice di cannabis di Oakland, California, e attivista per l’equità sociale che ha co-fondato Supernova Women, che sostiene la partecipazione dei BIPOC nell’industria legale della cannabis (e non era coinvolta nello studio).

Tenete a mente come la legalizzazione della cannabis è stata proposta ai politici e al pubblico dopo decenni di guerra alla droga incentrata sulla cannabis e di incarcerazione. Il fatto che queste imprese di cannabis sono più spesso di proprietà di investitori e imprenditori bianchi che estraggono dalle comunità nere e marroni le entrate che una volta andavano ai venditori del “mercato tradizionale”, mette ulteriormente in evidenza un’altra lacuna nella missione di giustizia sociale della legalizzazione della marijuana.

Nello studio, i ricercatori dell’Università di Washington e dell’Oregon Public Health Division hanno intervistato 10.009 persone dai 18 ai 25 anni che vivono nello stato di Washington. I sondaggi sono stati raccolti dal 2015 al 2019. Agli intervistati è stato chiesto di riferire il loro uso di cannabis, se la cannabis fosse di facile accesso, e se la cannabis fosse considerata “accettabile” nella loro comunità.

E’ stato valutato anche lo “svantaggio del quartiere” degli intervistati, una metrica derivata da «cinque variabili del censimento USA». E lo «svantaggio del quartiere» tendeva ad indicare l’uso settimanale o quotidiano di cannabis, nonché una «maggiore accettabilità percepita dell’uso di cannabis». Le persone che vivevano entro un chilometro «da almeno un punto vendita di cannabis vivevano in tratti del censimento con maggiore svantaggio di vicinato», hanno scoperto i ricercatori.

Gli autori dello studio hanno osservato che non era immediatamente chiaro se le persone nelle aree a basso reddito fumassero cannabis perché era lì che si trovava la cannabis, o se far fronte allo stress di vivere in un’area svantaggiata e iperpolizzata significasse un maggior uso di cannabis.

Gli autori non hanno risposto alle e-mail che cercavano un commento sul redlining dei dispensari di cannabis. Tuttavia, “Se risultati simili continuano ad emergere”, hanno scritto nel loro studio, “questo potrebbe suggerire che gli stati dovrebbero cercare di limitare la disponibilità geografica dei punti vendita al dettaglio al fine di prevenire aumenti dell’uso di cannabis e dei danni correlati in tutta la popolazione”.

Cannabis Redlining spiegata

Come appare in azione il redlining de-facto della cannabis? Lo stato di New York offre un esempio. Lo stato ha legalizzato la cannabis per l’uso da parte degli adulti l’anno scorso, ma le comunità avevano tempo fino al 31 dicembre 2021 per decidere se vietare i dispensari e le sale di consumo. (A differenza di altri stati, le città e i paesi non potevano vietare la coltivazione). E secondo il Rockefeller Institute of Government, circa la metà dello stato ha approvato divieti.

Dove è stata vietata la cannabis? Nella Contea di Westchester, un ricco sobborgo immediatamente a nord di New York City e la seconda contea più ricca dello stato dopo Manhattan, la maggior parte delle città ha scelto di vietarla. Nella contea di St. Lawrence, la seconda più povera (davanti al Bronx), la maggior parte delle città, paesi e villaggi hanno optato per il divieto.

New York è solo l’esempio più recente. Nel New Jersey, circa il 70% dello stato “ha completamente rinunciato all’industria della cannabis ricreativa”, ha riportato il New Jersey Herald la scorsa estate. Quei 98 comuni che hanno permesso i dispensari – “per lo più nel South Jersey e nel Central Jersey”, secondo il giornale, con le aree operaie e industriali di Newark permesse, ma non i sobborghi più ricchi di New York City – li hanno limitati a «una particolare area di sviluppo o zona».

Nel New Jersey, almeno alcune aree si sono ritirate perché sentivano che il processo si stava muovendo troppo velocemente, o che non avevano ricevuto abbastanza indicazioni dallo stato. Ma alcuni altri hanno associato la cannabis a questioni di “qualità della vita”, come la paura delle Skid Rows descritta sopra.

Come ha detto Michael Soriano, il sindaco di Parsippany-Troy Hills, il redlining (o zonizzazione della marijuana), la sua comunità “si adatta a ciò che i nostri residenti permetterebbero e a ciò che la nostra infrastruttura ha da offrire.” E come ha detto al giornale un consulente per il business della cannabis, le città che hanno optato per il redlining avevano redditi mediani più bassi ed erano desiderose di soppiantare i loro bilanci con le entrate fiscali della cannabis.

Non c’è niente di intrinsecamente squallido in un negozio d’erba, così come non c’è niente di intrinsecamente squallido in un negozio che vende liquori. Pensate ad un’enoteca di alto livello. Ora pensate a una vetrina illuminata al neon che offre bottiglie di plastica di vodka a buon mercato da dietro un vetro antiproiettile. Sono entrambi nella stessa linea di lavoro; entrambi hanno una licenza dallo stesso regolatore statale.

Lo stesso vale per la cannabis. Eppure gli americani e i politici americani la pensano diversamente. Finché non lo faranno, i negozi di cannabis sono vittime di una politica che, indipendentemente dalle intenzioni, cade negli stessi schemi di comportamento della proibizione della cannabis.

Stati Uniti

I candidati al Senato degli Stati Uniti abbracciano i temi della riforma della cannabis nella strategia della campagna politica

Due candidati democratici al Senato degli Stati Uniti hanno fatto della riforma della politica della cannabis un tema chiave delle loro campagne.

Con la stagione elettorale del 2022 già in pieno svolgimento, i candidati e i partiti politici sono impegnati a creare le loro strategie di campagna e a comunicare agli elettori le loro opinioni sui temi chiave. Con molti che si aspettano che le elezioni di midterm di quest’anno siano in gran parte un referendum sull’amministrazione Biden, i candidati che si distinguono dal gruppo potrebbero creare un percorso di successo. E per due candidati democratici al Senato degli Stati Uniti, la riforma della cannabis è diventata un tema primario della campagna elettorale.

In Louisiana, il candidato democratico al Senato degli Stati Uniti Gary Chambers ha fatto notizia il mese scorso quando ha fumato un blunt in un video della campagna. Come sostenitore della giustizia sociale di Baton Rouge, Chambers ha usato il video di lui che fuma marijuana in un parco di New Orleans per portare l’attenzione sull’impatto della proibizione della cannabis, in particolare sulle comunità di colore.

«Ogni 37 secondi, qualcuno viene arrestato per possesso di marijuana», dice Chambers nel video mentre il suono di un orologio scandisce i secondi. «Dal 2010, la polizia ha arrestato circa 7,3 milioni di americani per aver violato le leggi sulla marijuana. I neri hanno quattro volte più probabilità di essere arrestati per le leggi sulla marijuana rispetto ai bianchi».

La Louisiana ha fatto alcuni progressi sulla riforma della cannabis, con i legislatori che hanno approvato una legge del 2015 per legalizzare l’uso medico della marijuana, anche se sotto uno dei programmi più restrittivi della nazione. Nel 2020 la legislatura ha approvato un’ulteriore legge per espandere l’accesso al programma a più pazienti, e un’altra legge passata nel 2021 ha legalizzato il fiore di cannabis fumabile. Lo Stato ha anche iniziato a lavorare sulla depenalizzazione della marijuana, con il governatore democratico John Bel Edwards che ha firmato l’anno scorso la legislazione per rimuovere le sanzioni penali per il possesso di piccole quantità di cannabis. Ma Chambers, che spera di vincere il seggio al Senato USA ora occupato dal senatore repubblicano John Kennedy, è interessato a qualcosa di più della semplice legalizzazione. Egli vuole anche vedere l’uso della cannabis normalizzato.

«Spero che questo spot funzioni non solo per destigmatizzare l’uso della marijuana, ma anche per forzare una nuova conversazione che crei il percorso per legalizzare questa droga benefica, e perdonare coloro che sono stati arrestati a causa di un’ideologia superata», ha scritto in un tweet.

In una dichiarazione del 18 gennaio alla CNN, Chambers ha detto che è «da tempo che i politici smettono di fingere di essere migliori o diversi dalle persone che rappresentano», aggiungendo che è tempo di riformare le leggi nazionali sul possesso di cannabis. Chambers ha sparato l’aggiunta a New Orleans in parte a causa delle riforme approvate in città l’anno scorso che hanno messo fine alle sanzioni per il possesso di piccole quantità di marijuana e graziato circa 10.000 condanne passate.

Se Chambers avrà successo nella sua ricerca di disarcionare Kennedy nelle primarie statali di novembre, spera di vedere simili progressi sulla riforma della cannabis a livello nazionale. Nonostante gli impegni presi in campagna elettorale per decriminalizzare l’uso della marijuana e legalizzare l’uso medico della cannabis, il presidente Joe Biden non è riuscito finora a prendere l’iniziativa sulla questione. Chambers ritiene che i colleghi democratici dovrebbero assicurarsi che Biden mantenga le sue promesse.

Gli aspetti di giustizia sociale dietro la legalizzazione della cannabis sono importanti anche per il tenente governatore della Pennsylvania John Fetterman, che ha fatto della grazia e della clemenza esecutiva per i prigionieri condannati per reati di cannabis e altri crimini le priorità del suo mandato come secondo in comando dello Stato e presidente del Consiglio della grazia. Ha fatto della legalizzazione dell’erba – il suo termine preferito per la cannabis – un tema chiave della sua campagna per vincere il seggio al Senato degli Stati Uniti che sarà lasciato libero quest’anno dal senatore repubblicano Pat Toomey. Fettermancrede che la marijuana dovrebbe essere disponibile per coloro che vogliono usarla a scopo medico, in particolare per i veterani. Ed è anche rapido nell’esporre i benefici economici che derivano dalla riforma della cannabis, compresa la creazione di una nuova industria della marijuana ricreativa.

Fetterman è un convinto sostenitore dei valori democratici tradizionali, tra cui una forte classe media e il sostegno al diritto del lavoro di contrattare collettivamente. È anche un forte alleato di questioni più progressiste come i diritti LGBTQ e la fine della guerra alla droga. Come vice governatore della Pennsylvania, Fetterman è stato in missione per porre fine alla proibizione della cannabis. La Pennsylvania ha approvato la marijuana medica nel 2016, ma le richieste di legalizzare la cannabis per uso adulto sono state finora respinte dalla legislatura statale. Nel 2019, ha fatto un tour di 98 giorni per visitare tutte le 67 contee della Pennsylvania per incontri in municipio per valutare le opinioni dei residenti sulla legalizzazione della marijuana ricreativa. Dopo aver ascoltato i Pennsylvani di tutto lo stato condividere le loro opinioni sulla questione, Fetterman ha stimato che fino al 70 per cento sostiene la legalizzazione della marijuana.

«La Pennsylvania lo vuole. Gli agricoltori della Pennsylvania ne hanno bisogno. I veterani della Pennsylvania ne hanno bisogno. I Pennsylvaniani che hanno queste ridicole accuse sulla loro fedina penale hanno bisogno di espulsione e legalizzazione», ha detto Fetterman a Forbes l’anno scorso. «Il nostro mercato del lavoro ne ha bisogno. Il nostro tesoro ha bisogno di miliardi di entrate a lungo termine. Non c’è letteralmente un solo lato negativo della legalizzazione, ed è tutto un lato positivo. E continuerò a spingere questa verità».

Con il 60% degli adulti americani che credono che la cannabis dovrebbe essere legalizzata per uso medico e ricreativo, secondo un sondaggio del Pew Research Center del 2021, la riforma della politica sulla marijuana sta guadagnando attenzione e sostegno da parte dei politici. Sia i Democratici che i Repubblicani hanno offerto piani di legalizzazione della cannabis a livello federale, rendendo la riforma una questione sempre più bipartisan. Se possa essere un fattore decisivo nelle campagne politiche resta da vedere. Con nessun candidato nero che ha vinto un’elezione statale in Louisiana dalla Ricostruzione, la campagna di Chambers per spodestare un repubblicano sembra una battaglia in salita. Ma molti esperti vedono la campagna di Fetterman in Pennsylvania come la migliore possibilità dei Democratici di rompere il pareggio 50-50 al Senato.