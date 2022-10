USA: sulla riforma della cannabis scende in campo Biden in persona

La scorsa settimana il Presidente Joe Biden ha fatto un annuncio a sorpresa sulla marijuana. Mentre la maggior parte degli Stati Uniti ha programmi di marijuana medica, le cose sono più difficili a livello federale. Il Farm Bill del 2018 ha reso legale la cannabis con un contenuto di THC delta-9 inferiore allo 0,03% (canapa), ma tutto ciò che supera questo valore è considerato marijuana e quindi illegale secondo la legge federale.La notizia delle riforme sulla marijuana del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffusa rapidamente e sembra essere stata ben accolta dalla maggioranza degli americani. Secondo un sondaggio USA Today/Ipsos condotto dal 7 al 9 ottobre 2022, circa il 72% degli americani ha almeno sentito parlare dell’annuncio. Si tratta di un dato incredibile, visto il poco tempo trascorso tra l’annuncio e il sondaggio. Australia: la deputata dei Verdi del Nuovo Galles del Sud e sostenitrice della riforma delle leggi sulle droghe Cate Faehrmann dice di essere stata sommersa da commenti di persone che condividono le loro esperienze sulla cannabis terapeutica – e vuole che le leggi sulla guida vengano cambiate. L’uso della cannabis per creare plastiche ecologiche non è una novità. Le bioplastiche a base di canapa esistono da molto tempo e, mentre lo sviluppo si è praticamente fermato per decenni a causa del proibizionismo, negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche.

Il presidente degli Stati Uniti Biden annuncia un’importante riforma della marijuana

La scorsa settimana il Presidente Joe Biden ha fatto un annuncio a sorpresa sulla marijuana.

Mentre la maggior parte degli Stati Uniti ha programmi di marijuana medica, le cose sono più difficili a livello federale. Il Farm Bill del 2018 ha reso legale la cannabis con un contenuto di THC delta-9 inferiore allo 0,03% (canapa), ma tutto ciò che supera questo valore è considerato marijuana e quindi illegale secondo la legge federale.

Attualmente, la marijuana è elencata tra le droghe di cui alla Tabella I del Controlled Substances Act, una classificazione riservata alle sostanze considerate più problematiche. Il fatto che la marijuana rientri in questa categoria, dato il suo profilo di sicurezza, è sempre stato un punto spinoso.

Giovedì il Presidente Biden ha annunciato di aver chiesto al Segretario della Sanità e dei Servizi Umani e al Procuratore Generale di avviare un processo amministrativo per rivedere la classificazione della marijuana secondo la legge federale.

«Troppe vite sono state sconvolte a causa del nostro approccio fallimentare alla marijuana», ha dichiarato il Presidente. «È ora di rimediare a questi errori».

Ha anche annunciato la grazia per tutti i precedenti reati federali di semplice possesso di marijuana. Il numero di persone colpite – e l’impatto dei loro precedenti – è significativo. Il Presidente Biden ha dichiarato di aver esortato tutti i governatori degli Stati a fare lo stesso in relazione ai reati commessi nello Stato.

«Così come nessuno dovrebbe trovarsi in una prigione federale solo per il possesso di marijuana, nessuno dovrebbe trovarsi in una prigione locale o statale per questo motivo».

Secondo la NORML, dal 1965 quasi 29 milioni di americani sono stati arrestati per violazioni legate alla marijuana.

A prescindere da come si evolverà la situazione, il Presidente Biden afferma che le importanti limitazioni al traffico, alla commercializzazione e alla vendita ai minorenni dovrebbero rimanere in vigore.

In seguito all’annuncio, la vicepresidente Kamala Harris ha commentato:

«Questo è un passo avanti nel correggere le ingiustizie storiche delle politiche fallimentari sulle droghe».

NORML ha accolto con favore lo sviluppo:

«Quasi la metà degli elettori ora concorda sul fatto che la legalizzazione della marijuana dovrebbe essere una priorità per il Congresso, e tale azione può essere intrapresa solo derubricando la cannabis e abrogandola dalla Legge sulle Sostanze Controllate degli Stati Uniti – regolandola quindi in modo simile all’alcol“».

Il sondaggio rivela un forte sostegno alle riforme sulla marijuana di Biden

La notizia delle riforme sulla marijuana del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffusa rapidamente e sembra essere stata ben accolta dalla maggioranza degli americani.

Giovedì scorso, il Presidente Biden ha annunciato che il Segretario della Sanità e dei Servizi Umani e il Procuratore Generale sono stati incaricati di avviare un processo amministrativo per rivedere le modalità di classificazione della marijuana nella legge federale. È stata inoltre annunciata la grazia per tutti i reati federali precedenti relativi al semplice possesso di marijuana, e il Presidente ha incoraggiato i governatori degli Stati a fare lo stesso.

Secondo un sondaggio USA Today/Ipsos condotto dal 7 al 9 ottobre 2022, circa il 72% degli americani ha almeno sentito parlare dell’annuncio. Si tratta di un dato incredibile, visto il poco tempo trascorso tra l’annuncio e il sondaggio.

Il sondaggio ha anche rivelato che due terzi degli americani adulti sono favorevoli alla grazia per tutte le condanne federali precedenti per possesso di marijuana, e che i governatori fanno lo stesso a livello statale. Inoltre, il 72% è favorevole a modificare la classificazione della marijuana nella legge federale, in modo che non sia più classificata come droga di serie I, la classificazione riservata alle sostanze più pericolose.

Ulteriori dettagli del sondaggio sono disponibili qui.

Commentando la situazione, il vicedirettore di NORML Paul Armentano ha dichiarato:

«Con le elezioni di midterm che si avvicinano rapidamente, i legislatori federali – e la leadership democratica in particolare – farebbero bene a dare ascolto agli appelli degli elettori e ad accelerare gli sforzi legislativi per modificare le fallimentari e impopolari leggi americane sulla proibizione della marijuana».

NORML fa notare che, secondo i dati di un sondaggio separato fornito la settimana scorsa, il 44% degli elettori afferma che dovrebbe essere una «priorità assoluta» o una «priorità importante» per il Congresso «approvare una legge per legalizzare la marijuana».

Più vicino a noi, l’annuncio di Biden ha creato scalpore in Australia, dove alcuni sostenitori della cannabis hanno dichiarato che l’Australia dovrebbe seguire l’esempio di Biden.

«La mossa di Biden è un campanello d’allarme per i governi degli Stati e dei territori australiani – ad eccezione dell’ACT che ha già depenalizzato il possesso di cannabis – per porre fine al dolore e alla discriminazione che derivano dal trattare l’uso di droghe come una questione di giustizia penale», ha detto l’avvocato Greg Barns SC.

19 stati americani hanno già legalizzato la cannabis per uso ricreativo e medico, mentre la cannabis medica è legale solo in 37 Stati.

Guida e cannabis terapeutica in Nuovo Galles del Sud: una spinta alla riforma

La deputata dei Verdi del Nuovo Galles del Sud e sostenitrice della riforma delle leggi sulle droghe Cate Faehrmann dice di essere stata sommersa da commenti di persone che condividono le loro esperienze sulla cannabis terapeutica – e vuole che le leggi sulla guida vengano cambiate.

Nel Nuovo Galles del Sud, come in altri Stati e territori australiani, è attualmente illegale guidare con una qualsiasi quantità di THC in circolo, anche se la sua presenza è dovuta al consumo di cannabis terapeutica prescritta legalmente e contenente quantità di THC abbastanza ridotte da non causare danni. Un test positivo può comportare la perdita della patente e una denuncia penale.

«Spesso sento dire che le persone hanno provato di tutto per ridurre il loro dolore e la loro sofferenza senza successo, fino a quando non è stata loro prescritta la cannabis terapeutica», dice la signora Faehrmann. «Eppure le persone che mi scrivono rischiano ancora la fedina penale, una multa o addirittura il carcere se guidano con la sola presenza del farmaco prescritto legalmente nel loro organismo. Nonostante non ci siano prove di alterazione».

C’è stata una spinta per cambiare la situazione, come il Road Transport Amendment (Medicinal Cannabis – Exemptions from Offences) Bill 2021 presentato da Faehrmann lo scorso novembre. L’obiettivo del disegno di legge è quello di escludere i consumatori di cannabis terapeutica dall’applicazione delle infrazioni relative alla guida in presenza di una droga illecita prescritta nel liquido orale, nel sangue o nelle urine di una persona.

Questa proposta di legge privata è stata deferita alla Commissione permanente per la legge e la giustizia per un’indagine e una relazione il 17 novembre 2021. La relazione della commissione era prevista per l’ultimo giorno di seduta dell’agosto 2022 e si è limitata a raccomandare il ritorno in Parlamento per la discussione, che avverrà questo mese.

Ma la frustrazione di Cate Faehrmann per la lentezza dei progressi sta crescendo.

«Sappiamo che il modo più potente per cambiare i cuori e le menti è condividere le storie di persone reali», afferma Faehrmann. «Per questo mi impegno a raccontare le vostre storie in ogni modo possibile nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, finché questa stupida legge non sarà cambiata».

Per ulteriori informazioni sulla situazione, si veda questo recente articolo di Sydney Criminal Lawyers, che entra nei dettagli e contiene alcuni commenti aggiunti da Cate Faehrmann.

Su una nota correlata, l’anno scorso i ricercatori della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’Università di Sydney hanno definito la durata della compromissione dopo la somministrazione di THC – ma non è una situazione semplice.

L’esercito degli Stati Uniti mette in guardia sul THC Delta-8

I membri della comunità dell’esercito degli Stati Uniti i quali credono che l’uso di Delta-8 THC non li metterà nei guai con il loro datore di lavoro, potrebbero volerci ripensare.

Il Delta-8 THC sta crescendo di popolarità negli Stati Uniti a causa di una presunta scappatoia nella legge federale che sembra permetterne l’uso.

Il Delta-8 THC è un cannabinoide che può essere creato manipolando il cannabidiolo (CBD) estratto dalla canapa coltivata legalmente. La definizione legale di canapa si riferisce solo ai livelli di THC delta-9, che devono essere inferiori allo 0,3%. La mancanza di una menzione specifica del Delta-8, o di una dichiarazione onnicomprensiva sul THC, è stata percepita da alcuni come una stagione aperta alla produzione e alla vendita di THC Delta-8. Tuttavia, alcuni Stati hanno cercato di limitare la produzione e la vendita di THC. In parole semplici, alcuni Stati hanno cercato di limitare il fenomeno.

Gli ufficiali dell’esercito hanno anche chiarito, nel Regolamento dell’esercito 600-85 (Programma dell’esercito per l’abuso di sostanze), al paragrafo 4-2 “Politica”, che il delta-8 non è ammesso. Esso afferma che:

«L’uso di prodotti fatti o derivati dalla canapa [come definito nel 7 USC. 1639o], incluso il cannabidolo (sic) CBD, indipendentemente dalla concentrazione di THC del prodotto, dichiarata o effettiva, e indipendentemente dal fatto che tale prodotto possa essere legittimamente acquistato, venduto e usato secondo la legge applicabile ai civili, è proibito…».

Si noti che non viene fatta una distinzione sul tipo di THC; si tratta di un’affermazione generalizzata.

A quanto pare, l’Esercito degli Stati Uniti ha effettuato test specifici per l’uso di delta-8 dal luglio 2021, e dall’inizio di ottobre dello scorso anno, 20 soldati sono risultati positivi al delta-8. Inoltre, i test sui prodotti sequestrati hanno comunemente rivelato che non si tratta affatto di THC delta-8, o che si tratta di concentrazioni di delta-9 superiori allo 0,3%.

Secondo Byron Goode, specialista dell’Army Substance Abuse Program, ci sono tre cose che rendono il Delta 8 rischioso per i soldati e i dipendenti civili:

«Uno, perché è legale; due, perché molte persone non ne sono a conoscenza; e tre, perché non ne conosciamo tutti i reali effetti negativi sulla nostra salute».

Plastiche di cannabis in medicina?

Il cannabidiolo (CBD) è stato utilizzato in varie pillole e pozioni per trattare o gestire diverse patologie. Ma potrebbe avere un altro uso medico: come bioplastica.

L’uso della cannabis per creare plastiche ecologiche non è una novità. Le bioplastiche a base di canapa esistono da molto tempo e, mentre lo sviluppo si è praticamente fermato per decenni a causa del proibizionismo, negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche.

Per esempio, abbiamo recentemente riferito che la National Hemp Growers Cooperative statunitense e il Center for Materials and Manufacturing Sciences della Troy University dell’Alabama hanno stretto una collaborazione per la ricerca sul potenziale della bioplastica di canapa.

Ma sono in corso anche ricerche più innovative.

Il cannabidiolo era un cannabinoide molto costoso, ma la legalizzazione della coltivazione della canapa negli Stati Uniti ha visto crollare il prezzo dei cannabinoidi derivati dalla canapa, che oggi possono essere estratti a un costo relativamente basso.

Questo, secondo i ricercatori dell’Università del Connecticut, la rende un candidato interessante come materia prima per i polimeri.

Nel loro studio sono stati sintetizzati due poliesteri dalla condensazione del CBD o del cannabigerolo (CBG) con il cloruro di adipoile. I ricercatori hanno scoperto che il CBD polimerico è stato in grado di essere trasformato in una foglia di canapa di plastica utilizzando uno stampo da forno in silicone. Ma oltre a questo:

«I film di poli(CBD-Adipato) hanno mostrato una mancanza di citotossicità nei confronti delle cellule staminali derivate dall’adipe e un’attività antiossidante intrinseca rispetto ai film di poli(lattide) », affermano gli autori dello studio. Grazie a questi attributi, il CBD polimerico potrebbe essere utilizzato in applicazioni come gli impianti medici.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista ACS Applied Materials & Interfaces con il titolo molto semplice di: Poli (Cannabinoidi): Poliesteri termoplastici biocompatibili derivati dalla canapa con proprietà antiossidanti intrinseche.

Questo è un altro esempio di quanto poco sappiamo della miriade di potenziali applicazioni della cannabis. Mentre molte di esse non riusciranno a superare il limite, altre diventeranno commercialmente redditizie, se le politiche e il sostegno saranno adeguati. È stato spesso detto che ci sono decine di migliaia di usi per la canapa. Sebbene un elenco definitivo non si sia ancora concretizzato, ricerche come questa indicano che l’affermazione potrebbe rivelarsi molto vera.