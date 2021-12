Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha iniziato ieri il suo primo viaggio nel sud-est asiatico. Prima tappa, l’Indonesia. Seguiranno Malesia e Thailandia. Venerdì, poi, a conclusione del tour, incontro con il comandante dell’United States Indo-Pacific Command (INDOPACOM), l’ammiraglio John Aquilino.

Al centro della sua missione, gli investimenti e le infrastrutture nell’Indo-pacifico, sottolineando l’intensificazione degli sforzi degli Stati Uniti per contrastare la crescente influenza regionale della Cina, in particolare la sua aggressività nel Mar Cinese Meridionale. Contorno classico a base di: cooperazione bilaterale e regionale per affrontare le sfide alla democrazia e ai diritti umani; crisi climatica; pandemia di COVID-19; aggravarsi della crisi in Myanmar.

Gli Stati Uniti stanno creando un quadro economico per rafforzare la cooperazione con l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) su questioni come l’economia digitale, la resilienza della catena di approvvigionamento, l’energia pulita e il commercio; ASEAN che sta iniziando a sentire la pressione militare cinese. La missione di Blinken, insomma, è quella di esprimere come l’Amministrazione del Presidente Joe Biden sia impegnata a lavorare con le Nazioni della regione nel tentativo di contrastare l’influenza dalla Cina, proiettare il progressivo coinvolgimento di Washington in una regione in cui la Cina sta espandendo la sua influenza.

Nell’incontro, ieri, con il Presidente indonesiano, Joko Widodo, è stato esplicito: Stati Uniti e Indonesia possono lavorare insieme per preservare la sicurezza e la prosperità nell’Indo-Pacifico -sottinteso: frenando il comportamento aggressivo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Blinken ha anche affermato che gli Stati Uniti sostengono la centralità dell’ASEAN.

I Paesi toccati da tour di Blinken sono al centro geografico dell’agenda americana per un ‘free and open Indo-Pacific‘. La Cina sta estendendo l’influenza in tutta la regione attraverso la cooperazione economica. Alla fine del mese scorso, il Presidente cinese Xi Jinping e i leader dell’ASEAN hanno tenuto un incontro virtuale in cui le parti hanno concordato di elevare i legami a una ‘partnership strategica globale’. Insieme agli alleati e alle Nazioni amiche, gli Stati Uniti stanno provando ad aumentare il coinvolgimento negli affari del sud-est asiatico, cercando di riconquistare terreno sulla Cina. E di terreno perso sembra essercene molto.

Scorsa settimana è uscito l”Asia Power Index 2021‘ del Lowy Institute (che misura le risorse nazionali e l’influenza internazionale per classificare il potere relativo degli Stati nell’Indo-Pacifico). Secondo l’Indice, nel 2021, gli Stati Uniti sono il Paese più potente della regione Asia-Pacifico, con la Cinache segue al secondo posto. Gli Stati Uniti hanno guadagnato potere globale per la prima volta dal 2018 (la ragione principale sarebbe derivata dall’assunzione del potere da parte dell’Amministrazione Biden, secondo i ricercatori del Lowy); l’influenza della Cina è diminuita per la prima volta dal 2018 (le sfide economiche, tra cui l’invecchiamento della popolazione, la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, un pesante carico di debito e un sistema politico sempre più chiuso in se stesso, hanno rallentato la crescita della sua capacità di esercitare potere in Asia), però il vantaggio di Pechino nella regione non è stato sostanzialmente intaccato.

Le Nazioni intermedie hanno visto un costante declino della loro influenza. La regione è diventata meno favorevole alle medie potenze nel 2021, più bipolare e meno multipolare, secondo Lowy Institute Asia Power Index, i cui ricercatori si attendono una sorta di ‘secolo bipolare‘ nell’Indo-Pacifico, dove le Nazioni dell’area saranno il contendere di USA e Cina. A questo proposito basti un dato, specificato da Hervé Lemahieu, Direttore della ricerca del Lowy. «Gli alleati degli Stati Uniti, come l’Australia e il Giappone, e persino le principali potenze non alleate, come l’India, non sono mai stati così dipendenti dalla capacità e dalla volontà americana di sostenere un equilibrio militare. La spesa per la difesa di Pechinoè ora superiore del 50% rispetto alle spese combinate di India, Giappone, Taiwan e di tutti e 10 i Paesi dell’ASEAN».

Pechino ha perso terreno nella metà delle misure di potere dell’indice, compresa l’influenza diplomatica, l’influenza culturale, la capacità economica e le risorse future, spiega Lemahieu. «Gli Stati Uniti esercitano un potere maggiore e multidimensionale, dalle capacità militari e reti di difesa all’influenza diplomatica e culturale, rispetto a qualsiasi altro Paese al mondo. Altrettanto significativo, quest’anno gli Stati Uniti hanno superato la Cina nella misura dell’indice delle risorse future, una valutazione combinata della prevista distribuzione delle capacità economiche e militari e della forza demografica in futuro. Se gli Stati Uniti rimarranno la massima potenza nell’Indo-Pacifico per i decenni a venire dipende da come giocheranno le loro carte. Ma è già chiaro che la Cina non sarà mai così dominante come lo erano una volta gli Stati Uniti».

Questo è il quadro incoraggiante che attende Antony Blinken. Ma, se si entra in profondità di questo quadro d’insieme, si scopre che il Segretario di Stato dovrà lavorare duramente nei prossimi anni, e dovrà essere economicamente armato fino ai denti. E’ ancora Lemahieu a esplicitare i dati grezzi. «Se c’è un fattore che minaccia la posizione di forza degli Stati Uniti è il declino della sua influenza economica regionale. Qui, i politici statunitensi dovrebbero essere allarmati. Il tasso di deterioramento indica il rischio di una crescente irrilevanza americana nell’economia politica dell’Asia.

Il potere economico di Pechino nella regione è costruito su fondamenta ristrette ma profonde.La Cina è praticamente alla pari con gli Stati Uniti in termini di capacità economica complessiva, ma è molto avanti in termini di relazioni economiche regionali. La capacità della Cina di connettersi e influenzare le scelte di altri Paesi in Asia attraverso le interdipendenze economiche è alla base di questo potere, proprio come le partnership di Difesa degli Stati Uniti sono il cardine del potere militare degli Stati Uniti. I flussi commerciali tra la Cina e il resto dell’Asia sono ora tre volte più grandi di quelli tra gli Stati Uniti e la regione. La Cina è anche diventata il principale investitore straniero in tanti Paesi dell’Indo-Pacifico.

La disparità nelle relazioni economiche regionali è stata per molti anni una debolezza cronica per gli Stati Uniti». Debolezza alla quale ha cercato di porre rimedio l’Amministrazione Obama con ilTrans-Pacific Partnership (TPP), firmato tra 12 Paesi del Pacifico nel 2016, fulcro del perno strategico dell’Amministrazione Obama in Asia che, appunto, aveva lo scopo di rimediare a questa debolezza, contrastando la crescente influenza del modello statale-capitalista cinese nella regione. «Ma gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 e senza che Washington sottoscrivesse l’accordo successore, il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership».

«I limiti alla leadership economica degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico indicano il problema più profondo: proprio come la rinascita degli Stati Uniti nell’ultimo anno deriva da eventi interni, così fanno le maggiori minacce alla sostenibilità di questa rinascita. La posizione degli Stati Uniti sarà minacciata senza un nuovo impegno economico con la regione, che a sua volta dipende dalle dinamiche interne americane. L’altro grande pericolo per gli Stati Uniti è la polarizzazione della sua politica interna e la minaccia che ciò rappresenta per la stabilità delle istituzioni democratiche degli Stati Uniti e, in definitiva, la sua affidabilità come alleato e partner. Può essere che il più grande rischio per il potere degli Stati Uniti in Asia non risieda a Pechino ma a Washington», conclude Hervé Lemahieu.

Kishore Mahbubani, esperto geopolitico specializzato nell’ascesa economica dell’area, e membro dell’Asia Research Institute della National University of Singapore, spiega in modo brillante ed esplicito la scelta che Washington è chiamata fare. «Submarines are stealthy, but trade is stealthier. Entrambi generano sicurezza: la prima per deterrenza, la seconda per interdipendenza. Ma il tipo di sicurezza creata dal commercio dura più a lungo». Insomma, la scelta è tra i sottomarini e il commercio. E il commercio sarebbe da preferire. «Questo contrasto mette in evidenza la differenza tra il gioco a breve termine che Washington sta giocando nell’Indo-Pacifico e quello a lungo termine giocato da Pechino. Gli Stati Uniti scommettono sul patto di sicurezza AUKUS che ha firmato con Australia e Regno Unito, la cui caratteristica principale è la promessa di consegnare sottomarini in Australia. La Cina sta scommettendo sull’uso del commercio per conquistare i suoi vicini, in particolare i membri dell’Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), il blocco asiatico di maggior successo».



Mahbuhani illustra quelli che definisce ‘miracoli geopolitici’ compiuti negli ultimi 50 anni dall’ASEAN -grazie, rimarca, alla cultura indonesiana di ‘musyawarah’ e ‘mufakat’ ovvero consultazioni e consenso-, insegnando ai Paesi membri a commerciare anche con i propri avversari, a superare la sfiducia attraverso il commercio -tanto che «la cultura dell’ASEAN ha generato pace e prosperità»- tra questi miracoli, il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), tanto che oggi, «se Pechino si concentra su ASEAN e RCEP e Washington si concentra su Australia e AUKUS, Pechino vincerà».



L’errore che Kishore Mahbubani rimprovera agli Stati Uniti -e il Lowy Institute Asia Power Index gli dà ragione- è quello di concentrarsi sulla difesa anziché sull’economia, e di guardare troppo a Giappone e Australia, e troppo poco agli altri Paesi dell’area e in particolare all’ASEAN.

«Il grande gioco è economico, non militare. Nel 2000, il commercio totale degli Stati Uniti con l’ASEAN è stato di 135 miliardi di dollari, più di tre volte il commercio cinese di 40 miliardi di dollari. Entro il 2020, il commercio cinese di 685 miliardi di dollari era quasi il doppio del commercio degli Stati Uniti di 362 miliardi di dollari. Washington vede ancora il Giappone come una superpotenza economica. E nel 2000, l’economia del Giappone era otto volte più grande di quella dell’ASEAN. Ma nel 2020 era solo 1,5 volte più grande. Entro il 2030, l’economia del Giappone sarà più piccola di quella dell’ASEAN».

E «la storia di crescita del miracolo economico dell’ASEAN è appena iniziata. Molte delle economie regionali sono al punto di svolta per diventare società della classe media. L’Australia ha 25 milioni di individui nella sua classe media. L’ASEAN avrà presto diverse centinaia di milioni. Ecco un indicatore importante: nel 2020, l’economia digitale dell’ASEAN è stata valutata in circa 170 miliardi di dollati. Entro il 2030 potrebbe raggiungere 1 trilione di dollari. Questa massiccia esplosione dell’economia digitale della regione genererà a sua volta nuove reti di interdipendenza, rafforzando ancora di più l’enorme ecosistema di interdipendenza che si sta sviluppando nella regione».



Questi pochi elementi spiegano chiaramente come Washington si trovi a dover affrontare una scelta strategica: «concentrarsi sulla vendita di sottomarini in Australia o attraversare il Rubicone e firmare accordi di libero scambio con l’est e il sud-est asiatico».

Gli Stati Uniti hanno sicuramente sprecato tempo prezioso -in particolare dal 2018 in avanti- ma possono ancora rientrare nel grande gioco economico dell’Asia. Washington ha ancora alcune risorse, secondo Kishore Mahbubani. «Anche se la Cina commercia molto di più con l’ASEAN, gli investimenti privati statunitensi nell’ASEAN sminuiscono quelli della Cina. Lo stock totale di investimenti diretti esteri detenuti dagli Stati Uniti nell’ASEAN è stato di circa 318 miliardi di dollari nel 2019; Gli investimenti cinesi hanno rappresentato solo circa 110 miliardi di dollari. Dato il potenziale di crescita esplosivo della regione dell’ASEAN, Washington dovrebbe trovare modi creativi per guidare ancora più investimenti statunitensi nell’ASEAN, sfruttando le enormi riserve di buona volontà verso gli Stati Uniti che ancora esistono nella regione».

Il viaggio che Blinken sta facendo in questi giorni nell’area potrebbe essere la dimostrazione che l’Amministrazione Biden ha capito che l’economia vale molto di più di una flotta di sommergibili di ultima generazione. Lo si vedrà nei prossimi anni. Certo i dubbi, soprattutto nei circoli della politica estera di Washington, restano.

Le Nazioni del sud-est asiatico sono desiderose di avere un contrappeso alla Cina, ma non sembrano disposte a sacrificare i benefici della cooperazione economica con la Cina, per tanto non accettano l’inquadratura ideologica della concorrenza con la Cina dell’Amministrazione Biden, ed è davvero difficile che Blinken riesca a scalfire questa indisponibilità. Per l’altro verso, come sottolinea ‘The Diplomat‘, l’impegno economico americano rimane «il punto interrogativo che incombe sul rapporto di Washington con la regione», «l’economia rimane un punto cieco nell’impegno degli Stati Uniti con il sud-est asiatico», anche in considerazione del fatto che gli USA sono fuori sia dal Trans-Pacific Partnership, sia dal Partenariato Economico Globale Regionale (RCEP), cioè dai due dei principali patti commerciali dell’Asia.

Se Blinken ha davvero una strategia economica praticabile da offrire, allora certamente potrà iniziare a costruire un percorso fruttuoso per tutte le parti in gioco, in caso contrario potrebbe non esserci una nuova occasione per partecipare al banchetto del sud-est asiatico dei prossimi 30-50 anni. La Cina avrà pure zavorre da portarsi sul groppone, ma le spalle di Pechino sono larghe, andrà piano, ma colpirà in profondità -se irrimediabilmente si vedrà.