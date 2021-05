Le sigle Delta-8 e Delta-10, due derivati sintetici del CBD, potrebbero presto diventare un lontano ricordo soprattutto negli Stati Uniti. Prima si discuteva di Delta-9 THC.Poi del del Delta-8 –anch’esso inebriante- che si trova naturalmente nella cannabis ma in piccole quantità. Tuttavia, può essere prodotto commercialmente alterando sinteticamente (cannabidiolo) il CBD. C’è infine il Delta-10 THC che può essere creato sinteticamente. New York e Michigan sono gli ultimi due Stati USA, in ordine di tempo, a bandirli tutti. A circa 770 bambini di età fino a 14 anni viene diagnosticato un cancro ciascuno in Australia, e purtroppo circa 100 bambini di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno a causa di esso. La Australia’s Queensland University of Technology (QUT) ha ottenuto circa 700.000 Dollari per avviare la ricerca scientifica sulla efficacia di dosaggi di sicurezza e sui retro-effetti associati a THC e CBD. Il Senato dell’Alaska ha approvato un disegno di legge per stabilire un programma statale sulla canapa per soppiantare un programma pilota in vigore dal 2018. La Mississippi Hemp Association ha lanciato un programma a sostegno dei coltivatori di canapa dello Stato.

Stati Uniti

Altri Stati si aggiungono nel contrasto al THC Delta-8 e Delta-10

New York e Michigan sono gli ultimi Stati USA in ordine di tempo a decidere di passare al divieto sulla produzione di cannabinoidi sintetici come Delta-8 e Delta-10 THC estratti dalla canapa.

Un attributo importante della canapa che ha contribuito a farlesuperare la linea legale negli Stati Uniti sono i suoi livelli molto bassi di inebriante cannabinoide THC. Una pianta di cannabis può essere legalmente considerata canapa a livello federale solo se ha una concentrazione di delta-9 di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 percento su base di peso secco. Notare la distinzione “delta-9”.

Ma il delta-9 THC non è l’unico spettacolo in città. Il Delta-8 –anch’esso inebriante- si trova naturalmente nella cannabis ma in piccole quantità. Tuttavia, può essere prodotto commercialmente alterando sinteticamente (cannabidiolo) il CBD. C’è anche il Delta-10 THC che può essere creato sinteticamente.

Fondamentalmente, si può prendere la canapa legale non inebriante e trasformarla in un prodotto inebriante; il cui status giuridico è stato finora un’area piuttosto oscura.

C’è stata un’ondata di prodotti delta-8 e delta-10 che hanno colpito il mercato e questo ha dato alla canapa un occhio nero. A marzo di quest’anno, la tavola rotonda della canapa degli Stati Uniti era ansiosa di fare una distinzione che avrebbe visto il CBD e questi composti sintetici di THC essere inseriti in panieri normativi molto separati.

Alcuni Stati si sono già mossi sulla questione e nell’ultima settimana New York e Michigan si sono uniti a loro.

Il Dipartimento della Salute di New York (DOH) ha pubblicato regolamenti sulla canapa per chiarire la situazione. Nella Sezione 1005.7, Requisiti per i processori di canapa cannabinoide, si afferma che tutti i processori di canapa cannabinoidi devono:

«Non utilizzare cannabinoidi sintetici, o Δ8-tetraidrocannabinolo o Δ10-tetraidrocannabinolo creati tramite isomerizzazione, nell’estrazione o nella produzione di prodotti di canapa a base di cannabinoidi».

Sempre la scorsa settimana, il Michigan House Regulatory ReformCommittee ha accennato alle leggi che vedrebbero gli intossicanti che imitano uno sballo della cannabis regolamentati dalla Michigan Marijuana Regulatory Agency.

Hemp Industry Daily rileva che almeno 12 Stati hanno vietato il delta-8 THC. Tra questi, in Colorado la conversione di un prodotto di canapa come il CBD isolato in delta-9, delta-8, delta-10 o altri isomeri di THC è stata vietata.

Data la tendenza in tutta la Nazione, l’industria delta-8/10 potrebbe scomparire velocemente così come è apparsa.

Australia

La Australia’s Queensland University of Technology avvia la ricerca nell’utilizzo di cannabis per la cura del cancro in fase avanzata nei bambini

La Australia’s Queensland University of Technology (QUT) ha ottenuto circa 700.000 Dollari per avviare la ricerca scientifica sulla efficacia di dosaggi di sicurezza e sui retro-effetti associati a THC e CBD. A circa 770 bambini di età fino a 14 anni viene diagnosticato un cancro ciascuno in Australia, e purtroppo circa 100 bambini di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno a causa di esso.

Si spera che la cannabis medicinale possa svolgere un ruolo nell’alleviare la sofferenza dei bambini nelle fasi finali della loro malattia.

Uno studio QUT della durata di 3 anni confronterà diverse combinazioni e rapporti di cannabidiolo (CBD) e tetraidrocannabinolo (THC) per determinare quale sia il più efficace nella gestione dei sintomi nei bambini con cancro avanzato, tra cui mancanza di appetito ed energia, dolore, sonnolenza, nausea e vomito. Verrà inoltre misurato l’impatto su altre aree come il sonno, l’attività, l’ansia e la depressione.

«Questo gruppo di bambini potrebbe non avere molto da vivere, quindi la loro qualità di vita è davvero importante e vogliamo sapere se questo intervento può aiutarli nelle ultime settimane o mesi di vita», ha affermato Anthony Herbert, professore associato aggiunto di QUT, chi sta conducendo il processo.

Lo studio segna la prima volta in Australia un’indagine di questo tipo che coinvolge cannabis medicinale e bambini con cancro che ricevono cure palliative. Sebbene di natura esplorativa piuttosto che uno studio controllato randomizzato definitivo a causa della fragilità dei bambini, si prevede che la ricerca darà un contributo significativo alle attuali scarse prove scientifiche attualmente disponibili.

Il professor Herbert afferma che la sperimentazione clinica sarà uno scenario «vantaggioso per tutti» poiché i bambini avranno accesso alla medicina ei medici avranno l’opportunità di osservare gli impatti in modo strutturato e controllato.

Poiché il potenziale pool di pazienti nel Queensland è piuttosto ridotto, nella ricerca sono coinvolte anche diverse università con sede nel New South Wales e nel Victoria.

Il denaro per la sperimentazione proviene dal Fondo australiano per la ricerca medica (MRFF), un programma da 20 miliardi di dollari a sostegno della trasformazione della salute e della ricerca medica e dell’innovazione. La scorsa settimana abbiamo riferito che 1,5 milioni di dollari dal fondo sono stati stanziati per uno studio dell’Università di Adelaide che esplorava lo studio del dosaggio della cannabis medicinale nei malati di cancro.

Stati Uniti

Il Senato dell’Alaska approva una legge statale sulla canapa

Il Senato dell’Alaska ha approvato un disegno di legge per stabilire un programma statale sulla canapa per soppiantare un programma pilota in vigore dal 2018. I sostenitori affermano che il disegno di legge aprirà maggiori opportunità di business ampliando il commercio interstatale dei prodotti di canapa coltivati ​​e fabbricati in Alaska. Il disegno di legge, approvato all’unanimità dal Senato, viene ora portato all’esame della Camera dei rappresentanti dello Stato.

Stati Uniti

Aiuto offerto a sostegno dei coltivatori di canapa del Mississippi

La Mississippi Hemp Association ha lanciato un programma a sostegno dei coltivatori di canapa dello Stato. MHA ha detto che sta fornendo sementi, ha accesso alle attrezzature agricole necessarie per il lavoro sul campo e aiuterà i coltivatori a trovare la lavorazione e la distribuzione dei prodotti finali delle loro colture, nell’ambito di un programma pilota. La MHA è stata costituita lo scorso anno dopo che il Mississippi ha legalizzato la coltivazione della canapa industriale. Il Mississippi era al 49 ° posto tra gli stati degli Stati Uniti nello stabilire il suo programma per la canapa.

Stati Uniti

Marchio canadese CBD concesso in licenza a società statunitense

La Mississippi Hemp Association ha lanciato un programma a sostegno dei coltivatori di canapa dello Stato. Acreage ha dichiarato che concederà in licenza il suo marchio The Botanist a Five Farms, che produrrà, commercializzerà e venderà prodotti CBD negli Stati Uniti attraverso la piattaforma di e-commerce di Medterra. Il CBD a marchio Botanist dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti nella seconda metà del 2021. Acreage, un penny stock negoziato sui mercati OTC negli Stati Uniti, ha affermato che l’accordo “asset-lite” offre un potenziale basso rischio, a fronte di un alto margine di flusso in entrate. Medterra ha sede a Irvine, in California.

Canada

Venti milioni di dollari per una piattaforma di vendita CBD

La società canadese di cannabis High Tide Inc. ha dichiarato che acquisirà l’80% di Fab Nutrition LLC, Wisconsin, USA per 20 milioni di dollari. High Tide, Calgary, Alberta, pagherà 12,56 milioni di dollari in contanti e 8,08 milioni di dollari in azioni per il rivenditore online di Milwaukee, hanno detto le società in un comunicato stampa. Fab Nutrition, che vende oli, creme, caramelle gommose e dolcetti per cani di CBD con il nome commerciale FabCBD, ha registrato un fatturato di 10,8 milioni di dollari l’anno scorso, soddisfacendo circa 124.000 ordini. High Tide ha dichiarato di avere un’opzione triennale per acquisire il restante 20% di Fab Nutrition LLC in qualsiasi momento. High Tide, un penny stock negoziato sul canadese TSX Venture Exchange, ha detto che ha in programma di entrare nel mercato dell’UE con i prodotti FabCBD attraverso l’infrastruttura di distribuzione esistente con sede ad Amsterdam.

Stati Uniti

600.000 dollari a sostegno della ricerca sulla canapa industriale nel Missouri

La Lincoln University (Missouri) ha ricevuto una sovvenzione di 600.000 dollari per condurre la ricerca multi-universitaria sull’agricoltura e gli usi della canapa industriale. La sovvenzione proviene dal National Institute for Food and Agriculture del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Oltre a testare diverse varietà di canapa in tutto lo stato e ad esplorare fattori di gestione delle colture come il controllo dei parassiti e i fertilizzanti, il progetto esaminerà i modi per ridurre il THC nelle piante di canapa, ha detto l’università. La sensibilizzazione è pianificata sotto forma di seminari su agricoltura, potenziali applicazioni e applicazione della legge. La Lincoln University guiderà il progetto attraverso i suoi studi di genetica, biologia molecolare e biochimica, ha affermato il dottor Babu Valliyodan, un professore di Lincoln che dirige il programma. Altre università partecipanti sono l’Università del Missouri, la Truman State University e la Southeast Missouri State University.