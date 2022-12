USA – Russia: ricordando un’’età dell’oro’ della diplomazia

La storica nomina dell’Ambasciatrice Lynne Tracy da parte del Presidente Joe Biden a servire come prima donna ambasciatrice nella Federazione Russa è passata per lo più sotto il radar dei media. E con la sua udienza di conferma di fine novembre davanti alla commissione per le relazioni estere del Senato, la conferma finale di Tracy da parte del Senato al completo è il passo successivo.

E quindi: chi è l’Ambasciatrice Tracy?

Per prima cosa, è un membro molto apprezzato del servizio estero senior che è stato premiato dall’ex Segretario di Stato Hillary Clinton per il coraggio sotto il fuoco (letterale) in Pakistan . Attualmente è capo missione a Yerevan, Armenia, dove ha ricevuto voti contrastanti da alcuni critici per la sua gestione della guerra dell’Azerbaigian contro quel paese.

Per quanto riguarda la sua nomina a Mosca, Peitro Shakarian, uno studioso armeno-americano di storia sovietica e russa, dice che “non sarebbe troppo ottimista riguardo a questa nomina, se stiamo cercando un notevole miglioramento nelle relazioni USA-Russia. Tracy è essenzialmente un tipico diplomatico di carriera del Dipartimento di Stato le cui opinioni sulla Russia e sulla regione riflettono quelle del consenso di Washington Beltway sin dagli anni ’90.

E, infatti, durante la sua udienza di conferma il 30 novembre, Tracy, in linea con la recente moda diplomatica, ha denunciato“l’intensificazione della repressione contro la società civile, i media indipendenti, gli attivisti per i diritti umani, i sostenitori della democrazia” da parte del regime di Putin. Tuttavia, se il mandato di Tracy a Mosca deve avere qualche possibilità di successo, potrebbe prendere in considerazione l’idea di abbandonare la mentalità attivista che è diventata di rigore tra il corpo diplomatico negli ultimi anni e tornare alla pratica tradizionale della diplomazia come esemplificata da una cerchia di illustri personaggi della Guerra Fredda -era inviati degli Stati Uniti in Unione Sovietica negli anni ’50 e ’60.

È forse utile ricordare la serie di crisi tra Stati Uniti e Unione Sovietica che furono una caratteristica fin troppo regolare di quei primi due decenni della Guerra Fredda. Ad aiutare i Presidenti degli Stati Uniti a navigare in quel pericoloso periodo furono numerosi importanti diplomatici, tra cui l’ambasciatore Charles ‘Chip’ Bohlen, che servì come ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Sovietica dal 1953 al 1957. Guardando indietro, il periodo ora sembra essere una sorta di ‘Golden Age’ della diplomazia americana, almeno per quanto riguardava l’Unione Sovietica. L’approccio adottato da Bohlen e dai suoi colleghi è istruttivo e rimane rilevante per l’attuale periodo di confronto Est-Ovest.

La diplomazia statunitense condotta in quei giorni era caratterizzata dal pragmatismo e dalla comprensione del duro calcolo dell’interesse nazionale. I diplomatici americani di allora sarebbero forse rimasti perplessi dalla moda recente di cercare di imporre i ‘valori’ americani come una sorta di precondizione per la diplomazia – o addirittura per la legittimità.

Bohlen è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Russia dal 1953 al 1957 ed è rimasto un prezioso consigliere per gli affari sovietici durante le amministrazioni Kennedy e Johnson. La sua permanenza a Mosca coincise con la pubblicazione del “Rapporto segreto” di Krusciov che condannava gli eccessi di Stalin (1956); la creazione dei Patti di Varsavia e Baghdad (1955); la rivoluzione ungherese e le rivolte di ottobre in Polonia (1956).

L’approccio di Bohlen è stato caratterizzato da quello che lo storico T. Michael Ruddy ha descritto come un “pessimismo contenuto”. Il segretario di stato sotto il quale Bohlen prestò servizio durante il suo periodo come ambasciatore, John Foster Dulles, era, come quello attuale, un sostenitore del primato americano e Bohlen fu spesso messo nella posizione di dover consigliare a Washington di non reagire in modo eccessivo alle provocazioni sovietiche. Testimoniando davanti alla commissione per le relazioni estere del Senato nel 1957, Bohlen vide, nonostante la repressione sovietica in Ungheria, modi per lavorare con i sovietici, in particolare nell’area del controllo degli armamenti. Che si tratti dell’Unione Sovietica di Kruscev o della Russia di Putin, sembrerebbe un errore collegare i progressi in un’area (come i diritti umani) con i progressi in altri (come il disarmo).

Bohlen ha nuotato contro l’ondata di saggezza convenzionale che poi prevalse nella Washington degli anni ’50 affermando che gli Stati Uniti avrebbero dovuto avvicinarsi all’Unione Sovietica come uno stato-nazione tradizionale non semplicemente come l’incarnazione dell’ideologia comunista: l’accomodamento, limitato e pragmatico, era possibile.

Come ha affermato il suo biografo Ruddy, Bohlen “non ha mai dubitato che l’Unione Sovietica rappresentasse una minaccia, una minaccia creata da una combinazione unica di ideologia e interesse nazionale. Ma lo vedeva soprattutto come una nazione, il che lo portava a credere che fossero possibili sistemazioni limitate. Come osservò una volta il successore di Bohlen a Mosca, Llewellyn Thompson : “Il problema con gli americani è che vediamo tutto in bianco o nero, ma c’è molto grigio nella diplomazia”.

C’è una lezione in questo. Oggi, gli interessi di sicurezza della Russia sono visti come illegittimi a causa della convinzione diffusa che Putin sia, tra le altre cose, il leader di un movimento autoritario globale, se non l’incarnazione del male stesso. Ma quello che Bohlen e la sua illustre schiera hanno capito è che, per la Russia, sono gli interessi che contano.

E così, mentre Tracy si prepara a prendere posizione a Mosca, si può solo augurarle ogni bene e sperare che prenda una pagina da Bohlen che ha capito che il duro calcolo degli interessi di sicurezza nazionale, piuttosto che l’ideologia, è stato ciò che ha spinto il Cremlino ad agire come ha fatto sulla scena mondiale. Oggi il perseguimento di un rapporto puramente pragmatico con la Russia di Putin sembra la strada giusta.