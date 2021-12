Alla fine del 1991, l’Unione Sovietica si dissolse, una fine sorprendentemente pacifica per un impero brutale. La Russia, come principale stato successore, ha cercato di unirsi all’Occidente democratico, e gli Stati Uniti ei loro alleati europei hanno accolto ufficialmente questa aspirazione. Tre decenni dopo, tuttavia, l’Occidente e la Russia sono bloccati in una guerra fredda sempre più aspra. È uno sviluppo tragico, che potrebbe degenerare in un catastrofico conflitto armato. Nessuna delle parti è incolpevole per l’inizio di una nuova guerra fredda, ma c’è una differenza sostanziale nel grado di colpevolezza. Le provocazioni degli Stati Uniti e della NATO sono state più numerose, più eclatanti e sono iniziate prima.

Funzionari degli Stati Uniti e della NATO, così come la maggior parte dei media occidentali, sostengono che la Russia è la causa dell’attuale brutto confronto. Evidenziano quattro azioni del Cremlino che hanno gravemente aumentato le tensioni est-ovest. Il primo episodio, secondo quella versione della storia, è avvenuto nel 2008 quando le forze russe hanno invaso la Georgia e sono avanzate fino alla periferia della capitale, Tbilisi. Un secondo reato, ancora più grave, si è verificato nel 2014 quando la Russia ha conquistato la Crimea dall’Ucraina e ha annesso quella penisola strategica dopo aver tenuto un referendum fasullo. Il terzo incidente è seguito pochi mesi dopo, quando la Russia ha orchestrato un’insurrezione separatista nella regione orientale del Donbas in Ucraina e poi ha inviato truppe per assistere la ribellione. Negli anni a seguire, il governo di Vladimir Putin ha esacerbato l’emergente guerra fredda interferendo negli affari politici interni di numerosi paesi occidentali, in particolare degli Stati Uniti.

Queste accuse contengono un po’ di verità, ma tutte opportunamente omettono il contesto cruciale. Ad esempio, l’invasione della Georgia del 2008 è avvenuta solo dopo che l’esercito georgiano ha sparato sulle truppe di pace russe che si trovavano nella regione secessionista dell’Ossezia del Sud dall’inizio degli anni ’90. Anche un’indagine dell’Unione europea ha concluso che le forze georgiane avevano avviato i combattimenti. Il conflitto si è verificato anche in gran parte perché il Presidente George W. Bush ha incoraggiato il Presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili, a credere che gli Stati Uniti e la NATO avrebbero sostenuto il suo paese se fosse stato coinvolto in un conflitto con la Russia.

Il sequestro della Crimea da parte di Putin è stato davvero una palese violazione del diritto internazionale, ma è avvenuto solo dopo che gli Stati Uniti e i principali alleati dell’UE avevano spudoratamente aiutato i manifestanti a rovesciare il presidente pro-Russia eletto dall’Ucraina, Viktor Yanukovich. Quel colpo di stato sottilmente camuffato ha innescato i timori russi che l’Ucraina stesse per diventare un’area di passaggio avanzata per la potenza militare della NATO. Tra le altre preoccupazioni, il Cremlino sospettava che avrebbe perso l’accesso alla sua cruciale base navale di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, e avrebbe visto quella struttura diventare una base NATO ostile.

Le accuse unilaterali ed egoistiche del comportamento della Russia ignorano invariabilmente le numerose provocazioni occidentali che hanno avuto luogo molto prima che Mosca si impegnasse in misure dirompenti. In effetti, il deterioramento delle relazioni dell’Occidente con la Russia post-comunista iniziò durante l’amministrazione di Bill Clinton.

Provocazione occidentale numero 1: la prima espansione della NATO verso est

Nel suo libro di memorie “Madame Secretary”, l’ex ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite e segretario di stato Madeleine Albright ammette che i funzionari dell’amministrazione Clinton hanno deciso già nel 1993 di sostenere i desideri dei paesi dell’Europa centrale e orientale di aderire alla NATO. L’Alleanza ha proceduto ad aggiungere Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria nel 1998. Albright ha ammesso che il presidente russo Boris Eltsin ei suoi associati erano estremamente scontenti di tale sviluppo. La reazione russa è stata comprensibile, dal momento che l’espansione ha violato le promesse informali che l’amministrazione del presidente George H. W. Bush aveva fatto a Mosca quando Mikhail Gorbaciov aveva accettato non solo di accettare una Germania unificata, ma una Germania unita nella NATO. Il quid pro quo implicito era che la NATO non si sarebbe mossa oltre il confine orientale di una Germania unita.

Provocazione occidentale numero 2: intervento militare della NATO nei Balcani

La guerra aerea della NATO del 1995 contro i serbi bosniaci che cercavano di separarsi dal paese appena coniato della Bosnia-Erzegovina e l’imposizione degli accordi di pace di Dayton infastidirono notevolmente il governo di Eltsin e il popolo russo. I Balcani erano stati per generazioni una regione di notevole interesse religioso e strategico per Mosca, ed era umiliante per i russi guardare impotenti mentre un’alleanza guidata dagli Stati Uniti dettava i risultati lì. Le potenze occidentali hanno condotto una provocazione ancora maggiore quattro anni dopo, quando sono intervenute per conto di un’insurrezione secessionista nell’irrequieta provincia serba del Kosovo. Staccare quella provincia dalla Serbia e metterla sotto il controllo delle Nazioni Unite non solo ha creato un malsano precedente internazionale, ma la mossa ha anche mostrato un totale disprezzo per gli interessi e le preferenze della Russia nei Balcani.

Le decisioni dell’amministrazione Clinton di espandere la NATO e intromettersi in Bosnia e Kosovo sono state passi cruciali verso la creazione di una nuova guerra fredda con la Russia. L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica Jack F. Matlock Jr. cita l’impatto negativo che l’espansione della NATO e gli interventi militari guidati dagli Stati Uniti nei Balcani hanno avuto sull’atteggiamento russo nei confronti degli Stati Uniti e dell’Occidente: “L’effetto sulla fiducia dei russi nei gli Stati Uniti sono stati devastanti. Nel 1991, i sondaggi indicavano che circa l’80% dei cittadini russi aveva un’opinione favorevole degli Stati Uniti; nel 1999, quasi la stessa percentuale aveva una visione sfavorevole”.

Provocazione occidentale numero 3: le successive ondate di espansione della NATO

Non contenta di come l’amministrazione Clinton si sia opposta a Mosca spostando la NATO nell’Europa centrale, l’amministrazione di George W. Bush ha spinto gli alleati a dare l’adesione al resto del defunto Patto di Varsavia e alle tre repubbliche baltiche. Ammettere quest’ultimo nel 2004 ha drammaticamente intensificato l’invasione militare dell’Occidente. Quei tre piccoli paesi non solo avevano fatto parte dell’Unione Sovietica, ma avevano anche trascorso la maggior parte della loro storia recente come parte dell’impero della Russia zarista. La Russia era ancora troppo debole per fare qualcosa di più che presentare deboli proteste diplomatiche, ma il livello di rabbia per l’arrogante disprezzo dell’Occidente per gli interessi di sicurezza della Russia è aumentato.

L’espansione della NATO al confine con la Russia non è stata l’unica provocazione. Sempre più spesso, gli Stati Uniti si impegnavano in dispiegamenti ‘a rotazione’ delle proprie forze militari nei nuovi membri dell’alleanza. Anche il segretario alla Difesa di George Bush, Robert Gates, ha espresso preoccupazione per il fatto che tali azioni stessero creando pericolose tensioni. Il discorso di Putin del febbraio 2007 alla Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco ha reso estremamente chiaro che la pazienza del Cremlino con l’arroganza degli Stati Uniti e della NATO stava volgendo al termine. Bush, stonato come sempre, ha persino cercato di ottenere l’adesione alla NATO per la Georgia e l’Ucraina, una politica che i suoi successori hanno continuato a spingere, nonostante la resistenza di Francia e Germania.

Provocazione occidentale numero 4: trattare la Russia come un nemico assoluto in Ucraina e altrove

Tuttavia, i leader occidentali non hanno preso abbastanza sul serio gli avvertimenti di Putin. Invece le provocazioni su più fronti sono proseguite e, in alcuni casi, anche accelerate. Gli Stati Uniti e le principali potenze della NATO hanno aggirato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (e un certo veto russo) all’inizio del 2008 per garantire la piena indipendenza del Kosovo. Tre anni dopo, l’amministrazione di Barack Obama ha ingannato i funzionari russi sullo scopo di una missione militare “umanitaria” delle Nazioni Unite in Libia, convincendo Mosca a negare il suo veto. La missione si è prontamente trasformata in una guerra per il cambio di regime guidata dagli Stati Uniti per rovesciare il leader libico Muammar Gheddafi. Poco dopo, gli Stati Uniti hanno lavorato con le potenze mediorientali che la pensano allo stesso modo in una campagna per cacciare il cliente della Russia, Bashar al-Assad, in Siria. Seguì l’enorme ingerenza USA-UE nella politica interna dell’Ucraina.

È ingiusto giudicare le azioni aggressive e destabilizzanti della Russia, compresa l’annessione della Crimea, l’intervento militare in corso in Siria, il continuo sostegno ai separatisti nell’Ucraina orientale e il tentativo di ingerenza negli affari politici di altri paesi, senza riconoscere la moltitudine di precedenti abusi. L’Occidente, non la Russia, è in gran parte responsabile dell’inizio della nuova guerra fredda.