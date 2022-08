L’omicidio questo fine settimana di Daria Dugina, figlia dell’importante nazionalista russo Alexander Dugin, mi ha portato alla mente due pensieri.

Uno l’ho subito twittato: Questo potrebbe portare all’escalation della guerra in Ucraina, dal momento che la Russia incolperà l’Ucraina per l’omicidio (che la Russia ha ora ufficialmente commesso), alimentando la sete di vendetta e, in particolare, infiammando la già bellicosa base dei fan di Dugin.

Il secondo pensiero era un sottoprodotto del primo. La prospettiva di un’improvvisa escalation mi ha ricordato una conversazione in podcast che ho ascoltato sette settimane dopo l’inizio della guerra, una conversazione che mi ha lasciato più preoccupato che mai che la politica estera americana non sia in mani capaci. L’uccisione di Dugina, in modo indiretto, conferma questa preoccupazione.

La conversazione era tra Ryan Evans, conduttore del podcast ‘War on the Rocks‘, e Derek Chollet, che, in qualità di Consigliere del Dipartimento di Stato, riporta direttamente al Segretario di Stato Antony Blinken. Chollet raccontava le discussioni diplomatiche tra Mosca e Washington che avevano avuto luogo prima dell’invasione. Ha detto qualcosa che non era mai stato confermato ufficialmente prima: gli Stati Uniti si erano rifiutati di negoziare con la Russia per tenere l’Ucraina fuori dalla NATO.

Ciò che mi dava fastidio non era questa rivelazione; Avevo già dedotto (e lamentato) che l’Amministrazione Biden si fosse rifiutata di affrontare seriamente la principale lamentela dichiarata della Russia. Ciò che mi ha infastidito, e in qualche modo scioccato, è stato il modo in cui Chollet sembrava orgoglioso del rifiuto.

Dopotutto, quando i negoziati volti a prevenire l’invasione di una Nazione di cui sei amico sono seguiti dall’invasione di quella Nazione, non è un successo, giusto? Apparentemente per Chollet lo era.

Mentre Evans lo spingeva a spiegare perché gli Stati Uniti si fossero rifiutati di discutere dell’espansione della NATO, Chollet giustificò tale posizione indicandone le conseguenze. Con la guerra ora in corso, e il tentativo di apertura di Putin di prendere Kiev fallito e una ‘lunga e sanguinosa lotta’ che prendeva forma nel Donbass, era chiaro a Chollet che «la Russia ne uscirà più debole». Quindi, «per Putin, è difficile vedere come questa sia in qualche modo una vittoria per lui».

Un pensiero che non sembrava passare per la mente di Chollet era che questa guerra potesse finire per essere una perdita per Putin, ma anche una perdita per gli Stati Uniti e l’Ucraina. Come ha sottolineato il pionieristico teorico dei giochi Thomas Schelling nel suo classico libro del 1960 ‘The Strategy of Conflict‘, la guerra è un gioco a somma diversa da zero, pieno di possibilità di risultati perdenti-perdenti. In effetti, a volte il potenziale reciprocamente devastante della guerra è così grande, come quando potrebbe portare a uno scambio nucleare, che evitare la guerra costituisce un chiaro risultato vantaggioso per tutti. Il riconoscimento di questo fatto ha portato alcuni past presidenti a impegnarsi in una vera e seria diplomazia. Mi rende nostalgico.

Non voglio suggerire che Chollet fosse ignaro dei costi di questa guerra per l’Ucraina. Oltre ai «lunghi e sanguinosi» combattimenti per arrivare nel Donbass e altrove, stavamo già assistendo, aveva detto, «alla più grande crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale». Ma tutto questo sembrava impallidire rispetto al fatto che «questo è già stato un fallimento strategico per la Russia e penso una sconfitta strategica per la Russia».

Quando ha detto questo, a metà aprile, ho pensato: lo sappiamo davvero? Sappiamo che questa guerra non consoliderà la base di Putin in patria, lasciando la Russia con grossi pezzi di Ucraina e legami abbastanza forti con Paesi abbastanza potenti (come la Cina) per sentirsi al sicuro? In effetti, sappiamo che la Russia alla fine non invertirà le sorti e finirà con tutta l’Ucraina a est del fiume Dnepr, più la costa meridionale fino a Odessa? Le guerre che durano a lungo hanno colpi di scena e improvvise sorprese.

Come l’uccisione di Daria Dugina. Non ho idea di chi l’abbia uccisa o del perché, ma la convinzione in Russia che l’Ucraina lo abbia fatto potrebbe essere abbastanza potente da portare una risposta più duratura di una rappresaglia una tantum. A seconda di quanto abilmente Putin riesca a sfruttare la narrativa della complicità ucraina, l’omicidio potrebbe finire per aiutare il reclutamento militare russo, qualcosa di cui ha un disperato bisogno, poiché vuole evitare una mobilitazione generale, ma comunque ricostituire un esercito esausto. Data una tale spinta -e dato il calo del sostegno europeo all’Ucraina che i prezzi elevati dell’energia potrebbero portare questo inverno- chissà cosa porterà la primavera?

Le conseguenze dell’uccisione di Dugina saranno difficili da tracciare e potrebbero non essere mai chiare. Ma ci sono vari modi in cui puoi immaginare una guerra più ampia e alla fine catastrofica come uno di questi. Ad esempio: i funzionari russi affermano che l’assassino di Dugina è scappato in Estonia. Mosca chiederà che l’Estonia restituisca il sospettato oppure il Paese dovrà affrontare una punizione militare? Probabilmente no. Ma un politico russo ha già sollevato questa possibilità, e le possibilità che accada non sono certamente zero. E se fosse seguita un’azione militare, ciò significherebbe che la Russia attaccherebbe un Paese della NATO, un Paese che altri membri della NATO avrebbero il dovere di difendere. E il resto potrebbe essere storia.

La scorsa settimana, John Mearsheimer (che sette anni fa aveva predetto un’eventuale invasione russa se la questione dell’espansione della NATO non fosse stata affrontata) ha pubblicato un articolo su ‘Foreign Affairs‘ avvertendo che mentre questa guerra si trascina, «una catastrofica escalation» è una possibilità reale. Alcune persone hanno respinto gli scenari che ha abbozzato come congetturali. Eppure esattamente un giorno dopo la pubblicazione del suo pezzo, il mondo reale ci ha fornito un nuovo scenario: figlia dell’iconico nazionalista russo assassinata, lasciando il padre addolorato a raccogliere sostegno per una guerra più lunga, sanguinosa e forse più ampia. Ogni giorno di ogni guerra porta la possibilità di una sorpresa inquietante.

Non è scioccante, alla luce della storia americana del ventesimo secolo, che persone come Chollet sembrino vedere il conflitto con la Russia come a somma zero. Durante la Guerra Fredda, abbiamo scansionato il mondo e abbiamo visto un Paese dopo l’altro come nel nostro campo o nel campo sovietico. Se potessi capovolgere un Paese dal loro accampamento al nostro, sarebbe un guadagno di uno per noi e una perdita di uno per loro. A somma zero.

Ma anche allora la gente riconosceva che la guerra nucleare sarebbe stata radicalmente a somma diversa da zero. Questo è uno dei motivi per cui i presidenti hanno cercato di stare molto lontano dal conflitto reale con la Russia. Eisenhower era un aggressivo guerriero freddo, che sosteneva colpi di Stato o insurrezioni in Medio Oriente, America Latina e altrove, ma più l’azione si avvicinava ai confini della Russia, meno voleva farne. Nel 1956, i combattenti per la libertà degli ungheresi cercarono di rimuovere il loro Paese dalla sfera di influenza sovietica e la Russia invase per assicurarsi il controllo, ed Eisenhower disse ai combattenti per la libertà: buona fortuna, ma siete da soli.

Il conflitto con la Russia è ancora più a somma diversa da zero ora di quanto non fosse durante la Guerra Fredda. La guerra nucleare rimane orribile come sempre e, inoltre, ci sono nuove minacce che richiedono una cooperazione internazionale di un tipo che è più difficile da raccogliere in mezzo a conflitti. Dobbiamo affrontare il cambiamento climatico, prevenire le pandemie e l’ingegneria genetica di armi biologiche estremamente letali, prevenire una corsa agli armamenti nello spazio e così via. È meno probabile che la cooperazione in queste e altre aree progredisca in mezzo a guerre o guerre fredde.

Ascoltando Chollet parlare di quale perdita strategica sia per Putin questa guerra, sono rimasto colpito da quanto suonasse eccitato al riguardo e da quanto sembrava giovanile e ingenua la sua eccitazione. Sarebbe stato commovente se non fosse stato spaventoso. E non ho visto prove che il suo capo al Dipartimento di Stato sia più riflessivo di lui. La nostra politica estera sembra guidata da due impulsi principali –atteggiamenti maschilisti e segnali di virtù– che funzionano in sfortunata sinergia e lasciano poco spazio alla saggezza.

Portare a termine questa tragica guerra è qualcosa che è difficile da fare a breve termine ed è impossibile da fare senza un doloroso compromesso. Ma non vedo alcun segno che gli Stati Uniti stiano nemmeno contemplando un tale sforzo, tanto meno gettando le basi perchè ciò accada. Temo che l’atteggiamento di Chollet ad aprile -quello che sembrava una sorta di gioia per la prospettiva di una guerra lunga e costosa per la Russia- possa ancora prevalere nel Dipartimento di Stato.

Quindi vale la pena ripetere: 1° Una guerra enormemente costosa per la Russia può essere una guerra enormemente costosa per l’Ucraina e, in definitiva, per l’Europa e per il mondo intero; 2° Ogni giorno che questa guerra continua, c’è la possibilità di vedere qualche jolly, come l’omicidio di Daria Dugina, che rende più probabile un risultato perdente.