Kassym-Jomart Tokayev, in un’intervista esclusiva a Mir Interstate Television and Radio Company il 1 maggio 2020, cioè poco più di un anno dopo aver assunto la presidenza del suo Paese, ha raccontato – non senza un certo orgoglio per i risultati raggiunti – come il Kazakistan è riuscito a mantenere l’equilibrio tra Oriente e Occidente. In altre parole, in questo caso il secondo presidente della repubblica e successore selezionato di Nursultan Nazarbayev, ha espresso la sua disponibilità a continuare a perseguire una politica estera di buone relazioni sia con gli Stati Uniti che con l’UE e con le principali potenze vicine. Eppure questo si rivelò non destinato a durare a lungo. All’inizio di quest’anno, era già chiaro che il Kazakistan, secondo l’editorialista di Forbes.ru Alexander Baunov, aveva iniziato a perdere la sua posizione di equilibrio tra Oriente e Occidente. Perché tutto questo è cambiato così in fretta? Quindi proviamo a capirlo.

Sotto la nuova guida, il Kazakistan, proprio come prima, avrebbe voluto continuare a rimanere amico dell’Occidente e della Russia allo stesso tempo, evitando il pericolo di essere coinvolto nella turbolenza delle loro relazioni conflittuali. Eppure le regole del gioco internazionale sono state e vengono, come è noto, stabilite dalle maggiori potenze, ed è proprio sul loro comportamento che la risposta alla domanda se l’ordine che si è formato o meno in una determinata regione rimarrà ulteriormente lo stesso dipende. Quindi non sembra sorprendere che con il confronto tra Russia e Occidente cresciuto fino a raggiungere il livello attuale, a partire dagli eventi dell’agosto 2020 in Bielorussia, gli sforzi per procedere ulteriormente su questa strada abbiano iniziato a fare più male che bene al Kazakistan.

Ciò è stato particolarmente evidente dall’inizio di quest’anno. Nello stesso Kazakistan, gli eventi del gennaio 2022 sono stati caratterizzati da tentativi da parte di forze esterne di destabilizzare la situazione nel Paese. Sono passati cinque mesi da allora. Ai cittadini kazaki non è mai stato detto chi fossero esattamente.

Rispondendo alle domande dei giornalisti il ​​5 giugno, Kassym-Jomart Tokayev ha affermato che i disordini di gennaio sono stati un’operazione ben pianificata contro lo stato. Alla domanda sull’indagine, ha notato che il processo continua e tutte le persone coinvolte sarebbero state assicurate alla giustizia. Questo è tutto ciò che si sa in questo momento. Ma ci sono ancora molte cose che il pubblico kazako vorrebbe sapere.

In Turchia si ritiene che dietro a questi eventi ci fosse una certa forza imperiale. Cioè, uno dei grandi poteri. Ma chi sarebbe esattamente?! A questo proposito, non ci sono consigli particolari. In Russia, ci sono state affermazioni secondo cui gli Stati Uniti ei loro alleati occidentali erano dietro i disordini di gennaio.

In Occidente, le dita tendono a puntare sulla Russia stessa a questo riguardo. Tuttavia, una domanda considerevolmente più importante ora non è quale delle due parti di cui sopra c’era dietro i disordini di gennaio, o se avessero qualcosa a che fare con quegli eventi, ma come ora, in un momento in cui le rivalità economiche e geopolitiche tra di loro sono aumentate ai massimi storici – potrebbe comportarsi nei confronti del Kazakistan.

La guerra in Ucraina, dove si affrontano, per così dire, l’uno contro l’altro, come ha affermato il direttore dell’Agenzia di intelligence della difesa statunitense Scott Berrier, è “un po’ in stallo”. È probabile che un’atmosfera del genere porti a tentazioni pericolose, come il tentativo di spostare l’equilibrio di potere espandendo il campo di conflitto attirando al suo interno un altro paese post-sovietico di fondamentale importanza, vale a dire la Repubblica del Kazakistan.

Nel 2012, Hillary Clinton, l’allora Segretario di Stato americano, dichiarò categoricamente che l’America stava cercando di impedire alla Russia di ricreare una nuova versione dell’Unione Sovietica con lo stratagemma dell’integrazione economica. “Non si chiamerà così. Si chiamerà unione doganale, si chiamerà Unione eurasiatica e tutto il resto”, ha detto. “Ma non commettiamo errori al riguardo. Sappiamo qual è l’obiettivo e stiamo cercando di trovare modi efficaci per rallentarlo o prevenirlo”.

Nel maggio 2013 si è tenuto ad Astana un incontro tra i presidenti di Russia, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan per vedere a che punto sono i preparativi per la creazione dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) che avrebbe dovuto essere completata nel 2015. Alcuni mesi dopo, la situazione iniziò a sfuggire al controllo di Mosca. Euromaidan – il nome dato alle proteste pro-europee nella capitale ucraina, Kiev – è iniziato alla fine del 21 novembre, quando fino a 2.000 manifestanti si sono radunati nella centrale Maidan Nezalezhnosti (Piazza dell’Indipendenza) della città. Quello che è successo dopo è una questione di conoscenza comune. La Russia è ora in guerra con l’Ucraina e, secondo Alexander Lukashenko, l’Occidente, in risposta a ciò, ha condotto “un’aggressione ibrida su vasta scala” contro la Federazione Russa e la Bielorussia per il suo ruolo di supporto nell’invasione russa di questo Paese slavo post-sovietico.

Quindi, ormai, dei quattro paesi i cui leader nel maggio 2013 stavano valutando una bozza di trattato sull’istituzione dell’Unione economica eurasiatica, il Kazakistan rimane l’unico a non essere coinvolto nel conflitto sempre più violento tra Occidente e Oriente. Questo fatto da solo dice molto, vero?

L’unica domanda è quanto durerà questa situazione nel momento in cui il Kazakistan è progressivamente meno in grado di raccogliere la sfida di navigare abilmente tra Russia e Occidente. Da un lato, la nazione dell’Asia centrale ha proclamato la sua determinazione a mantenere le sue relazioni amichevoli e alleate con la Russia. D’altra parte, si sta gradualmente spostando verso i paesi membri dell’UE e della NATO in termini di stabilire i suoi ulteriori collegamenti economici e politico-militari.

Il Kazakistan ora non solo sta rispettando le sanzioni occidentali imposte alla Federazione Russa e alla Bielorussia, ma anche, come osserva il quotidiano economico Vzglyad, “aiutando l’economia dei peggiori nemici della Russia, i paesi baltici” e intraprendendo la strada per rafforzare le forze armate e tecniche cooperazione con la Turchia. Di conseguenza, l’opinione è prevalente tra i rappresentanti dei circoli sociali, politici e intellettuali della Russia, gli esperti e i giornalisti russi che USA e UE, attraverso la Turchia e utilizzando l’idea del “Grande Turan”, cercano di trasformare Il Kazakistan in un analogo di ciò in cui hanno trasformato l’Ucraina attraverso la promozione della prospettiva europea, dei valori occidentali e delle nozioni occidentali di governo progressista lassù.

E alcuni di loro si innervosiscono davvero dicendo che non intraprendere le necessarie azioni preventive al riguardo sarebbe costoso per Mosca. Affermano che “l’apertura di un secondo fronte [contro la Russia]è imminente: il Kazakistan sta valutando le sue opzioni su dove colpirci [noi]”, e Mosca deve quindi stare davanti alla curva “per evitare che si ripeta lo scenario ucraino [in Kazakistan]’.

Le passioni legate al Kazakistan ardono anche in Occidente. Basterebbe citare il titolo e il sottotitolo di uno degli articoli sull’argomento che sono stati pubblicati lì per dare un’idea di cosa stiamo parlando qui: La Russia stringe il Kazakistan. Gli Stati Uniti dovrebbero frenare il peso di Mosca nel suo vicino altamente dipendente e ricco di petrolio. E chiamiamo le cose con i nomi giusti. Attualmente c’è una tendenza sia nella Federazione Russa che in America, per cui Mosca e Washington sono sempre più spinte a combattere per il Kazakistan.

Se mettiamo da parte la retorica conflittuale nello spirito della ‘guerra fredda – 2’ da entrambe le parti, non è difficile vedere che in questo caso il nesso chiave dei conflitti di interesse è nascosto negli asset di petrolio e gas kazaki.

Gli interessi occidentali e russi in questo contesto sono, per la maggior parte, in contraddizione tra loro e, allo stesso tempo, risultano fusi in un modo che accade con i gemelli siamesi. I più grandi giacimenti petroliferi del Kazakistan sono stati e sono tuttora sviluppati principalmente da società statunitensi e occidentali. Devono esportare idrocarburi petroliferi estratti lì tramite oleodotti attraverso il territorio della Federazione Russa. In generale, entrambe le parti sembrano non essere del tutto soddisfatte di questo tipo di divisione delle sfere dei loro interessi. Ma ora la palla è nel campo russo, come si suol dire. In Russia si parla ora della possibilità di nazionalizzare il Caspian Pipeline Consortium (CPC), che attualmente fornisce circa l’80 per cento delle esportazioni del Kazakistan, oltre al 90 per cento del petrolio prodotto da consorzi esteri a Tengiz, Kashagan e Karachaganak campi al mercato europeo. Oggi, il punto è come reagiranno gli occidentali a questo. Ora è la loro mossa.