La crisi del governo Johnson proietta la Gran Bretagna verso un periodo di incertezza sia sul piano interno sia su quello internazionale, incertezza i cui effetti sono resi più gravi dal contesto di questi mesi. La dimissioni di Boris Johnson da leader del Partito conservatore aprono formalmente il processo destinato a portare alla nascita di un nuovo gabinetto. Complice la pausa estiva, questo processo, tuttavia, potrebbe non concludersi prima dell’autunno, quando il partito avrà provveduto alla scelta del successore del Primo ministro uscente. Nel frattempo, nel campo tory, si è aperto lo scontro fra le sue diverse anime. Fra gli altri, l’ex Primo Ministro John Major (in carica: 1990-97) ha già espresso la sua contrarietà a che Johnson rimanga a Downing Street in attesa dell’insediamento del nuovo governo, suggerendo che, invece, il suo posto venga preso dall’attuale Vice primo ministro, Dominic Raab. Nonostante gli appelli all’unità (per esempio da parte del segretario agli Esteri, Liz Truss), si profila, quindi, uno scontro duro, che in qualche modo è stato anticipato dalle tensioni delle scorse settimane.

Le ricadute di questo stato di cose si sono già fatte sentire. Le autorità russe hanno espresso la loro soddisfazione per le dimissioni, con il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, che ha auspicato, fra l’altro, l’arrivo, alla guida del governo, di una figura “più professionale” del Primo ministro uscente. Sul fronte opposto, la Casa Bianca ha anticipato (prima ancora che le dimissioni di Johnson fossero ufficializzate) che possibili cambiamenti a Downing Street non influiranno “sulla relazione speciale che esiste con il popolo britannico” e che l’alleanza fra Washington e Londra “continua a essere salda”. In particolare, la portavoce del presidente Biden ha dichiarato alla stampa che un possibile cambio di governo a Londra non influirà sull’impegno degli Stati Uniti e degli alleati europei a sostenere il governo ucraino nella guerra con la Russia, così come concordato nelle scorse settimane in ambito G7 e NATO. Anche le autorità ucraine si sono dette fiduciose rispetto al fatto che le dimissioni di Johnson non portino a particolari cambiamenti della posizione britannica nella crisi in corso.

In effetti, a Londra esiste un consenso sostanzialmente bipartisan sulla scelta fatta a favore di Kiev, consenso che, negli scorsi mesi, ha messo in parte in ombra la debolezza crescente della posizione del Primo ministro. Nell’annunciare le dimissioni, lo stesso Johnson, ha voluto rassicurare che la Gran Bretagna continuerà a sostenere la resistenza ucraina “finché sarà necessario”. La possibilità che il suo successore emerga dalle figure che compongono l’attuale gabinetto rafforza questa considerazione. Anche le autorità russe hanno riconosciuto che, nonostante un nuovo governo, un cambiamento nella linea di Londra appare poco probabile. In questo campo, l’asse Gran Bretagna/Stati Uniti appare, quindi, solido, mentre l’uscita di scena di quello che è stato uno di campioni della Brexit potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti con l’Unione Europea. Nell’insieme, Bruxelles ha accolto con favore le dimissioni di Johnson, auspicando che queste possano aprire “una nuova pagina nelle relazioni con il Regno Unito […] più costruttiva, rispettosa degli impegni presi […] e più amichevole”.

È presto per dire che effetti avranno questi sviluppi, anche se, secondo alcuni osservatori, le dimissioni di Boris Johnson segnano comunque “l’inizio della fine” della Brexit come idea politica. Molto dipenderà dagli esiti del confronto in atto nel Partito conservatore e da se il nuovo Primo ministro sceglierà di imboccare o meno la via delle elezioni anticipate. Tuttavia, ciò non vuole dire che un nuovo governo o una nuova maggioranza parlamentare potranno portare indietro l’orologio a prima del referendum del 2016. Nemmeno il Partito laburista (oggi all’opposizione) ha il rientro nell’UE fra i suoi punti in agenda. Anche per gli Stati Uniti è una medaglia con due facce. Le posizioni di Johnson sono state spesso fonte di preoccupazione per l’amministrazione Biden, soprattutto per il loro possibile impatto sull’elettorato di origine irlandese. D’altra parte, in politica estera, fra Stati Uniti e Gran Bretagna è sempre esistita una convergenza di fondo, convergenza che, se non sembra destinata a essere messa in discussione nella sostanza, nella forma potrebbe, invece, andare incontro ad aggiustamenti significativi.