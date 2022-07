L’utilizzo dei prodotti derivati dalla cannabis per gli animali da compagnia, ulteriore tema di discussione negli Stati Uniti e che vede l’affastellamento di decisioni normative spesso contraddittoria se non dichiaratamente indirizzate verso l’ambito restrittivo. La proibizione della cannabis, durata 70 anni, non è stata alleggerita per i veterinari, ai quali è legalmente vietato prescrivere la cannabis ai loro pazienti. Purtroppo, i veterinari sono estranei alle normative sulla cannabis, tanto da indurre l’Associazione Medica Veterinaria Americana (AVMA) a raccomandare ai veterinari di non parlare dell’uso di marijuana o di prodotti derivati dalla cannabis ai proprietari di animali. Quando una pandemia globale ha contribuito a rendere i prodotti per il benessere uno dei beni di consumo a più rapida crescita su scala mondiale, gli operatori della cannabis hanno visto un’opportunità commerciale d’oro. Ma commercializzare i prodotti a base di cannabis per i consumatori attenti al benessere non è così semplice come rivestire gli stessi vecchi prodotti con colori rilassanti. E i commercianti di cannabis alla ricerca di nuovi consumatori devono fare attenzione a non alienarsi i consumatori di marijuana tradizionali, che potrebbero trovarsi spiazzati quando le loro marche preferite sembrano rifarsi al mainstream per inseguire i dollari del benessere. A partire da venerdì, i pazienti di cannabis terapeutica nello stato americano della Virginia avranno meno burocrazia da affrontare.

Stati Uniti

Ecco perché la mancanza di ricerca sulla cannabis per animali danneggia gli animali domestici

La cannabis non è solo per gli esseri umani.

Tra il 2018 e il 2019, l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha registrato un aumento del 765% delle chiamate al suo Centro Antiveleni per animali domestici esposti alla cannabis.

Man mano che la cannabis diventa più accessibile a tutti i consumatori, lo diventa anche per gli animali da compagnia.

(Nota: la ricerca esaminata per questo articolo è limitata agli animali da compagnia. La narrazione sarà significativamente diversa se – o quando – la cannabis verrà introdotta negli animali da produzione alimentare a livello di allevamento).

La proibizione della cannabis, durata 70 anni, non è stata alleggerita per i veterinari, ai quali è legalmente vietato prescrivere la cannabis ai loro pazienti.

Purtroppo, i veterinari sono estranei alle normative sulla cannabis, tanto da indurre l’Associazione Medica Veterinaria Americana(AVMA) a raccomandare ai veterinari di non parlare dell’uso di marijuana o di prodotti derivati dalla cannabis ai proprietari di animali.

Nel 2020, la Food and Drug Administration statunitense ha avvertito i veterinari che ci sono troppe «lacune nei dati e preoccupazioni sulla sicurezza» delle terapie con cannabinoidi per gli animali.

Ciò ha incoraggiato i proprietari di animali domestici a creare i propri protocolli di “cannabis medica”, una pratica che potrebbe portare a conseguenze mortali.

Tuttavia, la legalizzazione federale della canapa nel 2018 ha offerto ai veterinari l’opportunità di esplorare il cannabidiolo.

Tra le altre malattie e disturbi, diversi studi clinici hanno rilevato che i trattamenti a base di CBD apportano benefici ai cani con disturbi convulsivi e osteoartrite.

Un team di veterinari della Colorado State University, guidato dalla dott.ssa Stephanie McGrath, ha condotto uno studio randomizzato di controllo in cieco in cui ai cani sono state somministrate due volte al giorno dosi di olio infuso di CBD insieme ai tradizionali farmaci antiepilettici.

I risultati hanno indicato che l’89% dei cani a cui è stato somministrato il CBD ha ridotto le crisi epilettiche rispetto al 43% del gruppo di controllo.

Anche uno studio sull’osteoartrite condotto da veterinari della Cornell University, guidati dalla dottoressa Lauri-Jo Gamble, ha previsto la somministrazione di olio infuso di CBD ai cani. I risultati hanno mostrato un aumento dei livelli di attività e una “significativa diminuzione del dolore”, come riportato dal breve inventario del dolore dei proprietari e dai punteggi dell’attività di Hudson.

Nessuno dei due studi ha riportato effetti collaterali o esiti negativi significativi e, in generale, hanno sostenuto l’uso del CBD, pur sottolineando la necessità di ulteriori ricerche.

Il successo dell’uso del CBD nei cani non deve però essere preso alla leggera.

Uno studio canadese pubblicato proprio questa primavera ha studiato la prevalenza della tossicità indotta dalla cannabis negli animali domestici.

La ricerca ha concluso che, con l’aumento della disponibilità legale di marijuana in Nord America, si registra un aumento dell’intossicazione intenzionale o accidentale da cannabis negli animali da compagnia.

I ricercatori hanno scoperto che, mentre «la maggior parte delle tossicosi da cannabis non provoca effetti negativi a lungo termine… sono stati segnalati alcuni decessi».

Sebbene gli edibili siano stati citati come meccanismo di somministrazione più comune, anche il fumo passivo è un fattore di rischio, secondo l’autorevole VCA Animal Hospital.

Mentre si ritiene che il CBD sia generalmente sicuro, i cani sono particolarmente sensibili al THC, data la maggiore abbondanza di recettori CB1 rispetto agli esseri umani.

Sebbene non sia specificato, i decessi associati all’intossicazione da cannabis potrebbero derivare dalla concentrazione di THC o essere confusi da problemi medici sottostanti e/o dagli effetti di matrici commestibili notoriamente dannose come il cioccolato o l’uvetta.

Il dosaggio del THC negli animali da compagnia richiede una guida specializzata da parte di un veterinario esperto, che, ironia della sorte, è dissuaso dall’AVMA a intraprendere tali conversazioni.

Inoltre, gli ingredienti devono essere etichettati sui prodotti a base di cannabis destinati agli animali domestici.

Le organizzazioni internazionali che si occupano di standard di analisi non hanno pubblicato protocolli di analisi per i prodotti a base di cannabis per uso veterinario e, di fatto, non hanno ancora riconosciuto l’enorme necessità dell’industria della cannabis per gli animali da compagnia.

Senza la supervisione della FDA o la regolamentazione da parte delle associazioni veterinarie e degli organi direttivi competenti, i test sui prodotti sono stati minimi, nel migliore dei casi.

I proprietari di animali domestici ben intenzionati potrebbero indurre tossicosi da cannabis che potrebbero essere fatali, il che potrebbe portare a denunce e procedimenti giudiziari per maltrattamento di animali.

Gli studi clinici sono assolutamente necessari e le associazioni veterinarie devono stabilire un percorso di discussione aperto tra i proprietari di animali e i veterinari per fornire in modo sicuro le migliori cure e opportunità per la salute degli animali. L’autrice del testo, Susan Audino, che ha conseguito un dottorato in chimica, è consulente e istruttore di chimica per l’American Association for Laboratory Accreditation. Risiede nel Delaware.

Stati Uniti

‘Psicografico, non demografico’: 4 cose da sapere sugli acquirenti di cannabis orientati al benessere

Il consumo di cannabis e la sensazione di benessere vanno d’accordo da secoli

Così, quando una pandemia globale ha contribuito a rendere i prodotti per il benessere uno dei beni di consumo a più rapida crescita su scala mondiale, gli operatori della cannabis hanno visto un’opportunità commerciale d’oro.

Ma commercializzare i prodotti a base di cannabis per i consumatori attenti al benessere non è così semplice come rivestire gli stessi vecchi prodotti con colori rilassanti.

E i commercianti di cannabis alla ricerca di nuovi consumatori devono fare attenzione a non alienarsi i consumatori di marijuana tradizionali, che potrebbero trovarsi spiazzati quando le loro marche preferite sembrano rifarsi al mainstream per inseguire i dollari del benessere.

È un equilibrio difficile, ma che può dare grandi frutti.

Secondo la società di consulenza globale McKinsey & Co. il settore della salute e del benessere è stato stimato a circa 1,5 trilioni di dollari l’anno scorso e si prevede una crescita del 5%-10% all’anno.

L’azienda ha rilevato che gli acquirenti attenti al benessere cercano prodotti che siano:

Naturali.

Puliti.

Progettati per migliorare la loro salute e il loro benessere mentale.

Testati e approvati dagli influencer dei social media.

Le dimensioni del mercato del benessere dimostrano perché così tanti marchi di cannabis stanno lanciando pubblicità e prodotti che evocano le terme più che i concerti rock.

Allo stesso tempo, i marchi di cannabis devono evitare di alienare i consumatori di cannabis di lunga data che apprezzano i prodotti che inebriano.

Per scoprire le migliori strategie di marketing per gli acquirenti di cannabis orientati al benessere, MJBizDaily ha raccolto le opinioni degli esperti alla recente conferenza della Cannabis Marketing Association a Denver.

Ecco quattro suggerimenti che gli esperti di marketing suggeriscono per la creazione di campagne di branding per gli acquirenti di cannabis orientati al benessere:

Iniziare con il CBD, e iniziare sui social

I cannabinoidi che non intossicano sono i prodotti migliori per attirare gli acquirenti di cannabis orientati al benessere, che hanno maggiori probabilità di essere consumatori anziani e donne, ha detto Antonio Gandara-Martinez, presidente e direttore marketing di Budboard, un’azienda di tecnologia della cannabis di Albuquerque, New Mexico.

«Il mercato del CBD è a maggioranza femminile», ha detto. «Per il THC, che sia medico o ricreativo, il gruppo dai 18 ai 29 anni è più maschile».

Questo gruppo demografico viene generalmente a conoscenza dei prodotti di cannabis non intossicanti sui canali dei social media, ha detto Anna Schwabe, direttore della ricerca e dello sviluppo della 420 Organics nel New Jersey.

«Molte donne e molti anziani si interessano al CBD e ne leggono soprattutto sui social media», ha detto.

Ma non escludete il THC

Il CBD potrebbe essere il prodotto “di punta” per i consumatori di cannabis orientati al benessere.

Ma le aziende produttrici di cannabis non dovrebbero considerarli non disposti a provare i prodotti a base di THC se questi prodotti sono formulati con un occhio di riguardo per i nuovi consumatori, ha detto Gandara-Martinez.

«Il CBD è importante per destigmatizzare la cannabis», ha detto.

«Qualche anno fa si vendeva o THC o CBD. Da quest’anno, c’è una divisione 50-50, in cui la gente vuole entrambi e non ha paura di essere acquirente di THC».

Le parole contano

Il messaggio è importante quanto la formulazione per i nuovi acquirenti di THC, perché potrebbero non pensare di fare un uso ricreativo della cannabis, ha detto Diane Downey, CEO della Rebel Spirit Cannabis Co. di Eugene, Oregon.

«È importantissimo rispettare il modo in cui le persone si auto-identificano e sapere che è dinamico e mutevole», ha detto.

«Diciamo che qualcuno fuma prima di uscire con gli amici, o per alleviare l’ansia in modo da potersi divertire a una festa. Io lo definirei un uso ricreativo».

“Ma non voglio dire a qualcuno che il suo uso non è medico“.

I dati demografici non sono tutto

Gli operatori del mercato della cannabis non mancano di strumenti per identificare i consumatori e indirizzare gli sforzi di marketing in base all’età e all’indirizzo.

Ma farebbero meglio a concentrarsi sui prodotti che risuonano con gli acquirenti di cannabis orientati al benessere, come i prodotti con pochi ingredienti, ha detto Raina Jackson, fondatrice e CEO di Purple Raina Self Care, un’azienda di San Francisco che produce topici e prodotti di bellezza infusi di cannabinoidi.

«Le persone amano i prodotti che fanno molte cose diverse con meno», ha detto Jackson.

«Si possono guardare tutti i numeri relativi all’età, al sesso e a cose del genere, ma la maggior parte è psicografica (tratti della personalità) più che demografica».

«Cosa cercano le persone e come posso offrirglielo?».

Svizzera

La Svizzera rende più facile l’accesso alla cannabis terapeutica

Il Consiglio Federale svizzero ha deciso di ridurre la burocrazia relativa all’accesso alla cannabis terapeutica nel Paese.

Fino ad oggi, in Svizzera, i farmaci a base di cannabis contenenti più dell’1% di tetraidrocannabinolo sono generalmente vietati e l’approvazione per la prescrizione deve essere fornita dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

La richiesta di queste approvazioni è aumentata negli ultimi anni e questo non è positivo per nessuno, né per i regolatori né per i pazienti. L’anno scorso il Consiglio federale ha presentato un emendamento per eliminare il divieto generale di utilizzo della cannabis a scopo medico, che è stato approvato nel marzo 2021. Ma poi è stato necessario definire i dettagli.

Questa settimana il Consiglio federale ha deciso che dal 1° agosto 2022 non sarà più necessaria l’approvazione dell’UFSP. Mentre sarà necessaria una prescrizione, la decisione sull’uso terapeutico di un prodotto a base di cannabis medicinale sarà lasciata esclusivamente al medico curante e al paziente.

«In particolare, le persone che soffrono di forti dolori cronici e spasticità possono trarre beneficio dal nuovo regolamento», ha dichiarato il governo svizzero (traduzione).

Per quanto riguarda il rimborso dei prodotti a base di cannabis medica attraverso l’assicurazione sanitaria obbligatoria, questo non è generalmente coperto e non sembra che lo sarà nel prossimo futuro.

«… le prove disponibili sull’efficacia e l’utilità dei prodotti medicinali a base di cannabis sono attualmente insufficienti per un rimborso generale», si legge nella dichiarazione.

La situazione della canapa in Svizzera è molto diversa. I prodotti a base di cannabis possono essere facilmente acquistati se contengono meno dell’1% di THC e i cittadini svizzeri possono coltivare canapa privatamente a condizione che il contenuto di THC della varietà di cannabis sia inferiore alla soglia. I prodotti di canapa possono avere un alto contenuto di CBD (cannabidiolo), che ha potenziali benefici terapeutici. Ciò significa che, a seconda delle condizioni, potrebbe non essere necessaria una prescrizione per la cannabis. Tuttavia, i prodotti commerciali a base di CBD devono ancora rispettare una serie di normative.

Tra le altre riforme significative degli ultimi anni nell’approccio alla cannabis, dall’inizio del 2021 la canapa non è più soggetta alla legislazione svizzera sulle sementi agricole, offrendo ai coltivatori una scelta più ampia di varietà. Questo, insieme al limite dell’1% di THC, significativamente più alto rispetto ad altri Paesi europei, offre ai coltivatori locali un vantaggio.

Australia

Progressi del prodotto CBD a basso dosaggio di Bod Australia

L’azienda di cannabis medica Bod sarà la prima a lanciare un prodotto a basso dosaggio di CBD disponibile senza ricetta in Australia?

In teoria, dal febbraio 2021 in Australia è legale acquistare alcuni farmaci a base di cannabidiolo (CBD) senza prescrizione medica, come prodotti della Schedule 3 (Pharmacist Only). Questo è entrato in vigore dopo che la Therapeutic Goods Administration(TGA) ha annunciato una decisione finale sulla riduzione della classificazione del CBD a basso dosaggio alla fine del 2020.

In pratica, però, non ci sono ancora prodotti disponibili, poiché i produttori devono superare una serie di ostacoli normativi per far passare i loro prodotti oltre la linea S3. Si sperava che i preparati a base di CBD della Tabella 3 fossero disponibili in Australia alla fine dell’anno scorso o all’inizio di quest’anno, ma ciò si è rivelato troppo ottimistico.

Non si tratta certo di una mancanza di interesse da parte delle aziende produttrici di cannabis medica, alcune delle quali cercano di essere le prime. Tra queste c’è Bod Australia (ASX:BOD).

La scorsa settimana, l’azienda ha annunciato un nuovo prodotto a base di cannabis terapeutica, che sarà lanciato sotto il marchio MediCabilis di Bod: Bod Bio-Absorb 100. Fornito in un formato soft-gel, è attualmente utilizzato nello studio clinico di fase II di Bod sui sintomi associati all’insonnia.

Il piano è di rendere Bod Bio-Absorb 100 inizialmente disponibile a luglio tramite prescrizione medica attraverso il TGA Special Access Scheme Category B – che è il canale più comunemente usato per accedere alla cannabis terapeutica in Australia.

In seguito a ciò e al completamento con successo della sperimentazione clinica di fase II di Bod – oltre alle altre approvazioni normative richieste – Bio-Absorb 100 sarà venduto al banco dai farmacisti. Bod non ha fornito una stima dei tempi entro i quali ciò potrebbe avvenire. Tuttavia, è stato fornito un indicatore del livello di avanzamento dell’azienda.

«Continuiamo a fare progressi nelle iniziative di reclutamento dei pazienti per il nostro studio clinico di fase II e ci auguriamo di poter fornire ulteriori aggiornamenti agli azionisti non appena questi saranno completati», ha dichiarato Jo Patterson, CEO di BOD Australia.

Lo studio prevede la somministrazione a più di 200 partecipanti di un prodotto CBD orale da 50 mg e 100 mg o di un placebo al giorno per un periodo di 8 settimane. Dato che lo studio sull’insonnia da CBD è ancora in fase di reclutamento, sembra che potrebbe passare ancora del tempo prima che Bod Bio-Absorb 100sia disponibile in Australia senza prescrizione medica.

Stati Uniti

Grandi cambiamenti per la cannabis medica in Virginia

A partire da venerdì, i pazienti di cannabis terapeutica nello stato americano della Virginia avranno meno burocrazia da affrontare.

Nell’ambito del programma di marijuana terapeutica della Virginia, attualmente i pazienti devono presentare una certificazione scritta di un medico, la registrazione del Consiglio e un documento d’identità rilasciato dal governo presso un dispensario per ottenere prodotti a base di cannabis terapeutica. Questo è stato macchinoso e per i nuovi pazienti può significare un’attesa fino a 60 giorni dalla richiesta al Board of Pharmacydello Stato prima di ottenere il via libera.

Le cose cambieranno dal 1° luglio 2022. I pazienti, i genitori e i tutori legali non dovranno più registrarsi presso il Board. Tuttavia, dovranno ancora presentare ai dispensari una certificazione scritta per l’uso di cannabis medica rilasciata da un medico registrato, insieme a un documento d’identità rilasciato dal governo.

Questo cambiamento farà anche risparmiare denaro ai pazienti. La tassa di registrazione iniziale presso il Board per un paziente era di 50 dollari e la tassa di rinnovo annuale era anch’essa di 50 dollari. Per i genitori e i tutori era di 25 dollari all’anno.

Il programma della Virginia è abbastanza flessibile in termini di condizioni che qualificano la marijuana medica. Può essere usata come trattamento o per alleviare i sintomi di qualsiasi condizione o malattia diagnosticata che un medico registrato ritiene possa trarre beneficio dal suo uso. È inoltre disponibile un’ampia gamma di prodotti, tra cui capsule, spray, tinture, oli, creme, gel, pastiglie, cerotti e prodotti per il vaping.

Anche i fiori di cannabis, detti “botanici”, sono disponibili dal luglio 2021. La fornitura di cannabis botanica è limitata a quattro once per ogni periodo di 30 giorni e rientra nella fornitura totale di 90 giorni di prodotti a base di cannabis medica che un paziente può ottenere.

Oltre ai dispensari, i pazienti della Virginia possono accedere alla cannabis terapeutica coltivandola da soli: i maggiori di 21 anni possono coltivare fino a quattro piante per famiglia.

Anche se sarà più difficile valutare i numeri in futuro, al 23 maggio 2022 c’erano 50.935 pazienti registrati nello Stato, secondo il Board of Pharmacy; circa mezzo punto percentuale della popolazione dello Stato.