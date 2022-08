Gli esiti delle primarie che si sono svolte negli scorsi giorni a New York, in Florida e in Oklahoma hanno offerto alcuni segnali potenzialmente indicativi sia in vista delle prossime elezioni di midterm, sia di quelli che sono le dinamiche di lungo periodo della politica statunitense. In Oklahoma, dove a novembre si voterà per il seggio reso vacante dal repubblicano Jim Inhofe (che ha annunciato l’intenzione di lasciare il Senato prima della scadenza naturale del mandato), il trumpiano Markwayne Mullin si è assicurato la nomination del GOP e, secondo gli osservatori, dovrebbe riuscire a conquistare agevolmente il seggio in palio. In Florida, il vincitore della nomination democratica per il seggio governatoriale, l’ex repubblicano ed ex governatore Charlie Crist, ha superato con un ampio margine la sua sfidante, l’attuale commissario all’agricoltura dello Stato, Nikki Fried. Anche se, in questo caso, le chance di successo contro il governatore uscente, Ron DeSantis, appaiono scarse, la vittoria di Crist è comunque il segnale di come, almeno a livello statale, la scelta degli elettori democratici abbia finito per premiare la linea moderata e l’immagine rassicurate di un politico ‘di lungo corso’.

È, tuttavia, a New York che si si sono registrati gli effetti più significativi. Dopo una drastica revisione dei distretti elettorali effettuata in primavera dalla maggioranza democratica nel Legislativo dello Stato, che ha spinto il Partito repubblicano a impugnare con successo la nuova mappa di fronte all’autorità giudiziaria, una seconda revisione – effettuata sotto la supervisione del giudice – ha intaccato la tradizionale supremazia democratica, accorpando alcuni collegi e rendendone altri più facilmente contendibili. Il simbolo di questa nuova situazione è stato lo scontro fratricida fra due colonne del partito dalla Camera dei rappresentati come Jerrold Nadler e Carolyn Maloney, che si sono trovati a competere per il seggio del dodicesimo distretto, nel cuore di Manhattan, prima diviso fra due distretti diversi. Il largo successo di Nadler (55% v. 24%) è stato il risultato di una campagna elettorale avvelenata, che ha messo in luce anche la vulnerabilità del partito ai problemi di genere (con la sconfitta di Maloney, New York ha perso la sua ultima rappresentante donna), di identità (con la sconfitta di Nadler, New York avrebbe perso il suo ultimo rappresentante ebreo) e di ricambio generazionale.

Il voto di New York ha anche riportato alla luce lo scontro latente dentro il Partito democratico fra la sua anima ‘radicale’ e quella ‘moderata’. Per esempio, nel decimo distretto (che oggi comprende Lower Manhattan, con il Greenwich Village, il Financial District e Chinatown, e parte di Brooklyn, con Park Slope, Sunset Park e parte di Borough Park), la competizione fra i vari candidati progressisti ha finito per frammentare il voto ‘di sinistra’ in una molteplicità di rivoli, spianando la strada al moderato Daniel Goldman (erede del patrimonio Levi Strauss & Co. e già consulente legale di parte democratica all’epoca di primo tentativo di impeachment di Donald Trump), che si è aggiudicato la nomination con appena il 25,7% dei voti contro il 23,7% della sua più immediata sfidante, la taiwanese-americana Yuh-Line Niou, delegata all’assemblea legislativa dello Stato. Anche in questo caso, tuttavia, come ha rilevato il New York Times, la sfida non è stata tanto un confronto di idee, dal momento che “quasi tutti i principali candidati hanno condannato gli attacchi al diritto dell’aborto e lamentato la mancanza di limiti severi in materia di armi, quanto di forza bruta, ambizione e politica identitaria”.

La sentenza della Corte suprema che, negli scorsi mesi, ha ribaltato la pronuncia Roe v. Wade ha senza dubbio fornito ai candidati democratici un importante elemento unificante e un argomento ‘forte’ contro gli avversari. Alla capacità di sfruttare questa leva è attribuita, per esempio, la vittoria di Pat Ryan nelle elezioni supplettive deldiciannovesimo distretto (Catskills e media valle dell’Hudson). Tuttavia, essa non sembra avere risolto i molti problemi del partito, soprattutto se si considera come il fallito gerrymandering a New York ne abbia indebolito la posizione in una tradizionale roccaforte liberal e come il successo della stessa strategia in Florida sembri avere rafforzato in modo significativo la posizione del Partito repubblicano. La maggiore competizione si è, inoltre, tradotta in duri scontri verbali, che hanno coinvolto anche il responsabile della campagna elettorale democratica, Sean Maloney, ‘paracadutato’ in un distretto ‘sicuro’ da dove ha scalzato il precedente rappresentante, Mondaire Jones. Una scelta che ha attizzato gli attacchi della sinistra interna (che ha parlato anche di ‘malcelato razzismo’ nei riguardi di Jones) e che lascia prevedere nuove tensioni in vista del voto di novembre.