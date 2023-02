USA: Nikki Haley, la promessa del ‘trumpismo senza Trump’

L’ufficializzazione della candidatura di Nikki Haley per la nomination repubblicana del 2024 apre, di fatto, anche per il Grand Old Party, la stagione che lo porterà, fra un anno e mezzo circa, al voto presidenziale. Haley è la prima figura ‘di peso’ ad avere raccolto la sfida lanciata negli scorsi mesi da Donald Trump, che ha annunciato il suo ritorno in campo dopo un voto di midterm piuttosto deludente per i candidati che aveva sostenuto. L’annuncio di Haley non è, comunque, di una sorpresa. Quello dell’ex governatore del South Carolina ed ex rappresentante permanente degli Stati Uniti all’ONU è un nome che è stato spesso citato, in questi anni, sia come possibile vicepresidente (già dall’epoca della candidatura presidenziale di Mitt Romney, nel 2012, poi ancora nel 2016 e nel 2020, come possibile alternativa a Mike Pence), sia come candidato ‘in proprio’ alla presidenza. Fra l’altro, l’annuncio del 14 febbraio era stato in qualche modo adombrato dalla stessa Haley la scorsa estate, quando aveva parlato in varie occasioni di ciò che avrebbe potuto rappresentare, per gli Stati Uniti, l’arrivo di una donna alla Casa Bianca.

Per il Partito repubblicano è un segnale importante. In attesa che lo sfidante atteso da tutti – il governatore della Florida, Ron DeSantis – sciolga la riserva (ammesso che ciò accada), la candidatura di Haley pone il partito di fronte a un’alternativa credibile all’opzione Trump. Anche se l’ex Presidente ancora gode di un’ampia popolarità presso l’elettorato, l’esperienza delle ultime elezioni di midterm ha mostrato come – alla prova del voto –candidati più moderati performino spesso meglio degli ‘hardliner’ che si affermano nelle primarie interne. Da questo punto di vista, Haley (che pure ha sostenuto Trump nelle elezioni del 2016 e che da Trump è stata scelta a rappresentare gli Stati Uniti all’ONU fra il 2017 e il 2018) potrebbe, quindi, risultare più gradita a quanti – pur apprezzano le posizioni ‘muscolari’ del tycoon newyorchese – ne temono l’erraticità e la tendenza a polarizzare la dinamica politica in un costante referendum intorno alla sua figura. Haley potrebbe essere, in altre parole, un candidato credibile per incarnare quel ‘trumpismo senza Trump’ cui sembrano guardare, da qualche tempo, varie frange del GOP.

Haley ha dalla sua diversi atout. L’essere donna, l’origine asiatica (cosa che la accomuna al vicepresidente, Kamala Harris) e un’età relativamente giovane (51 anni contro i 58 di Harris, i 76 di Trump e gli 80 di Biden) possono costituire altrettanti punti di forza, soprattutto di fronte alla necessità del Partito repubblicano di scrollarsi di dosso la sua immagine tradizionale di un partito di maschi bianchi normalmente anziani. Il profilo delle sue passate esperienze (oltre che alle Nazioni Unite dal 2017 al 2018 e al seggio governatoriale dal 2011 al 2017, alla Camera dei rappresentanti del South Carolina dal 2005 al 2011) la rende un candidato qualificato sia per quanto riguarda la competenza sulle questioni interne, sia per quanto riguarda quella sulle questioni internazionali. Secondo diversi osservatori, Haley possiederebbe, inoltre, un’ottima capacità di fare politica ‘dal basso’; una qualità, questa, particolarmente importante in un mercato politico in cui – come ha dimostrato proprio Donald Trump – la capacità di costruire un rapporto empatico ‘forte’ con l’elettorato costituisce spesso un fattore-chiave per il successo.

Ovviamente, ciò non significa che la strada di Haley sia tutta in discesa. Già solo la candidatura di Trump rappresenta un ostacolo ingombrante sulla via verso la Casa Bianca. Nonostante tutto, l’ex presidente continua a essere il favorito della competizione, tallonato solo da DeSantis che, al momento, rimane comunque solo un candidato ‘in pectore’. Un altro possibile ostacolo è una certa ambiguità di Haley proprio nei rapporti con Trump. Dopo le tensioni che hanno accompagnato la fine del mandato all’ONU, le sue relazioni con l’ex presidente hanno vissuto fasi alterne. Negli scorsi mesi, fra l’altro, Haley aveva annunciato l’intenzione di non contendere a Trump l’accesso a un’eventuale rielezione. Il nuovo cambio di rotta, potrebbe, quindi, portarla al centro del mirino di ‘The Donald’, con esiti difficilmente prevedibili. Infine, a differenza dei suoi possibili avversari, Haley non ricopre, al momento, alcuna carica politica che le dia visibilità né possiede particolari fondi per finanziare la sua campagna elettorale: due elementi che invece, rappresentano requisiti fondamentali per potere puntare in modo credibile alla nomination.