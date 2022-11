USA: niente compromessi per la supremazia nell’ Indo-Pacifico

L’ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus), ospitato dalla Cambogia, riflette ancora una volta i crescenti timori sulle ramificazioni a spirale delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale, dove gli attori regionali interessati hanno opzioni limitate per ottenere sostegno o deterrenza. Facendo affidamento su piattaforme diplomatiche e di dialogo formali, tra cui ADMM+ come meccanismo per ridurre i rischi e le tensioni e costruire misure di rafforzamento della fiducia, si presenta come l’unica risorsa di espressione ufficiale delle riserve e dei timori di uno Stato che raccoglierà maggiori risposte collettive regionali in un modo che non rischierà di incitare l’ira delle potenze più grandi, soprattutto Pechino.

I capi della difesa della regione e oltre hanno chiesto il rispetto delle regole internazionali per prevenire gli scontri marittimi in una dichiarazione congiunta, segnalando un intento comune, ma crescenti timori di un crescente approccio interventista diretto che susciterà maggiori implicazioni a catena.

La visita del vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris nelle Filippine e il tour nell’isola che si affaccia sul conteso Mar Cinese Meridionale, insieme al messaggio coerente del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin nella riunione dell’ADMM +, servono come un’altra manovra strategica di Washington per inviare un messaggio inequivocabile a Pechino che non c’è abbandono dell’intenzione americana di sostenere il diritto internazionale e l’ordine regionale. Nonostante i rischi e le tensioni che riguardano Taiwan, la regione e il Mar Cinese Meridionale in particolare, rimangono cruciali sia per Pechino che per Washington per scopi diversi. Harris ha ribadito la posizione inflessibile degli Stati Uniti per continuare a difendere il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale, il commercio legale senza ostacoli e la libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale e in tutto l’Indo-Pacifico, come parte del suo messaggio principale in tutto la visita.

Viene data maggiore chiarezza sul fatto che qualsiasi potenziale attacco alle forze armate delle Filippine invocherebbe gli impegni di mutua difesa degli Stati Uniti, sottolineando l’impegno di Washington a garantire un maggiore perno e allineamento da Manila e Marcos. Serve anche come messaggio non solo a Manila ma all’intera regione, compresi gli stati delle isole del Pacifico, che gli Stati Uniti non dovrebbero essere visti come una forza distante e saranno sempre impegnati a mantenere una presenza più consistente nell’Indo Pacifico nonostante distrazioni in Ucraina. Nel dissipare i timori e le diffidenze del numero crescente di attori nella regione sull’affidabilità e l’impegno di Washington nei confronti dei bisogni realistici della regione, la serie coordinata di misure di proiezione dell’influenza e del sostegno ha lo scopo di sostenere il buy-in regionale.

Sebbene sia considerata troppo poco e troppo tardi nei suoi sforzi per eguagliare la presa più profonda di Pechino sulla regione, Washington ha il vantaggio di capitalizzare il fattore paura degli attori regionali nella ricerca futura definitiva di sicurezza, garanzie di sopravvivenza e pace regionale nel sostituire il plusvalenze e vantaggi economici a breve termine. Mentre la maggior parte degli attori regionali vede la Cina come l’inevitabile gigante della porta accanto che detterà il ritmo regionale di paura e influenza, lentamente vedono l’analoga inevitabilità dell’impegno e della presenza a lungo termine dell’America qui che annullerà ogni speranza perduta o le mani legate dagli Stati regionali nella loro sottomissione della politica estera ai dettami di Pechino.

Harris ancora una volta è rimasta ferma sulla richiesta di rispettare la decisione del tribunale del 2016 sulla disputa sul Mar Cinese Meridionale, che ha ribadito rimane legalmente vincolante. In tal modo, l’Occidente avrebbe il sopravvento sia nella posizione morale che normativa nell’adesione e nell’applicazione del diritto e delle norme internazionali universalmente accettate. Questo rimarrebbe l’apice dell’obbligo morale per gli Stati Uniti di garantire un ordine basato su regole nel dare la legittimità basata sul valore che rafforza le sue azioni e misure nel garantire la libertà di navigazione e il rispetto delle regole. Mentre il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato durante il vertice dell’Asia orientale in Cambogia che “il più grande rischio per la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale è proprio l’intervento inappropriato e le frequenti interferenze dei principali paesi al di fuori della regione”, ovviamente riferendosi agli Stati Uniti, la narrazione sarebbe stata lentamente influenzata dalle conseguenze controproducenti delle azioni sempre più bellicose di Pechino, specialmente all’indomani della dimostrazione di forza vicino a Taiwan in risposta alla visita di Pelosi.

Accettando il fatto che la regione non sarà liberata dall’accresciuta intenzione di Pechino e Washington di lottare per il dominio, l’unica ricerca consiste nel far sì che i poteri aderiscano alle regole e alle norme stabilite e nel ridurre gli errori di calcolo. Riaffermando l’importanza della libertà di navigazione e di sorvolo nella dichiarazione congiunta, tenendo conto sia dello Stretto di Taiwan che del Mar Cinese Meridionale, offre interpretazioni e prospettive diverse a diversi attori. Per la regione e l’Occidente, rafforza il perseguimento convenzionale e risoluto di un approccio basato sulle regole e nel garantire che altri attori rispettino le stesse regole, sia per la prevenzione dei conflitti che per la stabilità in rotte commerciali cruciali.

Per Pechino, avrebbe una sua interpretazione sul rispetto dei propri diritti di libertà di movimento e di attività, soprattutto di natura militare, nel Mar Cinese Meridionale. La continua militarizzazione del mare e l’ampliamento del supporto del secondo fronte nella base Ream in Cambogia, hanno proiettato l’accettazione da parte di Pechino del fatto che gli approcci di contromisura di Washington attraverso le operazioni di libertà di navigazione e i legami di sicurezza strategica con attori chiave, tra cui AUKUS, saranno la dipendenza principale dagli Stati Uniti e dall’Occidente nel sfidare le sue ambizioni nel Mar Cinese Meridionale. A Pechino, se i tedeschi potessero volare dall’altra parte del mondo con i loro jet Eurofighter in questa regione per mostrare un rinnovato intento e un’agenda per una maggiore presenza, e le continue attività di proiezione di potere di francesi e britannici qui con in mente la Cina, allora i cinesi avrebbe tutti i diritti per operare qui e mostrare pienamente i muscoli, almeno all’interno della sfera consentita per ora.

Washington comprendeva la vera paura regionale, ma era anche diffidente nei confronti del proprio inefficace e inaffidabile ampio appello e urgenza per la necessità di sostenere la democrazia e le virtù dell’etica e dei valori nei diritti umani che saranno poco attraenti per la natura in gran parte semi-democratica della maggior parte giocatori della regione. Volevano una maggiore liberalizzazione del mercato negli Stati Uniti e un maggiore sostegno al capitale con sostanza reale, a differenza dell’approccio basato su principi morali elevati dell’IPEF. Nonostante ciò, la regione desidera ancora ardentemente il potere deterrente di Washington e non avrebbe remore ad aderire all’IPEF come dimostrazione di impegno e desiderio di continuare ad attrarre la presenza sostenuta degli americani nella regione, anche se non in una forma di approccio conflittuale diretto nella proiezione del potere militare che temono istigherebbe ulteriormente Pechino.

Gli interessi di Washington nel Mar Cinese Meridionale, dove ogni anno passano scambi commerciali per un valore stimato di 3 trilioni di dollari, non sarebbero interamente inquadrati dalla prospettiva di garantire il proprio perseguimento del contenimento della Cina o di sostenere solo i suoi ideali democratici e l’adesione basata sulle regole. Coinvolgerà l’agenda più ampia di salvare il terribile stato di stabilità e l’accordo basato su regole sulla natura della risoluzione dei conflitti e della gestione delle controversie. La posta in gioco è aumentata per includere la stabilità della regione e per garantire la sopravvivenza definitiva degli stati contro l’assalto dell’intento di Pechino di cementare una statura egemonica regionale perpetua.

Inquadrando questa causa come non radicata nell’agenda percepita da Washington di contenere solo Pechino, si modella un quadro collettivo di paura comune e un avversario comune per ottenere un’influenza più ampia e respingere i comportamenti illegali e coercitivi di Pechino. Le misure di deterrenza sottolineate nel Trattato di amicizia e cooperazione (TAC) stanno perdendo il loro fascino realistico, se si tollera la tendenza a ignorare le regole e le norme e si vede la mancanza di risposte forti. Con il calo dell’impatto delle misure di deterrenza, inclusa la diminuzione dell’efficacia delle misure di rafforzamento della fiducia e un’ampia gamma di processi di costruzione del dialogo nel tentativo di ridurre i rischi di conflitti e prevenire tensioni a spirale, la questione di un conflitto in piena regola derivante dall’inevitabilità della cattura di Tucidide sarebbe una questione di quando e dove.

Per ora, è sicuro affermare che la questione di quando rimane la domanda da un milione di dollari, con la maggior parte degli analisti che indica il periodo di tempo all’interno della sequenza temporale di questo decennio. Per il punto di innesco scatenante, Taiwan rimarrebbe il rischio più elevato per il primo innesco, con il Mar Cinese Meridionale che rappresenta il secondo fronte cruciale al servizio dell’agenda sia di Pechino che dell’Occidente guidato da Washington. Ai fini di Taiwan, il Mar Cinese Meridionale rimarrà indispensabile.