1° aprile, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per depenalizzare la cannabis a livello federale con il passaggio del Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act. I legislatori hanno approvato la legge con un voto di 220-204, passato in gran parte lungo linee di partito dalla maggioranza democratica della Camera. Grande successo per la vendita di cannabis nello Stato del New Mexico. Venerdì scorso c’è stato il primo giorno di vendita per adulti nello Stato, e gli affari sono andati bene. L’ufficio del governatore sostiene che il primo giorno di vendite è stato quasi il doppio del primo giorno del Colorado, che ha una popolazione simile. Un recente documento politico della Coalition for Cannabis Policy, Education and Regulation (CPEAR) ha determinato che la legalizzazione della cannabis non aumenta l’uso di cannabis da parte dei giovani. La National Collegiate Athletic Association (NCAA) ha recentemente annunciato un cambiamento nelle sue regole sulla cannabis per gli atleti universitari che include l’aumento della soglia di THC per i test di screening delle droghe. La questione dell’uso di cannabis medica durante la guida in Australia è di nuovo sotto i riflettori dopo un incidente nel Nuovo Galles del Sud.

Stati Uniti

La Camera approva la depenalizzazione della cannabis

La Casa dei Rappresentanti, la Camera dei Deputati USA, approva la legge sulla depenalizzazione della cannabis, definita MORE Act, una legge che chiude definitivamente il proibizionismo sulla cannabis.

Il 1° aprile, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per depenalizzare la cannabis a livello federale con il passaggio del Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act. I legislatori hanno approvato la legislazione con un voto di 220-204, passato in gran parte lungo linee di partito dalla maggioranza democratica della Camera.

«Questa legislazione di riferimento è una delle più importanti leggi di riforma della giustizia penale nella storia recente: rendere giustizia a coloro che sono stati danneggiati dalle brutali e ingiuste conseguenze della criminalizzazione; aprire le porte dell’opportunità per tutti di partecipare a questa industria in rapida crescita; e depenalizzare la cannabis a livello federale in modo da non ripetere i gravi errori del nostro passato», ha detto la presidente della Camera Nancy Pelosi al Parlamento prima del voto.

Il MORE Act decriminalizzerebbe effettivamente la cannabis a livello federale rimuovendo la marijuana dal Controlled Substances Act. La legge, H.R. 3617, include anche disposizioni per l’espulsione delle condanne federali per la cannabis. Inoltre, la misura stabilisce una tassa federale sulle vendite al dettaglio di cannabis, con le entrate raccolte dalla tassa investite nelle comunità che sono state danneggiate dalle politiche federali di proibizione della cannabis. La tassa sarebbe inizialmente fissata al 5% e aumenterebbe gradualmente all’8% nel tempo.

Il rappresentante democratico Jerry Nadler, lo sponsor della legislazione, ha detto venerdì che la legislazione “stabilirebbe un nuovo percorso in avanti e comincerebbe a correggere alcune delle ingiustizie degli ultimi 50 anni».

«Qualunque siano le opinioni sull’uso della marijuana per uso ricreativo o medicinale, la politica di arresti, persecuzione e incarcerazione a livello federale si è dimostrata poco saggia e ingiusta», ha detto Nadler.

Ampio sostegno alla riforma della cannabis

Un sondaggio di Pew Research condotto l’anno scorso ha mostrato che il 91% degli americani sostiene la legalizzazione della cannabis per scopi medici, mentre 18 stati hanno ora legalizzato la marijuana per uso adulto. La legge MORE gode di un ampio sostegno da parte dei sostenitori della riforma della cannabis che lodano le misure di equità sociale della legislazione.

«Questo voto è un chiaro indicatore che il Congresso sta finalmente ascoltando la stragrande maggioranza degli elettori che sono stufi delle nostre fallimentari politiche di criminalizzazione della marijuana e dei danni che continuano ad infliggere ogni giorno nelle comunità di tutta la Nazione», ha detto il direttore politico della NORML Morgan Fox in una dichiarazione del gruppo di difesa della riforma della politica della cannabis. «E’ giunto il momento di smettere di punire gli adulti per aver usato una sostanza che è oggettivamente più sicura dell’alcol, e di lavorare per affrontare gli impatti negativi che il proibizionismo ha inflitto ai nostri individui più vulnerabili e alle comunità emarginate per quasi un secolo».

«È giunto il momento per i legislatori federali di mettere da parte le differenze di parte e riconoscere che le politiche di legalizzazione a livello statale sono pubblicamente popolari, di successo, e sono nel migliore interesse del nostro Paese», ha aggiunto Fox. «Ora che la Camera ha ancora una volta sostenuto una riforma sensata e completa delle politiche sulla cannabis, invitiamo caldamente il Senato ad andare avanti su questo tema senza indugio».

La Camera ha approvato la legge MORE nel dicembre 2020, ma la legge è fallita al Senato. In una dichiarazione venerdì pomeriggio, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha applaudito il passaggio alla Camera della legge MORE, dicendo che «è giunto il momento di una riforma completa delle leggi federali sulla cannabis». Ci si aspetta che Schumer introduca il suo proprio disegno di legge per decriminalizzare la marijuana alla fine di questo mese, dopo aver rilasciato una bozza della legislazione nel 2021.

«Naturalmente, avremo bisogno dei repubblicani per far passare una legge di legalizzazione al Senato, e lavoreremo duramente per cercare di ottenerli», ha detto Schumer.

L’addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto in un briefing programmato per la stampa venerdì pomeriggio che il presidente Joe Biden «concorda sul fatto che dobbiamo ripensare il nostro approccio» alle leggi sulla marijuana. Ma non ha detto se sostiene il MORE Act come approvato dalla Camera la scorsa settimana.

«Non vediamo l’ora di lavorare con il Congresso per raggiungere i nostri obiettivi condivisi e continueremo ad avere discussioni con loro su questo obiettivo», ha detto Psaki.

Destino della legge al Senato incerto

Mark Jones, un professore di scienze politiche alla Rice University, ha detto ai giornalisti che la legislazione potrebbe vedere lo stesso destino che ha subito nel 2020.

«Quando va al Senato, è probabilmente morto all’arrivo per due ragioni principali», ha detto Jones in un’intervista con l’affiliata ABC di Houston. “In primo luogo, ha bisogno di 10 repubblicani che lo sostengano se tutti i democratici lo fanno e in questo momento, i voti non ci sono».

Jones ha aggiunto che si aspetta che alcuni senatori del GOP votino per la legge, ma non abbastanza per raggiungere i 60 voti necessari per il passaggio.

«I repubblicani tendono a sostenere la depenalizzazione della marijuana o per ragioni fiscali, cioè meno governo e più dollari di tasse, o da una prospettiva libertaria che il governo non dovrebbe essere coinvolto in questo tipo di decisioni personali», ha detto Jones.

Tuttavia, ha aggiunto che la riforma federale della cannabis è inevitabile.

«In un modo o nell’altro, la legislazione federale raggiungerà gli stati più progressisti, ma potrebbe volerci un po’ di tempo per farlo e molto dipenderà dalla maggioranza repubblicana alla Camera e al Senato l’anno prossimo», ha detto.

Stati Uniti

Il lancio dell’uso per adulti della cannabis è stato dichiarato un grande successo

Con le vendite di cannabis per adulti nel New Mexico, qualcuno si preoccupa di comprare la cannabis medica – e può anche accedervi?

Venerdì scorso c’è stato il primo giorno di vendita per adulti nello stato, e gli affari sono andati bene. L’ufficio del governatore sostiene che il primo giorno di vendite è stato quasi il doppio del primo giorno del Colorado, che ha una popolazione simile.

Tra la mezzanotte di venerdì 1° aprile e le 23:59 di domenica 3 aprile, i rivenditori di cannabis hanno accumulato 5.219.575,73 dollari di vendite – cioè acquisti per uso medico e per adulti insieme. Da 87.773 transazioni individuali, le vendite per l’uso da parte degli adulti comprendono 3.522.811,27 dollari del totale, mentre la cannabis medica rappresenta 1.696.764,46 dollari.

Uno dei timori riguardanti il lancio delle vendite ricreative era l’esperienza di altri stati in cui l’offerta di cannabis medica è stata gravemente colpita dal fatto che i produttori hanno cambiato il loro obiettivo per soddisfare il pubblico dell’uso per adulti. Il New Mexico Department of Health (DOH) ha recentemente assicurato ai pazienti dello stato di essersi assicurato una fornitura stabile e a lungo termine di cannabis medica.

E finora, sembra, così bene.

«I clienti e i pazienti di tutto lo stato sono stati tutti in grado di ottenere i prodotti o le medicine che volevano e di cui avevano bisogno», ha detto il direttore della Cannabis Control DivisionKristen Thomson. «Attraverso un’attenta pianificazione normativa mano nella mano con l’industria, i produttori di cannabis del New Mexico hanno fatto qualcosa che non era mai stato fatto prima».

Un governatore molto felice, Michelle Lujan Grisham, ha detto che il lancio della cannabis ricreativa nello Stato “è stato uno dei maggiori successi, se non il maggiore, di qualsiasi Stato».

Una delle ragioni dell’entusiasmo del governatore è che la marijuana ricreativa sarà una vacca da mungere per le casse dello stato. C’è un’accisa del 12 per cento in aggiunta all’8 per cento dell’imposta statale sulle vendite della cannabis ricreativa – così lo Stato ha incassato più di un milione di dollari nei primi tre giorni. Il settore dell’uso per adulti dovrebbe generare più di 300 milioni di dollari all’anno in vendite, creare più di 11.000 posti di lavoro e fornire 50 milioni di dollari in entrate statali solo nel primo anno.

Le vendite di cannabis medica non sono soggette alla Cannabis Excise Tax, e queste vendite sono ammissibili per la deduzione GRT (Gross Receipts Tax) per i farmaci da prescrizione. Attualmente, più di 131.000 residenti sono iscritti al programma di cannabis medica del New Mexico e sarà interessante vedere come il popolare programma continuerà ad evolversi, o meno, da qui.

Stati Uniti

Una ricerca attesta che la legalizzazione della cannabis non aumenta l’uso della marijuana tra i giovani

Un rapporto di un gruppo politico sulla cannabis rivela che le leggi per legalizzare la marijuana non aumentano l’uso di cannabis da parte dei giovani.

Un recente documento politico della Coalition for Cannabis Policy, Education and Regulation (CPEAR) ha determinato che la legalizzazione della cannabis non aumenta l’uso di cannabis da parte dei giovani. Il rapporto del gruppo no-profit, che è sostenuto da aziende leader nell’industria dell’alcool e del tabacco, delinea anche strategie che i politici possono attuare per prevenire l’uso giovanile di marijuana.

«Più di 100 milioni di americani vivono in uno stato con cannabis legalizzata per l’uso da parte degli adulti, ma quello che dovremmo considerare è cosa questo significa per i giovani della nostra Nazione», ha detto Andrew Freedman, direttore esecutivo del CPEAR, in un comunicato stampa. «Questa ricerca evidenzia come la prevenzione del consumo di cannabis da parte dei giovani richieda che le comunità locali e le parti interessate siano in prima linea in questo sforzo. Inoltre delinea la necessità di un’azione congressuale per costruire una struttura federale sulla cannabis radicata nei dati, correggere l’attuale mosaico di leggi sulla cannabis, e costruire misure preventive per proteggere i giovani americani dall’abuso di cannabis».

Il rapporto, intitolato «Affrontare i giovani e la cannabis: Solutions to combat and prevent youth misuse through a federal regulatory system», afferma che numerosi studi hanno rivelato che l’uso giovanile di marijuana diminuisce o rimane stabile nei mercati regolamentati della cannabis. I dati dei ragazzi dell’8°, 10° e 12° anno non hanno mostrato alcun aumento nell’uso di cannabis.

«La legalizzazione statale della cannabis non ha, in media, influenzato la prevalenza del consumo di cannabis tra gli adolescenti“, dice il rapporto. «In altre parole, gli stati con leggi sull’uso medico e/o per adulti non stanno vedendo aumenti maggiori nell’uso da parte degli adolescenti rispetto agli stati dove l’uso rimane illegale».

Strategie per prevenire l’uso giovanile di cannabis

Il rapporto del CPEAR ha anche condiviso le strategie per prevenire l’uso di marijuana da parte dei giovani. Gli autori hanno notato che una combinazione di misure di prevenzione precoce che includono programmi scolastici e doposcuola, consulenza, intervento digitale e iniziative comunitarie può essere un efficace deterrente all’uso giovanile di marijuana.

Il rapporto ha citato la campagna Good to Know del Colorado«che fornisce dichiarazioni educative basate sull’evidenza circa le leggi e i potenziali effetti sulla salute dell’uso di cannabis in un modo privo di giudizio». La ricerca ha mostrato che il programma ha aumentato il rischio percepito dai giovani del disturbo da uso di cannabis (CUD), la guida sotto l’influenza della marijuana, e i potenziali esiti negativi dell’uso di cannabis.

«Il CPEAR ritiene che le comunità locali dovrebbero essere al centro di ogni sforzo per ridurre l’uso e l’abuso di cannabis da parte dei giovani», afferma il rapporto. «Questi sforzi includono programmi di doposcuola che comprendono obiettivi misurabili su base temporale. Inoltre, un sistema di regolamentazione federale dovrebbe consistere in politiche per finanziare i sistemi della comunità e assicurare che le risorse appropriate siano disponibili. Infine, un approccio comunitario deve essere guidato dai dati e dalla scienza per adattarsi continuamente. L’implementazione di una regolamentazione federale della cannabis richiederà un approccio globale per tenere conto delle esternalità derivanti dall’accesso diffuso».

Il rapporto del CPEAR nota anche che le comunità possono influenzare l’incidenza del consumo giovanile di cannabis affrontando il mercato della marijuana illegale. Gli autori del rapporto hanno menzionato che mentre i mercati legalizzati spesso offrono prodotti più potenti che presentano i loro propri pericoli, la riduzione dei mercati illeciti può avere un effetto complessivo di riduzione dei danni associati al consumo giovanile di cannabis.

«Il mercato legale della cannabis aumenta la disponibilità di prodotti ad alta potenza, che sono stati associati con un aumento del rischio di psicosi e CUD per alcuni», si legge nel rapporto.«Tuttavia, a differenza delle industrie del tabacco e dell’alcool, rimane un mercato illecito pervasivo della cannabis che può facilmente fornire ai giovani l’accesso alla cannabis».

Il rapporto continua dicendo che «la cannabis acquistata illecitamente ha più probabilità di contenere contaminanti, comprese altre sostanze illecite rispetto ai prodotti disponibili in un mercato regolamentato. Pertanto, una maggiore vigilanza sulle vendite legali di prodotti ad alta potenza può meglio bilanciare la riduzione dei rischi di danni legati alla cannabis per i giovani».

Rapporto coerente con ricerche precedenti

I risultati del rapporto del CPEAR sono coerenti con quelli di uno studio pubblicato nel 2021 da ricercatori affiliati alla John Hopkins University, alla Harvard University e alla Massachusetts Cannabis Control Commission. In un estratto dello studio, i ricercatori hanno scritto che «non hanno trovato alcuna prova tra il 1991 e il 2015 di aumenti negli adolescenti che riportano un uso passato di marijuana per 30 giorni o un uso pesante di marijuana associato all’emanazione della legge sulla marijuana medica (MML) statale o ai dispensari MML operativi».

In un comunicato stampa dell’Organizzazione Nazionale per la Riforma delle Leggi sulla Marijuana (NORML), Paul Armentano, il vice direttore del gruppo di sostegno, ha detto che la ricerca supporta un’ulteriore riforma delle leggi sulla cannabis della nazione.

«Questi dati, raccolti in 46 stati per più di due decenni, mostrano inequivocabilmente che l’accesso alla cannabis medica può essere legalmente regolato in un modo che sia sicuro, efficace e che non abbia un impatto involontario sulle abitudini dei giovani», ha detto Armentano l’anno scorso. «Questi risultati dovrebbero rassicurare i politici e gli altri che l’esperienza del mondo reale degli stati con la cannabis medica è un successo sia dal punto di vista della salute pubblica che della sicurezza pubblica».

Stati Uniti

La Associazione Collegiale Nazionale Atleti rivede le regole sulla cannabis per i College degli Atleti

Un comitato della NCAA ha aumentato la soglia di THC per i test antidroga degli studenti-atleti e ha raccomandato un alleggerimento delle sanzioni per quelli che risultano positivi.

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) ha recentemente annunciato un cambiamento nelle sue regole sulla cannabis per gli atleti universitari che include l’aumento della soglia di THC per i test di screening delle droghe. Alla riunione del Comitato per le Salvaguardie Competitive e gli Aspetti Medici dello Sport (CSMAS) tenutasi il 22 e 23 febbraio, gli standard della NCAA per i test sui cannabinoidi degli studenti atleti sono stati allineati con quelli della World Anti-Doping Agency(WADA).

Secondo la nuova politica, la soglia del THC è stata aumentata da 35 a 150 nanogrammi per millilitro. Il nuovo livello per far scattare un test antidoping fallito è in vigore immediatamente ed è applicabile ai test antidoping somministrati nell’autunno 2021 o dopo. L’organo di governo di tutti gli sport collegiali negli Stati Uniti ha notato che futuri cambiamenti alla soglia di THC per gli studenti-atleti potrebbero essere fatti in risposta a futuri cambiamenti avviati dalla WADA, che sarebbero soggetti alla revisione e all’approvazione del CSMAS.

«Riconsiderare l’approccio della NCAA ai test e alla gestione della cannabis è coerente con il feedback dei membri su come supportare ed educare meglio gli studenti-atleti in una società con una salute pubblica in rapida evoluzione e opinioni culturali sull’uso della cannabis», ha detto il Dr. Brian Hainline, il responsabile medico della NCAA, in una dichiarazione del 25 febbraio. «La marijuana non è considerata una sostanza che migliora le prestazioni, ma rimane importante per le scuole membri coinvolgere gli studenti-atleti nella prevenzione dell’uso di sostanze e fornire gestione e supporto quando appropriato».

Il CSMAS ha anche raccomandato che ogni divisione faccia dei cambiamenti alla struttura delle sanzioni per gli studenti-atleti che risultano positivi al THC nei test antidroga NCAA. Poiché le sanzioni per i test antidroga sono legiferate dallo statuto NCAA, ogni divisione dovrà adottare separatamente le nuove regole prima che i cambiamenti vengano fatti.

Secondo la nuova struttura di sanzioni proposta, un primo test positivo per il THC non comporterà la perdita dell’eleggibilità se la scuola fornisce istruzione e un piano di gestione per lo studente-atleta. Un secondo test positivo alla marijuana non comporterà anche una perdita di eleggibilità se la scuola conferma che lo studente-atleta era conforme al piano originale di educazione e gestione e fornisce ulteriore formazione e gestione, se necessario. Tuttavia, lo studente-atleta deve essere trattenuto dal 25% delle gare della stagione regolare se non era conforme al piano. Allo stesso modo, un terzo test positivo alla cannabis comporterebbe una perdita di eleggibilità dal 50% delle gare di stagione regolare, solo se lo studente-atleta non è riuscito a rispettare il piano di educazione e gestione.

Il cambiamento nella struttura delle sanzioni è significativo. Secondo le attuali regole della NCAA Division I, II e III, un primo test positivo al THC comporta la perdita dell’eleggibilità per il 50% delle gare della stagione regolare. Un secondo test positivo può innescare una sospensione che dura un’intera stagione.

«Queste modifiche al programma di test antidroga della NCAA sono state approvate dopo un’attenta considerazione e un’ampia discussione delle raccomandazioni fatte dalla sottocommissione per i test antidroga, che si è riunita dallo scorso autunno», ha detto la dottoressa Stephanie Chu, medico della squadra del Colorado e presidente del CSMAS. «Le politiche aggiornate di test della cannabis creano un percorso chiaro per gli studenti-atleti per partecipare a programmi di educazione e gestione specifici per le loro esigenze a livello di campus».

Divieti di THC per gli atleti sotto tiro

Il cambiamento nelle regole NCAA sulla cannabis arriva mentre le sanzioni per gli atleti che usano marijuana sono sempre più sotto esame. L’anno scorso, la controversia è scoppiata sulla questione quando la stella dell’atletica statunitense Sha’Carri Richardson si è vista negare la partecipazione ai Giochi Olimpici estivi di Tokyo dopo essere risultata positiva al THC in un incontro preliminare. Anche altre organizzazioni sportive hanno avuto le loro politiche di test della cannabis sotto esame. L’anno scorso, l’NBA ha esteso una politica temporanea di non testare casualmente i giocatori per il THC fino alla stagione 2021-22, anche se i controlli antidroga per causa continueranno. Nel 2020, la NFL ha messo fine alle sospensioni per i test positivi a qualsiasi droga secondo un nuovo contratto collettivo con il sindacato dei giocatori di football. E nel 2019, la MLB ha rimosso la cannabis dalla lista delle sostanze vietate nel baseball.

Dopo l’annuncio della NCAA, l’Organizzazione Nazionale per la Riforma delle Leggi sulla Marijuana (NORML) ha detto che gli emendamenti alla politica dei test sulla marijuana per gli studenti-atleti «riflettono il cambiamento dello status culturale e legale della cannabis. Gli studi hanno dimostrato che la cannabis non è un agente di miglioramento delle prestazioni, quindi è inappropriato per gli organismi atletici imporre punizioni per quei concorrenti che la consumano mentre sono fuori dal campo».

«Questo è un cambiamento tempestivo e benvenuto per la NCAA, e coincide con simili cambiamenti di politica in un certo numero di organizzazioni sportive professionali e istituzioni atletiche globali“, ha detto il direttore politico della NORML Morgan Fox. «Non ha senso punire gli atleti al di là delle sanzioni che possono già affrontare secondo le leggi applicabili dei loro stati per il consumo di una sostanza che è oggettivamente più sicura dell’alcol. Sempre più stati stanno diminuendo o eliminando le sanzioni penali per la cannabis per le persone sotto il limite di età legale, e un numero crescente di college e università – sia negli stati legali che in quelli di proibizione – stanno prendendo provvedimenti per rendere le loro politiche sulla cannabis più in linea con quelle sull’alcol. La NCAA ha assolutamente ragione ad evolvere le proprie politiche in modo simile».

Australia

Cannabis medica e guida, contraccolpo in Australia

La questione dell’uso di cannabis medica durante la guida in Australia è di nuovo sotto i riflettori dopo un incidente nel Nuovo Galles del Sud.

Il NSW Traffic and Highway Control Command ha riferito che gli agenti della Campbelltown Highway Patrol hanno recentemente arrestato una donna di 21 anni a Oran Park dopo un test positivo alla cannabis prescritta dal medico.

«Poco prima delle 19 di venerdì sera, la donna è stata fermata per un test casuale su Oran Park Drive. Si è sottoposta a un test dell’alito e a un test antidroga e ha restituito una lettura positiva per la cannabis,” (assunto: THC) afferma un post del Comando su Facebook. «La conducente è stata interrogata sul suo uso di cannabis e ha informato la polizia che le era stato prescritto il farmaco per la gestione del dolore ‘quindi è permesso».

Ma non lo è.

Il New South Wales Centre for Medicinal Cannabis Research and Innovation afferma che:

«E’ illegale per i pazienti che prendono medicine a base di cannabis che contengono delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) guidare. Questo perché il THC può influenzare le capacità cognitive e motorie necessarie per una guida sicura, come l’attenzione, il giudizio, la memoria, la visione e la coordinazione».

C’è stata una bella reazione su Facebook all’incidente, con più di 860 commenti al momento della scrittura. Molti commentatori hanno affermato che la situazione era ingiusta, in particolare dato che la semplice presenza di THC non significa che la persona fosse alterata.

Tuttavia, le leggi sono leggi – e se una legge è ingiusta, allora deve avere luogo un giusto processo per cambiarla. E c’è qualche movimento in Australia su questo fronte, anche se è molto lento.

L’anno scorso, il governo dello stato australiano di Victoria ha pubblicato un rapporto che considera come l’idoneità alla guida di un paziente con cannabis medicinale possa essere valutata, al fine di modificare forse le leggi di quello stato che vietano anche la guida con qualsiasi livello rilevabile di THC nel sangue.

All’inizio dell’anno scorso, i ricercatori della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’Università di Sydney hanno definito la durata del deterioramento dopo la somministrazione di THC – ma sfortunatamente non è una situazione semplice, perché entrano in gioco molte variabili.

E’ davvero importante per i pazienti che usano cannabis medica legale capire le leggi delle varie giurisdizioni riguardo alla guida – ed esattamente cosa c’è nelle loro medicine.

Per quanto riguarda i farmaci a base di cannabidiolo (CBD) che non contengono THC, i pazienti sono generalmente in grado di guidare legalmente finché non ci sono problemi, ma ancora una volta è importante controllare le leggi locali perché queste possono differire tra stati e territori.