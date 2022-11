USA, Midterm: quel certo che … che non funziona

In vista delle elezioni di Midterm dell’8 novembre, nei giorni scorsi, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avvisato i cittadini USA che la democrazia è in pericolo, che queste elezioni sono una sorta di banco di prova per la tenuta della democrazia in America.

Lo ha fatto pronunciando un discorso in cui ha accusato i repubblicani MAGA (acronimo di ‘Make America Great Again’) di «distruggere la democrazia americana» e di rappresentare «una minaccia per questo Paese» e per le «stesse fondamenta della nostra repubblica». Giorni prima, aveva descritto la filosofia di questi repubblicani filo-Trump come «quasi semi-fascismo».

I repubblicani hanno risposto a tono. L’ex Presidente Donald Trump si è affrettato a rispondere definendoBiden un «nemico dello Stato», e il leader repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, ha dettodi concordare con Biden sul fatto che «la democrazia è al ballottaggio» nelle elezioni dell’8 novembre, ma ha detto che è «Joe Biden e la sinistra radicale a Washington [che] la stanno smantellando».

Scambi di accuse più o meno pesanti che sono chiaramente propaganda elettorale. E però, la crisi della democrazia americana non è certo una ‘costruzione’ della propaganda.

Secondo un recente sondaggio della Quinnipiac University, la maggioranza degli americani (69%), repubblicani e democratici allo stesso modo,ritiene che la democrazia sia «in pericolo di collasso».

La preoccupazione unificante della Nazione per la democrazia, tuttavia, contiene sfumature diverse a seconda se gli intervistati sono democratici o repubblicani. Mentre la maggioranza degli intervistati cita «le persone che cercano di ribaltare le elezioni» come una grave minaccia, tra i repubblicani sono «le persone che votano illegalmente» ad essere viste come una minaccia, si guardi ad esempio un sondaggio recente CBS.

Questa convinzione, commenta Jérôme Viala-Gaudefroy, politologo esperto in politica americana e docente presso l’Institut d’Études Politiques (Sciences-Po, St Germain-en-Laye), «continua anche se tutti gli studi su questo tema, inclusa la Commissione sull’integrità elettorale istituita dallo stesso Trump, hanno concluso più e più volte che non ci sono prove di frode elettorale che avrebbe potuto cambiare l’esito delle elezioni del 2020. Nonostante ciò, sondaggio dopo sondaggio mostra che un’ampia maggioranza dei repubblicani (70%) continua a credere che Joe Biden non sia il legittimo vincitore delle elezioni del 2020».

Sempre lì si ritorna, alle presidenziali del 2020, quando il rischio collasso della democrazia americana esplose in tutta la sua drammaticità davanti alle telecamere del mondo intero il 6 gennaio 2021. Allora, «quasi due terzi dei rappresentanti repubblicani e alcuni senatori si sono rifiutati di convalidare i risultati delle elezioni presidenziali. Alcuni conservatori, incluso il più potente think tank conservatore americano, sostengono il governo delle minoranze facendo la pericolosa affermazione che gli Stati Uniti sono una repubblica e non una democrazia», prosegue Viala-Gaudefroy.

La campagna elettorale delle elezioni di medio termine di questo 2022 è stata caratterizzata dall’anomalia Trump che contribuisce alla sensazione degli americani che la tenuta del sistema democratico sia in crisi. «Mai prima d’ora un ex Presidente ha dominato le primarie di un’elezione di medio termine come ha fatto Donald Trump. Ha approvato più di 200 candidati, non solo a livello federale ma anche a livello locale. Oltre ai 435 seggi alla Camera dei rappresentanti e a un terzo dei 100 seggi al Senato vanno al rinnovo a livello federale, ci sono anche centinaia di elezioni locali da governatoria Segretari di stato, procuratori generali locali e camere legislative. Queste elezioni sono improvvisamente cruciali perché nel sistema federale degli Stati Uniti gli Stati sono responsabili delle elezioni e della determinazione dei diritti di voto, non il governo federale», sottolinea il politologo.

«Durante le primarie di medio termine, Trump ha reso la negazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020 un test di lealtà chiave all’interno del Partito Repubblicano. I risultati delle primarie confermano la sua presa: il 60 per cento delle elezioni avrà al ballottaggio i negazionisti delle elezioni. Per Trump, il punto non è solo rendere l’8 novembre una rivincita delle elezioni presidenziali del 2020, ma anche prepararsi per le elezioni presidenziali del 2024. E in caso di sconfitta, potrebbe potenzialmente bloccare la macchina elettorale», come ha provato fare nel 2020.

Mettere in difficoltà la complessa macchina elettorale americana è quello che l’ala trumpiana dei repubblicani sta facendo da mesi, e quello che hanno fatto, dal gennaio 2021 ad oggi, alcuni Stati a livello legislativo.

Sul fronte legislativo l’attacco è stato condotto approvando una serie di leggi che hanno ridotto l’accesso al voto da parte delle categorie di cittadini più svantaggiati in alcuni Stati a guida repubblicana. Uno di questi è la Florida.

«Dal 2019, i legislatori e i funzionari elettorali in Florida hanno rivisto, approvato e applicato leggi restrittive sul voto che rendono più difficile votare per i poveri, gli ex criminali e le persone di colore, che tradizionalmente favoriscono i democraticialle elezioni», spiegano Joshua FJ Inwood, professore di geografia e ricercatore associato presso il Rock Ethics Institute, Penn State, e Derek H. Alderman, professore di geografia e scienze sociali all’Università del Tennessee, tutti due studiosi del movimento americano per i diritti civili e del ruolo della geografia e dell’intimidazione degli elettori nella lotta per i diritti di voto dei neri. «Allo stesso tempo, sembra che abbiano adottato misure eccezionali che hanno reso più facile per gli elettori nelle aree repubblicane dello Stato votare, soprattutto dopo un disastro naturale.

Il modello di favorire gli elettori del GOP e discriminare le persone di colore, in particolare i neri, è stato così ovvio che, in una memoria depositata presso la corte federale il 17 agosto 2022, i pubblici ministeri federali hanno sostenuto che i legislatori repubblicani hanno preso di mira gli elettori neri quando hanno emanato il nuova legge elettorale in Florida. Accusa smentita dagli avvocati che difendono lo Stato».

Negli stessi giorni, il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha presentato il nuovo Office of Election Crimes and Security dello Stato, annunciando l’arresto di 20 residenti in Florida con l’accusa di aver commesso frode elettorale. «Sulla base dei resoconti dei media, la maggior parte di coloro che sono perseguitati dalle autorità sono elettori neri. Sebbene un giudice abbia respinto le accuse presentate contro un uomo, riteniamo che questi arresti siano un campanello d’allarme di ulteriori sforzi che gli americani probabilmente vedranno per intimidire gli elettori con il pretesto della sicurezza elettorale», affermano Joshua FJ Inwood e Derek H. Alderman.

«Le azioni in Florida fanno parte di una tendenza nazionale che ha visto dozzine di Stati in tutto il Paese rivedere le loro leggi elettorali dopo le persistenti e false affermazioni di frode dell’ex Presidente Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2020».

«L’ondata di nuove leggi elettorali statali include qualsiasi cosa, dalla chiusura dei seggi elettorali alla limitazione dell’ora e del luogo del voto anticipato. Includono anche divieti parziali di fornire acqua e cibo alle persone in fila per votare». Progetti di legge spesso formulati nel linguaggio della prevenzione delle frodi elettorali per proteggere la democrazia. «Ma gli esperti di diritto di voto sostengono che invece di vietare le frodi elettorali, molte delle nuove leggi potrebbero rendere più difficile il voto per le persone».

In passato, il Voting Rights Act del 1965 includeva requisiti che, negli Stati che storicamente avevano discriminato il diritto di voto dei neri, modifiche così importanti alla legge elettorale avrebbero innescato una revisione da parte del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti prima di entrare in vigore, spiegano i due professori. La situazione è cambiata nel 2013, in seguito a una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha eliminato i requisiti di supervisione del Voting Rights Act del 1965.

«Fin dall’inizio del Voting Rights Act, Alabama, Alaska, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Virginia dovevano avere il controllo federale, questo per vietare l’adozione di leggi elettorali discriminatorie». Anche diverse contee specifiche in Arizona, Hawaii, Idaho e Carolina del Nord avevano discriminato, necessitando così della supervisione federale.

«Questi Stati, a lungo sotto il controllo del governo federale per leggi sul voto discriminatorio, sono stati alcuni dei primi Stati ad emanare regolamenti e regole di voto nuovi e più restrittivi dopo la sentenza della Corte Suprema del 2013».

Nel 2022 lo sforzo per limitare il diritto di voto è accelerato. «Trentaquattro progetti di legge stanno attualmente passando attraverso 11 legislature statali per limitare l’accesso al voto. In tutto, 39 Stati hanno preso in considerazione oltre 390 progetti di legge restrittivi e questi sforzi riguardano in modo più specifico gli elettori delle minoranze».

«Sebbene l’impatto sull’affluenza alle urne sia una questione aperta tra gli esperti elettorali, una cosa è chiara: il numero di seggi elettorali e di caselle elettorali nelle comunità di colore è diminuito da prima della pandemia di COVID-19. Sebbene la segnalazione di dati incoerenti renda difficile determinare il numero esatto e l’ubicazione dei seggi elettorali chiusi, statistiche recenti suggeriscono che dalla sentenza del 2013, almeno 750 seggi elettorali in Texas, 320 in Arizona, 240 in Georgia, 126 in Louisiana, 96 in Il Mississippi e il 72 in Alabama hanno chiuso.

In tutto, oltre 1.600 seggi elettorali sono stati chiusi negli Stati Uniti dalla decisione del 2013».

Di recente, le organizzazioni per i diritti civili, incluso il NAACP Legal Defense Fund, hanno fatto pressioni sul Mississippi per ottenere informazioni sulla chiusura dei sondaggi nello Stato per determinare se le nuove leggi elettorali hanno un impatto negativo sulla capacità di voto dei residenti neri.

‘Mississippi Free Press‘, afferma che lo Stato «non fornisce al pubblico un elenco aggiornato e completo o un database di seggi elettorali», come richiesto dalla legge. E in una inchiesta dei giorni scorsi rileva che: «I funzionari elettorali della contea del Mississippi hanno apportato modifiche ad almeno 97 seggi elettorali dalle elezioni del 2020». E però: «in molti casi, le modifiche non si sono riflesse nel sistema di gestione delle elezioni in tutto lo Stato», il SEMS, «il database su cui si basa lo strumento di localizzazione dei seggi elettorali del Segretario di Stato del Mississippi per fornire agli elettori informazioni accurate» circa, appunto, la localizzazione dei seggi. «Gli errori nel SEMS rischiano di mandare gli elettori nel seggio elettorale sbagliato».

Queste chiusure, proseguono Inwood e Alderman, «spesso effettuate con scarso preavviso o responsabilità pubblica, si sono verificate in comunità con caratteristiche razziali e demografiche variabili. Ciò che unisce questi luoghi in tutto il Paese sono i maggiori oneri e costi che impongono agli elettori di colore, agli elettori più anziani, agli elettori rurali, agli elettori con disabilità e ai lavoratori poveri in generale».

A nostro avviso, dicono Inwood e Alderman, «la chiusura delle urne», dopo la sentenza del 2013, «ha creato costi finanziari significativi per coloro che sono meno in grado di sopportarli. Consideriamo le lunghe file più di un inconveniente: sono effettivamente una tassa elettorale moderna.

La tassa elettorale era una somma di denaro che ogni elettore doveva pagare prima di poter votare. Dopo la guerra civile, molti Stati del sud e dell’ovest hanno utilizzato la tassa elettorale e altre misure di Jim Crow per impedire agli elettori poveri e delle minoranze di votare.

Le tasse, spesso esorbitanti, furono bandite, nel 1964, dal 24° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.

La nostra ricerca mostra che la democrazia dipende dal fatto che le comunità abbiano un accesso sociale e geografico equo ai seggi elettorali», concludono Joshua FJ Inwood e Derek H. Alderman. Non senza prima aver fatto notare che: ritornando in Florida, la nuova legge elettorale è stata contestata nel marzo 2022 dai difensori dei diritti di voto, al momento è in tribunale in fase di appello, ma le restrizioni previste sono in vigore e sono applicate alle elezioni di martedì 8 novembre. Non trascurabile particolare: il giudice distrettuale capo degli Stati Uniti Mark Walker ha ritenuto, nella sua sentenza del tribunale di grado inferiore, che la legge della Florida pone restrizioni incostituzionali e discriminati nei confronti degli elettori appartenenti alle minoranze. Il giudice Walker tra il resto scrive: «Ad un certo punto, quando la legislatura della Florida approva legge dopo legge che gravano in modo sproporzionato sugli elettori neri, questa corte non può più accettare che l’effetto sia accidentale».

Leggi, tribunali, contenziosi. Le parti si rivolgono sempre più ai tribunali per risolvere le controversie sulle regole di voto. E’ l’altro modo per attaccare la tenuta del sistema elettorale, dunque della democrazia

Miriam Seifter, professore associato di diritto e co-direttore della State Democracy Research Initiative presso l’University of Wisconsin-Madison, e Adam Sopko, avvocato, Staff Attorney presso la stessa Università, in quanto studiosi di tribunali e costituzioni statali, hanno condotto una ricerca su quella che definiscono una vera e propria ondata di contenziosi.

Stiamo parlando, affermano, di «un aumento significativo di quelle cause legali che si verificano nel sistema dei tribunali statali e che sfidano ogni fase del processo elettorale, dal fatto che i candidati o le iniziative elettorali si qualifichino per presentarsi alle elezioni dell’8 novembre, a quali informazioni sull’indirizzo devono essere completate al fine di accettare le schede inviate per posta. Si estende anche a procedure specifiche per i cancellieri di contea o gli osservatori dei sondaggidurante il voto».

L’attuale volume delle controversie elettorali statali, affermano Seifter e Sopko «ha il potenziale per far deragliare le tutele che i tribunali statali possono fornire. Quando ogni aspetto di un’elezione diventa una causa legale, possono verificarsi effetti negativi, tra cui elezioni destabilizzanti, schiacciamento dei tribunali già tesi e imposizione di costi significativi agli Stati».

Nei tribunali statali sono aumentate, rispetto alle elezioni presidenziali del 2020, le cause pre-elettorali. I tribunali statali fungono da linea di difesa cruciale per elezioni libere ed eque, affermano i due studiosi. E, in fatto di voto, «le recenti decisioni dei tribunali statali in tutto il Paese hanno applicato il principio della democrazia». I «tribunali statali hanno confermato le leggi che consentono di votare per corrispondenza, imposto nuovi rimedi contro le manipolazioni partigiane estreme e preservato la capacità del popolo di modificare la propria Costituzione statale». E però sono solo una parte del quadro più ampio del contenzioso, la cui caratteristica più saliente è il suo volume.

«Il maggior numero di cause riguarda la possibilità che un candidato possa presentarsi al voto», al centro delle controversie i requisiti per le firme delle petizioni, la residenza o altre scartoffie.Altra corposa categoria di cause riguarda«l’amministrazione elettorale e il voto per assenza». In Wisconsin e Pennsylvania, ad esempio, «più cause contestano se le schede inviate per posta possano essere contate se omettono parte dell’indirizzo dell’elettore o la data, nonché l’ammissibilità della ‘cura del voto’ -consentendo agli impiegati di contattare gli elettori per correggere errori tecnici su il loro voto per posta. In Arizona, il Comitato nazionale repubblicano e l’affiliata statale hanno intentato due cause contro la contea di Maricopa -e la sua leadership repubblicana- sostenendo che la contea non ha spiegato perché non ha assunto un numero uguale di lavoratori elettorali democratici e repubblicani. Nel Michigan, due casi presentati dai repubblicani sfidano le regole che regolano gli osservatori, inclusa la loro capacità di usare i cellulari. In Ohio, un candidato all’incarico di Segretario di Stato sostiene che gli osservatori elettorali dovrebbero avere accesso al software e al codice sorgente delle macchine per il voto».

Alla base di questa ondata di cause che intasano i tribunali statali, le «forti divisioni partigiane», sono queste che guidano l’aumento del contenzioso. E, secondo Miriam Seifter e Adam Sopko, «l’aumento complessivo delle controversie elettorali è decisamente bipartisan. Entrambe le parti sono state attive in casi di riorganizzazione e accesso al voto».

Questa ipercontenzioso ha molti aspetti negativi. Dagli ingenti costi finanziari per i governi statali, al fatto che questo aggravamento di attività pesa sul sistema giudiziario statale, che ascolta oltre il 90% di tutti i casi presentati ogni anno ed è già alle prese con gli arretrati indotti dalla pandemia.

In primo luogo, però «un diluvio di contenzioso elettorale può minare la fiducia degli elettori nel sistema elettorale. Il contenzioso su ogni dettaglio del processo elettorale pone le basi per false narrazioni o successive sfide alla validità di un’elezione.

Se i tribunali che fungono da backstop su questioni chiave elettorali possono aumentare la fiducia degli elettori nelle elezioni, alcuni studiosi, però, temono che una raffica di azioni legali per presunta scorrettezza nelle elezioni possa minare tale fiducia. Inoltre, inserendo i tribunali nell’amministrazione elettorale, l’ipercontenzioso può coincidere con gli sforzi per seminare dubbi sulla legittimità dei tribunali.

Queste sfide agli aspetti logistici delle elezioni sono in linea con una strategia più ampia per sovvertire il sistema elettorale schiacciandolo, anche attraverso ‘verifica fittizia‘, sfide di massa all’eleggibilità degli elettori e frivole richieste di record aperti relativi alle elezioni. Il caos potrebbe essere l’obiettivo».