USA, Midterm: i 6 Stati da tenere d’occhio

Sei Stati saranno al centro dell’attenzione martedì 8 novembre, quando gli americani saranno chiamati ai seggi per le elezioni di medio termine 2022. Cuore, dunque, del Midterm: Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada.

«Ciò che accade in questi Stati avrà un impatto su questioni come il diritto all’aborto, la politica economica, l’istruzione e la crisi climatica, non solo all’interno dei loro confini, ma in tutto il Paese», afferma ‘CNN‘ in un servizio che ha fatto l’analisi di quanto potrebbe accadere nei ‘magnifici sei’, utilizzando le valutazioni di ‘Inside Elections‘ di Nathan L. Gonzales, che fornisce un’analisi imparziale delle campagne per Senato, Camera e governatore.

SENATO

I democratici hanno bisogno di vincere almeno 50 seggi per mantenere il controllo del Senato con il vicepresidente Kamala Harris che dia loro il voto decisivo per la maggioranza, mentre i repubblicani hanno bisogno di 51 seggi per ottenere il controllo. Dei 35 seggi al ballottaggio quest’anno al Senato, i Repubblicani sono attualmente favoriti per ottenere 20 seggi, mentre i Democratici sono favoriti per vincerne 12. 3 seggi sono oscillanti.

CAMERA

Per controllare la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, un partito deve detenere 218 seggi su 435. I Repubblicani sono attualmente favoriti per ottenere 216 seggi, mentre i Democratici sono favoriti per ottenerne 199. 20 seggi sono oscillanti.

ARIZONA

Nel 2020, Biden è diventato il primo candidato presidenziale democratico a vincere l’Arizona da quando Bill Clinton ha vinto lo Stato nel 1996. Biden e Clinton sono gli unici candidati presidenziali democratici a vincere lo Stato in più di 70 anni.

I repubblicani sperano di riprendersi l’Arizona dopo che i Democratici si sono fatti strada nello Stato oscillante nel 2020, quando Biden ha vinto lo Stato e Mark Kelly ha ribaltato un seggio al Senato in favore dei Democratici.

Tuttavia, il GOP non sta sostenendo repubblicani moderati. Il candidato repubblicano a governatore Kari Lake e il candidato al Senato del GOP ,Blake Masters, sono stati entrambi approvati da Trump e hanno espresso scetticismo sul fatto che Biden abbia legittimamente vinto lo Stato.

Un grande blocco elettorale in Arizona che potrebbe finire per decidere queste gare ravvicinate sono i latini, che rappresentavano il 19% dell’elettorato dell’Arizona nel 2020, secondo gli exit poll. Questo blocco di voto chiave si è mosso verso Biden, che ha vinto il 61% dei voti latini, rispetto al 37% di Trump.

I democratici dovranno riuscire bene nella contea di Maricopa per mantenere il loro seggio al Senato e capovolgere il governo. La contea, che comprende Phoenix, ospita la maggioranza degli elettori registrati dell’Arizona. In gran parte colletti bianchi e sede di una considerevole economia high-tech, la contea è storicamente orientata verso i repubblicani, ma negli ultimi anni si è spostata verso i democratici, e nel voto del 2020, appunto, lo si è visto.

Qui, ‘Inside Elections‘ ritiene: al Senato favorito il candidato Democratico; alla Camera favoriti 3 Repubblicani e 1 Democratico; il Governatoratooscillante

GEORGIA

Quando Biden ha vinto la Georgia alle elezioni presidenziali del 2020, è diventato il primo democratico dai tempi di Bill Clinton nel 1992 a vincere i voti del collegio elettorale dello Stato, le uniche volte in cui candidati presidenziali democratici hanno vinto lo Stato da quando il figlio nativo Jimmy Carter era in corsa alle presidenziali.

Gli ultimi due cicli elettorali hanno dimostrato quanto possano essere vicine le elezioni in Georgia, e non è probabile che questo cambi quest’anno.

Lo scorso ciclo, i democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock hanno vinto seggi al Senato per passare il controllo della Camera ai Democratici. Warnock ora gareggerà per un intero mandato contro la star del calcio sostenuta da Trump Herschel Walker, che ha mantenuto il supporto del GOP nonostante diversi scandali.

Il governatore repubblicano Brian Kemp è sopravvissuto a uno sfidante primario approvato da Trump in questo ciclo dopo aver rifiutato le bugie elettorali di Trump nel 2020. Ha vinto il suo primo mandato nel 2018, battendo il democratico Stacey Abrams di soli 55.000 voti. Abrams non ha mai concesso e i due si affronteranno di nuovo a novembre, ma questa volta Kemp sta entrando in gara come un repubblicano che ha tenuto testa a Trump. Se Abrams vincesse, sarebbe la prima donna a governare nera nella storia degli Stati Uniti.

Qui, ‘Inside Elections‘ ritiene: il Senato oscillante; alla Camera favorito il candidato Democratico; al Governatorato favorito il candidato Repubblicano

MICHIGAN

Biden ha riconquistato il Michigan per i Democratici nel 2020, dopo che Donald Trump è diventato il primo repubblicano a vincere lo Stato dai tempi di George HW Bush nel 1988. Biden ha vinto il Michigan con meno di 155.000 voti.

Tutti gli occhi in Michigan saranno puntati sulla corsa al governo dello Stato mentre il governatore democratico Gretchen Whitmer affronta il commentatore conservatore Tudor Dixon, che spera che il suo sostegno da parte di Trump aiuti a riportare lo Stato verso i repubblicani.

Si voterà anche per un referendum sul tema del diritto all’aborto. I democratici sperano che questo contribuisca ad aumentare l’affluenza alle urne tra i loro elettori di base.

Anche il voto e le elezioni saranno questioni chiave, poiché gli elettori del Michigan decideranno su di una legge per ampliare l’accesso al voto ed eleggeranno un nuovo segretario di Stato. La democratica in carica Jocelyn Benson affronta la repubblicana Kristina Karamo, che ha sostenuto le bugie di Trump sulle elezioni del 2020.

Per mantenere il Michigan blu, i democratici dovranno fare bene nelle contee dell’area di Detroit, oltre a salire di livello in aree dello Stato più favorevoli ai democratici come Ann Arbor e Lansing.

I repubblicani probabilmente andranno bene nelle aree occidentali e settentrionali dello Stato e cercheranno di raccogliere più sostegno nell’area storicamente conservatrice intorno a Grand Rapids, che è diventata più democratica negli ultimi anni.

Qui, ‘Inside Elections‘ ritiene: alla Camera favoriti 3 democratici e 1 repubblicano; al Governatorato èfavorito il candidato Democratico. Non si vota per il Senato

NEVADA

Il Nevada ha votato per ogni vincitore presidenziale dal 1980 al 2012. Quella serie di vittorie si è conclusa quando Hillary Clinton ha vinto il Silver State nel 2016, poi ha votato per Biden nel 2020. Biden ha vinto lo Stato con un margine leggermente inferiore rispetto a Clinton, nonostante la sua migliore prestazione a livello nazionale. Mentre i Democratici hanno vinto lo Stato in tutte le elezioni presidenziali a partire dal 2008, il loro margine si è ristretto ogni volta.

Mentre il Nevada cerca di riprendersi da una recessione pandemica che ha colpito particolarmente duramente l’industria del turismo, la senatrice Catherine Cortez Masto e il governatore Steve Sisolak sono tra gli operatori storici più vulnerabili del partito democratico.

Cortez Masto affronta la sfida dell’ex procuratore generale dello Stato Adam Laxalt, che nonostante abbia perso la candidatura a governatore nel 2018, ha vinto in tutto lo Stato nel 2014. Sisolak è in corsa contro Joe Lombardo, lo sceriffo della contea più grande dello Stato.

Anche la democrazia è in ballottaggio, poiché il repubblicano Jim Marchant, che ha messo in dubbio le elezioni del 2020 , cerca di condurre le elezioni del Nevada come Segretario di Stato.

I candidati repubblicani di solito vanno meglio nelle contee rurali più scarsamente popolate dello Stato. Las Vegas è a tendenza democratica.

Qui, ‘Inside Elections‘ ritiene: il Senato oscillante; alla Camera sono favoriti 3 democratici; il Governatorato oscillante.

PENNSYLVANIA

Biden ha riportato la Pennsylvania ai democratici nel 2020. Trump ha vinto per un soffio lo Stato nel 2016, ma prima lo Stato aveva votato per i democratici in sei elezioni presidenziali consecutive.

Lo Stato che ha messo Biden al primo posto nel 2020 ospiterà quest’anno alcune delle più importanti gare del Senato e del governo del Paese.

I repubblicani sperano di mantenere un seggio al Senato con l’ex personaggio televisivo Mehmet Oz, mentre il tenente governatore John Fetterman spera che il suo appello non tradizionale possa aiutarlo a spostare il seggio verso i Democratici.

Il procuratore generale dello stato Josh Shapiro sta cercando di mantenere il controllo democratico del governatorato della Pennsylvania in una corsa che ha acquisito maggiore importanza perché il governatore nomina il funzionario responsabile delle elezioni. L’avversario di Shapiro è il senatore dello Stato repubblicano Doug Mastriano, una figura centrale a sostegno degli sforzi di Trump per ribaltare le elezioni del 2020.

La base democratica in Pennsylvania risiede nelle città di Filadelfia e Pittsburgh, mentre i repubblicani aumentano il punteggio nella parte centrale più rurale dello Stato. I sobborghi di Filadelfia si sono spostati verso i democratici, mentre i repubblicani sono migliorati nelle parti occidentali e nord-orientali dello Stato.

Qui, ‘Inside Elections‘ ritiene: il Senato in bilico; la Camera oscillante; al Governatorato è favorito il candidato democratico.

WISCONSIN

Nel 2020, Biden ha riportato il Wisconsin in blu di meno di un punto dopo che Trump ha vinto per un soffio lo Stato nel 2016. La vittoria di Trump ha interrotto la serie di candidati presidenziali democratici: avevano vinto le precedenti sette elezioni.

Il Wisconsin è uno degli Stati più strettamente divisi della Nazione e il senatore del GOP Ron Johnson e il governatore democratico Tony Evers affrontano entrambi campagne di rielezione altamente competitive.

Johnson, che ha una storia di dichiarazioni controverse sulla pandemia e sull’attacco del 6 gennaio, sta affrontando il tenente governatore democratico Mandela Barnes, che a un certo punto ha segnalato il sostegno alla rimozione dei fondi della Polizia.

Evers affronta l’uomo d’affari repubblicano Tim Michels, che ha ottenuto il sostegno di Trump alle primarie, amplificando in modo aggressivo le bugie dell’ex Presidente sulle elezioni del 2020.

I democratici ricevono il maggior sostegno da Milwaukee, storicamente operaia, e dalla capitale Madison. La base del GOP si trova nei sobborghi settentrionali e occidentali più ricchi di Milwaukee, nonché nelle contee meno popolate del Wisconsin centrale.

Qui, ‘Inside Elections‘ ritiene: al Senato favorito il candidato Repubblicano; alla Camera favorito il candidato Repubblicano; il Governatorato oscillante.