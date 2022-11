USA, Midterm: funzionari elettorali partigiani, ovvero l’arbitro tifoso

Il voto di Midterm è sempre importante negli USA. Questa volta lo è in maniera pesante e insieme nuova. Le elezioni di medio termine 2022 stanno ponendo, infatti, nuovi problemi.

Le elezioni presidenziali del 2020 hanno letteralmente sconvolto il sistema elettorale degli Stati Uniti, attraverso il processo innescato dall’ex Presidente Donald Trump per far apparire fraudolente quelle elezioni che lo hanno visto perdente. Da quel momento in poi si sono affermate all’attenzione non solo nazionale americana figure prima di allora quasi sconosciute. Tra queste, un ruolo rilevantissimo è ricoperto dai funzionari statali che amministrano il processo elettorale.

«I funzionari statali che amministrano elezioni eque, accessibili e sicure hanno storicamente operato in silenzio, senza attirare molta attenzione pubblica. Si svolgono le elezioni, si contano i voti, si decretano i vincitori e la democrazia va avanti», afferma Thom Reilly, studioso di governance del settore pubblico ed ex funzionario di governo locale, attualmente docente e co-Direttore del Center for an Independent and Sustainable Democracy, presso la School of Public Affairs (SPA) dell’Arizona State University (ASU). Reilly è, tra il resto, autore di ‘The Independent Voter‘, che fa luce su di una serie di vulnerabilità del sistema di gestione elettorale che, sostiene, sta diventando troppo ‘partigiano’, troppo nelle mani dell’una o dell’altra parte politica.

Dal 2020, i segretari di Stato e altri funzionari statali che sovrintendono alle elezioni «sono statisottoposti a un controllo crescente e sono stati esposti a crescenti abusi». Eppure, precisa subito Reilly, gli studi, condotti su più di 3.000 funzionari elettorali locali -che erano stati selezionati attraverso processi esplicitamente di parte-, dal 1998 al 2018, in 1.313 contee in 21 Stati USA, hanno dimostrato che questi funzionari, sia democratici che repubblicani, «per la maggioranza si è comportata in modo imparziale per garantire elezioni eque e sicure».

Ciò nonostante, dato «l’ambiente politico sempre più polarizzato e ostile negli Stati Uniti, il Paese sta per vivere un giorno delle elezioni pieno di conflitti,risultati elettorali contestati e responsabilielettorali di cui non ci si fida più», afferma Reilly guardando alle elezioni di medio termine dell’8 novembre 2022.

E’ opportuno ricordare che il ruolo del governo federale è stato tradizionalmente minore nel processo elettorale. E’ stato ampliato dopo le controverse elezioni presidenziali del 2000 per includere «la definizione di standard per il modo in cui si svolgono le elezioni. Ciò include, ad esempio, la definizione di regole sull’uso delle schede provvisorie per le persone la cui ammissibilità è messa in dubbio e la consulenza agli Stati su come mantenere i database di registrazione degli elettori. Altre funzioni includono fornire denaro per apparecchiature di voto, aiutare gli stati a reclutare lavoratori elettorali e monitorare le interferenze straniere», annota ‘Reuters‘.

Il limitato ruolo federale, si esplicita sostanzialmente attraverso due commissioni: la Federal Election Commission (FEC), una commissione di regolamentazione federale incaricata di amministrare e far rispettare le leggi nazionali sul finanziamento delle campagne elettorali; la Election Assistance Commission (EAC), una commissione indipendente e bipartisan incaricata di sviluppare politiche e linee guida per assistere gli amministratori elettorali statali.

Accendiamo dunque un faro su questi funzionari del complesso sistema elettorale decentralizzato degli Stati Uniti, gestito proprio da loro, da funzionari statali e locali.

La premessa da tenere a mente è che gli USA hanno un sistema elettorale pesantemente decentralizzato, con ampie variazioni nel modo in cui si vota da Stato a Stato, o anche all’interno dello stesso Stato. Gli amministratori a livello statale e locale sono responsabili dello svolgimento delle elezioni. Ogni Stato ha un’agenzia che gestisce le elezioni.

Intanto diciamo subito che è varia la dicitura con la quale ci si riferisce a questi funzionari statali, i qualipossono essere identificati come ‘segretati di Stato‘ o come ‘State chief election officials‘ (‘principale funzionario elettorale’), il titolo più spesso assegnato al massimo funzionario del sistema, in alcuni casi vengono chiamati anche ‘commissari elettorali‘, più colloquialmente ‘capi elettorali’. Quel che conta è che hanno l’autorità suprema sulle elezioni nello Stato e sovrintendono ai processi di voto prima, durante e dopo le elezioni.

«C’è una buona dose di varianti su come vengono selezionati i funzionari elettorali statali in ciascuno degli Stati. La maggior parte viene selezionata attraverso processi esplicitamente di parte, come elezioni o nomina politica da parte di un legislatore o di un governatore». Precisamente: in 33 Stati, gli elettori eleggono il principale funzionario elettorale; in 6 Stati il governatore nomina il capo delle elezioni; in 4 Stati questa figura è nominata dai legislatori dello Stato; in 7 Stati questa figura è nominata dal consiglio di Stato o dalla Commissione elettorale. Diciassette Stati e Washington, DC, hanno un consiglio o una commissione che sovrintende alle elezioni nello Stato o nella giurisdizione.

Nelle elezioni dell’8 novembre dovranno essere eletti27 segretari di Stato.

«Le responsabilità di questi funzionari elettoraliincludono garantire che le leggi elettorali statali e federali siano seguite dai funzionari locali, attuare piani statali per registrare le persone idonee al voto e mantenere il database statale di registrazione degli elettori», spiega Thom Reilly. E prosegue: «Inoltre, sono responsabili della formazione dei funzionari locali per lo svolgimento delle elezioni e della fornitura di un processo pertestare e certificare le apparecchiature elettorali nello Stato.

La maggior parte di questi dirigenti elettorali ha anche altri ruoli importanti nel governo statale. Possono essere responsabili dell’amministrazione di documenti commerciali e licenze in uno Stato e dell’applicazione delle normative sul finanziamento delle campagne. Possono anche occupare un ruolo altamente politico, come vice-governatore».

Una parentesi sull’amministrazione elettorale a livello locale è essenziale per comprendere a pieno le prossime tappe. A livello locale le elezioni sono generalmente amministrate a livello di contea, sebbene in alcuni Stati del New England e del Midwest questo dovere ricada sulle città o sui comuni. In tutto ci sono più di 10.000 giurisdizioni dell’amministrazione elettorale locale negli Stati Uniti. La dimensione di queste giurisdizioni varia notevolmente, con le città più piccole con meno di mille elettori registrati e la più grande giurisdizione del Paese, la contea di Los Angeles, con oltre 5,5 milioni. A livello locale, le elezioni possono essere condotte da un singolo individuo, un consiglio elettorale o una commissione elettorale o una combinazione di due o più entità, o anche una sola persona se la giurisdizione è piccola.

I seggi elettorali, il giorno delle elezioni, sono generalmente gestiti da lavoratori temporanei e retribuiti che rispondono alle domande, verificano i documenti d’identità e guidano gli elettori attraverso il processo di votazione. ‘Reuters‘ afferma che alle presidenziali 2020, ad esempio, «più di 4.000 persone hanno lavorato nei seggi elettorali nella contea di Fulton, in Georgia, una regione di circa un milione di persone. Diverse centinaia erano dipendenti della contea a tempo pieno, ma il resto è stato assunto temporaneamente a una tariffa fissa compresa tra 235 e 405 dollari, a seconda della posizione, per svolgere compiti come controllare l’identificazione». E nella maggior parte dei casi non è facile reclutare un numero sufficiente di così detti ‘lavoratori elettorali’, e dopo le elezioni 2020 anche a causa delle molte minacce che questi hanno ricevuto.

La certificazione elettorale, ovvero i risultati ufficiali derivanti dal conteggio dei voti di persona e degli assenti, ha molti passaggi e include una serie di attività post-elettorali. I primi passi della certificazione elettorale avvengono a livello locale, e poi a livello statale. Gli Stati Uniti, abbiamo detto, hanno oltre 10.000 giurisdizioni di amministrazione elettorale locale. Sono i funzionari in queste giurisdizioni locali che gestiscono le operazioni quotidiane delle elezioni in cui inizialmente vengono conteggiati i voti.

«Dopo la chiusura delle urne, i funzionari delle elezioni locali sono responsabili del conteggio delle schede. Ciò include votazioni per corrispondenza e per assente, che in alcuni Stati possono essere accettate giorni dopo il giorno delle elezioni se contrassegnate in anticipo», spiega Thom Reilly. «I funzionari elaborano quindi le schede provvisorie. I voti provvisori sono quelli espressi dagli elettori che arrivano alle urne il giorno delle elezioni e la cui idoneità al voto è incerta.

Successivamente, i funzionari conducono quella che viene chiamata canvass. Questa è la tabulazione, il doppio controllo e la trasmissione dei risultati dalla giurisdizione locale allo Stato. La certificazione finalizza i risultati.

Sebbene le procedure esatte variano a seconda dello Stato, un comitato di propaganda statale, un funzionario elettorale principale o un piccolo gruppo che potrebbe includere il governatore e altri funzionari statali, firma un certificato di elezione per tutti i candidati e le misure di voto».

Così, dunque, può essere sintetizzato, per sommi capi, il processo elettorale americano, fortemente decentralizzato a livello statale e locale. Oltre che fortemente decentralizzato, fa notare Reilly, e lo si è visto, è un sistema anche pesantemente a rischio di partigianeria. Eppure, pur con i limiti che si porta dietro, questo sistema ha funzionato fino alle elezioni 2020. Poi è cambiato quasi tutto.

«Credo che emergano alcuni segnali inquietanti legati al nostro sistema di amministrazione elettorale altamente partigiano che potrebbero erodere la fiducia del pubblico nella neutralità delle elezioni» dichiara Thom Reilly.

«La sfiducia generale nella neutralità del processo elettorale è elevata e gli elettori stanno perdendo fiducia nelle elezioni statunitensi». E gli elettori hanno dimostrato di avere chiaro il problema in riferimento al principale funzionario elettorale. Infatti, un recente sondaggio del MIT ha rilevato che il 75% sia dei democratici che dei repubblicani sostiene la richiesta che i funzionari elettorali siano selezionati su base apartitica.

«Le affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 erano fraudolente sono state ripetutamente smentite attraverso audit, resoconti, rapporti e revisioni approfonditi. Eppure, nonostante questo fatto,costantemente circa il 70% degli elettori repubblicani sospetta una frode elettorale.

Ciò ha portato alcuni Stati a modificare il ruolo del principale funzionario elettorale. Alcuni Stati hanno approvato una legislazione che ha spostato aspetti dell’amministrazione elettorale in organi di parte come legislature statali o commissioni elettorali dominate dai partigiani. Quando la responsabilità di un aspetto di un’elezione viene modificata in questo modo, può intensificare il gioco di parte, che a sua volta erode ulteriormente la fiducia del pubblico.

Influendo ulteriormente sulla loro reputazione di neutralità, dal 2000 al 2020 quasi il 30% dei capi elettorali statali ha approvato pubblicamente un candidato che correva in una corsa sotto la loro supervisione», come dire che l’arbitro ha sostenuto una delle squadre in campo per una partita che tale arbitro avrebbe dovuto dirigere. Inoltre, prosegue Reilly «nei midterm del 2022, i candidati a capo delle elezioni in tre Stati oscillanti -Arizona, Michigan e Nevada- si candidano come negazionisti delle elezioni. Le loro piattaforme elettorali includono l’eliminazione del voto per corrispondenza, le schede elettorali e persino l’uso di macchine per il voto elettronico, dando potere agli osservatori elettorali di parte e ampliando i loro ruoli. Il voto per corrispondenza rende il voto più accessibile a grandi gruppi di individui e riduce il costo delle elezioni. Eliminare la pratica può rendere più difficile il voto per alcuni gruppi di persone. Ampliare il ruolo degli osservatori elettorali partigianipuò portare a intimidazioni elettorali».



«I Segretari di Stato o i capi delle elezioni non possono modificare da soli i risultati di un’elezione, ma possono certamente minare questo sistema su diversi fronti.

Possono rifiutarsi di certificare i risultati di un’elezione, innescando il coinvolgimento del governatore o dei tribunali. Possono anche consentire più audit da parte di entità interne ed esterne dei risultati elettorali e promuovere la sfiducia generale nel processo elettorale e nei suoi risultati facendo commenti pubblici sui risultati delle elezioni che segnalano che il pubblico non dovrebbe fidarsi del risultato delle elezioni».

E poi ci sono i problemi creati dalle situazioni ambientali, che gravano sui funzionari e di riflesso sulla qualità e neutralità del loro lavoro. «I capi elettorali devono anche confrontarsi con gruppi partigiani estremisti che cercano di interrompere e sfruttare il sistema di amministrazione elettorale prima, durante e dopo le elezioni. Ciò include infinite sfide post-elettorali alla veridicità dei risultati elettorali». Presidenziali 2020 docet.

Durante le elezioni dell’8 novembre, secondo Reilly, «ci si possono aspettare problemi, poiché i gruppi partigiani estremisti si sono mossi per assegnare sostenitori, operatori elettorali e osservatori per interrompere i centri elettorali, manomettere le apparecchiature o mettere in discussione le procedure di voto, come ha incoraggiato il lealista di Trump, Steve Bannon. E anche prima del giorno delle elezioni, i principali funzionari elettorali stanno assistendo a una campagna coordinata di richieste di informazioni relative al voto 2020 in alcuni casi paralizzante i preparativi per la stagione elettorale di medio termine».

Gli autori dello studio richiamato qui in apertura, che certifica la buona qualità e neutralità dei funzionari elettorali statali, pur se partigiani, affermano: «Se la prossima generazione di funzionari elettorali inizia ad assomigliare alle posizioni più estreme del pubblico nelle loro convinzioni politiche elettorali, o le recenti leggi statali che conferiscono un certo potere sulle elezioni locali a funzionari partigiani a livello statale finiscono per influenzare i funzionari locali, non vi è alcuna garanzia che gli impiegati partigiani continueranno ad amministrare le elezioni in modo neutrale».

E rimarca Thom Reilly: «L’importante ruolo svolto dai segretari di Stato nell’amministrazione di elezioni eque sta cambiando, e non in senso positivo». La natura, il ruolo e la percezione mutevoli dei capi elettorali statali «stanno danneggiando la loro capacità di amministrare elezioni eque. Il risultato finale: la democrazia è indebolita negli Stati Uniti».