USA Midterm: ecco perchè ci vuole così tanto tempo per il conteggio dei voti

Gli Stati Uniti hanno concluso ieri le elezioni di Midterm 2022. Come ampiamente previsto, la nottata elettorale è stata sull’ottovolante.

Alcuni, molti risultati sono definitivi, ma ci vorranno giorni prima che negli Stati in bilico i risultati si possano dire consolidati. Molte gare cruciali, in molti Stati sono ancora aperte.

Perchè ci vuole così tanto tempo per il conteggio dei voti?

La risposta prova darla nei dettagli il think tank Brennan Center for Justice della New York University School of Law, un istituto di diritto e politica pubblica indipendente, senza scopo di lucro che «lavora per riformare, rivitalizzare e, se necessario, difendere i sistemi di democrazia e giustizia del Paese», come si legge nellapresentazione.

Brennan Center spiega l’iter del conteggio dei voti, i passaggi chiave che i funzionari elettorali seguono per determinare con precisione i risultati finali delle elezioni, e, inoltre, si concentra sul tema del lungo conteggio delle schede elettorali che arrivano via posta.

L’intero processo di conteggio dei voti prevede una serie di passaggi che si svolgono nel corso di settimane. Ciascuno di questi passaggi prevede salvaguardie per proteggere i diritti degli elettori e l’integrità delle nostre elezioni. Sono condotti in pubblico; i rappresentanti di entrambe le parti, i cittadini e i media possono osservare che ciò avviene correttamente. Ad ogni passo, elettori, candidati e altre parti interessate possono andare in tribunale per far rispettare queste salvaguardie, se necessario.

Qui di seguito, Brennan Center spiega i passaggi chiave che i funzionari elettorali seguiranno per determinare con precisione i risultati finali delle elezioni.

RICEZIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI

«Durante il giorno delle elezioni, gli elettori registrati voteranno al seggio elettorale, per posta o consegnandoli. Tutti i voti di persona devono essere espressi entro l’orario di chiusura delle urne il giorno delle elezioni. A seconda dello Stato, le schede elettorali per posta devono essere inviate (con timbro postale) entro il giorno delle elezioni o ricevute prima della fine delle votazioni il giorno delle elezioni. Nessun elettore può votare dopo la fine del giorno delle elezioni».

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato : «Sia per il voto per corrispondenza che per il voto di persona, i funzionari elettorali hanno sviluppato piani di emergenza e misure di sicurezza per garantire che guasti tecnici ed errori amministrativi non impediscano agli elettori idonei di votare».

Voto per posta

Negli Stati Uniti è consentito ai cittadini di votare per corrispondenza (via posta)

Se un elettore richiede di votare per corrispondenza ma non riceve il plico con la scheda elettorale da votare e restituire via posta entro il giorno delle elezioni, «gli Stati consentono agli elettori di votare di persona.

Gli Stati hanno metodi diversi per garantire che l’elettore esprima un solo scrutinio. In alcuni Stati, gli elettori devono votare provvisoriamente nel seggio elettorale che viene conteggiato solo dopo essersi assicurati che l’elettore non abbia mai restituito una scheda elettorale per corrispondenza. In altri Stati, gli elettori possono votare regolarmente al seggio elettorale; se l’elettore restituisce una scheda elettorale per posta, gli operatori elettorali annullerebbero e non conterebbero quella scheda».

Una serie varia di misure tutelano da manomissioni varie. «Questi includono la sorveglianza di persona o video dei luoghi di consegna, i requisiti per le squadre bipartisan o di due persone per ritirare e trasportare le schede elettorali, registri della catena di custodia che tracciano il movimento e l’accesso alle schede elettorali, verifica delle domande di posta e schede elettorali, buste per schede elettorali e monitoraggio delle schede elettorali.

In molti Stati, gli operatori elettorali devono notificare agli elettori se ci sono errori sulle buste delle schede elettorali e dare agli elettori l’opportunità di correggere questi errori»

Voto di persona

«Attraverso una serie di processi noti collettivamente come test di logica e precisione (L&A), i funzionari elettorali testano tutte le apparecchiature di voto utilizzate per la tabulazione per scoprire eventuali problemi e garantire che i voti vengano conteggiati accuratamente. Tutti gli Stati tranne tre conducono test L&A pre-elettorali su ogni macchina utilizzata in un’elezione. Gli altri tre Stati (Hawaii, Indiana e Tennessee) richiedono test su almeno alcune delle loro apparecchiature di voto. Quasi ogni Stato conduce alcuni o tutti questi test in pubblico.

Se l’idoneità di un elettore non può essere determinata a causa di un errore amministrativo, guasto tecnico o altri motivi, la legge federale richiede agli Stati di offrire all’elettore una scheda provvisoria (o un’alternativa adeguata come la registrazione nello stesso giorno), che può essere conteggiata una volta che il funzionario elettorale è in grado di verificare l’eleggibilità dell’elettore.

Oltre alle schede provvisorie, la maggior parte dei seggi elettorali dispone anche di materiali cartacei di riserva che possono essere utilizzati in caso di malfunzionamento delle macchine elettorali o dei registri elettorali elettronici»

ELABORAZIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI PER CORRISPONDENZA

«Le schede che vengono restituite per posta o consegnate in un luogo designato devono essere elaborate da un addetto alle elezioni prima che la scheda possa essere conteggiata. Sebbene questa procedura vari a seconda dello Stato, l’elaborazione generalmente comporta la conferma dell’identità e l’autenticità dell’elettore, la verifica delle informazioni dell’elettore per confermare che sono registrati e idonei al voto e il controllo della firma sulla busta della scheda elettorale rispetto a una firma in archivio. Una volta verificate le informazioni, la scheda elettorale viene rimossa dalla busta (e, se del caso, dalla custodia del segreto) e smistata per essere tabulata. Questi passaggi aggiuntivi per proteggere l’integrità del voto per corrispondenza aiutano a spiegare perché le schede elettorali per corrispondenza richiedono in genere più tempo per essere conteggiate rispetto alle schede elettorali di persona».

Le tempistiche di elaborazione variano in base allo Stato.

«La lentezza del conteggio delle schede elettorali per corrispondenza in Stati come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin è stata una delle principali fonti di disinformazione elettorale nel 2020. I ritardi hanno fornito al Presidente Trump e ai suoi alleati un pretesto per affermare che le elezioni venivano loro rubate», in particolare proprio causa il voto per posta.

«Lungi dall’essere una frode, una cospirazione o addirittura un incidente, il lento conteggio delle schede elettorali per corrispondenza è una scelta deliberata che i legislatori negli Stati chiave del campo di battaglia hanno fatto e con conseguenze disastrose per la fiducia del pubblico nelle elezioni. Costruendo questi ritardi nel sistema, i legislatori danno ossigeno alle false affermazioni di ‘scariche elettorali’ e altre sciocchezze che sono state utilizzate per seminare sfiducia e hanno portato a minacce e violenze contro i lavoratori elettorali».

E’ la legge statale che prescrive i tempi del processo di conteggio dei voti. «La maggior parte degli Stati consente agli operatori elettorali di rimuovere le schede elettorali dalle buste e confermare l’idoneità dell’elettore prima del giorno delle elezioni, a volte con settimane di anticipo, quando le schede arrivano ai centri di elaborazione. Quasi la metà degli Stati, tra cui Florida, Ohio e Texas, consente ai funzionari elettorali di scansionare le schede in tabulatori prima del giorno delle elezioni, in modo che queste schede possano essere contate immediatamente e incluse nei risultati la notte delle elezioni. Nessuno Stato consente il rilascio dei risultati prima di allora».

«Il processo è drasticamente diverso in una minoranza di Stati, compresi i principali campi di battaglia elettorali come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. In quegli Stati, agli operatori elettorali è vietato, con poche eccezioni, aprire schede elettorali per corrispondenza prima del giorno delle elezioni. I funzionari elettorali in questi Stati hanno implorato le loro legislature statali per una maggiore flessibilità negli ultimi anni e sono stati ripetutamente respinti, anche da molti legislatori che hanno criticato il conteggio lento nel 2020 o hanno sostenuto le affermazioni secondo cui il conteggio dei voti mostrava prove di frode. Solo nel Michigan alcune città hanno convinto con successo il proprio legislatore a consentire qualsiasi elaborazione prima del giorno delle elezioni. Ma anche in quei rari casi, il tempo concesso è molto inferiore a quello richiesto dai funzionari elettorali (solo due giorni prima del giorno delle elezioni) e il cambiamento è arrivato troppo tardi perché molte città lo implementassero entro le elezioni del 2022». E’ così che in questi Stati il conteggio potrebbe continuare per almeno un giorno o due dopo la chiusura delle urne. In elezioni particolarmente ravvicinate, potrebbero volerci addirittura settimane prima che un vincitore possa essere dichiarato.

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato «Molti Stati hanno procedure per garantire che le schede non vengano automaticamente rifiutate se viene scoperto un errore durante l’elaborazione. Ventiquattro Stati -tra cui Arizona, Florida, Georgia, Nevada e Ohio – richiedono ai funzionari elettorali di notificare a un elettore errori di firma (come la mancata firma della busta di segretezza) o altri errori e di dare all’elettore l’opportunità di ‘curare’ o correggere l’errore dopo il giorno delle elezioni. In alcuni altri Stati, i funzionari elettorali forniscono preavviso e un’opportunità per curare se il problema può essere risolto prima del giorno delle elezioni».

TABULAZIONE: REGISTRAZIONE DI OGNI VOTO

«Attraverso la tabulazione, i voti individuali vengono sommati. Le schede elettorali espresse in un seggio elettorale sono in genere tabulate utilizzando macchine di scansione situate in loco nel seggio elettorale. Nel piccolo numero di giurisdizioni che utilizzano ancora le macchine elettroniche a registrazione diretta (DRE), i voti vengono tabulati direttamente sulle macchine che gli elettori utilizzano per effettuare le loro selezioni. Ogni macchina per il voto genera un ‘nastro dei risultati‘ (che spesso assomiglia a una ricevuta di un registratore di cassa). Sebbene il processo vari in base allo Stato (o anche alla giurisdizione), i lavoratori del sondaggio generalmente calcolano i voti totali la notte delle elezioni sommando i totali per ciascun candidato e la misura del voto dai singoli nastri.

Dopo l’elaborazione, gli operatori elettorali in genere tabulano le schede elettorali per corrispondenza per l’intera giurisdizione presso l’ufficio elettorale locale o in un’altra posizione centrale. In alcune giurisdizioni, invece, i lavoratori tabulano le schede elettorali per corrispondenza nei seggi elettorali. Mentre la maggior parte degli Stati inizia a tabulare le schede elettorali per corrispondenza il giorno delle elezioni, alcuni Stati (tra cui Arizona, Florida e Nevada) consentono ai funzionari elettorali di iniziare a tabulare le schede elettorali per corrispondenza fintanto che i risultati non vengono pubblicati prima del giorno delle elezioni. I funzionari elettorali contano tutte le schede per assente che sono state approvate durante l’elaborazione, anche se le schede per assente non possono influenzare l’esito delle elezioni.

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato . «Quasi tutti i voti espressi quest’anno avranno un record cartaceo». «Questo record cartaceo è molto spesso la scheda stessa che è stata contrassegnata a mano da un elettore, ma potrebbe invece essere una stampa cartacea che mostra le scelte di un elettore dopo che sono state selezionate su una macchina per il voto. Se i funzionari elettorali hanno motivo di ritenere che vi sia un errore con i totali dei voti prodotti dagli scanner nel software, questi registri cartacei possono essere utilizzati per verificare l’accuratezza del processo di tabulazione.

Gli addetti ai sondaggi devono completare una serie di passaggi prima di chiudere e lasciare ogni seggio elettorale. I singoli processi variano in base a fattori come l’attrezzatura utilizzata, ma generalmente includono la risoluzione delle discrepanze e, come minimo, la documentazione della causa di eventuali discrepanze minori in: il numero degli elettori registrati; il numero totale dei voti espressi; il numero totale delle schede cartacee all’apertura delle urne; e il numero totale delle schede rimanenti e delle schede viziate.

Gli operatori in genere devono firmare questi documenti e affermarne l’accuratezza. Tutti i moduli, i fogli di lavoro e le altre pratiche burocratiche che gli operatori completano sono documenti pubblici disponibili per la revisione. I funzionari elettorali esaminano a fondo i documenti durante il processo di selezione.

Le procedure di chiusura del sondaggio generalmente richiedono agli operatori elettorali di stampare due copie del nastro dei risultati dagli scanner. Gli operatori spesso devono firmare i nastri per garantire la loro legittimità.

La maggior parte degli Stati consente ai rappresentanti delle campagne e a entrambi i principali partiti politici di osservare le procedure di chiusura dei seggi elettorali e di tabulazione. Molti funzionari elettorali hanno installato telecamere e feed dal vivo come misure di trasparenza aggiuntive.

Tutte le schede e le registrazioni sono sigillate in contenitori sicuri e documentate per mantenere una chiara catena di custodia mentre i materiali vengono trasportati dai seggi elettorali all’ufficio elettorale centrale».

SEGNALAZIONE DI RISULTATI NON UFFICIALI

«Definito anche reportage notturno delle elezioni, il report non ufficiale dei risultati rappresenta la prima opportunità per i membri del pubblico di vedere i totali dei voti. A questo punto, i funzionari elettorali trasferiscono i totali dei voti dai singoli seggi elettorali a un ufficio centrale per telefono, elettronicamente o trasportando un dispositivo di memoria. Questi totali vengono quindi aggregati e pubblicati sui siti Web elettorali locali e statali. I funzionari elettorali generalmente pubblicano risultati non ufficiali a partire dalla notte delle elezioni e continuano ad aggiornare i totali fino a quando tutti i voti non vengono tabulati e aggregati».

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato : «I siti web elettorali con risultati non ufficiali non sono collegati alle macchine utilizzate per la tabulazione. Invece, gli operatori elettorali segnalano separatamente i risultati dei seggi elettorali agli uffici elettorali locali e quindi agli uffici elettorali statali, spesso utilizzando più metodi, ad esempio richiamando i risultati e trasportando una scheda di memoria fisica con i totali dei voti. In questo modo, se si verifica un errore con un metodo di segnalazione, i funzionari possono ricorrere a quello secondario per risultati non ufficiali.

Ancora più importante, i risultati non ufficiali sono proprio questo: non ufficiali! Mentre molte persone si sono lamentate della mancanza di risultati elettorali la notte delle elezioni negli ultimi anni, il fatto è che i risultati riportati dai funzionari elettorali la notte delle elezioni non sono mai completi e definitivi. Come indicato di seguito, ci sono sempre schede da contare dopo la notte delle elezioni e procedure aggiuntive da completare prima di certificare i numeri ufficiali. Se un guasto tecnico che coinvolge un sito web statale o locale interrompe la segnalazione non ufficiale dei risultati o se i risultati riportati sono errati, c’è un’opportunità per i funzionari elettorali di verificare l’accuratezza di tutti i totali dei voti prima che i risultati siano definitivi. Alcune delle fonti che possono essere utilizzate per controllare e confermare i dati dei rapporti sulla notte delle elezioni includono quanto segue:

Copie cartacee dei risultati affissi nei seggi elettorali durante il processo di chiusura;

Materiali e risultati del sondaggio che vengono consegnati all’ufficio elettorale locale la notte delle elezioni;

Registri dei risultati aggregati che i funzionari elettorali locali conservano prima di riferire allo Stato da pubblicare sui siti Web di segnalazione elettorale.

Fonti esterne come l”Associated Press‘, che assume migliaia di giornalisti di stanza nei seggi elettorali e negli uffici elettorali in tutto il Paese per richiedere i totali dei voti non appena arrivano. Questi totali vengono segnalati agli addetti all’immissione dei dati, che aggregano i singoli rapporti, confrontando i totali alle informazioni riportate su siti Web statali e locali, informarsi sulle irregolarità e mettere in discussione eventuali risultati che sembrano errati (questo lavoro è aiutato da abbondanti informazioni sui dati demografici, sui sondaggi, sulle tendenze del voto per corrispondenza e sulla cronologia delle votazioni di ciascuna giurisdizione)

E, naturalmente, per quasi tutti i voti, c’è un registro cartaceo di ogni voto che i funzionari possono controllare se necessario».

ASSEGNAZIONE E CONTEGGIO DELLE SCHEDE PROVVISORIE

Quando gli elettori votano provvisoriamente , i loro voti vengono inseriti in una busta con le loro informazioni e un’affermazione firmata che sono idonei a votare. Queste schede vengono quindi conservate separatamente dalle schede regolari. Nei giorni successivi al giorno delle elezioni, i funzionari elettorali esaminano le informazioni sulla busta o sul modulo di affermazione e rivedono le credenziali di ogni elettore provvisorio per determinare se la scheda può essere conteggiata. A causa di questo processo di aggiudicazione, le schede provvisorie vengono quasi sempre contate dopo il giorno delle elezioni e sono in genere tra le ultime schede contate.

Le schede provvisorie vengono date agli elettori il giorno delle elezioni (o durante le votazioni anticipate) quando c’è qualche incertezza sul fatto che l’elettore sia idoneo a votare regolarmente. In genere, ciò è dovuto al fatto che l’elettore non ha l’identificazione corretta, l’elettore si trova nel seggio elettorale sbagliato, il registro elettorale non mostra che l’elettore è registrato o c’è un errore amministrativo nel registro elettorale.

Molti Stati (tra cui Arizona, Florida, Georgia, Ohio e Pennsylvania) richiedono anche a un elettore di votare provvisoriamente se l’elettore ha già richiesto lo scrutinio per corrispondenza ma in seguito ha deciso di voler votare di persona (in alcuni casi, solo se l’elettore non ha consegnato lo scrutinio per corrispondenza alle urne). Ciò consente a un funzionario elettorale di confermare che anche la scheda elettorale per corrispondenza non è stata restituita prima di accettare il voto di persona. (Gli Stati che forniscono agli elettori di persona uno scrutinio regolare dispongono anche di sistemi per garantire che un solo scrutinio contenga per elettore, compresi i registri aggiornati alle urne che mostrano precedenti votazioni per assenteismo o processi per rifiutare voti per assente espressi da individui che ha votato di persona)».

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato : «Per gli elettori che hanno votato provvisoriamente perché avevano già richiesto una votazione per corrispondenza, le schede provvisorie vengono conteggiate non appena i funzionari elettorali determinano che l’elettore non ha restituito anche la scheda per corrispondenza.

Allo stesso modo, le schede provvisorie di elettori il cui Stato di registrazione è incerto vengono conteggiate non appena il funzionario elettorale può verificare la registrazione dell’elettore.

In altri casi, come quando un elettore non ha la giusta identificazione, all’elettore viene in genere concesso più tempo per mostrare un documento d’identità o giurare una dichiarazione giurata prima che la votazione venga respinta.

In tutti i casi, la legge federale richiede ai funzionari elettorali di istituire una risorsa per gli elettori provvisori per determinare se il loro scrutinio è stato contato e, in caso negativo, il motivo del rifiuto».

OPPORTUNITÀ DI CURA: DARE AGLI ELETTORI LA POSSIBILITÀ DI CORREGGERE GLI ERRORI TECNICI

Almeno 24 Stati hanno un processo di cura post-elettorale in cui gli elettori che votano per posta possono correggere determinati errori (come una firma mancante o non corrispondente) dopo il giorno delle elezioni, tra cui Arizona, Florida, Georgia, Nevada e Ohio. Il tempo che gli elettori hanno per correggere gli errori varia a seconda dello Stato, ma può arrivare fino a due o tre settimane».

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato «I processi di cura aiutano a garantire che gli elettori idonei non vengano respinti per motivi tecnici.

CANVASS: CONTEGGIO UFFICIALE E RISOLUZIONE DELLE DISCREPANZE

Nelle settimane successive al giorno delle elezioni, i funzionari elettorali locali di una determinata contea o comune si incontrano per determinare un conteggio ufficiale. Questo passaggio è chiamato ‘canvass’. Come afferma la Commissione di assistenza elettorale: “Lo scopo è di rendere conto di ogni scheda elettorale e di garantire che ogni voto valido sia incluso nei risultati elettorali ufficiali”. Questo passaggio è il punto in cui i funzionari elettorali esaminano i totali delle tabulazioni insieme alla documentazione dei seggi elettorali sul numero di voti espressi, sul numero di elettori registrati, sul numero di schede rimanenti e su altre informazioni chiave. I funzionari elettorali possono quindi confrontare questi numeri per risolvere (o spiegare) eventuali discrepanze minori nei totali dei voti».

Passi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato : «Il processo di canvass offre l’opportunità di scoprire e affrontare eventuali problemi che si verificano il giorno delle elezioni o durante la segnalazione iniziale dei risultati non ufficiali. Per promuovere la trasparenza durante il processo, le riunioni di canvass sono generalmente aperte all’osservazione pubblica. I rappresentanti di entrambi i principali partiti politici osservano. E alcuni funzionari trasmettono in streaming questi procedimenti online.

Alcuni Stati registrano e pubblicano anche tutte le modifiche apportate ai totali dei voti non ufficiali dopo la notte delle elezioni. I motivi delle modifiche vengono riportati insieme a commenti aggiuntivi, come ‘catturato durante canvass’. Molto spesso, le modifiche correggono semplici errori umani, come errori matematici, segnalazione del distretto sbagliato o segnalazione di risultati incompleti. Questi errori possono essere facilmente identificati e corretti quando si esaminano tutti i documenti e i rapporti nel contesto».

AUDIT: DOPPIO CONTROLLO DELL’ACCURATEZZA DEI RISULTATI

«Gli Stati conducono audit di routine post-elettorali, in cui i funzionari elettorali controllano automaticamente un campione di schede elettorali cartacee, indipendentemente dal fatto che si sospettino problemi, per garantire l’accuratezza dei totali dei voti del software. Questi audit spesso si verificano contemporaneamente come parte del processo di canvass. Sebbene la maggior parte degli Stati richieda in qualche modo un audit post-elettorale, alcuni Stati, tra cui Georgia e Pennsylvania, condurranno ‘audit di limitazione del rischio’, che utilizzano analisi statistiche per determinare quante schede devono essere contate a mano per produrre un elevato livello di fiducia che le schede elettorali cartacee e i conteggi del software mostrino lo stesso vincitore. Questi audit sono considerati il ‘gold standard’ dagli esperti di sicurezza».

Passaggi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato : «Oltre alla logica pre-elettorale e ai test di accuratezza, gli audit post-elettorali sono una delle misure principali per garantire che i totali dei voti del software siano accurati e affidabili. Mentre i test L&A assicurano che i tabulatori funzionino accuratamente prima di un’elezione, gli audit post-elettorali confermano che le macchine per il voto hanno tabulato accuratamente le schede elettorali durante le elezioni. Come per i test logici e di accuratezza, molti Stati consentono ai partiti politici o ai membri del pubblico di osservare gli audit post-elettorali».

CONDURRE I RICONTEGGI (SE NECESSARIO)

«I risultati possono essere soggetti a un riconteggio durante o dopo il canvass. Se il riconteggio rileva una discrepanza, i funzionari elettorali possono aggiornare i risultati e, in alcuni Stati, ricertificare i numeri finali. Ventidue Stati (tra cui Arizona, Florida, Michigan e Pennsylvania) richiedono un riconteggio automatico ogni volta che il margine di vittoria rientra in un intervallo designato. Quarantatre Stati consentono a un candidato perdente di richiedere un riconteggio. Ma anche all’interno di questi Stati, le tempistiche variano ampiamente, con alcuni riconteggi prima della certificazione e altri dopo la certificazione (con la possibilità di aggiornare i risultati certificati).

A seconda dello Stato e del motivo per cui è stato ordinato il riconteggio, i riconteggi possono essere eseguiti a macchina, a mano o in una combinazione di entrambi».

Passaggi amministrativi chiave per salvaguardare un conteggio accurato : «I riconteggi offrono un’altra opportunità per identificare problemi e correggere il conteggio dei voti se le elezioni sono state molto vicine o se un candidato perdente ha motivo di credere che potrebbe esserci un errore nei risultati. Ma gli Stati hanno anche requisiti per impedire a candidati o partiti di abusare dei processi di riconteggio: limitando i motivi accettabili per un riconteggio, le persone che possono richiedere un riconteggio, la sequenza temporale per un riconteggio e/o richiedendo ai candidati che richiedono un riconteggio di sopportare il costo se non vengono rilevati problemi».

CERTIFICAZIONE: APPROVAZIONE DEI RISULTATI COMPLETI E FINALI

«Al termine delle elezioni, i funzionari delle elezioni locali approvano formalmente i risultati finali delle elezioni locali. I risultati delle elezioni in tutto lo Stato e di altre elezioni che attraversano più confini elettorali vengono generalmente presentati allo Stato, in genere il governatore, il capo del funzionario elettorale o un consiglio statale, per la certificazione. I risultati certificati rappresentano i risultati completi e finali di una elezione (a meno che non siano aggiornati da un riconteggio). Ogni Stato fissa la propria scadenza per la certificazione, di solito tra due settimane e un mese dopo il giorno delle elezioni».