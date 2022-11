USA, Midterm: ecco i negazionisti

Donald Trump in queste ultime ore di campagna elettorale per le elezioni di Midterm 2022, sta rilanciando accuse di possibili brogli. L’ex Presidente, ieri, parlando a Miami, ha chiesto di «fare attenzione al conteggio dei voti». Poi ha rievocato i toni del 6 gennaio 2021, dicendo che «servono persone con coraggio e fegato», per «fermare la corruzione» di Washington, parole che hanno richiamato quelle pronunciate al comizio del 6 gennaio prima del drammatico assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. ‘Persone con coraggio e fegato’ come potrebbero essere i negazionisti che in gran numero sono candidati in queste elezioni di medio termine.

I negazionisti elettorali sono in corsa per importanti uffici in tutto il Paese. «E alcuni di loro vinceranno», annota ‘CNN‘, in una scheda a loro dedicata arricchita di biografie correlate.

Decine di repubblicani che cercano di essere eletti nel 2022 come governatore, segretario di Stato o senatore degli Stati Uniti si sono uniti all’ex Presidente Donald Trump nel respingere o mettere in dubbio senza fondamento la legittimità della vittoria del presidente Joe Biden nel 2020. Alcuni di questi candidati hanno persino tentato di ribaltare il risultati del 2020.

La presenza di così tanti negazionisti del 2020 nelle gare del 2022 rappresenta una sfida per la democrazia americana. I vincitori, infatti, specialmente i segretari di Stato, potrebbero svolgere un ruolo importante nel dare forma alle elezioni nel 2024 e oltre.

Il segretario di Stato è spesso il massimo funzionario elettorale di uno Stato, responsabile di tutto, dall’amministrazione del database degli elettori alla certificazione dei risultati. I governatori sono anche coinvolti nella certificazione dei risultati e hanno un potere significativo nel plasmare le regole elettorali attraverso la legislazione e l’azione esecutiva. E mentre i senatori statunitensi in genere hanno un ruolo minore nelle elezioni, possono opporsi alla certificazione dei voti elettorali alle elezioni presidenziali, proporre e votare sulla legislazione elettorale federale e influenzare la percezione pubblica attraverso audizioni, interviste e talvolta citazioni in giudizio.

La CNN ha raccolto informazioni sui candidati a questi tre uffici che negano i risultati delle elezioni del 2020. I dettagliati ai link sottostanti.