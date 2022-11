USA: Midterm 2022, perché gli arabi americani sono pronti a non votare i Dem

Negli Stati Uniti, accanto alla teoria storica secondo cui il partito del Presidente di solito perde seggi al Senato e alla Camera dei rappresentanti nelle elezioni di medio termine, i Democratici hanno mostrato molti difetti negli ultimi due anni.

Questa teoria andrà a beneficio del Partito Repubblicano nelle prossime elezioni. Tuttavia, tutti i segnali indicano che il GOP otterrà una massiccia vittoria per molte ragioni, la prima delle quali è il basso tasso di approvazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

E come potrebbero gli americani votare per un partito politico che si assume la responsabilità di alti tassi di criminalità, inflazione e un sistema educativo discutibile?

Con il declino della tendenza progressista, le minoranze hanno cominciato ad abbandonare le loro tradizionali preferenze per il Partito Democratico e a votare invece per il suo rivale. Lo abbiamo visto chiaramente nelle elezioni presidenziali del 2020, in cui la maggioranza della comunità latina in diversi stati ha votato per il candidato repubblicano Donald Trump.

La popolazione stimata di arabi americani è di circa 3,7 milioni, il che significa che potrebbero diventare una forza politica se fossero coinvolti in gran numero. Alle elezioni di medio termine di questa settimana, si prevede che un gran numero di arabi americani in particolare e di musulmani americani in generale voteranno per i conservatori, ritenendo che il pensiero e le priorità dei progressisti di sinistra siano diventati più estremi.

Il Partito ha perso la maggior parte di questi voti, ed ecco perché. I candidati al Congresso utilizzano questioni specifiche per influenzare l’elettore arabo-americano. Questi includono le questioni dell’immigrazione e il gioco della carta “diamo il benvenuto a immigrati e rifugiati”. Tuttavia, quest’anno, problemi più gravi hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana degli arabi americani e sul futuro dei loro figli, come l’istruzione.

Nel dibattito sull’aborto e sul disaccordo tra le visioni dei due partiti, l’elettore araboamericano tende a propendere per il punto di vista conservatore, che impedisce alle donne di sottoporsi a questa procedura dopo il primo trimestre.

Nella città di Dearborn, nel Michigan, i genitori musulmani di giovani scolari erano preoccupati per ciò che i loro studenti avevano letto a scuola. Hanno chiesto la rimozione di alcuni libri “svegliati” dal curriculum. Secondo Fox News, sei libri sono stati contestati dai genitori. Tra questi c’erano “This Book is Gay” e “The Lovely Bones”. I genitori protestanti hanno difeso il loro diritto di dire alle scuole locali che non volevano che i loro figli fossero esposti a materiale sessuale esplicito, sottolineando che questi libri erano inappropriati per le scuole elementari.

Le manifestazioni del Michigan hanno incoraggiato i genitori degli studenti della Virginia, della Carolina del Nord e di altri stati a protestare anche contro l’esposizione dei loro figli a contenuti sessuali in così tenera età.

E per facilitare il voto degli arabi nell’area di Detroit, lo stato del Michigan sta fornendo schede elettorali in lingua araba per aumentare l’affluenza alle urne, una prima volta nella storia degli Stati Uniti.

“Il Voting Rights Act del 1965 è stato modificato nel 1975 per imporre l’assistenza linguistica, inclusa la traduzione di materiale elettorale e schede elettorali per specifiche comunità di minoranze linguistiche con una storia di opportunità educative disuguali, con conseguente alto analfabetismo e bassa partecipazione al voto”, secondo un rapporto pubblicato da PBS NewsHour.

La popolazione degli americani di origine mediorientale è in gran parte concentrata tra Michigan, California, Illinois e Virginia e condivide le stesse preoccupazioni, obiettivi e speranze di qualsiasi altro cittadino statunitense. I miglioramenti della sicurezza e della protezione e l’arresto della diffusione di oppioidi pericolosi sono essenziali per ogni famiglia americana. Pertanto, molti elettori, compresi gli arabi americani, erano contrari all’idea progressista di definanziare la polizia.

Due anni di “wokeism”, caos e crimini dovrebbero essere sufficienti perché gli elettori democratici si rendano conto che hanno aperto la porta alla pericolosa ideologia dei politici progressisti.