USA, Midterm 2022: Neri, un elettorato (democratico) non più così scontato

Secondo le proiezioni del Pew Research Center, il numero di elettori neri registrati negli Stati Uniti è cresciuto a un ritmo modesto negli ultimi anni e si prevede che oggi, alle elezioni di di Midterm 2022, in tutti gli USA raggiungeranno i 32,7 milioni. Gli elettori neri idonei (ovvero: registrati) si distinguono per i loro tassi di affluenza alle urne relativamente alti: 51% nel 2018, superiore ai tassi di affluenza alle urne degli aventi diritto latini e asiatici nello stesso anno (40% ciascuno).

«Si prevede che i neri americani rappresenteranno il 13,6% di tutti gli elettori idonei negli Stati Uniti, secondo le nuove proiezioni del Pew Research Center. Ciò rappresenta un piccolo cambiamento rispetto alle ultime elezioni di medio termine del 2018, quando rappresentavano il 13,7%. La percentuale di elettori registrati che sono neri è cambiata poco negli ultimi due decenni.

Il numero di elettori idonei neri è cresciuto costantemente negli ultimi anni. Si stima che questa cifra sia cresciuta dell’1,8% tra il 2020 e il 2022, un tasso di crescita inferiore a quello tra gli elettori idonei asiatici (crescita del 2,4%) e gli elettori idonei ispanici (crescita del 6,9%) nello stesso periodo».

Nel 2020, otto Stati ospitavano circa la metà di tutti gli elettori idonei neri negli Stati Uniti. Il Texasha il numero più alto, con 2,7 milioni, seguito da Georgia e Florida (2,5 milioni ciascuna). A completare i primi otto ci sono New York (2,3 milioni), California (2,0 milioni), North Carolina (1,8 milioni) e Maryland e Illinois (1,4 milioni ciascuno). Insieme, questi Stati rappresentano il 52% degli elettori idonei neri nei 50 Stati e DC.

Gli elettori neri costituivano quasi la metà (46%) di tutti gli elettori idonei nel Distretto di Columbia nel 2020, una quota superiore a qualsiasi stato. Altri luoghi con grandi quote di elettori idonei neri sono Mississippi (35%), Georgia (33%), Louisiana (32%) e Maryland (32%).

A livello regionale, più della metà degli elettori neri registrati (57%) vive negli Stati del sud. Il Midwest e il Nordest (rispettivamente 17% e 16%) hanno quote simili del totale nazionale degli elettori idonei neri, con il resto degli elettori idonei neri che vivono negli Stati occidentali (10%).

Sette neri su dieci negli Stati Uniti possono votare, «rispetto al 72% di tutte le persone che vivono nel Paese. Due fatti che spiegano questa idoneità costantemente elevata sono che una larga parte della popolazione nera ha 18 anni o più (73%) e una quota ancora maggiore sono cittadini (96%), se non cittadini nativi (90%).

Tuttavia, la quota della popolazione nera che può votare varia considerevolmente a seconda dello Stato. Mentre il 77% di tutti i residenti neri di Washington ha diritto al voto, la quota scende a circa sei su dieci nel Rhode Island (59%) e nel Nebraska(58%). La quota di residenti neri aventi diritto al voto è ancora più bassa in Utah, Minnesota e Iowa(53% per ciascuno)«».

Gli elettori idonei neri differiscono dalla più ampia popolazione di elettori idonei per età, istruzione e altri fattori. «L’età media degli elettori neri idonei negli Stati Uniti è 43, rispetto a 48 tra la popolazione complessiva degli elettori idonei. Gli elettori neri registrati hanno la stessa probabilità di essere cittadini nativi quanto la popolazione generale degli elettori ammissibili (rispettivamente 92% e 91%).

Circa un elettore nero idoneo su cinque (22%) ha una laurea, inferiore alla quota tra tutti gli adulti statunitensi registrati a votare (33%). Un altro 34% ha almeno un po’ di istruzione universitaria o un diploma associato. Il restante 44% ha un diploma di scuola superiore o meno.

Gli elettori idonei neri hanno la stessa probabilità degli elettori idonei in generale di essere donne (53% contro 51%). È più probabile che gli elettori aventi diritto neri siano donne che uomini (53% contro 47%)».

Secondo Pew Research Center, «gli elettori neri potrebbero svolgere un ruolo importante nel determinare l’esito delle principali gare di medio termine del 2022. In particolare, i neri americani in Georgia rappresentano un terzo degli elettori idonei e voteranno in una corsa seguita da vicinoche potrebbe determinare quale partito controlla il Senato degli Stati Uniti il prossimo anno».

In un sondaggio del Pew Research Center dell’agosto 2022 , «il 70% degli elettori neri registrati ha affermato che avrebbe votato o si sarebbe appoggiato al candidato democratico alla Camera degli Stati Uniti nel proprio distretto nelle prossime elezioni. Un altro 24% non era sicuro o ha detto che avrebbe sostenuto un altro candidato. Solo il 6% degli elettori registrati neri ha dichiarato che sosterrebbe il candidato repubblicano nella corsa per rappresentare il proprio distretto alla Camera dei rappresentanti».

In riferimento all’elettorato femminile nero, un sondaggio nazionale di Change Research (condotto tra fine settembre e inizio ottobre) sugli elettori donne nere rileva «una fascia demografica altamente motivata a votare alle elezioni di medio termine del 2022, con una stragrande maggioranza che cita questioni economiche, come il costo degli alloggi e dei generi alimentari come preoccupazioni principali. Tra questo blocco di voto chiave ben consolidato, sono emersi come preoccupazioni anche i diritti riproduttivi e la criminalità/violenza armata».

La maggior parte delle donne hanno ha affermato di «ritenere di essere ‘sottorappresentate’ o che fosse necessaria ‘maggiore rappresentanza’. Quasi i due terzi (67%) hanno affermato di essere più motivate a votare ora che mai».

All’inizio di ottobre, quando gli elettori che votano in anticipo in alcuni Stati avevano già iniziato a votare, ‘CNN‘ ha presentato un sondaggio ‘ABC News‘/’Washington Post‘, sottolineando che «gli elettori neri tendono a essere una parte dimenticata della discussione sulle elezioni generali», sosteneva ‘CNN‘. Ciò significa, proseguiva l’emittente, che, «guardando i sondaggi nazionali, sembra possibile che i Democratici potrebbero non essere in grado di contare su quasi tutto il sostegno degli elettori neri come nelle elezioni precedenti».

Provando spiegare le motivazioni, ‘CNN‘ spiegava che i neri «sono stati per molto tempo una delle parti più democratiche dell’elettorato. Mentre Joe Biden nel 2020 probabilmente ha fatto leggermente peggio di Hillary Clinton tra gli afroamericani, li ha comunque vinti con un margine schiacciante». Così, questo elettorato è stato dato per scontato. «Gli elettori neri hanno messo Biden al primo posto in un certo numero di Stati oscillanti, ad esempio Georgia, Pennsylvania e Wisconsin». Tutti questi Stati quest’anno hanno gare competitive sia per il governo statale che per il Senato federale. «Una media degli ultimi cinque sondaggi in diretta delle elezioni del 2020 ha mostrato Biden con un vantaggio dall’84% al 9% sull’allora presidente Donald Trump tra gli elettori neri, un grande vantaggio di 75 punti. Ma quest’anno, una media degli ultimi cinque sondaggi di interviste dal vivo offre ai Democratici un vantaggio dal 74% al 12% tra gli elettori neri -un vantaggio di 62 punti– sul generico scrutinio del Congresso, che di solito chiede agli intervistati una qualche forma di quanto segue: “Se le elezioni per il Congresso si svolgessero oggi, voteresti per il Partito Democratico o Repubblicano?”. Questo rappresentaun’oscillazione più ampia verso i repubblicani da parte degli elettori neri rispetto all’oscillazione che abbiamo visto tra tutti gli elettori dalla linea di base del 2020.

In particolare, gli ultimi cinque sondaggi del midterm del 2018 hanno mostrato che i Democratici erano in vantaggio dall’85% al 9% sul voto generico con gli elettori neri. Ancora una volta, quello che stiamo vedendo quest’anno è chiaramente diverso». La conclusione è che «si tratta di un rumore statistico a cui stiamo assistendo» da non sottovalutare.

«La posizione positiva di Biden con gli elettori neri è ancora significativamente superiore al suo indice di approvazione medio con tutti gli adulti. Ma è anche inferiore al voto più basso dell’ultimo Presidente democratico (Barack Obama) con questo gruppo». «Circa il 14% degli elettori neri è, in media, indeciso o incline a sostenere un candidato di terze parti. Molti di loro potrebbero finire per votare democratico o per restare a casa». Se l’attuale margine democratico di 62 punti regge, sarebbe il margine più piccolo dal 1990. E questo per quanto attiene a governo statale e Senato federale.

Più o meno stessa situazione per quanto attiene alla Camera. ‘CNN‘ ha lavorato, dichiara, sulla base dei 36 i sondaggi della Camera condotti e diffusi dall’inizio di agosto da fonti partigiane. Risultato: «i repubblicani stanno, in media, facendo circa 3 punti in più rispetto alla linea di base del 2020. Dato che Biden ha vinto le elezioni del 2020 con 4,5 punti a livello nazionale, ciò indicherebbe un ambiente nazionale di circa 1 punto a favore dei Democratici».

Da questa analisi ‘CNN‘ sono trascorse circa cinque settimane, nelle prossime ore si vedrà se e cosa sarà cambiato.

Due giorni fa, ‘The New York Times‘, affermava che secondo i dati in suo possesso: i neri, che per decenni sono stati tra i segmenti più affidabili del blocco elettorale democratico, «supportano ancora in modo schiacciante i democratici». «Ma pochi giorni prima delle elezioni di medio termine, i candidati democratici stanno combattendo per stimolare gli elettori maschi neri e i repubblicani, intuendo un’opportunità, stanno lavorando per persuaderli a riconsiderare le alleanze politiche». E questo, in particolare in Stati strategici «come laCarolina del Nord, la Georgia e il Wisconsin, dove i sondaggi ristretti suggeriscono che le razze lì molto probabilmente scenderanno a migliaia di voti, i neri potrebbero svolgere un ruolo decisivo in cui il partito controlla i governatorati e il Senato degli Stati Uniti. I repubblicani vogliono intaccare la quota democratica di un blocco elettorale così cruciale, mentre i democratici vogliono evitare le defezioni». In Georgia, Stato al centro delle attenzioni, uno di quelli in bilico, la candidata democratica alla carica di governatore, Stacey Abrams, ha lottato per eguagliare lo stesso livello di sostegno che ha ricevuto dai neri durante la sua prima corsa a governatore quattro anni fa, riferisce il quotidiano.

«A ottobre, il 13% degli uomini di colore intervistati in un sondaggio nazionale ha affermato che preferirebbe un candidato repubblicano al Congresso nel midterm del 2022, rispetto al 9% di gennaio, secondo il sondaggio condotto da HIT Strategies. Il 12% ha dichiarato di essere indeciso e il 72% ha affermato di sostenere il Partito Democratico».

Ieri, ad un giorno dalla fine delle votazioni di Midterm 2022, «l’ultimo sondaggio NPR-PBS NewsHour-Marist mostra alcuni segnali di avvertimento per i Democratici», «gli elettori neri sono tra i meno entusiasti di votare a metà mandato», commenta‘NPR‘.

Ci vorranno alcuni giorni per disporre dei risultati completi e consolidati, per una serie di motivazioni logistiche, probabilmente a fine settimana sapremo come si saranno comportati gli elettori neri in questo difficile Midterm. L’analisi dei dati sarà essenziale per democratici e repubblicani nella prossima campagna presidenziale 2024.