USA, Midterm 2022: il ‘voto latino’ non esiste

La popolazione ispanica degli Stati Uniti ha raggiunto i 62,1 milioni nel 2020, rappresentando il 19% di tutti gli americani e rendendolo il secondo gruppo razziale o etnico più grande della Nazione, dietro ai bianchi americani e davanti ai neri americani, secondo l’ US Census Bureau. Insomma, quasi 1 persona su 5 negli Stati Uniti oggi è latina.

È anche uno dei gruppi in più rapida crescita negli Stati Uniti, secondo il Pew Research Center. Tra il 2010 e il 2020, la popolazione ispanica del Paese è cresciuta del 23%, rispetto ai 50,5 milioni del 2010 (la popolazione asiatica è cresciuta più rapidamente nello stesso decennio ). Dal 1970, quando gli ispanici costituivano il 5% della popolazione degli Stati Uniti e contavano 9,6 milioni, la popolazione ispanica è cresciuta di oltre sei volte.

Secondo le proiezioni del Pew Research Center, sono ammessi alle elezioni di Midterm 2022 degli USAcirca 34,5 milioni di persone, rendendo i latini il gruppo razziale ed etnico in più rapida crescita nell’elettorato statunitense dalle ultime elezioni di medio termine. «Il numero di elettori idonei ispanici è aumentato di 4,7 milioni dal 2018, rappresentando il 62% della crescita totale degli elettori idonei negli Stati Uniti durante questo periodo.

Il Pew prevede che i latini rappresenteranno il 14,3% di tutti gli elettori registrati di questo Midterm, un nuovo massimo. Questa quota è aumentata costantemente negli ultimi due decenni ed è aumentata dal 12,8% nel 2018. Nel 2000, in confronto, gli ispanici costituivano solo il 7,4% degli elettori idonei negli Stati Uniti.

Il numero di elettori ispanici registrati è aumentato da 29,8 milioni nel 2018 a 34,5 milioni di oggi. Questa proiezione è aumentata rispetto a 14,3 milioni nel 2000, con un aumento del 142%.

Dal 2000 al 2018, i latini sono stati i maggiori motori di crescita nella crescita della popolazione degli elettori registrati della Nazione, con aumenti in tutti i 50 Stati e nella capitale»

La California ospita circa un quarto di tutti gli elettori ispanici idonei (ovvero: registrati). «Circa 8,3 milioni dei 32,3 milioni di elettori ispanici idonei della Nazione, ovvero il 26%, risiedevano nello Stato della California nel 2020. Il Texas ha il secondo maggior numero di elettori ispanici idonei, con 6,2 milioni, seguito da 3,4 milioni in Florida, 2,1 milioni a New York e 1,3 milioni in Arizona. Insieme, questi cinque Stati detengono circa due terzi (66%) di tutti gli elettori ispanici idonei.

Nel New Mexico, il 44% di tutti gli elettori registrati è latino, la quota più alta di qualsiasi Stato. Il New Mexico è anche l’unico Stato in cui i latini costituiscono una quota maggiore della popolazione elettorale totale registrata rispetto a qualsiasi altro gruppo razziale o etnico. Ciò include gli americani che sono bianchi da soli e non ispanici, che rappresentano il 42% degli elettori idonei del New Mexico.

In California e Texas, gli ispanici sono quasi un terzo della popolazione elettorale registrata (32% in ogni stato). California e Texas sono anche gli unici Stati in cui i non ispanici che sono bianchi e nessun’altra razza costituiscono una pluralità, ma non la maggioranza, della popolazione elettorale ammissibile (43% in California e 48% in Texas). In entrambi gli Stati, gli ispanici detengono la seconda quota più alta tra i principali gruppi razziali ed etnici.

L’Arizona (25%), la Florida (21%) e il Nevada (21%) sono gli Stati con le quote latinoamericane successive più grandi di tutti gli elettori idonei. E in altri tre stati -Colorado (17%), New Jersey (16%) e New York (15%)- i latini rappresentano circa un elettore registrato su sei in ogni Stato».

Una maggioranza ristretta di latini negli Stati Uniti ha diritto al voto. «Poco più della metà di tutti i latini (53%) potevano votare nel 2020, con un aumento del 50% nel 2018. Ma la quota varia ampiamente a seconda dello Stato.

Nel New Mexico, il 66% di tutti i latini ha diritto al voto, la quota più alta negli stati con una popolazione latina di 50.000 o più. In North Carolina, Kentucky e Tennessee, in confronto, il 39% di tutti i latini può votare, seguito dall’Alabama con il 37%.

I latini hanno molte meno probabilità rispetto agli americani di essere ammessi al voto (53% contro 72%). Ciò è in parte dovuto al fatto che la popolazione latina della Nazione comprende un gran numero di persone che sono troppo giovani per votare o che non sono cittadini statunitensi. Una percentuale maggiore di latinos ha meno di 18 anni rispetto alla popolazione totale degli Stati Uniti (30% contro 22%). E il 18% dei latini della Nazione non sono cittadini statunitensi, rispetto al 6% della popolazione totale degli Stati Uniti. Gli immigrati latini che non hanno diritto al voto includono i residenti permanenti (titolari di carta verde) e quelli in procinto di diventare residenti permanenti; quelli negli Stati Uniti con visti temporanei; e immigrati non autorizzati».

«Gli elettori ispanici registrati tendono ad essere più giovani degli elettori registrati in generale, e differiscono dall’elettorato più ampio anche in altri modi. L’età media degli elettori latini idonei è di 39 anni, nove anni in meno rispetto all’età media di tutti gli elettori idonei adulti statunitensi (48). Solo circa tre elettori latini su dieci idonei (32%) hanno 50 anni o più, rispetto a quasi la metà di tutti gli elettori idonei negli Stati Uniti (47%)».

Quasi un terzo di questi elettori ispanici registrati (32%) ha una laurea di due anni o solo un’esperienza universitaria.

Latini, o ispanici che dir si voglia, ma il ‘voto latino‘non esiste, o non come di solito lo si immagina. Considerare tutti i 62 milioni di latinoamericani come un gruppo non è utile per comprendere atteggiamenti o schemi di voto, affermano Laura E. Alexander, professore associato in Studi Religiosi, presso l’University of Nebraska Omaha, e Cristian Doña-Reveco, Direttore dell’Office of Latino/Latin American Studies (OLLAS) e professore associato del Dipartimento di Sociologia e Antropologia presso l’University of Nebraska Omaha, ciò perchè la«popolazione latina degli Stati Uniti è estremamente diversificata». Serve tenere in considerazione la «crescente diversità religiosa e la diversità geografica spesso trascurate», per comprendere gli elettori latini, sono elementi che entreranno in gioco quando oggi questi elettori si recheranno alle urne.

Prima di tutto: la diversità religiosa. «Storicamente, i latini negli Stati Uniti sono stati per lo più cattolici, ma i numeri sono cambiati di recente. Nel 2020, il Public Religion Research Institute ha riferito che il50% dei latini afferma di essere cattolico, il 14% è protestante evangelico, il 10% protestante non evangelico e il 19% non è religiosamente affiliato. Alcuni ricercatori hanno stimato che entro il 2030, la metà dei latini statunitensi si identificherà come protestante.

Questa diversità ha implicazioni per l’ideologia politica e l’affiliazione. I protestanti latini, in particolare gli evangelici, hanno generalmente maggiori probabilità di identificarsi come politicamente conservatori e di sostenere i candidati repubblicani rispetto ai cattolici latini, secondo il censimento della religione americana del 2020 del Public Religion Research Institute. I latininon affiliati alla religione, d’altra parte, hanno generalmente maggiori probabilità di identificarsi come politicamente liberali e di sostenere i candidati democratici.

Queste tendenze sono simili a quelle tra i bianchi americani non latinoamericani. Anche l’ideologia politica per età sembra simile: che siano latini o meno, è più probabile che i gruppi più giovani si identifichino come politicamente liberali, mentre è più probabile che i gruppi più anziani si identifichino come politicamente conservatori. In effetti, le preferenze di voto dei gruppi latini possono essere meglio comprese guardando all’affiliazione religiosa, non all’etnia. Il sociologo Gerardo Marti, ad esempio, ha dimostrato che i latini che si identificano come protestanti evangelici hanno maggiori probabilità rispetto ad altri latini di abbracciare le idee nazionaliste cristiane. Questa ideologia promuove l’idea che gli Stati Uniti abbiano una relazione speciale con Dio e che dovrebbero essere governati dai principi cristiani. Marti mostra anche che è più probabile che i latini evangelici si allineino con gli evangelici bianchi nel favorire politiche che mantengano il dominio politico dei bianchi americani.

I latini protestanti sono più propensi degli altri latini a nutrire sentimenti anti-immigrati, che seguono gli atteggiamenti tra gli evangelici bianchi non latini. Questo può sembrare controintuitivo, dal momento che i latini sono stati soggetti a stereotipi razzisti e spesso hanno legami con le comunità di immigrati. Tuttavia, gli atteggiamenti dei gruppi di immigrati nei confronti dei nuovi arrivati cambiano nel tempo, soprattutto se quei gruppi iniziano ad avere accesso ai privilegi associati al bianco».

Al secondo punto: la diversità geografica. «I media hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alladiversità latina, soprattutto sulla scia delle elezioni presidenziali del 2020, ma tendono a concentrarsi su Stati come Florida, California e Texas. Le regioni in cui le comunità latine sono più piccole ma in crescita sono poco studiate, in particolare nel Midwest, sede di cinque dei 13 Stati campo di battaglia nel 2020.

Confrontando per regioni di censimento, la popolazione latina del Midwest è cresciuta del 28% tra il 2010 e il 2020: il secondo tasso di tutte le regioni, solo 2 punti percentuali in meno rispetto al Sud. Il Midwest ha anche la popolazione latina più giovane, con un’età media di 26,7 anni. Poiché esiste un’associazione significativa tra età e opinione politica, e poiché i latini più giovani hanno maggiori probabilità di essere cittadini statunitensi e quindi in grado di votare, questo potrebbe diventare un fattore in futuro».

«Anche l’intersezione di affiliazione religiosa e politica tra i latini negli Stati Uniti sembra variare in base alla geografia. Considerare insieme la geografia e la religione aiuta a mettere in evidenza la diversità tra gli elettori latini.

Sulla base della nostra analisi dei dati dei sondaggi dell’American Trends Panel Wave 86 del Pew Research Center, è più probabile che i protestanti latini nel Midwest si identifichino come democratici o di tendenza democratica rispetto ad altre regioni: circa il 74%, rispetto a circa il 63% nel Nordest e il 52% a Ovest e Sud. Nel frattempo, l’86% dei cattolici latini nel nordest si identifica con il Partito Democratico, ma solo il 66% nel sud.

Tra i latini religiosamente non affiliati, nel frattempo, il 65% nel Midwest si identifica con i Democratici, una percentuale inferiore che in qualsiasi altra regione. Queste differenze sono intriganti, ma poiché Pew ha intervistato solo 207 latinoamericani in questa regione, che rappresentano solo il 6,1% del campione totale, è difficile raggiungere conclusioni statisticamente fondate, un altro motivo per ulteriori ricerche nel Midwest».

Il problema con la comprensione del ‘voto latino‘, concludono Laura E. Alexander e Cristian Doña-Reveco, «è che non esiste davvero una cosa del genere. Le comunità latine sono sempre state diverse e stanno crescendo ancora di più», stanno diventando sempre più ‘americane’.