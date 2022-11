USA, Midterm 2022: gli asiatici possono fare la differenza

Secondo le proiezioni del Pew Research Center, sono ammessi alle elezioni di Midterm 2022 degli USA circa 13,3 milioni di asiatici americani, il 5,5% di tutti gli elettori americani.

«Tra il 2000 e il 2020, gli asiatici americani di razza singola e non ispanici hanno costituito il gruppo razziale o etnico in più rapida crescita nell’elettorato statunitense. Tuttavia, il numero e la quota di elettori idonei dell’America asiatica (di qualsiasi razza o etnia) sono cambiati solo di una piccola quantità tra il 2020 e quest’anno», secondo le proiezioni del Centro», «la loro crescita si è leggermente stabilizzata dal 2018. Il loro numero è cresciuto del 9%, ovvero solo circa un milione di elettori idonei, negli ultimi quattro anni -maggiore del tasso di crescita del 3% del numero totale di elettori aventi diritto nello stesso periodo».

A partire dal 2020, la maggior parte degli elettori idonei (ovvero: registrati per la partecipazione alle elezioni) degli asiatici americani (56%) vive in soli cinque Stati, secondo i dati Pew. «La California ha di gran lunga il numero più alto di elettori idonei degli americani asiatici (4,2 milioni). Lo Stato ospita quasi un terzo (32%) dell’intero elettorato asiatico degli Stati Uniti. Lo Stato con il secondo elettorato asiatico è New York (1,1 milioni), seguito da Texas (930.000), Hawaii (565.000) e New Jersey(505.000)».

Le Hawaii sono l’unico Stato in cui gli asiatici americani costituiscono la maggioranza della popolazione elettorale ammissibile. «Gli asiatici americani costituiscono il 55% dell’elettorato alle Hawaii, l’unico Stato in cui un gruppo razziale o etnico diverso dagli elettori idonei bianchi e non ispanici di razza singola sono la maggioranza. Le Hawaii hanno anche la quota più alta di elettori idonei all’interno della sua popolazione asiatica. Sette asiatici su dieci alle Hawaii possono votare, la quota più alta di qualsiasi Stato con una popolazione asiatica di 50.000 o più».

La maggioranza degli elettori registrati degli asiatici americani (57%) sono cittadini naturalizzati, piuttosto che cittadini nati negli Stati Uniti. Gli asiatici americani sono l’unico grande gruppo razziale o etnico in cui la maggior parte degli elettori idonei sono cittadini naturalizzati. Una quota minore di elettori idonei dell’America asiatica (43%) sono cittadini nati negli Stati Uniti.

A partire dal 2020, la metà degli elettori idonei degli asiatici americani ha una laurea o un’istruzione superiore. In confronto, circa un terzo (33%) della popolazione votante totale ammissibile ha almeno una laurea. Gli elettori idonei asiatici hanno anche maggiori probabilità rispetto alla popolazione generale di elettori idonei di avere un diploma post-laurea di qualche tipo, come un master o una laurea in giurisprudenza (19% contro 12%)». Il livello di istruzione varia ampiamente tra i diversi gruppi di origine asiatica.

«Quando si tratta di età, gli asiatici americani sono leggermente più giovani degli elettori idonei in generale. L’età media per gli elettori idonei degli asiatici americani è 44 anni, rispetto ai 48 nella più ampia popolazione di elettori idonei. E il 36% ha un’età compresa tra 30 e 49 anni, rispetto al 32% della popolazione totale degli elettori idonei».

Gli asiatici americani hanno votato in numero record alle elezioni presidenziali del 2016 e 2020,nonché alle elezioni di medio termine del 2018. E il loro voto, secondo alcuni politologi, potrebbe avere importanti ramificazioni per il midterm del 2022.

Nelle elezioni del 2020, gli asiatici americani sono stati sempre più descritti come un potenziale blocco elettorale all’interno dell’elettorato più ampio dai media popolari. Il possibile effetto della mobilitazione degli asiatici americani al voto 2020, ha guadagnato slancio con la candidatura del vicepresidente Kamala Harris quale indiana di seconda generazione e con il fatto che l’ex Presidente Donald Trump ha fatto riferimento alla pandemia del coronavirus del 2019 come «il virus cinese» e la «influenza kung», il che ha toccato le corde della sensibilità di molti asiatici.

Per quanto attiene la partecipazione al voto, tema sul quale ci sono pochi dati, alcuni studiosi affermano che secondo gli studi «gli asiatici americani hanno meno probabilità di votare rispetto ad altri principali gruppi etnici razziali negli Stati Uniti». Altri studi hanno rilevato che la «disparità nell’affluenza alle urne tra bianchi e asiatici ‘scomparirebbe virtualmente’ considerando che tra gli elettori registrati, gli asiatici votano a tassi paragonabili a quelli dei bianchi.

Questo gruppo storicamente non ha votato in blocco, ma ha mostrato una diversità di preferenze politiche, pur nel contesto di una scelta preferenziale per il Partito Democratico.

Secondo due docenti dell’Università dell’Indiana, Sumit Ganguly, docente di scienze politiche e cattedra di Tagore in culture e civiltà indiane, membro del Council on Foreign Relations (di New York) e dell’International Institute of Strategic Studies (di Londra), e Steven Webster, professore associato di scienze politiche, esperto in comportamento politico dell’opinione pubblica negli Stati Uniti, «gli ultimi anni hanno visto gli asiatici americani emergere come un blocco elettorale democratico».

Affinità con il Partito Democratico rilevata anche nei più recenti sondaggi. Il recente Asian American Voter Survey ha rilevato che il 56% degli asiatici americani ha una visione ‘molto favorevole‘ o ‘piuttosto favorevole‘ del Presidente Joe Biden. Al contrario, solo il 29% degli asiatici americani aveva opinioni simili sull’ex presidente Donald Trump.

Una potenziale ragione della preferenza degli asiatici americani per il Partito Democratico, affermano Ganguly e Webster «ha a che fare con i dati demografici dei candidati democratici. Dei 20 asiatici americani attualmente in servizio al Congresso, tutti tranne tre sono democratici.

Gli scienziati politici hanno trovato prove del desiderio degli asiatici americani per una rappresentazione descrittiva: il desiderio di vedere la propria razza, etnia, genere o qualche altra identità riflessa nel loro membro del Congresso. Nella sua recente analisi delle elezioni legislative statali, la studiosa Sara Sadhwani ha scoperto che l’affluenza alle urne degli asiatici americani aumenta quando c’è un asiatico americano al ballottaggio e gli asiatici americani costituiscono un’ampia parte dell’elettorato.

D’altra parte, gli asiatici americani possono anche essere in gran parte democratici a causa delle loro preferenze politiche. Un recente sondaggio di Morning Consult, un organo di opinione pubblica, ha rilevato che solo il 23% degli asiatici americani si è identificato come ideologicamente conservatore».

Secondo un sondaggio del Pew Research Center dell’agosto 2022, il 57% degli elettori registrati di lingua inglese e asiatici ha affermato che probabilmente sosterrebbe il candidato democratico nella corsa al distretto della Cameradei rappresentanti, mentre il 26% ha affermato che probabilmente sosterrebbe il candidato repubblicano.

«Sebbene gli asiatici americani siano caratterizzati da una generale inclinazione verso il Partito Democratico, sarebbe fuorviante riferirsi a loro come se fossero un gruppo monolitico. In effetti, nonostante una serie condivisa di opinioni politiche tra questi elettori, ci sono anche differenze notevoli–e importanti– basate sulle particolari identità etniche degli asiatici americani», affermano Sumit Ganguly e Steven Webster.

Gli asiatici americani, sottolineano gli studiosi che si occupano del tema, sono i più eterogenei etnicamente e culturalmente rispetto agli altri principali gruppi etnici razziali (bianchi, neri e ispanici). Questa diversità etnica asiatica americana è in gran parte modellata dalle origini nazionali e dall’identità etnica della patria, che, a loro volta, modellano la variazione dei livelli di reddito e altri fattori associati all’integrazione sociale.

Secondo un recente studio di Haifan Xiao e Loretta E. Bass, il sottogruppo etnico asiatico più numeroso e in rapida crescita è quello cinese, con 4,9 milioni di persone, seguito da indiani asiatici (4,4 milioni), filippini (4,0 milioni), vietnamiti (2,1 milioni), coreani (1,9 milioni) e giapponesi (1,5 milioni); complessivamente questi sei sottogruppi etnici asiatici americani rappresentano l’85% degli asiatici americani (secondo i dati US Census Bureau 2019). In tutti i gruppi, è molto probabile che i giapponesi siano nativi (80%) e rappresentano in gran parte i discendenti della prima ondata migratoria asiatica arrivata prima della seconda guerra mondiale. La maggior parte degli asiatici americani, in particolare cinesi, indiani asiatici,filippini e coreani, fa parte della seconda ondata di immigrazione asiatica, avvenuta dopo che la legge sull’immigrazione del 1965 ha posto fine alle restrizioni sull’immigrazione asiatica. «Dal 2018, la Cina ha sostituito il Messico come il più grande Paese di invio ogni anno di immigrati nati all’estero negli Stati Uniti. In generale, questi asiatici americani sono emigrati per opportunità economiche e per riunirsi con i membri della famiglia. Al contrario, i migranti vietnamiti arrivarono insieme a cambogiani, laotiani e Hmong, come rifugiati politici, a partire da dopo la guerra del Vietnam. La variazione nella partecipazione sociale ed elettorale tra i sottogruppi asiatici americani è modellata direttamente o indirettamente dal Paese di origine».

Il Pew Research Center nell’autunno del 2021, ha intrapreso il più grande studio di focus group che avesse mai condotto -66 focus group con 264 partecipanti in totale- per ascoltare gli asiatici americani parlare delle loro esperienze vissute in America. I focus group sono stati organizzati in 18 distinti gruppi di origine etnica asiatica, organizzati in 18 lingue e moderati da membri dei propri gruppi etnici. Le risposte possono essere funzionali a capire le loro preferenze politiche, sia in relazione alla preferenza democratica, sia in relazione alle differenze in base alle diverse etnie.

Le particolari identità etniche e il loro incidere nelle scelte politiche, hanno una lunga storia negli studi di scienze politiche, sostengono Ganguly e Webster. «Come ha affermato la studiosa Wendy Cho quasi tre decenni fa, “il gruppo asiatico monolitico è eterogeneo sotto diversi aspetti” quando si tratta di modelli di voto. Di conseguenza, il suo lavoro sottolinea che il mancato esame dei gruppi unici che compongono la comunità asiatica americana può portare a conclusioni fuorvianti.

Di conseguenza, la divisione di questi gruppi sulla base dell’etnia fornisce un resoconto estremamente complesso delle probabili preferenze di voto degli asiatici americani.

Ad esempio, un recente sondaggio nazionale completo ha rivelato che solo il 25% di tutti gli asiatici americani intende votare per un repubblicano rispetto al 54% per un democratico. Tuttavia, scomposte lungo linee etniche, emerge un insieme più complesso di preferenze. Ben il 37% dei vietnamiti americani è incline a votare repubblicano, mentre solo il 16% degli indiani americani ha tendenze simili. Si può supporre che queste statistiche forniscano un ritratto dicomplessità ancora maggiore se fossero scomposte lungo linee sociodemografiche come il genere e il livello di istruzione».

Sebbene, dunque, una pluralità di asiatici americani si identifichi con il Partito Democratico, esiste una sostanziale variazione lungo le linee etniche. «Se ripartiti in termini di etnia, i più alti livelli di sostegno al Partito Democratico provengono da indiani (56%) e giapponesi (57%); gli americani vietnamiti(23%) e cinesi (42%) registrano i livelli più bassi di sostegno al Partito Democratico.

Con le elezioni decise da piccole oscillazioni da un partito all’altro, gli elettori asiatici americani potrebbero svolgere un ruolo chiave nel determinare chi ottiene il potere politico. Le preferenze eterogenee di questo gruppo, che spesso rientrano in linee etniche, offrono ampie opportunità per entrambi i partiti politici», avvisano Sumit Ganguly e Steven Webster.