Dall’inizio della guerra in Ucraina, gli sviluppi e le notizie del campo di battaglia sono state narrate dalla maggior parte dei media che l’esito della guerra è cambiato a favore dell’Ucraina con l’intervento degli Stati Uniti nella guerra. Anche se non giudichiamo se la notizia della guerra sia vera o falsa, il campo di battaglia sta in qualche modo dimostrando che l’ampio sostegno finanziario e armato dell’Europa e dell’America all’Ucraina è accolto con critiche molto serie tra la gente e all’interno della struttura politica di Paesi europei. In effetti, non solo molti politici e industriali in Europa e in America, ma anche alcuni repubblicani e un numero significativo di figure e rappresentanti democratici del Congresso non sono d’accordo con la continuazione dell’attuale processo di sostegno all’Ucraina e vogliono un completo adeguamento o cambiamento.

Una delle principali critiche attuali è l’altissimo importo degli aiuti finanziari e militari americani a Kiev, che finora include una cifra astronomica di sessanta miliardi di dollari dagli Stati Uniti. Di questo importo totale, più di diciassette miliardi di dollari sono stati consegnati all’Ucraina come aiuti militari e sotto forma di equipaggiamento, e un altro pacchetto da cinquanta miliardi di dollari dovrebbe essere in arrivo se la guerra continua.

In una situazione del genere, le elezioni del 7 novembre possono avere gravi effetti sul processo di aiuto degli Stati Uniti all’Ucraina, modificando la composizione dell’attuale Congresso. Al riguardo, alcuni importanti esponenti repubblicani, riferendosi all’aumento dei costi delle famiglie americane, hanno ritenuto irrazionale tale importo di aiuti esteri e, sollevando dubbi sulla prosecuzione del sostegno, hanno chiesto un cambiamento fondamentale di questa situazione nel caso in cui repubblicani vincono alle elezioni di medio termine. I repubblicani possono raggiungere i loro obiettivi politici solo ottenendo la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, che è responsabile della presentazione dei progetti di legge finanziari ed economici. Ma ci sono voti divisi all’interno del Partito Repubblicano e persone come Mike Pence, l’ex vicepresidente dell’amministrazione Trump, e Mitch McConnell, il leader della minoranza al Senato, non solo non sono d’accordo con la riduzione degli aiuti, ma vogliono anche aumentarli. Queste persone, che sono più figure politiche piuttosto che tecnocrati, hanno una posizione forte contro la Russia e Putin personalmente, e in realtà vogliono la sconfitta definitiva della Russia nella guerra in Ucraina.

Dalle posizioni contraddittorie dei due maggiori partiti al Congresso, infatti, si può capire che attualmente è in corso una battaglia tra il Partito Repubblicano e quello Democratico, che è un confronto antico e radicato che non ha lo status di populista movimento con uno sguardo strategico agli sviluppi. Tuttavia, molti paesi membri della NATO e gli Stati Uniti guardano agli sviluppi con ottimismo e sono ancora nell’illusione di una cooperazione repubblicana e democratica e credono che, anche se la composizione di entrambe le camere cambia, non ci sarà alcun cambiamento nelle politiche generali degli Stati Uniti, compreso il sostegno all’Ucraina.

Di recente, i rumors del sostegno di alcuni democratici del Congresso, ovvero 30 esponenti di spicco, che avevano scritto una lettera di richiesta di negoziazione e riconciliazione tra il governo Biden e la Russia, anche dopo aver ritirato la loro lettera, sono stati minacciati dal leader di partito, il che dimostra che il sogno di un accordo bipartisan non si avvererà mai. I firmatari di questa lettera hanno chiesto al Presidente degli Stati Uniti di combinare il sostegno economico e militare del loro paese all’Ucraina con pressioni, leva diplomatica e sforzi per creare un quadro realistico per l’Ucraina. Inoltre, in un’altra parte della lettera, hanno chiesto maggiori sforzi da parte degli Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco e negoziati diretti con la Russia come soluzione finale. Tuttavia, la maggior parte degli autori della lettera provenivano dalla cosiddetta fazione progressista dei Democratici, che includeva persone con tendenze radicali come Ilhan Omar e Alexander Ocasio Cortez, che non sono politicamente influenti. Ma questo non significa che altri democratici non siano allineati con questi rappresentanti, e i silenziosi gruppi di democratici non possono certo essere indifferenti a spendere enormi somme di denaro in Ucraina, soprattutto quando il loro paese è in recessione economica.

I sondaggi mostrano che molti americani sostengono la continuazione degli aiuti all’Ucraina, ma il livello di questo sostegno pubblico sta diminuendo, come sottolinea il Pew Research Institute nel suo rapporto. Il numero di americani contrari alla continuazione di questi aiuti è aumentato del dodici per cento rispetto a maggio e del sette per cento rispetto a marzo, una tendenza preoccupante per l’amministrazione Biden e la futura composizione del Congresso.

Oltre a questi problemi, la domanda è: quale effetto ha la continuazione o meno degli aiuti statunitensi all’Ucraina sul destino finale della guerra? Qualsiasi risposta a questa domanda può essere prevedibile. Ma a causa dei recenti sviluppi e del prolungamento della guerra in Ucraina, i paesi occidentali hanno sofferto più di altri. L’aumento dell’immigrazione in Europa, l’aumento del tasso di inflazione in Europa e l’aumento dei prezzi dei carburanti in una situazione in cui l’inverno non è ancora arrivato indicano la fragilità della situazione.

Secondo quanto sostengono alcune fonti occidentali, l’Europa ha preparato le sue riserve di gas e non avrà problemi con l’approvvigionamento di carburante. Ma sembra che questo sia legato solo a pochi paesi ricchi come Germania e Francia, e i paesi europei meno privilegiati non avevano tale possibilità. Pertanto, ciò che minaccia il fronte dell’alleanza occidentale contro la Russia è la diminuzione o anche il mero aumento degli aiuti finanziari e militari all’Ucraina e l’insoddisfazione popolare derivante dalle pressioni economiche e dall’eccessiva concentrazione dei governi sulle vicende di questo Paese.

In questa situazione, l’arrivo di notizie sulla cessazione o sull’aumento degli aiuti statunitensi all’Ucraina creerà confusione tra le parti in questa controversia e il principale colpevole della guerra in Ucraina. L’America attuale sta cancellando la questione per evitare la responsabilità della guerra in Ucraina. Fondamentalmente, la strategia di espansione della NATO a est, il cambiamento e la trasformazione del governo ucraino a causa dell’interferenza nella sovranità di Kiev è solo un lato della storia. L’altro lato della storia è l’uso per procura dell’Ucraina e forse di Taiwan nella fase successiva per mantenere le condizioni in deterioramento, qualcosa di cui nessuno al Congresso o nel mondo si sta interrogando. Ora, è meglio che il Congresso, prima di sostenere qualsiasi Paese, si occupi prima delle cause della guerra e del ruolo della Casa Bianca in essa,

In una situazione in cui gli Stati Uniti e altri paesi alleati stanno affrontando migliaia di problemi all’interno dei loro confini, non possono giocare con il fuoco della guerra in Ucraina. Pertanto, le condizioni interne di un paese come gli Stati Uniti e la possibilità della vittoria di uno qualsiasi dei partiti o l’ascesa delle fazioni populiste e del loro estremismo non influiranno sull’inevitabile destino della guerra che può portare alla uso di armi nucleari e non porterà alcun frutto per la coalizione occidentale.