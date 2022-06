L’industria della canapa sta affrontando una forte contrazione e molti agricoltori non vedono un futuro nella coltivazione di questa pianta, almeno al momento. L’industria del CBD sta affrontando una saturazione eccessiva, un’eccessiva regolamentazione imposta dal Farm Bill e un crollo dei prezzi che sta colpendo l’intero mercato (proprio come l’industria della cannabis in California!). Dall’altro lato dello spettro, il mercato della canapa industriale riesce a malapena a decollare a causa delle onerose regolamentazioni e della mancanza di profondità del mercato – quest’ultimo aspetto indica un problema più grande legato ai finanziamenti, o alla loro mancanza. Pertanto, i coltivatori di entrambi i mercati della canapa stanno lottando per capire quali saranno le loro prossime mosse. New York si appresta a iniettare 200 milioni di dollari nel mercato immobiliare locale della marijuana, affittando fino a 150 proprietà al dettaglio che saranno date alle imprese di social equity per dare loro un vantaggio nel nuovo mercato ricreativo dello Stato. La mossa è ritenuta la prima del suo genere nell’industria della cannabis statunitense e, se avrà successo, potrebbe fornire una tabella di marcia per altri Stati che stanno lanciando programmi di equità sociale.

Stati Uniti

Il mercato della canapa industriale è troppo poco sviluppato perché gli agricoltori possano trarne profitto

La canapa ha il potenziale per cambiare molti aspetti del nostro mondo fuso. Allora, perché non è ancora successo? Qual è il problema?

Per contestualizzare, il Farm Bill ha reso legale la canapa negli Stati Uniti nel 2018. All’epoca eravamo immersi nella mania del CBD e gli agricoltori si affrettavano a coltivare la canapa per produrre una maggiore quantità del cannabinoide del momento. Quattro anni dopo, i produttori di canapa stanno cercando altri modi per utilizzare le loro colture oltre al CBD. Si potrebbe pensare che sia facile trasformare la canapa in altri prodotti industriali. Ma il mercato della canapa industriale non è ancora fluido. Attualmente, gli impianti di lavorazione della canapa negli Stati Uniti sono scarsi – nel 2020, New Frontier Data ha dichiarato che non ce n’erano più di 10 nel Paese – e le catene di approvvigionamento sono difficili da collegare tra loro, a dimostrazione della natura embrionale del mercato. Tutto ciò sta scoraggiando molti coltivatori di canapa dal perseguire i futuri raccolti.

«Il mercato può sopportare solo una certa quantità di CBD. Ecco perché è in crisi», ha dichiarato ad Ag Alert Justin Eve, agricoltore e coltivatore di canapa della contea di Sutter, in California, che fa parte dell’Industrial Hemp Advisory Board dello Stato. «Ma il mercato può sostenere mangimi per il bestiame, tessuti, abbigliamento, olio e prodotti di carta».

Tom Pires, un agricoltore della Contea di Kings (California) che gestisce una sgranatura di cotone a Riverdale (California), sta sperimentando con un fornitore di canapa la creazione di una fibra di canapa. Secondo Ag Alert, il suo obiettivo è quello di coltivare canapa da seme per ottenere le migliori varietà e cultivar per la San Joaquin Valley, per poi convincere gli agricoltori a coltivare canapa da fibra.

L’accesso a semi affidabili è fondamentale per coltivare piante sane e produrre prodotti di canapa di qualità. Ma i semi migliori provengono solo da una genetica eccellente. Secondo Pew Environment, i ricercatori statunitensi stanno appena iniziando a sviluppare una genetica di semi di canapa che garantisca raccolti costanti. La mancanza di genetiche e semi affidabili, di calendari di semina e di tecniche di coltivazione replicabili sono altri fattori che inibiscono la crescita del mercato dei prodotti di canapa.

Convincere gli agricoltori a coltivare la canapa per la fibra e altri materiali industriali è una strada in salita. Pires ha detto ad Ag Alert che sta cercando contratti e acquirenti disposti a pagare alcuni costi in anticipo. Perché? Perché gli agricoltori hanno bisogno di una rete di sicurezza per coltivare canapa nel mercato attuale. Greg Tesch, un agricoltore della contea di Kern, ha dichiarato che non coltiverà più canapa a meno che non lo faccia con un contratto. «Siamo agricoltori, ci piace giocare d’azzardo, ma non è più possibile giocare d’azzardo con la canapa», ha detto.

Gli agricoltori affermano che il quadro delineato dal Farm Bill è rigido e al limite dell’insopportabile. L’eccessiva regolamentazione sta scoraggiando gli agricoltori dal coltivare la canapa e, di conseguenza, soffoca il mercato. Oltre alle varie regole per la semina, la coltivazione e lo spostamento delle colture che gli agricoltori già seguono, i coltivatori di canapa sono soggetti a requisiti specifici per la canapa nelle leggi statali e federali.

Secondo la legge federale, la canapa industriale non può contenere più dello 0,3% di THC, il composto della marijuana che provoca lo sballo. I comuni e le contee hanno la responsabilità di testare il raccolto per verificare la presenza di THC prima del raccolto, e le colture che superano il limite legale devono essere distrutte.

«Questo rende le cose molto difficili per i coltivatori», ha dichiarato ad Ag Alert Lisa Herbert, commissario agricolo della contea di Sutter. «Hanno il loro programma CDFA di cui sono responsabili; sono tutte le leggi e i regolamenti. Ma poi la contea può imporre loro ulteriori restrizioni o tasse».

La mancanza di una catena di approvvigionamento e di mercati consolidati per l’industria della canapa industriale lascia pochi o nessun incentivo agli agricoltori per resistere alle difficoltà normative federali, statali e locali. Derek Azevedo, vicepresidente esecutivo della Bowles Farming Co. nella contea di Merced, in California, ha piantato una coltura sperimentale nel 2019 per verificare se la canapa fosse adatta alla sua attività. Azevedo ha detto di aver capito che il settore non era ancora sviluppato e che i mercati per la coltura erano troppo indefiniti. Il rischio era troppo grande, quindi l’azienda non è mai andata oltre.

«Oggi molte persone sarebbero meno propense ad accettare un’offerta di canapa“, ha detto, perché i prezzi delle colture sono più alti e i costi degli input sono molto più elevati. «Oggi si rischiano più fiches sul tavolo».

La coltivazione di canapa per il CBD rimane ancora la strada più redditizia per gli agricoltori interessati a coltivare la pianta. Non solo ci sono acquirenti, ma le strutture di lavorazione e le catene di approvvigionamento sono caratteristiche stabili del settore. Il mercato della canapa industriale è nascente e il sostegno finanziario – per non parlare del ROI – semplicemente non c’è ancora. Con la maturazione del settore e l’emergere di strutture di trasformazione e catene di approvvigionamento, gli agricoltori si aspettano che la situazione cambi.

«È questo il punto in cui dobbiamo essere per l’industria della canapa», ha detto Azevedo. «Ci stiamo avvicinando a quel punto».

Stati Uniti

New York spende 200 milioni di dollari per le proprietà sociali della marijuana

New York si appresta a iniettare 200 milioni di dollari nel mercato immobiliare locale della marijuana, affittando fino a 150 proprietà al dettaglio che saranno date alle imprese di social equity per dare loro un vantaggio nel nuovo mercato ricreativo dello Stato.

La mossa è ritenuta la prima del suo genere nell’industria della cannabis statunitense e, se avrà successo, potrebbe fornire una tabella di marcia per altri Stati che stanno lanciando programmi di equità sociale.

Almeno una società di intermediazione, il CBRE Group, sta già effettuando uno scouting di luoghi per conto della DormitoryAuthority of the State of New York (DASNY), l’agenzia che supervisiona l’erogazione dei fondi, come ha confermato un portavoce della DASNY in una e-mail a MJBizDaily.

I rappresentanti di CBRE sono «alla ricerca di buone location per la vendita al dettaglio in tutto lo Stato, situate nei comuni che hanno scelto di autorizzare i dispensari al dettaglio», secondo il portavoce, Jeffrey Gordon.

La società di intermediazione ha rifiutato di commentare.

Effetti a catena

Sebbene il DASNY abbia dichiarato che non sono stati firmati contratti di locazione per le società di social equity, gli addetti ai lavori affermano che l’ingresso del governo nel settore immobiliare della marijuana sta causando effetti a catena per altre imprese, in particolare per gli operatori più piccoli.

«Sono là fuori. Stanno battendo i marciapiedi», ha detto DonnyMoskovic, broker immobiliare presso Katz & Associates a New York City, parlando degli agenti CBRE.

Moskovic ha lavorato con Cresco Labs – uno dei 10 licenziatari di marijuana medica esistenti nello Stato – per espandere l’impronta di vendita al dettaglio dell’operatore multistatale con sede a Chicago, in previsione del lancio del mercato per adulti.

Moskovic ha detto che quest’anno c’è stata una “frenesia” nel mercato immobiliare di New York, mentre gli imprenditori si preparavano al lancio del mercato ricreativo, che potrebbe avvenire più avanti nel corso dell’anno.

«Sono ovunque. Stanno valutando tutti i luoghi», ha detto Moskovic quando gli è stato chiesto dove CBRE sta cercando i punti vendita.

Ha detto che CBRE sta quasi certamente già cercando in tutte le municipalità che non hanno già optato per la vendita legale di cannabis, compresa la città di New York e il nord.

«Se parlate con il loro broker, vi dirà che ci sono 50 milioni di dollari in un fondo, che sono già lì, su 200 milioni di dollari, e che stanno eseguendo operazioni».

Il sostegno del settore immobiliare ai candidati all’equità sociale ha suscitato elogi per l’approccio progressista di New York alla promozione della diversità e all’aumento delle opportunità commerciali per coloro che sono stati colpiti dalla guerra alla droga.

Ma ha anche suscitato preoccupazioni tra gli imprenditori locali e i mediatori immobiliari, alcuni dei quali sostengono che gli agenti immobiliari che lavorano per conto dello Stato potrebbero aumentare la concorrenza – e i prezzi – per gli operatori più piccoli, anch’essi a caccia di proprietà al dettaglio.

«Sta rendendo più competitiva l’industria nel suo complesso», ha detto Colby Piper, un mediatore immobiliare del New Jersey specializzato in marijuana.

Piper, che sta cercando di individuare i luoghi per i clienti che vogliono avviare aziende per l’uso da parte di adulti a New York, ha notato che lo Stato non ha ancora annunciato se ci saranno distanze obbligatorie tra i negozi al dettaglio.

Le distanze obbligatorie rendono difficile per i suoi clienti stipulare contratti di locazione a lungo termine.

Inoltre, «i proprietari spesso preferiscono contratti a lungo termine con lo Stato rispetto a quelli con aziende private, perché lo Stato è considerato un inquilino più affidabile», ha detto Piper.

Di conseguenza, Piper sta cercando di stare alla larga da tutti i luoghi in cui si sente dire che gli agenti di CBRE stanno facendo scouting.

«Quando scopriamo, con molta discrezione, dove lo Stato sta cercando, possiamo dire al nostro cliente: “Questa sezione potrebbe essere troppo affollata; dovremmo provare l’isolato successivo“», ha detto Piper.

Dettagli del programma

Secondo Gordon di DASNY, il fondo statale non è ancora stato assegnato, né è stato scelto un gestore per i 200 milioni di dollari.

Ha aggiunto che un paio di richieste di proposte (RFP) legate al fondo sono in programma:

La scelta di un’azienda per la selezione delle sedi e la firma dei contratti con gli inquilini, che dovrà essere completata non prima del 20 giugno.

La scelta di un’impresa che si occupi della costruzione dei locali affittati, che sarà selezionata l’11 luglio.

Gordon ha confermato che il denaro verrà speso esclusivamente per le sedi di attività commerciali al dettaglio, non per i coltivatori o altri settori.

Le proprietà saranno affittate per un periodo di 10 anni, senza alcun acquisto effettivo.

Gordon ha scritto che l’obiettivo di DASNY è quello di aprire il primo rivenditore social equity entro la fine dell’anno e di individuare tutte le 150 sedi entro la fine del secondo trimestre del 2023.

Domande senza risposta

Rimangono diverse domande, tra cui il successo del DASNY nel cercare di bloccare 150 punti vendita a New York per 10 anni con un budget di soli 200 milioni di dollari.

Secondo un comunicato stampa del 13 maggio, i 200 milioni di dollari proverranno da «tasse di licenza e ricavi dell’industria della cannabis per adulti e fino a 150 milioni di dollari dal settore privato», non dal fondo generale dello Stato.

«A seconda di come si negoziano questi accordi e di quando scatta l’affitto, potrebbe essere possibile» affittare 150 locali, ha detto Piper.

«Ma se l’affitto scatta il primo giorno o il secondo mese, e si paga l’affitto prima che siano state scritte le domande o prima ancora che si apra la finestra di presentazione delle domande, quel denaro si esaurirà molto rapidamente».

Molti punti vendita al dettaglio affittano fino a 45.000 dollari al mese, ha osservato Piper come esempio ipotetico.

«Se si pagano 45.000 dollari al mese, non ci sono molte sedi» con 200 milioni di dollari, ha detto Piper.

Secondo le parti interessate, inoltre, non c’è chiarezza sul processo di concessione delle licenze e sul programma di equità sociale in generale.

Finora, lo Stato non ha annunciato quante licenze per uso adulto saranno rilasciate, anche se i regolatori hanno detto che metà dei permessi saranno riservati ai richiedenti di equità sociale.

Inoltre, non è chiaro quando si aprirà lo sportello per il rilascio delle licenze, sia per le aziende social equity che per quelle non social equity.

Inoltre, molti imprenditori sono in attesa dei regolamenti statali definitivi sull’industria della marijuana.

Molti ritengono di non poter fare piani solidi senza prima conoscere il quadro normativo, ha detto Piper.

«Stanno scrivendo i regolamenti in modo frammentario», ha detto Piper.

“Le persone che stanno cercando di assicurarsi uno spazio (per le attività commerciali con la marijuana)… non sono in grado di anticipare il gioco con una strategia avversa al rischio senza avere i regolamenti», ha detto.

«Se stiamo guardando cinque spazi con un operatore, e le norme escono e dicono che devi essere a mille piedi da una chiesa, allora forse quei cinque posti non ci saranno. Non lo sappiamo».

Tuttavia, Moskovic ha aggiunto che il mercato immobiliare di New York è abbastanza grande da far sì che gli sforzi di DASNY e CBRE non siano stati di grande disturbo per gli operatori come lui. Ha anche previsto che non sarà un problema per le imprese più grandi.

Piuttosto, sarà probabilmente più problematico per le aziende medio-piccole che stanno cercando spazi commerciali che potrebbero essere adatti alle startup di social equity, ha detto Moskovic.

Al contrario, Moskovic non ha incontrato grossi problemi nell’aiutare Cresco Labs a trovare immobili per i suoi piani di espansione.

«In fin dei conti, ci sono un sacco di immobili là fuori», ha detto Moskovic.

Stati Uniti

Altri prodotti per sigarette elettroniche tornano nel menu della cannabis medica in Pennsylvania

Una sfida legale ha portato all’annullamento di un ordine che aveva rimosso centinaia di prodotti per il fumo da sigaretta elettronica a base di cannabis medica in Pennsylvania.

Nel febbraio di quest’anno, le autorità di regolamentazione della Pennsylvania hanno richiamato centinaia di prodotti per il vapingdi marijuana medica dopo una revisione a livello statale, sostenendo che contenevano ingredienti non approvati per l’inalazione.

«Sebbene alcuni di questi ingredienti aggiunti possano essere considerati sicuri in altri prodotti non inalatori, la sicurezza dei pazienti è la priorità assoluta del programma di marijuana medica», ha dichiarato all’epoca il Dipartimento della Salute dello Stato. «Pertanto, il Dipartimento ha emesso un richiamo obbligatorio per tutti i prodotti vaporizzati interessati».

Questo ha mandato in tilt il mercato locale dei prodotti per il vaping e ha privato molti pazienti dei prodotti che erano abituati a usare.

L’industria ha quindi iniziato una battaglia, cercando di annullare l’ordine. Pochi giorni dopo, la Medical Marijuana Access & Patient Safety, Inc. (MMAPS) ha intentato una causa presso la Corte del Commonwealth per sospendere le azioni del Dipartimento. La coalizione di pazienti e operatori del settore ha dichiarato che:

«Questa azione ha allarmato inutilmente migliaia di pazienti affetti da cannabis terapeutica in Pennsylvania, che fanno affidamento su questi prodotti per esigenze mediche personali».

La causa sostiene anche che la sicurezza dei pazienti è stata compromessa, in quanto l’azione del Dipartimento ha immediatamente privato l’accesso a farmaci critici senza considerare l’offerta di alternative a base di cannabis.

La MMAPS ha avuto successo nella causa la scorsa settimana, con la Corte del Commonwealth che ha stabilito che il Dipartimento della Salute non ha presentato alcuna prova di un potenziale danno ai pazienti derivante dai prodotti ritirati.

Secondo l’azienda di cannabis Jushi, che è stata colpita dal ritiro:

«Secondo la legge della Pennsylvania, tutti i prodotti a base di marijuana medica, compresi i prodotti di vaporizzazione richiamati, sono soggetti a rigorosi e ridondanti test di sicurezza e di qualità e all’approvazione del Dipartimento prima di poter essere fabbricati o distribuiti». Per quanto riguarda specificamente i prodotti richiamati, il DOH “non è stato in grado di citare una carenza nei test di sicurezza o di qualità né un singolo evento avverso relativo ai prodotti richiamati».

L’azienda ha dichiarato che la decisione è stata una vittoria per i pazienti, le loro famiglie e gli assistenti in tutto lo Stato e che i prodotti interessati sarebbero tornati sugli scaffali di tutto lo Stato entro pochi giorni.

Sebbene il Ministero della Salute abbia agito in base al “principio di precauzione”, a volte questo non è sufficiente quando vengono coinvolti gli avvocati.

Stati Uniti

Il progetto drawdown hemp sta quantificando il potenziale della canapa per la riduzione delle emissioni di carbonio

Tutti abbiamo sentito dire: «La canapa salverà il mondo!“. Ma cosa significa esattamente?

Questo è stato l’argomento di conversazione del podcast Lancaster Farming all’inizio del mese. Il giornalista Eric Hurlock ha intervistato Bruce Dietzen di Drawdown Hemp, una coalizione che si occupa di quantificare il potere di sequestro del carbonio dei prodotti a base di canapa, come il cemento di canapa, il biochar di canapa, il biocarburante e altro ancora. La loro conversazione ha sollevato una questione fondamentale: Dove sono i dati che dimostrano che la canapa è un proiettile d’argento per i nostri problemi climatici?

«Non si può andare in giro a dire che la canapa salverà il pianeta», ha detto Dietzen nel podcast. «Non si può semplicemente dirlo. Bisogna avere dei numeri definitivi e una scienza alle spalle. Questo [è ciò che] può essere mostrato alle persone che sono al potere. Potrebbero ancora non ascoltare, ma quando hai dei numeri concreti, la tua argomentazione diventa molto migliore».

È vero. Attualmente c’è un vuoto colossale nella ricerca che mostra i dettagli specifici su come la canapa può cambiare il mondo. Certo, gli esperti dicono che la canapa è più efficace degli alberi nel sequestrare il carbonio. Ma non c’è quasi nessuna analisi o suddivisione disponibile su come sappiamo esattamente questa informazione. Un rapporto dice che un singolo ettaro (l’equivalente di 2,5 campi da calcio) di canapa può sequestrare 15 tonnellate di carbonio all’anno. Secondo altre ricerche, un ettaro di canapa industriale può assorbire 22 tonnellate di CO2 all’anno. Ma la coltivazione della canapa è l’unico modo in cui la cannabis può sequestrare il carbonio?

Realisticamente, no. Il calcestruzzo di canapa assorbe il carbonio dall’atmosfera molto tempo dopo essere stato trasformato in isolante. Ma questo non basta, abbiamo bisogno di prove più concrete che dimostrino l’efficacia della canapa come serbatoio di carbonio. Questa è la missione del progetto Drawdown Hemp. Dietzen dice che il team con cui lavora ha già studiato 16 prodotti a base di canapa.

«Il motivo per cui abbiamo voluto studiare i prodotti di canapa è che la canapa può essere trasformata in 50.000 prodotti diversi», ha detto Dietzen. “Ma stiamo affrontando una crisi climatica in cui l’IPCC afferma che ci restano solo otto anni per ridurre le nostre emissioni complessive di CO2 fino al 45%. Quindi, quando si esaminano 50.000 prodotti, ci si chiede ‘ok, quale può avere l’impatto maggiore’. Finora abbiamo studiato 16 prodotti e ne mancano altri 16».

Dietzen non ha elencato tutti i prodotti di canapa in esame. Tuttavia, ha menzionato che stanno esaminando il biochar di canapa, ovvero un ammendante del suolo progettato per aumentare la fertilità reintroducendo nutrienti e microrganismi, migliorare la capacità di trattenere l’acqua del suolo, rimuovere le tossine dalla terra e, infine, sequestrare il carbonio. Si sta anche studiando il cemento di canapa, un materiale biocomposito (una miscela di canne di canapa e calcare o sabbia) utilizzato per l’edilizia e l’isolamento. Dietzen spiega che la ricerca sta producendo informazioni che non erano note in precedenza.

«Abbiamo fatto dei calcoli e se tutti gli edifici del mondo fossero costruiti in una forma o nell’altra di cemento di canapa, non si riuscirebbe a sequestrare un gigatone all’anno. Stiamo cercando un prodotto che sequestri la maggior quantità di carbonio, circa un gigatone. Quello che abbiamo scoperto, in modo interessante, è che il prodotto numero uno che potrebbe fare la differenza è il biochar di canapa».

Si tratta di risultati enormi, considerando la scarsità di dati concreti che esistono sulla canapa industriale. Senza dubbio ci sono decine, potenzialmente centinaia, di usi pratici per la pianta. Ma 50.000 sono tanti, e ci sono incongruenze sul numero dei suoi usi. Alcuni dicono che ne ha 10.000, mentre altri affermano che ce ne sono da 25.000 a 35.000. Politifact ha verificato una di queste affermazioni dopo che Nikki Fried, commissario all’agricoltura della Florida, ha detto in un discorso: «La canapa ha 25.000-35.000 usi conosciuti“, durante la conferenza del Partito Democratico della Florida a Orlando.

Politifact ha scoperto che l’affermazione di Fried proviene da un articolo pubblicato da una rivista 80 anni fa. Nel 1938, la rivista Popular Mechanics scrisse:

«La canapa è la fibra standard del mondo. Ha una grande resistenza alla trazione e alla durata. È usata per produrre più di 5.000 prodotti tessili, dalle corde ai lacci sottili, e il legno che rimane dopo la rimozione della fibra contiene più del 77% di cellulosa e può essere usato per produrre più di 25.000 prodotti, dalla dinamite al cellophane».

Politifact spiega che la canapa è stata definita la prossima “coltura da un miliardo di dollari” nel 1938. Ma l’affermazione non tiene conto della legge sulla tassa sulla marijuana, approvata nel 1937, che alla fine ha ostacolato lo sviluppo della canapa. «La statistica dei 25.000 usi è rimasta in vita, guadagnandosi persino una menzione in un rapporto del Congressional Research Service del 2018», scrive Politifact. La verità è che è stata citata in numerosi rapporti.

Le affermazioni selvagge possono attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, ma la canapa verrà archiviata come una teoria della cospirazione – cosa che non è – se le affermazioni infondate vengono diffuse dai media. Fare affermazioni troppo gonfiate impedirà inoltre alla pianta di essere presa sul serio da chi detiene il potere. I funzionari governativi devono credere nei suoi usi per poterla implementare efficacemente nella società su larga scala. Ecco perché abbiamo bisogno di dati concreti il prima possibile.

«Solo perché un numero viene ripetuto più volte non lo rende vero», ha dichiarato a Politifact la scienziata agraria Jennifer Gilbert Jenkins. Jenkins è docente presso la State University of New York a Morrisville.

Che la verità della canapa prevalga.

Nuova Zelanda

Helius Therapeutics e Greenlab si sono uniti in un’impresa neozelandese

La neozelandese Helius Therapeutics sta collaborando con l’azienda biotecnologica locale Greenlab per lo sviluppo genetico e la riproduzione della cannabis terapeutica.

Helius è stata la prima azienda di cannabis terapeutica in Nuova Zelanda a ottenere la certificazione GMP e la licenza di produzione di farmaci. Ha una struttura integrata di 8.800 metri quadrati ad Auckland, dove svolge attività di coltivazione controllata indoor, analisi, ricerca, produzione, logistica, gestione e distribuzione.

Greenlab, con sede presso l’Università di Lincoln, si occupa di ricerca, sviluppo e coltivazione di composti di cannabis medica di grado farmaceutico. È stata la prima azienda neozelandese con sede nell’Isola del Sud a ottenere una licenza di ricerca e sviluppo nell’agosto 2019, lo stesso anno della sua fondazione.

Il programma di ricerca congiunto mira a comprendere meglio il potenziale della cannabis terapeutica e ad ampliare la libreria genetica di Helius. Questo aiuterà l’azienda a sviluppare terapie specializzate e mirate per i pazienti che hanno difficoltà a trovare soluzioni con l’uso di farmaci convenzionali.

Commentando la partnership, l’amministratore delegato di HeliusTherapeutics Carmen Doran ha dichiarato:

«La nostra decisione di collaborare con Greenlab ci permetterà di ampliare la nostra libreria di riproduzione con genetiche uniche e specifiche della Nuova Zelanda e di Helius. Hanno scienziati di talento, un’unità di ricerca dedicata e attrezzature, nonché stretti legami con la Lincoln University».

All’inizio di quest’anno, Helius ha stretto una partnership con il coltivatore locale Puro, che fornirà più di 10 tonnellate di cannabis terapeutica biologica a Helius. Le due aziende condivideranno anche le migliori pratiche e la ricerca e sviluppo per i prodotti futuri. Altre partnership includono una collaborazione con la Auckland University of Technology (AUT) per la ricerca e lo sviluppo di farmaci.

Un aspetto davvero interessante nello spazio della cannabis neozelandese è che molte aziende lavoreranno a stretto contatto tra loro per la ricerca e lo sviluppo, e questo è un grande merito.

«Gli standard di qualità della Nuova Zelanda sono riconosciuti in tutta Europa e in molti altri Paesi», ha detto Doran. «Tuttavia, come per ogni altra cosa, la Nuova Zelanda deve competere sulla qualità e non sulla quantità. Ecco perché collaborazioni come questa sono così importanti per l’industria più recente del nostro Paese. Dobbiamo fornire prodotti nuovi e inediti che funzionino dove gli altri non funzionano».