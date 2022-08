L’annuncio dell’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), alla fine dell’anno scorso, che avrebbe lanciato un super PAC (political action committee), lo United Democracy Project (UDP) e che avrebbe sostenuto candidati, ha inviato onde d’urto attraverso la politica estera e le comunità di difesa.

L’AIPAC si era a lungo astenuta dall’impegnarsi in politiche elettorali, preferendo invece fare pressioni sui membri del Congresso per sostenere il mantenimento dei quasi 4 miliardi di dollari a Israele in aiuti militari annuali e altri aiuti dagli Stati Uniti e per opporsi agli sforzi diplomatici per limitare il programma nucleare iraniano.

Ma ora che il super PAC è attivo, raccogliendo oltre 27 milioni di dollari e pubblicando annunci per sostenere o opporsi ai candidati democratici nelle primarie per il midterm del 2022, sta diventando chiaro qual è la strategia di raccolta fondi e spesa dell’UDP: raccogliere fondi dai grandi donatori del GOP e spendere in pubblicità a beneficio dei candidati democratici che non metteranno in discussione la politica degli Stati Uniti nei confronti del più grande beneficiario di aiuti militari esteri degli Stati Uniti (Israele).

Curiosamente, però, gli annunci pagati dall’UDP, affiliato al più grande gruppo filo-israeliano del Paese, non menzionano la questione centrale del gruppo: Israele.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la questione centrale dell’AIPAC, Israele, ha una rilevanza notevolmente ridotta tra gli elettori statunitensi.

Il sondaggio condotto tra il 2010 e il 2020 da J Street, un gruppo allineato al Partito Democratico spesso in contrasto con l’AIPAC su una serie di questioni, tra cui l’accordo nucleare iraniano e gli aiuti all’Autorità Palestinese, rivela che gli elettori ebrei, un gruppo demografico spesso ritenuto prioritario per i candidati, attribuisce una priorità estremamente bassa alla questione relativa a Israele nelle elezioni. In un decennio di sondaggi, J Street ha scoperto che Israele era una delle prime due questioni di voto per una percentuale compresa tra il quattro e il dieci percento degli elettori ebrei.

A giugno, l’AIPAC ha irritato i democratici e ha ottenuto un’ampia copertura nei notiziari ebrei americani e israeliani approvando 37 repubblicani che hanno votato contro la certificazione della vittoria elettorale del Presidente Joe Biden.

L’AIPAC ha difeso la sua decisione di sostenere i candidati a Ron Kampeas presso la Jewish Telegraph Agency. «Come organizzazione a tema unico, rimaniamo concentrati sulla nostra missione di costruire un sostegno bipartisan al Congresso per rafforzare le relazioni USA-Israele», ha detto a Kampeas il portavoce dell’AIPAC Marshall Wittman.

Ma il super PAC dell’AIPAC non sembrava ricevere quel messaggio. I loro annunci non menzionano Israele, il ‘problema unico’ dell’AIPAC e hanno esplicitamente fatto un problema delle elezioni contestate in un annuncio che promuoveva il senatore dello Stato del Michigan, Adam Hollier. «Quando Donald Trump ha cercato di respingere il voto presidenziale di Detroit, Adam Hollier ha combattuto al fianco del governatore Whitmer per fermarlo», recita un annuncio volto a sostenere Hollier nelle primarie democratiche del 2 agosto per il 13 ° distretto del Michigan. Hollier ha perso le primarie, ma l’annuncio ha rivelato il cinico opportunismo dietro la strategia elettorale dell’AIPAC che porta l’organizzazione a sostenere i candidati che si opponevano alla certificazione dei risultati elettorali mentre pubblicavano annunci che promuovevano il lavoro di un altro candidato per certificare le elezioni, il tutto evitando di menzionare il ‘problema unico’ che qualifica i candidati di entrambe le parti delle elezioni contestate per guadagnare il sostegno dell’AIPAC.

La scorsa settimana, il direttore dell’AIPAC PAC, Marilyn Rosenthal, e il CEO del progetto United Democracy, Rob Bassin, hanno risposto alle domande di ‘Jewish Insider‘ sulla loro strategia elettorale. Rosenthal ha affermato che il lavoro della loro campagna «ci sta permettendo di definire chiaramente chi è e chi non è filo-israeliano».

Alla domanda sul fatto che Israele non svolga un ruolo significativo nei messaggi della campagna dell’AIPAC, Bassin ha risposto: «Vorrei solo dire che, prima di tutto, le questioni su cui si è concentrato l’UDP sono state le questioni che sono principalmente nelle menti degli elettori». «Detto questo, penso che le opinioni dei candidati sulle relazioni tra Stati Uniti e Israele siano state chiarite sui loro siti web e sui loro documenti di posizione e nei loro record di voto», ha aggiunto.

Forse l’aspetto più significativo del lavoro dell’UDP è il modo in cui il gruppo raccoglie e spende i suoi soldi. Due dei maggiori finanziatori individuali di UDP sono il co-fondatore di Home Depot, Bernard Marcus, e il gestore di hedge fund, Paul Singer. Entrambi hanno contribuito con 1 milione di dollari al super PAC dell’UDP. Entrambi sono sostenitori di Trump e megadonatori del Partito Repubblicano, contribuendo regolarmente con milioni di dollari ai candidati repubblicani in ogni ciclo elettorale. Questo è in netto contrasto con il modo in cui l’UDP spende i suoi soldi: le primarie democratiche.

La decisione dell’UDP di influenzare le primarie democratiche al fine di sconfiggere i candidati ritenuti insufficientemente filo-israeliani, con fondi in parte provenienti da megadonatori repubblicani, evitando accuratamente di menzionare il principio organizzativo del gruppo-«la convinzione che la partnership dell’America con il nostro alleato democratico Israele avvantaggia entrambi i Paesi»- potrebbe essere un sintomo dell’allontanamento del Partito Democratico dal sostegno incondizionato a Israele.

L’UDP non ha risposto a una richiesta di commento sul motivo per cui gli annunci della loro campagna evitano di menzionare Israele.

Solo lo 0,5 per cento dei democratici ha indicato Israele come prima scelta quando gli è stato chiesto di «nominare i DUE Paesi che ritieni siano i più importanti alleati degli Stati Uniti oggi», secondo un sondaggio dell’Università del Maryland condotto a marzo. Solo lo 0,9% ha indicato Israele come seconda scelta. (Le scelte più popolari dei Democratici sono state il Regno Unito e il Canada.) Tra i repubblicani, il 20% ha indicato Israele come prima scelta e il 9,3% ha indicato Israele come seconda scelta.

Con quei numeri nettamente contrastanti, è chiaro che l’AIPAC ha il suo lavoro da fare per promuovere i suoi candidati preferiti alle primarie democratiche. Date le circostanze, ha senso usare i soldi dei megadonatori repubblicani e non fare menzione di Israele se l’AIPAC vuole raccogliere fondi e coinvolgere efficacemente gli elettori democratici.