Con il boom delle vendite di THC di canapa online e per posta, l’industria della cannabis si prepara al giro di vite

L’aumento dei prodotti a base di THC delta-9 derivati dalla canapa, comunemente venduti online e spediti oltre i confini statali senza le tasse o i requisiti di sicurezza che devono affrontare i produttori di marijuana, fa sì che l’industria della cannabis si prepari a limiti statali e federali più severi sui prodotti di canapa intossicante.

Mentre il Congresso inizia a parlare del prossimo Farm Bill del 2023 e le legislature statali tengono sessioni annuali per aggiornare le leggi, molti si aspettano una serie di nuove regole nei prossimi mesi su come gli estratti di canapa possono essere usati.

La preoccupazione viene dal momento che i produttori di canapa hanno risposto ai limiti sui prodotti a base di THC delta-8 creati in laboratorio concentrando il THC delta-9 che esiste naturalmente nella pianta di canapa per produrre commestibili, vapori e tinture inebrianti.

«Essendo sul lato della canapa della regolamentazione, siamo in grado di operare in mercati che sono attualmente sottoserviti a causa della mancanza di regolamenti», ha detto Chris Fontes, CEO di Trojan Horse Cannabis a Commerce City, Colorado.

La Trojan Horse Cannabis produce caramelle con 10 milligrammi di THC e 100 milligrammi di CBD, tutte derivate da piante di canapa e vendute ad altri rivenditori di cannabis e direttamente ai consumatori, anche negli stati con accesso legale alla marijuana.

Fontes respinge il rimprovero dei suoi colleghi della marijuana di tagliare ingiustamente gli angoli usando la canapa per fare il THC.

Non credo che nessuno nello spazio della marijuana chiederebbe: «Perché vendi la cannabis ai consumatori? E’ la stessa ragione per cui loro vendono cannabis ai consumatori. Tutte le ragioni per cui vogliono che i consumatori abbiano accesso a un prodotto ben fabbricato è la stessa ragione per cui noi siamo in questo spazio».

Ispirato dal D-8

L’ascesa dei prodotti di canapa inebrianti può essere ricondotta all’inaspettato successo di mercato del THC delta-8, un isomero della più nota molecola di THC delta-9 creata quando la cannabis grezza viene riscaldata.

Il boom del D-8 ha colto di sorpresa molti operatori della cannabis.

E ha spinto un numero crescente di operatori di canapa a vedere il potenziale in un cannabinoide che avevano precedentemente sottovalutato.

Molti estrattori di canapa rimuovono il THC dai prodotti CBD per promuovere gli effetti non intossicanti del CBD e per attirare i consumatori che devono affrontare i test antidroga per il THC.

Il boom del THC delta-8 ha cambiato questo approccio per alcuni.

Per tutto il 2021, i regolatori statali e i sostenitori della marijuana hanno deriso i prodotti a base di THC delta-8 come insicuri perché sono comunemente creati attraverso la conversione chimica del CBD senza supervisione normativa.

Questo ha portato la gente nello spazio della canapa a chiedersi: Perché non concentrare e promuovere semplicemente il THC delta-9 che si trova naturalmente negli estratti di canapa?

Dopo tutto, una gomma da 5 grammi potrebbe contenere 15 milligrammi di THC delta-9 derivato dalla canapa e ancora soddisfare i requisiti federali di essere un articolo legale con non più dello 0,3% di THC in peso secco.

Alla Cornbread Hemp, un produttore di CBD a Louisville, Kentucky, i dirigenti hanno visto la tendenza delta-8 THC come prova che alcuni consumatori stanno cercando l’intossicazione dai prodotti di canapa e non sono contrari al THC derivato dalla canapa.

«Era sempre presente se si guardava un COA (certificato di analisi), ma sembrava che nessuno volesse parlarne», ha detto il co-fondatore di Cornbread Hemp Jim Higdon a Hemp Industry Daily.

Nel 2021, la sua azienda ha spostato l’indicazione del THC in alcune delle sue tinture, commestibili e prodotti topici sulla parte anteriore della confezione, una risposta al boom del D-8. Le vendite sono aumentate.

«Abbiamo guardato quello che stava succedendo e abbiamo pensato: ‘Se questo D-8 è così popolare, abbiamo il D-9 naturale’. Ma all’epoca non ci eravamo fatti avanti con il nostro marketing. E così ci ha dato il coraggio di uscire allo scoperto e dire: ‘Questo è quello che state cercando, ed è naturale e legale’».

Cornbread Hemp non era sola. I dirigenti di Enjoy Hemp, un produttore di CBD a Miami, hanno avuto una reazione simile alla tendenza del D-8.

«Non appena il delta-8 (THC) ha cominciato a ricevere molta attenzione, ho cominciato a notare che le vendite di CBD hanno cominciato a diminuire», ha detto il CEO di Enjoy Hemp Adam Levit.

«È diventato chiaro che dobbiamo passare al vero cannabinoide che tutti stanno cercando, il principio attivo della marijuana, il delta-9 THC. Siamo in grado di ricavarlo dalla canapa, ed è molto più accessibile per le persone»

Concorrenza sgradita

Naturalmente, l’accessibilità menzionata da Levit non è accettata da molti nello spazio altamente regolamentato della marijuana.

Molti operatori di marijuana vorrebbero vendere i prodotti online e spedirli oltre i confini dello stato, senza le tasse e gli ostacoli normativi comunemente affrontati da chi lavora con versioni più alte di THC della stessa pianta.

Mentre le vendite di canapa THC si moltiplicano online e per posta, l’industria della cannabis si prepara a un giro di vite

Immagine per gentile concessione di Enjoy Hemp

«Non è una sorpresa che gli operatori della cannabis a pieno titolo sentano la concorrenza ora», ha detto Higdon.

«Pensavano, insieme a molte altre persone, che ci fosse una grande distinzione tra cannabis e canapa. E ora stanno venendo a patti con la piena comprensione che la canapa è cannabis».

Fontes ha definito il pushback della marijuana comprensibile.

«Le tasse che vediamo nello spazio della marijuana stanno letteralmente schiacciando l’industria», ha detto Fontes, indicando la California come prova che le ripide tasse sulla marijuana tengono in vita i mercati illeciti della cannabis.

«Sta mettendo le imprese sotto costrizione e fa sì che non possano davvero funzionare», ha detto.

Fontes, Higdon e Levit sono d’accordo che le protezioni per la sicurezza dei consumatori dovrebbero essere richieste per i prodotti che fanno.

Ma vogliono che questi cambiamenti vengano dal Congresso – dando agli operatori della canapa un campo di gioco comune – e si preoccupano che l’opposizione alla marijuana possa risultare in un divieto miope di qualsiasi intossicante derivato dalla canapa.

«Ciò che sta accadendo alle imprese di marijuana, sono pienamente solidale con loro», ha detto Fontes.

«Non li considero il mio nemico o la mia concorrenza, e penso che sia ingiusta la quantità di tasse che pagano».

«La mia argomentazione sarebbe, però, invece di creare le stesse tasse per lo spazio della canapa, abbassiamo la tassa nello spazio della marijuana e facciamola diventare qualcosa di ragionevole».

Cambiamenti in vista?

La parola “ragionevole” è negli occhi di chi guarda, naturalmente. Gli operatori della canapa che producono THC delta-9 sembrano rassegnati a vedere ulteriori limiti alle loro attività.

Il Congresso potrebbe entrare nel merito l’anno prossimo quando aggiornerà il Farm Bill – la prima volta che la legge agricola sarà rivista da quando ha legalizzato la coltivazione della canapa a livello nazionale nel 2018.

Qualsiasi azione del Congresso sui prodotti di canapa intossicanti sarebbe un riconoscimento del fatto che non tutti coloro che hanno sostenuto il Farm Bill del 2018 hanno previsto come le piante di cannabis a basso THC potrebbero essere utilizzate.

Il senatore Mitch McConnell, un repubblicano del Kentucky che all’epoca era leader della maggioranza al Senato ed era uno dei principali sostenitori della legalizzazione della canapa, ha notoriamente sbagliato a dire nel 2018 che la canapa e la marijuana erano «due piante completamente separate».

Ha chiamato la marijuana «un cugino illecito che ho scelto di non abbracciare».

Anche i regolatori statali sono stati colti alla sprovvista.

Decine di Stati hanno già agito per richiedere che i prodotti intossicanti dalla canapa siano regolati e tassati come la marijuana ad alto THC. Alcuni esempi:

L’Oregon l’anno scorso ha creato una nuova classe legale di “cannabinoidi per uso adulto” che includono tutti gli isomeri e gli acidi del THC, indipendentemente dal materiale di partenza.

I regolatori della marijuana del Michigan si incontrano questa settimana per considerare di richiedere alle imprese di ottenere un permesso statale prima di convertire un prodotto di canapa in “concentrato di marijuana”.

Michelle Donovan, un avvocato della cannabis di Clark Hill che esercita in Michigan e in Texas, ha detto che sta vedendo clienti che vendono intossicanti derivati dalla canapa affrontare un esame crescente da parte dei regolatori statali.

Ha fatto notare che anche se i prodotti a base di THC soddisfano la definizione federale di canapa, gli stati possono esercitare una supervisione sui prodotti ingeribili venduti nei loro stati.

«Anche se sappiamo che la canapa è legale secondo il Farm Bill (2018), quando si cambia la composizione … può o non può essere considerata legale a quel punto», ha detto Donovan.

La Donovan non vede una fine immediata al confuso mosaico di interpretazioni statali su come la canapa può essere usata, e avverte le aziende che vendono prodotti di canapa D-9 per posta di considerare attentamente i regolamenti di ogni Stato.

«Si potrebbe pensare, ‘Oh, ho una licenza di canapa, posso vendere ovunque’. Ma aspettate un attimo. … Ci sono un sacco di passi da fare per assicurarsi di essere in regola», ha detto.

La maggior parte delle compagnie di cannabis crede che D-8 e D-9 possano coesistere ma la sicurezza è fondamentale

Il Delta-8 THC è stato più popolare negli Stati in cui la tradizionale cannabis delta-9 è proibita o altamente limitata, una differenza che gli esperti attribuiscono alla disponibilità e all’accesso.

Poiché la marijuana non è legale in quegli Stati, non ci sono rivenditori autorizzati, ma solo fonti di mercato illecite. Il THC Delta-8, nel frattempo, è facilmente disponibile nei negozi di CBD e vape, così come nelle stazioni di servizio, nei minimarket e in altri negozi.

Ma il D-8 sta trovando fan anche negli Stati ricreativi a causa dei suoi presunti effetti. Molti consumatori dicono che lo sballo deldelta-8 è più mite del delta-9 e non causa l’ansia che alcuni consumatori provano con la marijuana.

Interesse diffuso

Harold Jarboe, proprietario del produttore di prodotti a base di canapa Tennessee Homegrown, ha detto che ha anche ricevuto ordini di D-8 da consumatori in stati con marijuana ricreativa.

«Questo è stato veramente un fenomeno guidato dai clienti», ha detto Jarboe, notando che i primi rivenditori a vendere il D-8 sono stati i negozi di vape e gli head shop, «che sono sempre stati in quella famigerata zona grigia».

Infatti, i prodotti D-8 di Jarboe sono diventati così popolari che hanno cannibalizzato le sue vendite di CBD. Ha stimato che il 35%-40% delle sue vendite sono D-8.

Considerazioni sul mercato

Ma non tutti gli imprenditori della cannabis sono entusiasti della popolarità esplosiva del D-8 e di altri cannabinoidi prodotti in laboratorio.

«Sta sicuramente avendo un certo impatto sui mercati legali», ha detto Morgan Fox, un portavoce della National Cannabis Industry Association al momento di questa intervista, che da allora si è unito alla NORML come direttore politico.

«Un sacco di queste imprese sono comprensibilmente sconvolte perché sta portando via quote di mercato. E ora viene portato via da persone che non hanno dovuto saltare attraverso tutti i cerchi che hanno dovuto fare loro – o che devono pagare tasse così alte come loro. Quindi posso capire che sia piuttosto frustrante».

Jim Makoso, CEO della società di estrazione Flowe Technologydi Seattle, ha detto a MJBizMagazine che non vede il THC delta-8 come un concorrente del mercato regolamentato della marijuana dello stato di Washington.

«Per quanto posso dire, la competizione non è tra i prodotti di THC delta-9 e delta-8. … Almeno nei mercati statali regolamentati», ha detto. «A Washington, per esempio, ci sono così tanti prodotti delta-9 disponibili – e la quantità di test e regolamenti coinvolti nel portare un prodotto sul mercato è tale che – perché dovresti andare ad acquistare un prodotto alla stazione di servizio o nel tuo negozio di testa quando puoi andare in un negozio regolamentato?».

«Penso che (D-8) avrà alcune implicazioni di mercato al margine, ma c’è una conversazione più grande. Ed è intorno alla sicurezza dei prodotti che sono disponibili … perché non c’è la stessa quantità di rigore associata a portare un prodotto delta-8 sul mercato», ha detto.

La sicurezza prima di tutto

Makoso è uno dei molti professionisti della cannabis che vogliono vedere il D-8 regolato come il D-9, specialmente quando si tratta di test di laboratorio di terzi. Le sue preoccupazioni per la sicurezza includono:

Quali sostanze chimiche vengono usate per trasformare il CBD in THC delta-8?

Quali sottoprodotti vengono prodotti durante il processo?

I prodotti THC delta-8 sono privi di pesticidi, solventi residui e micotossine?

«Quando sei in grado di mettere sullo scaffale un prodotto che non ha molta supervisione regolamentare, questo si ripercuote sulla sicurezza e sull’efficacia di quel prodotto“, ha detto Makoso. «Avrete questi casi in cui i produttori meno scrupolosi stanno creando prodotti con pochissima preoccupazione per quello che c’è dentro».

Fox è d’accordo: «Il vero problema non è necessariamente la sostanza in sé, ma come viene prodotta. Il fatto che sia fatta quasi interamente in laboratori non registrati e non regolamentati è davvero problematico».

In Louisiana, dove opera l’azienda Crescent Canna con sede a New Orleans che produce CBD e D-8, i test di laboratorio di terzi sono obbligatori. E’ qualcosa che David Reich, il chief marketing officer dell’azienda, ha detto che è importante.

«Ciò che danneggia il business è quando hai prodotti non sicuri sul mercato», ha detto Reich. “E, francamente, è una barra piuttosto bassa per inviare i prodotti che stai producendo in un laboratorio di terze parti per i test“, ha detto. «Se stai facendo prodotti sicuri, non dovresti avere problemi a farlo».

Cosa ci aspetta per il D-8

Alcune compagnie di marijuana con licenza credono che l’interesse per il D-8 svanirà una volta che la cannabis legale arriverà nei mercati dove ora è illegale.

Per prima cosa, i consumatori di cannabis generalmente preferiscono comprare prodotti regolamentati e testati.

Un’altra preoccupazione è l’economia.

«Dal punto di vista della produzione, devo immaginare che sia più conveniente estrarre il THC delta-9 dalle piante di cannabis che estrarre il CBD dalla canapa e poi sottoporlo a massicci cambiamenti chimici per fare un nuovo prodotto“, ha detto Fox. “E’ competitivo solo ora perché le persone che lo producono non hanno a che fare con gli stessi oneri normativi che hanno le persone che hanno la licenza e producono legalmente il delta-9».

Fox crede che il mercato del THC delta-8 scomparirà quando la Food and Drug Administration degli Stati Uniti regolerà meglio i prodotti CBD e darà ai produttori più strade attraverso le quali scaricare i loro prodotti.

«Quando si danno alle persone più vie attraverso le quali poter vendere e commercializzare i loro prodotti di CBD, penso che vedremo una drastica diminuzione della quantità di produzione di D-8», ha detto Fox.

L’armonia del THC

Non tutti credono che il D-8 sarà superato dalla marijuana, indipendentemente dal quadro legale.

Reich di Crescent Canna ha detto che non vuole che il delta-8 sia percepito come un concorrente dell’industria tradizionale della cannabis con licenza.

«Crediamo che le due cose possano assolutamente coesistere, e vediamo il THC delta-8 come un’importante evoluzione dell’industria della cannabis. Posso capire perché alcuni lo considerino una minaccia, ma noi crediamo che sia un’opportunità per espandere davvero l’accesso… specialmente nei mercati che non hanno ancora un’industria legale della marijuana», ha detto Reich.

Jarboe, che produce sia CBD che D-8, vede un futuro in cui molti più cannabinoidi saranno disponibili in quantità commerciali e in cui i produttori saranno in grado di «manipolare diversi rapporti di cannabinoidi” per creare prodotti che mirano a effetti specifici per il consumatore.

Naturalmente, questo sarà possibile solo dopo che i regolatori statali e federali avranno deciso come regolare i cannabinoidi diversi dal THC delta-9, cosa che Jarboe crede accadrà più presto che tardi.

«In tre o cinque anni, dovranno mettere insieme tutti i cannabinoidi“, ha previsto.

«Poiché il D-8 ha colpito, ci sono aziende benestanti che hanno soldi e chimici organici molto bravi che cercano di trovare il prossimo D-8. Ci sono letteralmente centinaia di milioni di dollari spesi in questo momento per esplorare i cannabinoidi minori», ha detto Jarboe. «Questo è quello che sta succedendo ora. E, quindi, sì, è eccitante».

Studio di un caso cajun: Come la Louisiana sta adottando un approccio diverso alla regolamentazione del D-8

Mentre molti Stati hanno risposto al fenomeno delta-8 THC vietando il cannabinoide, altri mercati hanno cercato di domarlo regolando i prodotti D-8, imponendo test e applicando altri standard di conformità.

In Louisiana, i regolatori e le parti interessate sperano che questo approccio riduca i rischi per la sicurezza e chiarisca la confusione su quali prodotti cannabinoidi possono e non possono essere venduti nello Stato.

Regolamenti sulla canapa “consumabile”

La legge aggiornata, che è entrata in vigore in agosto, cambia la “canapa industriale” in “canapa consumabile“, definita come «qualsiasi prodotto derivato dalla canapa industriale che contiene cannabinoidi ed è destinato al consumo o all’uso topico“.

In risposta, il Dipartimento della Salute della Louisiana ha aperto in agosto le domande per le licenze per produrre alimenti contenenti cannabinoidi come il CBD e il THC delta-8.

«L’abbiamo considerato un enorme passo avanti per la cannabis in Louisiana», ha detto David Reich, chief marketing officer di Crescent Canna, un produttore di CBD e D-8 con sede a New Orleans. «Prima che la legge entrasse in vigore, la Louisiana aveva un quadro in vigore solo per la registrazione dei prodotti CBD derivati dalla canapa. Altri cannabinoidi erano proibiti».

Concorrente o complemento?

Mentre i consumatori stanno ancora imparando la differenza tra D8 e D9, le imprese di marijuana medica con licenza della Louisiana non vedono necessariamente il THC delta-8 come una concorrenza.

«Non penso che il delta-8 e altri cannabinoidi artificiali stiano avendo un vero impatto sul mercato legale della cannabis. La preoccupazione maggiore, a livello nazionale, è il mercato illecito della cannabis naturale. L’attrazione principale per i cannabinoidi artificiali come il delta-8 è per le persone che non hanno accesso al mercato legale o illecito, e questa è una demografia molto piccola, quindi non rappresenta una minaccia», ha detto Chanda Macias, CEO di Ilera Holistic Healthcare, uno dei due produttori di marijuana medica autorizzati della Louisiana.

Macias non crede che la nuova legge delta-8 porterà via i pazienti di cannabis dal mercato medico dello Stato.

«In Louisiana, il mercato legale della cannabis è appena iniziato. La nostra sfida principale è espandere la consapevolezza e quindi espandere il mercato dei pazientiV, ha detto. «Per quanto stiamo educando i louisani sui benefici della cannabis, c’è una mancanza di consapevolezza ancora maggiore riguardo al delta-8, anche se tecnicamente può essere più facilmente disponibile».

Macias ha accolto con favore i test di sicurezza imposti dalla nuova legge sulla cannabis.

«Qualsiasi cannabinoide legale, artificiale o sintetico dovrebbe essere testato con gli stessi standard dei cannabinoidi naturali», ha detto.

Il THC delta-8 derivato dalla canapa sta creando confusione nel consumatore?

Il THC Delta-8 ha dominato le vendite nei negozi di canapa di tutto il paese negli ultimi anni. Ma questa tendenza sta influenzando le vendite di CBD? I consumatori stanno confondendo il delta-8 THC con i prodotti CBD?

Megan Duvall crede di sì. Il chief business officer di FSOil, un estrattore di canapa industriale a Woodburn, Oregon, ha detto che i produttori e i rivenditori di prodotti a base di THC delta-8 stanno promuovendo l’isomero come un prodotto legale perché è fatto con CBD derivato dalla canapa.

Ma questa è una forzatura per Duvall.

«Non è nello spirito del Farm Bill (2018) come è stato scritto», ha detto. «Non è stato scritto in modo da poter convertire (i prodotti derivati dalla canapa) in qualcosa di intossicante».

Incertezza sui derivati della canapa

Ad aumentare la confusione c’è il fatto che i consumatori vedono le marche di CBD derivate dalla canapa presso i rivenditori nazionali e, dopo aver sentito che il THC delta-8 è fatto della stessa sostanza, potrebbero supporre che il D-8 non sia intossicante, ha notato Duvall.

Questa confusione probabilmente contribuisce al numero di ricoveri legati al THC delta-8 riportati ai Centers for DiseaseControl and Prevention e alla U.S. Food and Drug Administration, rafforzando il motivo per cui la regolamentazione dei prodotti derivati dalla canapa è così importante, ha detto.

Più di 100 persone negli Stati Uniti sono state ricoverate l’anno scorso dopo aver consumato prodotti a base di THC delta-8, hanno riferito i regolatori sanitari federali a settembre.

Duvall ha detto che regolamentare i cannabinoidi derivati dalla canapa come un integratore dietetico sarebbe:

Obbligare la fabbricazione del prodotto secondo gli attuali standard di buona fabbricazione della FDA.

Permettere ai produttori di condurre un rapido rintracciamento del prodotto in caso di richiamo.

Rendere le aziende di beni di consumo confezionati e i rivenditori di massa più tranquilli nell’investire nell’industria.

«Ecco perché sosteniamo alcune di queste proposte di legge che la trattano come un integratore alimentare, in modo che queste strutture che stanno producendo ingredienti abbiano un piano, abbiano punti critici di controllo, abbiano tutte le cose che ci aspetteremmo in un impianto di trasformazione alimentare o integratori alimentari e impianti di trasformazione nutraceutica», ha detto.

Trasformare i cannabinoidi a base di canapa in intossicanti danneggia la credibilità dell’industria della canapa perché “non è nello spirito della legge sul miglioramento agricolo del 2018”, ha detto la Duvall.

Poiché «non è regolamentato, chiunque può (produrre il THC delta-8) e non controllare le caselle per la sicurezza del consumatore, che è una grande preoccupazione perché si usano molti prodotti chimici e solventi duri per creare il THC delta-8».

Duvall ha detto che più eventi avversi sono destinati ad accadere se i produttori non assicurano i test finali del prodotto, ma vendono i prodotti a base di THC delta-8 nei negozi al dettaglio come i minimarket e le stazioni di servizio, dove i consumatori di qualsiasi età possono accedervi.

Reazione mista

Il rivenditore Larry Shor, che possiede la Cleveland BotanicalDestination in Ohio, ha detto che la maggior parte dei suoi clienti che acquistano prodotti a base di THC delta-8 hanno imparato la differenza tra THC delta-8 e CBD. Ma altri, ha detto, non sembrano preoccuparsene.

«Vogliono solo sapere qual è il risultato finale o perché la gente lo usa», ha detto.

Shor ha detto che mentre le vendite di THC delta-8 hanno superato il CBD e altri prodotti cannabinoidi, rappresentando il 55-60% delle sue vendite al dettaglio nell’ultimo anno, molti dei clienti che vengono per il THC delta-8 se ne vanno anche con prodotti CBD per altri problemi – o per aiutare a contrastare alcuni degli effetti collaterali che sperimentano usando THC delta-8 o delta-9.

E non sono solo le persone che cercano effetti inebrianti a comprare il delta-8, ha detto Shor. I consumatori di ogni fascia demografica trovano che il THC delta-8 sia utile per una serie di problemi.

«Ho referenze di psicologi (e) psichiatri che mandano qui i loro pazienti, e adulti trentenni sullo spettro dell’autismo che sono venuti qui”, ha detto Shor. «Ho avuto persone (che hanno) convulsioni che hanno usato il delta-8 con successo, persone con tremori come il Parkinson. A loro piace il fatto che dà loro dei benefici, ma non è così euforico come il delta-9».

Educazione del consumatore

L’industria della cannabis rimane divisa nella sua posizione sui prodotti a base di THC delta-8. Ma la maggior parte è d’accordo sul fatto che, in definitiva, la sicurezza del consumatore è la preoccupazione maggiore.

«La cosa (principale) che mi interessa davvero è se si tratta di un prodotto buono e pulito», ha detto Shor. «La struttura che stanno usando è pulita? È stato testato? … L’opportunità è quella di educare le persone in modo che possano scegliere un prodotto pulito».

I prezzi più alti e l’attenzione ai commestibili sono caratteristiche dei prodotti D-8 venduti nei dispensari MJ

Le aziende che lavorano con le piante non sono state le uniche sorprese dalla crescita improvvisa ed esplosiva del delta-8 THC nel 2020. Le vendite del nuovo cannabinoide hanno sorpreso anche le associazioni di categoria e le aziende ausiliarie.

La società di analisi della cannabis di Seattle Headset ha compilato i numeri di vendita del delta-8 per MJBizMagazine, e mostrano il rapido aumento di popolarità dei prodotti che contengono “delta-8” nel loro nome.

Cooper Ashley, analista dati senior di Headset, ha avvertito che le cifre si basano sui dati dei punti vendita e sono suscettibili di errori commessi dagli addetti alla vendita al dettaglio alla cassa.

Eppure, i numeri dipingono un quadro del rapido aumento della popolarità delta-8, così come le azioni intraprese dai regolatori nei mercati in cui i dati sono stati raccolti: Arizona, California, Colorado, Massachusetts, Michigan, Illinois, Nevada, Oregon e Washington.

Abbiamo raggiunto Ashley per conoscere l’effetto del fenomeno D-8 sulle vendite al dettaglio di cannabis. Le risposte sono state modificate per lunghezza e chiarezza.

L’esplosione delle vendite di D-8 nel terzo e quarto trimestre del 2020 ha coinciso con un calo del mercato totale della cannabis. Pensi che le due cose siano collegate?

Bisogna ricordare che la crescita nel secondo e terzo trimestre del 2020 – dopo il blocco iniziale (COVID-19) e per tutta l’estate – è stata una delle maggiori crescite che abbiamo visto nel mercato della cannabis da molto tempo, anche in mercati più consolidati come Washington e Colorado.

Il Q4 2020 è stato un ritorno alla normalità dopo la crescita inaspettata delle vendite in primavera ed estate.

Quello è anche il periodo in cui la gente ha cominciato a sentire parlare del (delta-8 THC) come un’opzione, specialmente nel mondo del CBD e della cannabis del mercato grigio. È allora che è esploso il riconoscimento del nome e la popolarità.

Possiamo vedere che le vendite di delta-8 sono esplose alla fine del 2020 e hanno continuato a crescere fino al secondo trimestre del 2021.

Avete mai visto un cannabinoide raggiungere la popolarità in questo modo?

L’unica cosa che mi viene in mente è il CBD stesso. Lo ricorda, ma sicuramente non credo che sia così diffuso o comune come lo era il CBD quando stava guadagnando popolarità.

Eppure, quel rapido tasso di crescita e adozione era simile a quando il CBD ha davvero preso d’assalto il paese qualche anno fa.

La categoria degli edibili per i prodotti delta-8 è incredibilmente robusta. E’ così anche per altri cannabinoidi prodotti in laboratorio?

Le tinture, le capsule, gli edibili e le categorie topiche sembrano rivolgersi un po’ di più a un cliente di tipo wellness.

Vediamo un sacco di CBN nella categoria degli edibili e degli ingeribili come tinture e capsule. Il CBN, in particolare, è visto più come un cannabinoide di tipo benessere. I clienti stanno potenzialmente cercando più di trattare i sintomi/ottenere un sonno migliore (con CBN), e questo tende a tradursi in categorie non inalabili.

Gli edibili possono essere più accessibili per i nuovi utenti (di cannabis) o per quelli che cercano di trattare l’insonnia o il dolore.

Cosa pensate abbia causato il rapido declino delle vendite di D-8 a partire dal 2021?

Possiamo vedere che le vendite di delta-8 sono esplose alla fine del 2020 e hanno continuato a crescere fino al Q2 del 2021, ma nel Q3 (hanno preso) una picchiata piuttosto significativa.

Ci sono stati alcuni trimestri in cui la crescita (del D-8) è stata rapida, probabilmente perché stava guadagnando popolarità, ed era anche abbastanza non regolamentata.

Da quando ha guadagnato popolarità, i governi statali sono stati costretti a cercare di affrontarlo – e alcuni lo hanno vietato. Ora che è più regolamentato, penso che quel livello di crescita sia stato naturalmente ridotto.

Ha avuto un momento di crescita esplosiva, e penso che quel momento sembra stia passando.

Come si confronta il prezzo dei prodotti delta-8 con gli altri articoli che tracciate?

Sembra che i clienti che cercano i prodotti delta-8 dovranno sborsare un po’ più di soldi per averli.

Nei 90 giorni precedenti, il prezzo medio di un prodotto commestibile delta-8 era circa il 24% più alto di un prodotto commestibile non delta-8 THC.