USA: le priorità degli americani nelle elezioni di Midterm

Il Pew Research Center, dal 10 al 16 ottobre, ha condotto un sondaggio sulle priorità degli elettori nel momento in cui, l’8 novembre, voteranno per le elezioni di medio termine.

«L’economia è stata costantemente la questione principale per gli elettori quest’anno. Nel sondaggio di ottobre, circa otto elettori registrati su dieci (79%) affermano che l’economia è molto importante quando prendono la decisione su chi votare alle elezioni del Congresso del 2022».

«Le opinioni degli americani sull’economia della Nazione sono state estremamente negative negli ultimi mesi. Nel sondaggio di ottobre, circa otto adulti su dieci (82%) affermano che le condizioni economiche oggi sono cattive (36%) o solo discrete (46%). Solo il 17% afferma che le condizioni sono eccellenti (2%) o buone (16%).

Anche il futuro della democrazia è una questione di voto per molti, con il 70% degli elettori registrati che afferma che è molto importante per il loro voto di medio termine. Sei o più su dieci dicono lo stesso di istruzione (64%), assistenza sanitaria (63%), politica energetica (61%) e criminalità violenta (61%). E più della metà degli elettori dice lo stesso sulla politica delle armi (57%) e sull’aborto (56%). L’epidemia di coronavirus si colloca in fondo alle priorità degli elettori, con il 23% che afferma che è molto importante per il proprio voto, rispetto a un terzo che lo ha affermato a marzo».

«Le priorità delle questioni degli elettori differiscono ampiamente a seconda del partito, come è successo nelle elezioni passate. Mentre le maggioranze in entrambi i partiti affermano che l’economia è molto importante per il loro voto, gli elettori che sostengono o si appoggiano al candidato alla Camera dei Repubblicani nel loro distretto hanno molte più probabilità di dirlo rispetto a quelli che sostengono o si appoggiano al candidato democratico nel loro distretto (92 % contro 65%).

Altre questioni suscitano divisioni partigiane ancora più ampie. Circa tre quarti degli elettori repubblicani affermano che l’immigrazione (76%) e la criminalità violenta (74%) sono molto importanti per il loro voto. È molto meno probabile che i sostenitori democratici considerino ciascuna di queste questioni molto importante (rispettivamente 36% e 45%).

Le principali priorità per gli elettori democratici includono il futuro della democrazia negli Stati Uniti (l’80% afferma che questo è molto importante per il proprio voto), l’assistenza sanitaria (79%) e l’aborto (75%). Gli elettori repubblicani sono in qualche modo meno propensi dei sostenitori democratici a dire che il futuro della democrazia è molto importante per il loro voto (il 70% lo dice), ma sono molto meno propensi degli elettori democratici a vedere l’assistenza sanitaria (42%) o l’aborto (39% ) come molto importanti per il loro voto. Anche i cambiamenti climatici hanno un punteggio elevato per i sostenitori democratici, con circa due terzi (68%) che affermano che è molto importante per il loro voto. Solo il 9% degli elettori repubblicani afferma lo stesso».

«La questione dell’aborto è aumentata notevolmente in termini di importanza percepita dopo che la Corte Suprema ha ribaltato Roe v. Wade a giugno. Tra marzo e agosto, la percentuale di elettori registrati che hanno valutato l’aborto come una questione elettorale molto importante è aumentata di 13 punti percentuali, dal 43% al 56%. Quella quota è rimasta stabile durante l’autunno: ad ottobre, il 56% degli elettori registrati afferma che l’aborto sarà molto importante per il loro voto di medio termine.

L’aumento della preoccupazione è stato guidato in gran parte dagli elettori registrati democratici: il 75% ha valutato l’aborto come molto importantenel recente sondaggio, poco cambiato rispetto ad agosto (71%) ma in aumento rispetto al 46% di marzo. Circa quattro elettori repubblicani registrati su dieci (39%) hanno affermato in ottobre che l’aborto è una questione molto importante per il loro voto, più o meno lo stesso del 41% che lo ha detto ad agosto e del 40% che lo ha detto a marzo».

Interessante l’atteggiamento degli elettori nei confronti del processo elettorale e della campagna elettorale.

«A poche settimane prima del midterm, maggioranze quasi identiche di elettori per i candidati di entrambi i partiti si sono dichiarati‘estremamente‘ o ‘molto‘ motivati a votare. Nel sondaggio di ottobre, otto elettori registrati su dieci che sostengono i candidati repubblicani hanno affermato di essere altamente motivati a farlo, così come il 79% di coloro che sostengono i democratici.

La motivazione degli elettori differiva per razza ed etnia in quella fase delle elezioni: il 76% degli elettori bianchi ha affermato di essere estremamente o molto motivato a votare, rispetto al 63% degli elettori neri, al 57% degli elettori ispanici e al 55% degli elettori asiatici americani. Esistevano anche differenze per fascia di età: l’84% delle persone di età pari o superiore a 65 anni ha dichiarato di essere estremamente o molto motivato a votare, rispetto a solo circa la metà (51%) degli elettori di età compresa tra 18 e 29 anni».

«Circa i due terzi degli elettori registrati affermano che ‘importa davvero‘ quale partito ottenga il controllo del Congresso, alla pari con la quota di elettori che lo hanno affermato in vista delle elezioni del 2018». «Ad ottobre, il 76% dei sostenitori repubblicani e il 72% degli elettori che sostengono i candidati democratici lo affermano. Gli elettori repubblicani sono anche molto più propensi degli elettori democratici a dire di aver pensato molto alle imminenti elezioni (49% contro 38%)».

Il giudizio degli elettori americani circa la campagna elettorale è decisamente severo. «In generale, gli elettori danno voti bassi ai candidati di questo ciclo elettorale per aver spiegato i loro piani per il Paese. Solo il 23% degli elettori registrati afferma che i candidati repubblicani hanno spiegato molto o molto bene i loro piani o visioni per il Paese, mentre il 19% afferma lo stesso dei candidati democratici, a partire dal sondaggio di ottobre.

Mentre la grande maggioranza degli elettori di entrambi i partiti afferma che il partito opposto non ha fatto bene a spiegare i propri piani, meno della metà degli elettori che sostengono i repubblicani (39%) afferma che i candidati del GOP hanno fatto molto o molto bene nello spiegare i propri piani; solo il 32% degli elettori democratici dice lo stesso dei candidati democratici».