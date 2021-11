L’intera strategia nazionale e internazionale dell’amministrazione Biden si basa sull’idea che gli Stati Uniti possono contemporaneamente dare la priorità alla limitazione del cambiamento climatico e competere con la Cina. Il problema è che questa ipotesi interpreta erroneamente i livelli relativi di minaccia che la Cina e il cambiamento climatico presentano sia agli Stati Uniti che ai suoi alleati, esagera e applica erroneamente le limitate risorse statunitensi.

Il cambiamento climatico sta già facendo più danni agli Stati Uniti di qualsiasi cosa la Cina stia facendo o potrebbe fare. Se non riusciamo a limitare adeguatamente il cambiamento climatico, il danno che provoca sarà irreversibile e mortale. Sfortunatamente, tutte le prove della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) di quest’anno indicano che continueremo a non affrontare il cambiamento climatico in modo efficace.

La minaccia immaginata della Cina

La minaccia militare cinese al dominio globale degli Stati Uniti non si estende realmente oltre l’Asia orientale; e anche lì, è molto meno di quanto affermato dalla maggior parte delle analisi statunitensi. Questo perché la posizione degli Stati Uniti in Asia orientale e nell’Oceano Indiano si basa su alleanze, partnership e basi militari che la Cina non può rimuovere o distruggere senza una guerra su vasta scala e la probabilità di annientamento nucleare. Inoltre, né il Giappone, né la Corea del Sud, né l’Australia abbandoneranno le loro alleanze con gli Stati Uniti ed espelleranno le forze statunitensi sotto la pressione cinese, e credere che lo farebbero significherebbe fraintendere l’intera storia di questi Paesi. Né l’India si sottometterà al dominio cinese. Né le basi statunitensi a Guam, Diego Garcia, Bahrain e Qatar possono essere rimosse dalla Cina prima della guerra. Rimanendo in piedi, gli Stati Uniti manterranno un ruolo importante nell’Asia orientale e nell’Oceano Indiano, semplicemente perché gli Stati chiave della regione lo desiderano.

I giorni dell’egemonia unilaterale degli Stati Uniti in Asia orientale sono finiti da tempo, anche se è discutibile che sia mai esistita o meno. Dopotutto, gli Stati Uniti non sono riusciti a prevenire la rivoluzione cinese, sono stati combattuti per un pareggio in Corea e sconfitti in Vietnam. Oggi e per tutto il tempo prevedibile, deve essere ovvio che la Cina svolgerà un ruolo di primo piano nella regione accanto agli Stati Uniti, che è dettato dal ruolo principale della Cina nell’economia regionale, qualcosa che gli Stati Uniti non possono rovesciare a meno di una guerra catastrofica che potrebbe anche frantumare l’America.

L’occupazione cinese delle barriere coralline e dei banchi di sabbia nel Mar Cinese Meridionale è illegale secondo il diritto internazionale (così come le rivendicazioni del Vietnam nella regione, tra l’altro), ma non rappresentano una minaccia per il commercio globale. Qualsiasi blocco imposto dalla Cina in questa regione sarebbe accompagnato da un blocco molto più devastante del commercio marittimo con la Cina da parte di Stati Uniti, India e Giappone. Per quanto riguarda le minacce della Cina a Taiwan, sono davvero pericolose, ma la risposta degli Stati Uniti non può che essere quella che è stata nelle ultime due generazioni: opposizione categorica a una dichiarazione di indipendenza taiwanese unita a forti avvertimenti alla Cina sull’immenso prezzo che la Cina pagherebbe se cercasse di riconquistare Taiwan con la forza.

Altrove nel mondo, le ambizioni della Cina sono state molto più contenute di quanto la maggior parte delle analisi statunitensi e indiane avrebbe voluto. L’unica base militare cinese nell’Oceano Indiano è una piccola struttura di riparazione e rifornimento a Gibuti, insieme a più grandi strutture statunitensi e francesi lì. Gli Stati Uniti hanno tre basi principali e numerose altre più piccole nella regione, a parte la loro partnership con l’India, che in virtù della geografia domina le rotte marittime dell’Oceano Indiano. In altre parole, con la possibile eccezione di Taiwan, la vera rivalità cinese con gli Stati Uniti è o economica – e dovrebbe essere soddisfatta da riforme e investimenti interni statunitensi – o limitata e negoziabile.

La vera sfida del cambiamento climatico

A differenza della minaccia proveniente dalla Cina, la sfida del cambiamento climatico è potenzialmente illimitata e non negoziabile. Se qualcuno ha mai provato a negoziare con un uragano o un incendio boschivo, non sembra che sia sopravvissuto per tenere conferenze sull’argomento. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, queste sfide si presentano in tre forme, ognuna delle quali supera qualsiasi cosa la Cina vorrebbe o potrebbe fare, senza danni catastrofici a se stessa.

Il primo è il danno fisico diretto alla patria degli Stati Uniti e ai suoi cittadini, sotto forma di ondate di calore, incendi e inondazioni potenzialmente letali. Più della metà dei più grandi incendi nella storia della California si sono verificati negli ultimi quattro anni. Centinaia di persone sono morte a causa di questi incendi e delle ondate di calore che hanno contribuito a provocarli. I disastri meteorologici negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni hanno causato perdite economiche in media di 140 miliardi di dollari all’anno, più di quattro volte la cifra degli anni ’90. Entro la seconda metà di questo secolo, è probabile che sarà il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti, non la Marina o lo Strategic Air Command, a essere visto come il ramo più importante delle forze armate statunitensi. Se non riusciamo a limitare il cambiamento climatico, questo danno peggiorerà in modo disastroso, danneggiando gravemente le vite e il reddito di decine di milioni di americani – e dopotutto a cosa serve la ‘sicurezza nazionale’ se non protegge le vite e gli interessi effettivi dei cittadini?

La seconda sfida del cambiamento climatico agli Stati Uniti e ai suoi alleati chiave è un aumento della migrazione a causa dell’impatto del cambiamento climatico. Ci sono già segnalazioni della ‘grande migrazione climatica’ in cui è emerso un nuovo tipo di rifugiato: una persona che non fugge necessariamente da guerre, violenze e disordini politici, ma fugge da un disastro naturale come terremoti, inondazioni e carenza d’acqua. Mentre la ricchezza e la posizione geografica e climatica relativamente vantaggiosa dell’America significano che sarà in grado di sopravvivere agli effetti fisici del cambiamento climatico, non sarà così per le società dell’Asia meridionale, del Medio Oriente, dell’Africa occidentale e dell’America centrale. Gli Stati Uniti stanno già affrontando gli honduregni in fuga dagli uragani e che arrivano al confine meridionale.

Inoltre, il cambiamento climatico può aggravare notevolmente altri problemi. Molti Paesi in via di sviluppo, compresi quelli con una popolazione enorme, come India, Pakistan, Bangladesh e Nigeria, sono molto più vicini all’orlo del disastro in termini di temperature e scarsità d’acqua. Soffrono anche di governi deboli e corrotti; forte crescita demografica; e profonde tensioni sociali, etniche e religiose. È probabilmente a causa di questi fattori che si rendono conto dell’importanza del tipo di minaccia che il cambiamento climatico rappresenta per loro e per il mondo. In effetti, i Paesi più vulnerabili stanno guidando la risposta globale ai cambiamenti climatici durante la COP26 in corso. Come ha avvertito il Pentagono, i cambiamenti climatici incontrollati nelle regioni alimenteranno e moltiplicheranno tutti questi problemi. A sua volta, sappiamo dall’esperienza dell’ultimo decennio come la migrazione aumenti l’estremismo sciovinista e la polarizzazione politica nelle democrazie occidentali; infatti, l’evidenza è sotto i nostri occhi nel danno che la crisi al confine messicano sta facendo all’amministrazione Biden.

Infine, c’è la non quantificabile ma reale possibilità che oltre un certo livello, un aumento delle temperature provochi ‘punti critici’ come lo scioglimento delle calotte polari artiche e il vasto rilascio di metano dal permafrost. Ciò porterà quindi a ‘cicli di feedback’ per cui il cambiamento climatico sfuggirà del tutto al controllo umano: un aumento di tre gradi delle temperature porterà a un aumento di quattro gradi, che causerà un aumento di cinque gradi e così via. Se ciò accade nell’arco di pochi decenni, come risulta dalle prove geologiche che è accaduto in alcune occasioni in passato, ogni stato esistente verrà distrutto, inclusi sia gli Stati Uniti che la Cina. Come hanno sottolineato ripetuti rapporti scientifici, l’attuale aumento dei gas serra nell’atmosfera non ha precedenti in termini di velocità. Semplicemente non possiamo dire con certezza quanto rapidamente il clima si riscalderà di conseguenza; ma anche una possibilità relativamente piccola che lo faccia abbastanza velocemente da distruggere la civiltà dovrebbe essere sufficiente per stimolare un’azione radicale.

Cosa dovrebbe fare l’amministrazione Biden

Queste sono minacce agli Stati Uniti che fanno impallidire qualsiasi cosa la Cina potrebbe o vorrebbe fare. Per costruire la resilienza nazionale contro il cambiamento climatico, l’amministrazione Biden dovrebbe aumentare notevolmente gli aiuti statunitensi ai Paesi vulnerabili. Mentre Biden si è impegnato a raddoppiare gli aiuti statunitensi per il cambiamento climatico, c’è ancora molto da fare.

A livello nazionale, gli Stati Uniti devono apportare i cambiamenti economici e infrastrutturali necessari per limitare le emissioni statunitensi. Il disegno di legge sulle infrastrutture dell’amministrazione Biden è un buon inizio per questi sforzi, se il Congresso dovesse mai approvare gli elementi del cambiamento climatico. Tuttavia, è ancora tristemente piccolo rispetto alla spesa militare degli Stati Uniti. Ciò è particolarmente vero nell’area della ricerca e sviluppo, che è assolutamente fondamentale per creare le nuove tecnologie che saranno necessarie per ridurre radicalmente le emissioni di carbonio. La richiesta di budget del Pentagono per la spesa in ricerca e sviluppo nell’anno fiscale 2022 è di 112 miliardi di dollari, rispetto ai 106 miliardi di dollari di quest’anno. Il Pentagono ha dichiarato esplicitamente che questo aumento è necessario per competere con la Cina. Eppure, questo è quasi tre volte il totale per tutte le forme di ricerca sui cambiamenti climatici, le energie rinnovabili e il risparmio energetico richieste dall’amministrazione Biden per l’anno fiscale 2022 e per gli anni a venire.

Infine, per gli Stati Uniti assumere la leadership globale negli sforzi per combattere il cambiamento climatico richiederà le risorse concentrate del Paese, sostenute dalla volontà nazionale e dal senso di pericolo nazionale che gli americani hanno sentito durante la seconda guerra mondiale e i primi anni della guerra fredda. Alla COP26, Biden ha cercato di fare una propaganda a buon mercato condannando i leader di Cina e Russia per non essersi presentati. Biden si è presentato, ma grazie alla resistenza dei senatori del suo stesso partito e dei repubblicani, si è presentato a mani vuote. Per superare questa resistenza da parte dei politici americani e di gran parte della popolazione, l’amministrazione deve generare un reale senso pubblico di vasto pericolo nazionale per gli Stati Uniti dal cambiamento climatico – uno sforzo che sarebbe del tutto giustificato perché questo pericolo esiste davvero, ed è stato sperimentato da molti americani lo scorso anno sotto forma di incendi, alte temperature, ondate di freddo senza precedenti e inondazioni.

L’amministrazione Biden ha certamente dato la priorità ai cambiamenti climatici, ma senza politiche e implementazioni efficaci, la priorità non ha senso. La COP26 può sembrare una sciocchezza, ma la lezione è chiara: quando si tratta di affrontare il cambiamento climatico, essere in ritardo sarà disastroso. L’amministrazione Biden deve farsi avanti e combatterla con tutte le sue risorse. Non è ancora troppo tardi.