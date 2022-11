USA: la maggioranza vuole che la cannabis per uso medico diventi legale

I risultati di un recente sondaggio hanno rivelato che la grande maggioranza degli americani ritiene che la cannabis dovrebbe essere legale per uso medico. E c’è un forte sostegno anche per l’uso ricreativo. Un sondaggio del Pew Research Center indica che il 59% degli americani ritiene che la marijuana dovrebbe essere legale per gli adulti per l’uso medico e ricreativo, e un ulteriore 30% sostiene che dovrebbe essere legale solo per l’uso medico. Il sondaggio del Pew è stato condotto dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato importanti riforme sulla marijuana, tra cui la revisione della classificazione della marijuana secondo la legge federale. Una proposta di legge per espandere la ricerca sui farmaci derivati dalla pianta di cannabis è passata al Congresso. Il Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act (Legge per l’espansione della ricerca sulla marijuana medica e sul cannabidiolo) mira a snellire il processo di richiesta di studi scientifici sulla marijuana e a rimuovere le barriere esistenti per i ricercatori che ostacolano il loro lavoro. Inoltre, richiederà al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (DHHS) e agli Istituti Nazionali di Sanità (NIH) di presentare un rapporto al Congresso sui potenziali danni e benefici dell’uso di marijuana.

Stati Uniti

Risultati del sondaggio sulla marijuana medica e ricreativa negli USA

I risultati di un recente sondaggio hanno rivelato che la grande maggioranza degli americani ritiene che la cannabis dovrebbe essere legale per uso medico. E c’è un forte sostegno anche per l’uso ricreativo.

Un sondaggio del Pew Research Center indica che il 59% degli americani ritiene che la marijuana dovrebbe essere legale per gli adulti per l’uso medico e ricreativo, e un ulteriore 30% sostiene che dovrebbe essere legale solo per l’uso medico.

Il sondaggio del Pew è stato condotto dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato importanti riforme sulla marijuana, tra cui la revisione della classificazione della marijuana secondo la legge federale – attualmente la Tabella I, utilizzata di solito per le droghe più pericolose.

Sebbene la maggioranza degli intervistati sia favorevole alla legalizzazione della marijuana per scopi terapeutici e ricreativi negli Stati Uniti, il sostegno varia a seconda delle fasce d’età e delle differenze partitiche. Ad esempio, gli adulti più anziani sono molto meno favorevoli alla legalizzazione della marijuana per scopi ricreativi rispetto ai gruppi di età più giovani. Solo tre su dieci di coloro che hanno più di 75 anni affermano che la marijuana dovrebbe essere legale per entrambi gli usi. Ma nella fascia di età compresa tra i 65 e i 74 anni, il 53% afferma che dovrebbe essere legale.

Se si considera l’appartenenza a un partito politico, i repubblicani sono più cauti dei democratici riguardo alla legalizzazione della marijuana per uso ricreativo, con il 45% di questo gruppo favorevole alla legalizzazione della marijuana sia per uso medico che per uso ricreativo (un ulteriore 39% sostiene solo l’uso medico). Anche all’interno dell’universo repubblicano, ci sono differenze significative tra i conservatori (37% a favore di entrambi) e i moderati (60%).

«Tuttavia, un’ampia maggioranza di repubblicani in tutte le fasce d’età è favorevole alla legalizzazione della marijuana per uso medico. Anche tra i repubblicani di 65 anni e più, solo il 17% afferma che l’uso della marijuana non dovrebbe essere legale, nemmeno per scopi medici», afferma Ted Van Green, analista del Pew Research Center.

Il sondaggio Pew è stato condotto dal 10 al 16 ottobre 2022 tra più di 5.000 americani adulti. Ulteriori informazioni sui risultati del sondaggio sono disponibili qui.

Un precedente sondaggio di USA Today/Ipsos, condotto dal 7 al 9 ottobre 2022, ha rivelato che il 72% degli americani è favorevole a cambiare la classificazione della marijuana nelle leggi federali, in modo che non sia più considerata una sostanza di serie I a livello federale.

Negli Stati Uniti, la marijuana a scopo ricreativo è legale in 21 Stati, Guam, le Isole Marianne Settentrionali e Washington. 37 Stati e Washington hanno leggi che consentono la marijuana per uso medico, così come Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e le Isole Marianne Settentrionali.

Stati Uniti

La legge sulla ricerca sulla marijuana medica nelle mani di Biden

Una proposta di legge per espandere la ricerca sui farmaci derivati dalla pianta di cannabis è passata al Congresso.

Il Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act(Legge per l’espansione della ricerca sulla marijuana medica e sul cannabidiolo) mira a snellire il processo di richiesta di studi scientifici sulla marijuana e a rimuovere le barriere esistenti per i ricercatori che ostacolano il loro lavoro. Inoltre, richiederà al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (DHHS) e agli Istituti Nazionali di Sanità (NIH) di presentare un rapporto al Congresso sui potenziali danni e benefici dell’uso di marijuana.

La legge è stata introdotta dai senatori Dianne Feinstein(California), Chuck Grassley (Iowa) e Brian Schatz (Hawaii). A luglio è passato alla Camera dei Rappresentanti con un voto di 325-95. La settimana scorsa è passata al Senato senza emendamenti con voto vocale.

Commentando il voto del Senato, il senatore Grassley ha dichiarato: «Questa ricerca è un passo fondamentale per garantire che le terapie sicure ed efficaci siano regolamentate in modo coerente come qualsiasi altro farmaco da prescrizione. Sono grato che questa legge bipartisan sia ora in viaggio verso il Presidente Biden».

È un po’ scontato che il disegno di legge ottenga l’approvazione del Presidente Biden e diventi legge. A ottobre, il Presidente ha chiesto al Segretario della Sanità e dei Servizi Umani e al Procuratore Generale di avviare un processo amministrativo per rivedere la classificazione della marijuana secondo la legge federale e ha detto che nessuno dovrebbe essere in prigione solo per il possesso di marijuana.

Attualmente, la marijuana è una sostanza classificata nella Lista I della Legge sulle Sostanze Controllate degli Stati Uniti, insieme ad alcune droghe molto potenti e dannose. Per essere inclusa in questo gruppo, significa che una sostanza ha un alto potenziale di abuso, nessun uso medico attualmente accettato nel trattamento negli Stati Uniti e una mancanza di sicurezza accettata per l’uso sotto controllo medico.

Dato che la marijuana medica è ora legale in molti Stati e ampiamente utilizzata per trattare o gestire varie condizioni, il fatto che rimanga nella Lista I è un po’ uno scherzo. Ma non è uno scherzo divertente perché ha un impatto negativo sulla vita delle persone.

L’approvazione della legge per l’espansione della ricerca sulla marijuana medica e sul cannabidiolo è un momento storico, in quanto si dice che sia la prima volta che il Congresso approva una legge interamente incentrata sulla marijuana.

Australia

Studio: Cannabis terapeutica orale sicura ed efficace

L’analisi di un registro australiano di pazienti indica che la cannabis terapeutica somministrata per via orale fornisce generalmente miglioramenti nel benessere, nella salute mentale, nella gravità del dolore e nella funzionalità fisica.

L’analisi si basa su quasi 4.000 pazienti dell’Australian Emyria Clinical e-Registry (AECeR), che secondo Emyria è il più grande del suo genere al mondo. Ha monitorato i pazienti che assumevano cannabis terapeutica orale prescritta per un periodo fino a 24 mesi.

Per quanto riguarda la sicurezza, 1.477 pazienti (37,3%) hanno riferito di aver sperimentato almeno un evento avverso attribuito al trattamento. Sedazione/sonnolenza e secchezza delle fauci sono stati gli eventi più comunemente riportati, e nel 68,2% e 79,9% di questi eventi (rispettivamente) i problemi sono stati valutati come “lievi”. Complessivamente, si sono verificati 77 eventi “gravi” che hanno richiesto l’aggiustamento della dose o l’interruzione, ma senza conseguenze durature. Gli eventi gravi sono stati solo due: allucinazione e mania.

In termini di efficacia, alcuni dei punti salienti:

I punteggi del RAND SF36 sono migliorati significativamente per oltre due anni in tutti i parametri misurati.

La riduzione della differenza media del punteggio di gravità dell’insonnia è stata di 5 punti, mantenuta per due anni.

Il Brief Pain Inventory nell’intera coorte ha indicato una riduzione di circa il 25% dell’interferenza del dolore e del 24% della gravità del dolore, mantenuta per 2 anni.

Tra le conclusioni dei ricercatori di Emyria:

«Questo ampio registro australiano di coorte longitudinale di pazienti naïve alla cannabis, affetti da malattie croniche complesse, trattati con MC orale per oltre 24 mesi consecutivi, dimostra la sicurezza della cannabis medicinale generica orale e ha dimostrato che la MC orale migliora l’impatto del dolore, del sonno e del benessere riferito dai pazienti e dai medici».

Il rapporto completo dello studio è stato pubblicato sulla rivista Public Library of Science One.

Emyria è una delle aziende in lizza per essere tra le prime a introdurre in Australia un prodotto a base di cannabidiolo a basso dosaggio di cui alla Schedule 3 (Pharmacist Only). Nell’agosto di quest’anno ha ottenuto il via libera per una sperimentazione di fase 3 della sua formulazione di cannabidiolo da banco. L’indicazione prevista per il prodotto S3 era il disagio psicologico.

Commentando lo studio, l’azienda ha dichiarato che:

«Emyria si impegna a utilizzare queste prove per informare lo sviluppo di farmaci a base di cannabis di alta qualità e di grado farmaceutico, in modo che possano diventare trattamenti registrati e aiutare un gran numero di pazienti».

Stati Uniti

Studio: Il CBD non allevia gli effetti negativi del THC

Una nuova ricerca suggerisce che non ci sono prove che il cannabidiolo (CBD) riduca gli effetti negativi del tetraidrocannabinolo (THC).

Il CBD è un cannabinoide che non ha effetti intossicanti, ma viene studiato per i suoi potenziali benefici terapeutici. Lo sballo provato con la marijuana è in gran parte dovuto a un altro cannabinoide, il THC. È convinzione diffusa che l’uso di cannabis ad alto contenuto di CBD possa aiutare a contrastare alcuni degli spiacevoli effetti collaterali che alcune persone sperimentano quando fanno uso di marijuana, come l’ansia.

Ma i ricercatori dell’Istituto di Psichiatria, Psicologia e Neuroscienze (IoPPN) del King’s College di Londra affermano che non è così.

In uno studio che ha coinvolto 46 volontari sani che hanno completato uno studio randomizzato e in doppio cieco, è emerso che l’aumento della dose di CBD non ha modificato in modo significativo gli effetti del THC sulle prestazioni cognitive, sui sintomi psicotici o sulla piacevolezza dell’esperienza della droga. Ogni partecipante ha inalato vapore di cannabis contenente 10 mg di THC e vari livelli di CBD (0 mg, 10 mg, 20 mg o 30 mg). I livelli sono stati scelti per rispecchiare i rapporti CBD:THC tipicamente presenti nei prodotti di cannabis ricreativi e medicinali.

I diversi livelli di CBD non hanno avuto alcun impatto sugli effetti intossicanti del THC. Tuttavia, si è notato che più alta era la dose di CBD, più i partecipanti tossivano.

Le piante di cannabis producono THC e CBD nelle loro forme acide da un precursore chiamato acido cannabigerolico. Questo, secondo i ricercatori, implica che una pianta di cannabis con un rapporto CBD:THC più alto produrrà meno THC di una a predominanza di THC.

«Per i consumatori potrebbe essere ancora più sicuro scegliere la cannabis con un rapporto CBD:THC più alto, ma questo perché la stessa quantità di cannabis conterrà meno THC rispetto a una varietà con un rapporto CBD:THC più basso», ha detto l’autore principale dello studio, il dottor Amir Englund. «Nel complesso, il nostro consiglio alle persone che vogliono evitare gli effetti negativi del THC è di usarne meno».

La ricerca del team IoPPN è stata pubblicata sulla rivista Neuropsychopharmacology.

Il fatto che il CBD non agisca da cuscinetto contro gli effetti collaterali spiacevoli del THC potrebbe rivelarsi vero, ma restano comunque una miriade di altre applicazioni del CBD in termini di salute umana. Per saperne di più sul cannabidiolo.

Stati Uniti

Finanziato il progetto di riciclaggio della carta di canapa

Un progetto che studia la riciclabilità delle fibre di canapa utilizzate per la produzione di carta ha ricevuto il sostegno finanziario della Hemp Innovations Foundation.

La produzione di carta è solo uno dei tanti usi della canapa industriale. Ma quante volte può essere riciclata per questa applicazione? Alcuni sostengono che può essere riciclata fino a 8 volte, rispetto alle 3 volte della carta prodotta con pasta di legno.

Una collaborazione tra la Hemp Innovations Foundation e la Western Michigan University (WMU) cercherà di determinare una risposta definitiva. Il progetto, denominato Hemp Recycles, prevede il test di riciclabilità di diverse paste di legno e una serie di test paralleli con la pasta di canapa fornita da Hemp Press.

«Questa ricerca è il culmine di oltre un decennio di innovazione della carta di canapa alla Hemp Press», ha dichiarato l’amministratore delegato Matthew Glyer. «Il nostro obiettivo è affermare la canapa come fibra alternativa preminente, necessaria per proteggere e preservare il più efficace e diffuso dispositivo di cattura del carbonio sulla Terra, le nostre foreste antiche e in via di estinzione».

Glyer è anche direttore esecutivo del progetto Hemp Recycles. La Hemp Innovations Foundation (HIF) è un’organizzazione sorella della National Hemp Association (NHA).

«La NHA e la HIF credono davvero che questo tipo di ricerca, che separa i fatti dalla finzione, sia esattamente ciò di cui l’industria ha bisogno“, ha dichiarato Erica Stark, direttore esecutivo della NHA e della NIF. «La canapa per i prodotti cartacei ha un potenziale enorme e questa ricerca fornirà benefici a lungo termine ben oltre la durata del progetto».

Secondo Statista, nell’ultimo decennio la produzione globale di pasta per carta è rimasta al di sopra dei 180 milioni di tonnellate metriche all’anno. Questa pasta proviene in gran parte da alberi raccolti in modo sostenibile e non. Il più grande Paese produttore di pasta di legno sono gli Stati Uniti, e con un ampio margine.

L’utilizzo della canapa per la produzione di carta ha molti aspetti positivi. Secondo i sostenitori, la pianta può dare origine a prodotti più robusti e meno costosi della carta prodotta dagli alberi. Inoltre, la canapa cresce molto più velocemente, alcuni mesi rispetto agli anni degli alberi.

Questo progetto cerca anche di stabilire catene regionali di approvvigionamento di fibre e polpa di canapa con gli agricoltori locali negli Stati Uniti, stimolando l’economia nazionale “dal campo al foglio“.