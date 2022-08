È piuttosto divertente che dibattiamo continuamente sulle cause della disuguaglianza quando passiamo regolarmente fatture che ridistribuiscono il reddito verso l’alto. Il progetto di legge sui semiconduttori del Congresso è l’ultimo episodio di questa assurda farsa.

Per essere chiari, il disegno di legge fa delle cose buone. Ha finanziamenti sia per sovvenzionare la capacità di produzione di semiconduttori negli Stati Uniti sia per ulteriori ricerche sullo sviluppo di chip migliori in futuro. Entrambi questi sono sviluppi positivi anche se i vantaggi del primo sono sopravvalutati.

Era comune nei giorni della pandemia pubblicizzare i problemi della catena di approvvigionamento come prova che avevamo bisogno di più produzione negli Stati Uniti in una varietà di aree. Tuttavia, quella storia ha ignorato diversi fattori.

In primo luogo, la pandemia ha messo fuori combattimento anche molte fabbriche negli Stati Uniti, non sono state solo le fabbriche in Thailandia e Cina a chiudere. In secondo luogo, alcuni dei problemi erano associati alla carenza di autisti di camion e altri lavoratori e strutture dei trasporti. Abbiamo anche bisogno di trasportare merci prodotte negli Stati Uniti, la maggior parte delle persone non può semplicemente guidare fino alla fabbrica di mobili locale per prendere un nuovo divano del soggiorno.

Ancora più importante, le lamentele sull’approvvigionamento estero ignorano il fatto che abbiamo assistito a un massiccio aumento delle importazioni di beni, poiché si è verificato un enorme spostamento dei consumi dai servizi ai beni indotto dalla pandemia. Le importazioni reali di beni sono aumentate di oltre 270 miliardi di dollari dal quarto trimestre del 2019 al secondo trimestre del 2021.

Questo è quasi l’1,5 per cento del PIL. È difficile immaginare uno scenario in cui potremmo aumentare la produzione interna di manufatti di qualcosa che si avvicini a tale importo nel mezzo di una pandemia. In breve, le nostre catene di approvvigionamento ci hanno effettivamente servito abbastanza bene nel fornirci molte più cose importate poiché gran parte dell’economia nazionale è stata chiusa, anche se c’era carenza di molti articoli, spingendo i prezzi più in alto.

L’altro aspetto fuorviante delle virtù di questo disegno di legge è l’idea che la classe operaia (lavoratori con istruzione non universitaria) trarrà vantaggio da più posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti. Mentre questo sarebbe stato vero 30 anni fa, non è più vero oggi. Grazie alle nostre politiche commerciali in questo periodo, il premio salariale nel settore manifatturiero è in gran parte scomparso.

Al livello più elementare, la retribuzione oraria media della produzione e dei lavoratori non addetti alla sorveglianza nel settore manifatturiero è ora inferiore al 92,0 per cento della media del settore privato nel suo insieme. Un confronto più completo deve includere la compensazione non salariale e considerare anche i dati demografici specifici dei lavoratori manifatturieri rispetto alla forza lavoro nel suo insieme. Questo potrebbe ancora lasciare del premio, ma quasi sicuramente molto piccolo.

La scomparsa del premio salariale manifatturiero è stata associata alla riduzione del divario nei tassi di sindacalizzazione tra il settore manifatturiero e il settore privato nel suo insieme. Nel 1993, il 19,2% dei lavoratori manifatturieri era iscritto a sindacati rispetto all’11,6% del settore privato nel suo complesso. Entro il 2021 il divario nei tassi di sindacalizzazione era stato notevolmente ridotto, con il 7,7% dei lavoratori manifatturieri iscritti ai sindacati, rispetto al 6,1% del settore privato nel suo complesso.

In questo contesto, l’aumento dei posti di lavoro nel settore manifatturiero che potrebbe derivare da questo disegno di legge non dovrebbe essere un grande vantaggio per i lavoratori con un’istruzione non universitaria. Ci sono poche ragioni per credere che i posti di lavoro nel settore manifatturiero creati da questo disegno di legge saranno qualitativamente migliori dei lavori alternativi che questi lavoratori potrebbero avere.

Per essere chiari, è probabilmente meglio avere fonti più diversificate per un import così importante nell’economia moderna, quindi è auspicabile un aumento della capacità domestica. Ed essere così dipendenti da fonti che potrebbero essere chiuse in un confronto con la Cina è un problema, anche se l’idea di portare avanti una nuova Guerra Fredda con la Cina è quasi certa che si rivelerà disastrosa per gli Stati Uniti e il mondo.

L’altra parte di questo disegno di legge è una spinta sostanziale al finanziamento della ricerca che sarà incentrato sullo sviluppo di nuove generazioni di semiconduttori e tecnologie correlate. Questo è positivo, nel senso che trarremmo vantaggio da una maggiore ricerca in questi settori. Tuttavia, il problema è che i guadagni derivanti dagli sviluppi in queste aree andranno in modo sproporzionato rispetto a quelli già in cima alla scala dei redditi.

Lo sviluppo delle tecnologie mRNA e Moderna sono il caso di studio qui. Lo sviluppo della tecnologia dell’mRNA negli ultimi quattro decenni è stato in gran parte pubblico, principalmente attraverso sovvenzioni del National Institutes of Health. Moderna ha recentemente avviato la propria ricerca, sebbene non avesse ancora immesso sul mercato un vaccino di successo al momento dell’inizio della pandemia.

Il governo federale ha pagato a Moderna 450 milioni di dollari per sviluppare il suo vaccino contro il coronavirus. Ha quindi pagato all’incirca lo stesso importo affinché Moderna conducesse studi clinici per dimostrarne l’efficacia.

Ha quindi permesso a Moderna di mantenere la proprietà della proprietà intellettuale che aveva sviluppato mentre lavorava per il governo. In effetti, il governo ha pagato Moderna due volte, una volta con i finanziamenti pubblici, la seconda volta dando loro il controllo del monopolio su ciò che sviluppavano.

Di conseguenza, secondo Forbes, nella scorsa estate avevamo creato almeno cinque miliardari Moderna. Senza dubbio molte altre persone ben piazzate nell’azienda hanno intascato decine o centinaia di milioni. Sebbene le origini della crescente disuguaglianza possano essere un mistero per molti economisti, in realtà non dovrebbe sorprendere molto chiunque segua le notizie.

Quest’anno spenderemo oltre 500 miliardi di dollari in farmaci da prescrizione. Se non concedessimo monopoli sui brevetti o relative protezioni, il costo sarebbe quasi sicuramente inferiore a 100 miliardi di dollari. La differenza di oltre $ 400 miliardi all’anno arriva a circa $ 3.000 per famiglia o più della metà del budget militare.

Se vogliamo davvero promuovere la tecnologia in un modo che non aumenti enormemente la disuguaglianza, possiamo utilizzare un sistema che paga le aziende una sola volta. Possiamo farne una condizione del finanziamento che tutti i prodotti sviluppati abbiano brevetti brevi. Ho proposto quattro anni come regola generale, con tutto immediatamente di dominio pubblico nel caso della ricerca biomedica e del clima. (Vedi il capitolo cinque di Rigged [è gratuito].)

Se le aziende statunitensi trovano questi termini troppo onerosi, ci saranno sicuramente molti ricercatori in altre parti del mondo felici di prendere i nostri dollari per la ricerca in questi termini. Ricorda, non dovrebbe interessarci affatto dove si trovano i ricercatori, la ricerca sarà aperta e disponibile per i nostri produttori qui, così come altrove, come condizione dei contratti. È ciò che gli economisti e i tipi di politica pubblicizzano sempre: il libero scambio.

In breve, con un po’ di riflessione, la legge dei semiconduttori avrebbe potuto essere progettata in modo da non ridistribuire il reddito verso l’alto. Dobbiamo superare l’idea che i lavori nel settore manifatturiero siano una soluzione ai problemi dei lavoratori con un’istruzione non universitaria. Questo era vero 30 anni fa, quando i nostri leader politici stavano spingendo vigorosamente le politiche per distruggere questi posti di lavoro. Tuttavia, grazie al loro successo in questi sforzi, riportare i lavori non risolverà il problema.

L’altro punto è che non è la tecnologia a dare molti soldi a chi ha competenze in STEM e in altre aree, sono le nostre politiche sulla tecnologia. Finché non potremo avere un serio dibattito politico sull’alterazione di queste politiche, continueremo a vedere un’ulteriore ridistribuzione verso l’alto. È così semplice.