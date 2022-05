Quali sono gli obiettivi degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina? Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha recentemente annunciato che gli Stati Uniti vogliono “la Russia indebolita nella misura in cui non può fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l’Ucraina”. L’impegno degli Stati Uniti a tal fine è stato sostanziale. Il Congresso ha approvato l’Ucraina Democracy Defense Lend-Lease Act con voto quasi unanime, invocando “l’arsenale della democrazia” che abbiamo fornito alla Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale. Il Presidente Biden sta approntando 33 miliardi di dollari in aiuti aggiuntivi. Quando i ministri della Difesa di circa 40 Paesi si sono riuniti alla base aerea di Ramstein in Germania il mese scorso, l’obiettivo non era un accordo di pace, ma la vittoria ucraina o almeno il “permanente indebolimento” della potenza militare russa.

Ma mentre la violenza continua, la febbre della guerra aumenta e faremmo meglio a essere chiari sui nostri obiettivi. Un impegno per una lunga e stridente guerra per procura con la Russia avrebbe gravi conseguenze non solo per il popolo ucraino ma anche per gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

L’emozionante resistenza degli ucraini all’invasione russa non dovrebbe renderci ciechi di fronte all’orrendo costo in vite e proprietà. Secondo quanto riferito, uno sbalorditivo 28% della popolazione ucraina è stata sfollata, internamente o all’estero. Se la guerra si trascina, quella quota aumenterà.

Circa un terzo delle infrastrutture di base dell’Ucraina – strade, linee ferroviarie, ponti – è stato danneggiato o demolito. Tale distruzione continuerà. Si prevede che l’economia ucraina si contrarrà di quasi la metà quest’anno. Anche se la guerra dovesse finire domani, la ricostruzione e il ritorno ai livelli di produzione prebellici richiederebbero anni e centinaia di miliardi di dollari.

Inoltre, in un momento in cui l’economia mondiale era già sconvolta dalla pandemia di coronavirus, questa guerra e le sanzioni imposte alla Russia si stanno aggiungendo alle problematiche globali. L’anno scorso, la Russia è stata il più grande esportatore mondiale di gas naturale, il secondo più grande esportatore di petrolio greggio e il terzo più grande esportatore di carbone. È leader mondiale nell’arricchimento dell’uranio per le centrali nucleari. Non sorprende che il prezzo del carburante sia aumentato vertiginosamente dall’invasione. Gli alleati europei sono particolarmente colpiti. I cittadini statunitensi, nel frattempo, soffrono dell’aumento dei prezzi nei mercati globali di acciaio, alluminio, batterie per auto, chip per computer e molto altro. Inevitabilmente, questo comincerà a erodere il sostegno alla guerra, così come il costo crescente per sostenerla.

Secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, Russia e Ucraina forniscono insieme il 30% del grano e il 20% del mais ai mercati globali, oltre a tre quarti dell’olio di girasole mondiale e un terzo del suo orzo. La Russia è anche un produttore chiave dei prodotti che entrano nei fertilizzanti.

Nell’emisfero occidentale, molti paesi dell’America Latina stanno già affrontando carenze di fertilizzanti, con i raccolti del Brasile particolarmente a rischio. Secondo l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, 14 nazioni africane dipendono da Russia e Ucraina per metà del loro grano, con Eritrea (100%), Somalia (oltre il 90%) ed Egitto (quasi il 75%) in cima alla lista. Una guerra continua potrebbe condannare altri 47 milioni di persone alla fame acuta, stimano gli esperti.

Inevitabilmente, il continuo conflitto rafforza i falchi sia negli Stati Uniti che in Russia e rende più difficile qualsiasi accordo. Per giustificare i costi crescenti, ciascuno deve suscitare fervore patriottico e sottolineare la posta in gioco. Sullo sfondo si profilano arsenali nucleari. Per i decenni della Guerra Fredda, Washington e i suoi alleati hanno lavorato per evitare una guerra con la Russia, rimanendo in attesa anche se la Russia sopprimeva i movimenti indipendentisti in Cecoslovacchia e Ungheria. Quindi per i funzionari ora commentare sull’indebolimento permanente della Russia è estremamente sconsiderato.

Se Biden ottiene i suoi 33 miliardi di dollari, gli Stati Uniti avranno dedicato 47 miliardi di dollari in armi e aiuti all’Ucraina dall’inizio dell’invasione. Cioè, come hanno notato William Hartung e Ben Freeman nella rivista online Responsible Statecraft, quasi quanto l’intero budget del Dipartimento di Stato e più di quanto l’amministrazione Biden si impegni ad affrontare il cambiamento climatico.

Ecco perché è fondamentale allontanarsi dalle emozioni suscitate dalla guerra e valutare le nostre reali priorità di sicurezza. Abbiamo sfide per la sicurezza di gran lunga maggiori, tra cui la pandemia e il contagio globale, i cambiamenti climatici, le sfide poste dalla Cina e l’imperativo di ricostruire la nostra economia e la nostra democrazia. La resistenza dell’Ucraina ha catturato la nostra attenzione e la nostra simpatia, ma la sua importanza potrebbe essere calcolata meglio in relazione a queste altre questioni.

Se la Russia conquista l’intero Donbas, come sembra ora l’intento di Vladimir Putin, Mosca potrebbe essere più pronta a parlare di un accordo. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli Stati Uniti e la NATO dovrebbero decidere se incoraggiare i negoziati. Zelensky ha presentato elementi di una soluzione di compromesso nella prima settimana di conflitto; mentre la violenza è continuata, la sua posizione si è rafforzata. Washington potrebbe aver bisogno di guidare verso il proprio interesse a porre fine alla guerra, piuttosto che verso la resistenza a tutti i costi.

Qualsiasi accordo richiederebbe senza dubbio il ritiro delle forze russe, probabilmente in cambio della neutralità e dell’integrità territoriale ucraine, del riconoscimento del controllo russo della Crimea e di una sorta di status federato per le province separatiste nell’Ucraina orientale. E le sanzioni dovrebbero senza dubbio essere revocate.

Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero chiarire ora a Zelensky, Russia, Cina e India – cioè riconoscendo la geopolitica di una futura architettura di sicurezza – che accolgono con favore un accordo che preservi la sovranità dell’Ucraina ma che anche ponga fine alla guerra prima, piuttosto che dopo. Questo è il nostro vero interesse per la sicurezza.