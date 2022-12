USA: la guerra dei chip colpisce gli alleati, ma non molto la Cina

Il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha implementato fino ad oggi i controlli più completi sulla fabbricazione di semiconduttori e sul supercalcolo. Nel corso dell’ottobre 2022, l’amministrazione Biden ha ampliato i propri controlli sull’esportazione di semiconduttori, supercomputer e relativi input e apparecchiature in Cina.

Anche la vendita di tecnologie correlate e le attività dei cittadini statunitensi che lavorano in questi settori sono soggette a requisiti di licenza. Queste misure ampliano notevolmente la capacità del Bureau of Industry and Security di ridurre il trasferimento di tecnologia per uso finale in Cina.

I mercati hanno risposto allo stesso modo, con miliardi di dollari cancellati dalle azioni nei circuiti integrati (IC) e nelle apparecchiature per la fabbricazione di wafer (WFE), un segmento dominato da società statunitensi come Applied Materials, KLA e Lam Research. Il BRI si è affrettata a chiarire varie ambiguità legali ed è sempre più chiaro che per le fabbriche meno sofisticate le legacy sono relativamente inalterate. Anche aziende statunitensi, coreane e taiwanesi con impianti di produzione di chip in Cina hanno ottenuto licenze temporanee di un anno per utilizzare le tecnologie statunitensi in questi siti.

Ma la tregua potrebbe essere temporanea. A metà novembre, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha inviato il suo sottosegretario nei Paesi Bassi e in Giappone per sollecitarli a intraprendere ulteriori azioni. Non è noto se questi Paesi – specialisti nel processo di litografia, un passaggio cruciale nella produzione di circuiti integrati – accetteranno le richieste degli Stati Uniti.

È difficile accertare cosa possa chiedere di più l’amministrazione Biden ai suoi alleati. I loro elenchi a duplice uso includono già apparecchiature litografiche pertinenti. I controlli sulle esportazioni sono già soggetti agli impegni del trattato e a uno stretto coordinamento tra gli Stati Uniti, il Giappone e gli Stati membri dell’Unione europea (UE). I Paesi Bassi negano anche le licenze di esportazione su qualsiasi Extreme UV (EUV) utilizzato per la produzione in scala di chipset molto miniaturizzati.

Sebbene le valutazioni di mercato si siano stabilizzate, gli sviluppi di ottobre non devono essere sottovalutati. Queste misure rappresentano un allontanamento dall’approccio ‘a scala mobile’ che aveva mantenuto gli Stati Uniti e i loro alleati avanti di una o due generazioni nelle tecnologie chiave. Come ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, i più recenti controlli sulle esportazioni sono progettati per promuovere ‘il più ampio vantaggio possibile’.

È sorprendente come il governo degli Stati Uniti abbia rispecchiato il regime statale cinese, lottando per il controllo del libero mercato. In base alla regola del prodotto estero diretto, i controlli del BRI si applicano in modo extraterritoriale a causa della dipendenza globale dai brevetti e dai talenti statunitensi. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti può rilasciare licenze di esportazione a qualsiasi entità desideri e bloccare le vendite ritenute contrarie agli interessi commerciali o strategici degli Stati Uniti.

Tale potere provoca naturalmente disagio tra gli alleati degli Stati Uniti. Persino i funzionari commerciali giapponesi, noti per il loro comportamento misurato, erano “perplessi dal modo in cui la sovranità del Giappone potesse essere così ignorata”. Tuttavia, diplomatici e lobbisti statunitensi sono desiderosi di garantire che le aziende olandesi e giapponesi non siano ugualmente in grado di servire il più grande mercato di chip del mondo.

Questa attenzione alla ‘condivisione degli oneri’ è opportunamente programmata. Prima di ottobre, i controlli sulle esportazioni statunitensi riguardavano le apparecchiature di litografia, ma rimanevano il laissez-faire su una mezza dozzina di passaggi di produzione critici in cui le società statunitensi dominavano. La Cina ha infranto la barriera dei chip da 7 nanometri non utilizzando apparecchiature EUV olandesi, ma ‘deposizione e incisione’, un processo alternativo che si basava su strumenti statunitensi. Alcuni analisti suggeriscono che i tre più grandi WFE del mondo, tutti americani, abbiano aumentato le loro vendite cinesi di 5,4 miliardi di dollari dal 2019, spiazzando in modo significativo la concorrenza straniera.

Le due maggiori economie ora impongono controlli statali simili su un’industria che un tempo incarnava i principi del libero scambio e della nazione più favorita, e c’è poco spazio per la moderazione futura. Sebbene le aziende cinesi siano state precedentemente rimosse dalla Entity List della BRI, le probabilità che i controlli di ottobre vengano allentati sono tanto improbabili quanto Pechino abbandoni la sua ricerca della fusione militare-civile. L’escalation sembra più probabile poiché sia ​​i partiti repubblicano e democratico statunitensi continuano a inquadrare la rivalità tecnologica come esistenziale. Ulteriori restrizioni statunitensi sono già state proposte sugli investimenti correlati.

L’intervento sul mercato ha un prezzo: i silos di produzione raramente sono economicamente efficienti. Le perdite dell’industria statunitense sono misurate in miliardi. Anche le aziende di Taiwan, Giappone, Corea del Sud ed Europa devono ristrutturare le loro organizzazioni per rimanere in gioco. Anche quando il BRI rilascia licenze di esportazione, l’opacità procedurale alimenta l’isteria per il favoritismo o il protezionismo statunitense. Per l’UE, l’attenzione sproporzionata alla litografia è stata solo un altro esempio delle successive amministrazioni statunitensi che hanno usato la Cina come pretesto per neutralizzare il vantaggio dell’Europa. Sospetti simili sono stati sollevati anche sui tentativi statunitensi di entrare nella corsa al 5G.

Il finanziamento pubblico attraverso vari ‘Chip Acts’ non è certo un sostituto adeguato per guidare l’innovazione, non da ultimo nella ricerca cinese dell’autonomia dei semiconduttori. Pechino ha investito 50 miliardi di dollari nel proprio ‘Big Fund’, con risultati contrastanti. Yangtze Memory Technologies Corp, uno dei principali destinatari, è diventata una forza competitiva nella produzione di chip di memoria flash NAND, ma gli aiuti di Stato si sono concentrati eccessivamente sulla fabbricazione e hanno trascurato la progettazione e la produzione di semiconduttori.

Tuttavia, la Cina è stata riluttante a rispondere ai controlli sulle esportazioni statunitensi. Pechino avrebbe potuto vendicarsi imponendo restrizioni all’accesso a materie prime critiche o alle società statunitensi che operano all’interno della sua giurisdizione. Ma in realtà, l’esacerbazione di questo problema va contro i suoi istinti e interessi a breve termine. Pechino pensa e agisce ancora come chi prende le regole e il controllo statale è un emendamento al regolamento che accetterà.

I controlli sulle esportazioni non sono insormontabili a medio termine. In passato, nazioni molto meno intraprendenti della Cina hanno eluso embarghi più severi e trattati di non proliferazione per le armi di distruzione di massa. Altrove, il primo chip cinese a 7 nanometri è stato prodotto dalla Semiconductor Manufacturing International Corporation, un’impresa statale che la BIS ha sanzionato dal dicembre 2020.

Pechino – l’ultimo savant dell’arte di governo basata sul potere – può semplicemente aspettare il suo momento. E il tempo, come sempre, è dalla parte della Cina.