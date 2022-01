A un anno dall’inizio dell’amministrazione Joe Biden e la maggior parte del mondo ha accettato due realtà. Innanzitutto, l’America non è tornata e, nonostante gli slogan di Biden, semplicemente non si può tornare all’era pre-Trump. In secondo luogo, indipendentemente dal fatto che l’America tenga truppe in varie parti del mondo o le porti a casa, la volontà americana di combattere generalmente non c’è più. Le sue implicazioni per la relazione transatlantica saranno profonde. L’Europa farebbe bene ad adeguare in modo proattivo le proprie politiche di difesa di conseguenza.

I decisori americani hanno da tempo avvertito alleati e partner che gli Stati Uniti devono ridurre i propri obblighi di sicurezza, alleggerire le proprie impronte militari in alcune regioni e che una maggiore condivisione degli oneri è inevitabile. Ma gli alleati degli Stati Uniti hanno ampiamente ignorato questi avvertimenti e appelli. Forse perché gli stessi Stati Uniti hanno inviato messaggi contrastanti: quando l’Europa inizia a parlare di autonomia strategica, Washington ha un crollo. Quando l’Europa continua a fare affidamento sull’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti, i leader americani rimproverano l’Europa per il freeride.

Fino a quando Donald Trump non è diventato presidente, c’era un equilibrio tra le lamentele americane sull’insufficiente spesa per la difesa europea e la retorica europea sull’autonomia strategica. La presidenza Trump ha ribaltato l’equilibrio. Trump ha criticato le guerre americane in Medio Oriente, affermando che non valeva la pena combattere o morire per i deserti della Siria. “Hanno molta sabbia laggiù”, ha detto nel 2019. “Quindi c’è molta sabbia lì con cui possono giocare”.

Quando le raffinerie di petrolio saudite sono state attaccate da droni (molto probabilmente dall’Iran), Trump ha scelto di non reagire a nome del Regno Saudita. “Sono qualcuno a cui piacerebbe non fare la guerra”, ha detto Trump, spingendo molti nell’establishment di Washington ad accusarlo di aver abbandonato la dottrina di Carter. L’Europa non è andata molto meglio, con Trump che ha apertamente messo in dubbio l’utilità della NATO e ha lasciato i suoi alleati europei incerti sul fatto che avrebbe onorato gli obblighi dell’articolo V dell’America.

Il popolo americano vuole una nuova politica estera

Comprensibilmente, molti alleati degli Stati Uniti desideravano che Trump fosse semplicemente un’aberrazione. Un incubo da freak statistico che presto sarebbe finito. Ciò che molti alleati non sono riusciti a comprendere è che decenni di guerre ingiustificate, senza successo e senza fine avevano trasformato l’elettorato americano contro l’idea che gli Stati Uniti svolgessero il ruolo di poliziotto mondiale. Trump non ha avviato questa tendenza, né necessariamente l’ha potenziata. Tuttavia, ha incanalato la frustrazione dell’elettorato per la direzione della politica estera americana e la mancanza di responsabilità per coloro che avevano trascinato gli Stati Uniti in queste guerre.

Gli americani sono diventati sempre più scettici sull’uso della forza militare per questioni che vanno oltre la difesa della patria americana.

Numerosi sondaggi mostrano che l’opinione pubblica americana si è significativamente rivolta contro la politica estera avventurista americana e a favore di dare la precedenza ai suoi numerosi problemi in patria. Secondo l’Eurasia Foundation Group (EGF), che ogni anno dal 2018 ha sondato le opinioni del pubblico americano su questi temi, una pluralità di Democratici e Repubblicani ritiene che la pace sia meglio raggiunta e sostenuta “mantenendo l’attenzione sui bisogni interni e sulla salute dei cittadini”. Democrazia americana, evitando interventi inutili oltre i confini degli Stati Uniti.” Inoltre, il doppio degli americani vuole diminuire il budget della difesa che aumentarlo. Questo punto di vista è particolarmente forte tra i giovani americani.

Significativamente, gli americani sono diventati sempre più scettici sull’uso della forza militare per questioni che vanno oltre la difesa della patria americana. Nel sondaggio dell’EGF del 2020, solo circa il 20% dell’opinione pubblica americana ha sostenuto gli Stati Uniti che agiscono unilateralmente e militarmente per fermare le violazioni dei diritti umani all’estero. “La maggioranza è scettica sull’intervento umanitario e opta invece per la moderazione militare o la dipendenza da organizzazioni multilaterali, o non interviene affatto”, scrive l’EGF.

Di conseguenza, l’accordo di Doha tra Stati Uniti e talebani ha goduto di un sostegno significativo tra gli americani di tutte le convinzioni politiche, con solo l’8,2% contrario nel 2020. Tra il 2019 e il 2020, il numero di americani che ha preferito rimanere in Afghanistan fino a quando tutti i nemici non fossero stati sconfitti quasi dimezzati, dal 29,7 al 15,5 per cento. E sebbene la maggior parte degli americani disapprovasse il modo in cui il presidente Biden ha gestito il ritiro afghano, un sondaggio di Washington Post-ABC News nel settembre 2021 ha mostrato che una solida maggioranza del 78% ha sostenuto la decisione di ritirarsi nonostante – o forse a causa – degli attacchi terroristici dell’ISIS a Aeroporto di Kabul durante il ritiro. Solo il 17% degli americani si è opposto alla decisione di Biden.

La fine dell’eccezionalismo americano

Per quanto gli americani si siano rivolti contro l’uso generoso della forza militare, non si sono rivolti all’interno o all’isolazionista. Al contrario, cresce il sostegno all’impegno internazionale – commercio e diplomazia. È solo che gli americani sempre più non misurano l’impegno internazionale in termini di guerra. Secondo l’EGF, il 56% degli americani vuole aumentare l’impegno diplomatico con il mondo, mentre solo il 23% è favorevole a una diminuzione.

È probabile che nei prossimi anni assisteremo a un vivace dibattito per ridefinire gli interessi vitali dell’America a livello globale.

Ma a differenza di prima, gli americani sono sempre più favorevoli a parlare direttamente con gli avversari per cercare di evitare lo scontro militare (59,4%), anche se violano i diritti umani, dittatori o forniscono riparo a organizzazioni terroristiche. In effetti, quando si tratta degli accordi internazionali con cui Trump è uscito, una solida maggioranza degli americani è favorevole a tornare ad essi secondo l’EGF: il 70,9% sostiene la ricongiunzione all’accordo di Parigi, il 65,6% vuole tornare all’accordo nucleare con l’Iran e il 71,1 per cento sostiene gli Stati Uniti ripristinando la loro appartenenza all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Tutto ciò indica una tendenza degli americani sempre più desiderosi di essere un paese normale: uno che si impegna nel commercio e nella diplomazia, limita il suo uso della forza per proteggere la patria piuttosto che per controllare il mondo, mentre cerca di ispirare altre nazioni non attraverso la forza o la coercizione , ma piuttosto per la forza del proprio esempio. Il desiderio di normalità si manifesta nella crescente convinzione che l’America sia un paese eccezionale, in particolare tra i suoi giovani. Il sondaggio EGF del 2020 mostra che mentre tre quarti degli americani di età superiore ai 60 anni considerano ancora gli Stati Uniti una nazione eccezionale, solo il 46,4% degli americani di età compresa tra 18 e 29 anni condivide questo sentimento.

Dove si inserisce l’Europa?

C’è poco da suggerire che queste tendenze si invertiranno presto. Piuttosto, mentre la generazione più giovane di americani matura e raggiunge posizioni di potere e gli americani più anziani che ancora vedono il loro paese come indispensabile in pensione, è probabile che la politica estera americana si allontani ulteriormente dal militarismo e dall’egemonia globale.

È probabile che nei prossimi anni assisteremo a un vivace dibattito per ridefinire gli interessi vitali dell’America a livello globale. L’America continuerà a lottare per ciò che conta, ma ciò che conta è ora in discussione. L’inerzia e altri fattori politici possono rallentare il processo di alleggerimento dell’impronta militare americana in regioni di importanza strategica in diminuzione, come il Medio Oriente, ma la perdita della volontà di combattere spingerà le potenze regionali ad agire come se gli Stati Uniti se ne fossero già andati. Questo fenomeno è già visibile in Medio Oriente oggi.

Resta da vedere se e quanto l’Europa sia importante per l’America in futuro. Ma il fatto che l’attivo sostegno militare dell’America non possa più essere dato per scontato – Trump o non Trump – dovrebbe essere sufficiente perché l’Europa inizi a prendere sul serio le scritte sul muro.