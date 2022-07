La carenza di quanto segue potrebbe portare alla nuova inflazione:

Neon: il gas cruciale per la produzione di chip elettronici.

Urea: l’ingrediente per realizzare l’additivo per il fluido di scarico diesel (DEF) richiesto dall’EPA per tutti i veicoli diesel.

Raffinerie: le proiezioni di chiusure del 20% nei prossimi 5 anni di queste infrastrutture obsolete si tradurranno in una minore produzione per soddisfare la crescente domanda.

Petrolio: Gli Stati Uniti stanno seguendo la California per dipendere totalmente dai paesi stranieri per soddisfare le richieste all’interno dei suoi confini.

NEON

Il neon è un componente importante nei laser che incidono i semiconduttori. Come il krypton e lo xeno, è un sottoprodotto della produzione dell’acciaio. I produttori di acciaio separano l’aria per controllare i livelli di ossigeno e azoto forniti all’altoforno. Ciò comporta la distillazione frazionata di aria liquida.

Il neon è importante per la produzione di chip semiconduttori ma non è presente nei chip. Non tocca direttamente il silicio durante la produzione. Il neon aiuta a produrre la luce ultravioletta profonda (DUV) utilizzata nel processo fotolitografico che modella i semiconduttori. Il neon svolge un ruolo fondamentale nei laser ad eccimeri.

L’Ucraina produce circa il 70% delle esportazioni globali di gas al neon e una versione purificata di quel gas è così cruciale per l’industria dei semiconduttori che la guerra Russia-Ucraina minaccia di interrompere le forniture e peggiorare ulteriormente la carenza di microchip in corso.

Con la mancanza di entusiasmo in America per tornare alla produzione di acciaio, la carenza di trucioli potrebbe essere la nuova norma con neon limitati a causa della riduzione della produzione di acciaio in Ucraina.

UREA

Se non sei un camionista, proprietario di camper o agricoltore, potresti non sapere nemmeno cosa sia il fluido DEF. È liquido di scarico diesel. Ogni veicolo diesel prodotto dal 2010 è richiesto dall’EPA per utilizzarlo. È un prodotto composto per il 67% da fertilizzante di urea e per il 33% da acqua distillata.

Si profila una carenza mondiale dell’ingrediente principale dell’urea nel DEF (Diesel Exhaust Fluid). E anche se questo potrebbe non sembrare importante, potrebbe avere un impatto significativo sull’autotrasporto, sull’industria dei camper e sull’agricoltura americana.

Diesel Exhaust Fluid (DEF) è un liquido per il controllo delle emissioni richiesto dai moderni motori diesel. Viene iniettato nel flusso di scarico. Il DEF non viene mai aggiunto al carburante diesel. È una soluzione non pericolosa di 32,5% di urea in 67,5% di acqua deionizzata. DEF è limpido e incolore e sembra esattamente come l’acqua. Ha un leggero odore di ammoniaca, come alcuni detergenti per la casa. DEF è utilizzato dalla tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR) per rimuovere le emissioni nocive di NOx dai motori diesel.

I diesel moderni richiedono l’iniezione di DEF – fluido di scarico diesel – nel flusso di scarico per soddisfare gli attuali standard sulle emissioni di scarico. Sfortunatamente, il componente principale del DEF è l’urea (insieme all’acqua deionizzata), un sottoprodotto della produzione industriale di ammoniaca. E il maggiore esportatore di urea è la Russia, attualmente impegnata in una guerra con l’Ucraina e, di conseguenza, soggetta a sanzioni mondiali.

A peggiorare le cose, l’urea è anche un ingrediente chiave nei fertilizzanti, il cui costo è salito alle stelle a causa della pandemia e dei rallentamenti delle spedizioni. In effetti, la Cina – il precedente esportatore di urea n. 4 – ha almeno temporaneamente interrotto l’esportazione della sostanza chimica per soddisfare la domanda agricola nel proprio paese.

La carenza di autotrasporti e nuovi raccolti potrebbe essere la nuova norma poiché Russia e Cina sono due dei maggiori esportatori di urea con un ampio margine. Sia la Russia che la Cina hanno deciso di non esportare più l’urea.

RAFFINERIE

Nel 2019, delle quasi 700 raffinerie di petrolio nel mondo, c’erano 135 raffinerie negli Stati Uniti ma cinque impianti statunitensi sono stati chiusi negli ultimi due anni.

Negli ultimi anni, due di questi erano in California (Phillips66 al Rodeo e Marathon al Martinez) che un tempo producevano molti prodotti, ora si stanno concentrando solo sul diesel rinnovabile. Se i tribunali confermano la recente regola BAAQMD (Bay Area Air Quality Management) per un’ulteriore riduzione delle emissioni di particolato, sia la raffineria Chevron di Richmond che la raffineria PBF di Martinez hanno dichiarato che chiuderanno prima di spendere un miliardo di dollari per riadattare i loro raffinerie a rispettare ulteriori riduzioni delle emissioni di particolato.

Con la potenziale perdita di altre due raffinerie, la benzina e il carburante per aerei della California settentrionale per rifornire le basi militari, i principali aeroporti di San Francisco, Oakland, San Jose e Sacramento saranno importati dalla Cina, insieme a molti altri prodotti che le raffinerie della California chiuse non sono produzione più lunga.

Ogni sede di raffineria è un’azienda che deve prendere decisioni aziendali. Di conseguenza, una raffineria di petrolio su cinque dovrebbe cessare l’attività nei prossimi cinque anni. Una su cinque rappresenta il 20 percento, ovvero più di 20 raffinerie dovrebbero essere chiuse solo negli Stati Uniti, con un conseguente calo dei prodotti fabbricati per soddisfare le sempre crescenti richieste della società.

Ci sono oltre 100 nuove raffinerie in costruzione, la maggior parte delle quali in Asia con 88, Europa con 12 e Nord America con 10. L’Asia è la regione con il maggior numero di future raffinerie di petrolio. Nel 2021 c’erano 88 nuove strutture in progettazione o in costruzione in Asia.

Con la mancanza di entusiasmo in America per la costruzione di nuove raffinerie in sostituzione di quelle obsolete in fase di chiusura, la Cina è sulla buona strada per succedere agli Stati Uniti come il paese con il maggior volume di raffinerie di petrolio.

Poiché il petrolio greggio è inutile a meno che non possa essere trasformato in qualcosa di utilizzabile, la carenza di raffinerie per produrre petrolio greggio in combustibili e prodotti potrebbe essere la nuova norma.

PETROLIO

A presiedere questa crescente raccolta di catastrofi e isteria climatica in America è il presidente di 79 anni, Joseph R. Biden, Jr. Un anno prima di essere nominato presidente nel 2021, Biden ha dichiarato che “ci libereremo dei combustibili fossili. Prima della recente inaugurazione, l’America ha ottenuto, per la prima volta da quando Harry Truman era presidente circa 70 anni fa, di diventare finalmente indipendente dal petrolio greggio e non più tenuta in ostaggio dalle potenze petrolifere instabili e dai capricci delle forniture straniere di petrolio greggio. Il 79enne John Kerry, l’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il clima ha recentemente affermato che “non abbiamo assolutamente” bisogno di perforare più combustibili fossili.

L’America, sotto l’attuale leadership, sta tentando di clonare la California ed essere quasi totalmente dipendente dai fornitori stranieri per le sue richieste di petrolio greggio, ma limitare la fornitura di petrolio greggio da produrre per soddisfare le crescenti richieste della società è una garanzia per essere la nuova norma per carenze e inflazione.

L’America ha scelto di soddisfare le richieste di prodotti della sua società aumentando continuamente la sua dipendenza da fonti estere, senza piani di emergenza per la sostituzione della fornitura di: neon per i chip, urea per il fluido DEF, prodotti fabbricati nelle raffinerie e petrolio greggio, ma queste scelte sono ritorcersi contro l’economia americana.