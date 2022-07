Nel quarto mese dall’inizio della guerra in Ucraina, non c’è una chiara prospettiva di fine e gli sforzi di mediazione di Germania e Francia sono falliti, non lasciando all’Occidente altra scelta che continuare a sostenere l’Ucraina inviando armi sempre più avanzate fino alla sconfitta della Russia. Nel frattempo, a migliaia di chilometri dall’Ucraina, èscoppiata una lotta di potere nel Congresso degli Stati Uniti tra i partiti repubblicano e democratico, che stanno approfittando della tragedia ucraina per i propri interessi di partito.

Un gruppo di democratici crede nell’assoluto sostegno finanziario e militare all’Ucraina e lo vede come un rafforzamento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Alcuni politici bipartisan credono in un sostegno finanziario limitato, non militare, e credono che il loro Paese non possa più svolgere il ruolo di vigile del fuoco o di salvatore del mondo leggendario per l’Europa. Allo stesso tempo, il gruppo crede che gli Stati Uniti dovrebbero mantenere il loro prestigio globale e il loro ruolo simbolico, e occasionalmente mettere in guardia l’altra parte dal superare le linee rosse.

Dall’altra parte ci sono gli isolazionisti, che, sebbene rintracciabili tra i democratici, sono per lo più nel Partito Repubblicano che fanno riferimento a Trump. Questi individui credono che gli Stati Uniti non abbiano una missione globale e che le loro operazioni siano limitate solo all’emisfero occidentale. Secondo loro, il mondo dovrebbe imparare a vivere da solo e risolvere i suoi problemi senza l’aiuto degli Stati Uniti.

Ogni gruppo di membri del Congresso ha influenzato in qualche modo la sfera politica americana, e non c’è dubbio che ognuno di loro avrà un impatto diverso sugli Stati Uniti e sulla sicurezza globale. Finora, con l’approvazione del sesto pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari USA all’Ucraina, gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire questo budget sotto forma di armi difensive avanzate e gradualmente offensive, nonché assistenza economica e umanitaria alla popolazione di Ucraina dilaniata dalla guerra.

Degno di nota è anche il sostegno bipartisan a un tale piano, poiché la tempistica per l’invio di equipaggiamento militare indica la strategia degli Stati Uniti per una guerra a lungo termine. Nonostante i forti disaccordi e le rivalità tra i partiti democratico e repubblicano sugli sviluppi interni ed esteri, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato con 368 contro 57 a favore del pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, mentre il Senato ha votato con 86 contro 11.

Tale cifra è significativa perché mancano solo meno di sei mesi alle elezioni del Congresso di medio termine e tutti i membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e un terzo dei senatori devono ricandidarsi, e cercano quindi di rendere l’opinione pubblica estremamente sensibile, per attirare gli americani alla guerra in Ucraina.

In altre parole, la rappresentazione demonizzata di Russia e Putin non dà a Democratici e Repubblicani l’opportunità di continuare le loro divergenze alla vigilia delle elezioni e prendere una posizione neutrale sull’invasione russa. In una situazione del genere, è molto probabile che uno dei due maggiori partiti dovrà correre un grosso rischio il giorno delle elezioni del Congresso.

Anche i gruppi moderati devono affrontare una situazione difficile. Questo spettro, che comprende persone di entrambi i partiti, preferisce camminare per le strade di Kiev con gesti pacifici e a sostegno dei diritti umani, stando in piedi per alcuni minuti davanti ai discorsi epici di Zelinsky e tifare per lui. Ma quando si tratta di aiuti reali e concreti, fanno un passo indietro e si concentrano sulla situazione della sicurezza degli Stati Uniti. Queste persone, tra cui possiamo fare riferimento a gruppi democratici progressisti guidati da individui come Ocasio-Cortez, preferiscono allinearsi al mainstream. Naturalmente, sono ben consapevoli che l’attuale vento soffia a sostegno dell’Ucraina e dei pesanti aiuti finanziari e militari a quel Paese.

Altro gruppo sono i MAGA Republicans o sostenitori del famoso slogan ‘make America Great Again’. Questo gruppo è noto tra i repubblicani come sostenitori di Trump o Trumpists; coloro che non hanno nemmeno condannato l’attacco al Congresso e, all’unisono con il loro amato presidente Trump, hanno messo in dubbio la validità delle elezioni. Elogiano clamorosamente Putin e la Russia sotto la sua guida, chiamano Zelensky ‘assassino‘ e, nella migliore delle ipotesi, assumono una posizione neutrale di fronte alla guerra in Ucraina. Sono gli stessi 57 rappresentanti e 11 senatori che hanno votato contro la legge sugli aiuti da 40 miliardi di dollari.

La cosa interessante, è che questo gruppo insiste esplicitamente sulle sue posizioni e crede che questi soldi dovrebbero essere spesi solo per la riforma all’interno degli Stati Uniti, e il suo spreco è un tradimento per la prossima generazione degli Stati Uniti. Questo gruppo di senatori sono i nuovi isolazionisti d’America che, a differenza di altri politici, non credono nell’esistenza nemmeno di una missione nominale per il loro Paese e insistono sul fatto che il campo delle relazioni internazionali è profondamente realistico e che ogni governo dovrebbe considerare solo il proprio interesse. Forse se i 214 milioni di dollari per aiutare l’Ucraina a resistere ai separatisti filorussi nel Donbas, che è stato approvato dopo molte deliberazioni e ritardi da questo gruppo e persino lo stesso Trump fossero arrivati in Ucraina al momento giusto, la recente guerra avrebbe potuto essere evitata.

I politici non si preoccupano della carenza di latte artificiale e del suo prezzo in aumento per i genitori, e la loro priorità è aiutare l’Ucraina a trattare con la Russia per procura. Inoltre, per loro è di importanza irrilevante che molti cittadini americani vengano uccisi ogni giorno dalle armi da fuoco perché il profitto ottenuto dalla vendita di armi è per loro più importante della vita dei cittadini americani.

Ciò che sta emergendo nella scena politica statunitense oggi nella guerra in Ucraina è la priorità degli interessi di parte rispetto a quelli nazionali. Con la crisi ucraina, entrambi i principali partiti statunitensi hanno aumentato la loro influenza in vari settori delle relazioni internazionali. In altre parole, ciò che è completamente inutile è l’interesse nazionale degli Stati Uniti e i problemi che la maggior parte degli americani affronta quotidianamente in materia di alloggio, assicurazione sanitaria e istruzione.