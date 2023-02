USA: la Cina è importante, ma la priorità assoluta deve essere fermare la Russia

Una parte significativa dell’establishment della politica estera americana, sia nel ramo esecutivo che in quello legislativo, nonché nella comunità dei think tank, abbraccia una prospettiva ‘China First’ che argomenta contro la priorità della guerra in Ucraina e, più in generale, della NATO e dell’Europa. Le strategie di sicurezza nazionale e di difesa nazionale descrivono la Cina come la minaccia del strategica, mentre molti sostengono che le priorità della politica estera e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti dovrebbero essere focalizzate direttamente sull’Indo-Pacifico, lasciando gli europei a ‘carico libero’ in gran parte a se stessi.

Questo pensiero è influenzato in parte dal passaggio dell’amministrazione Obama all’Asia, ma anche dalle severe critiche dell’amministrazione Trump alla NATO e all’UE, e dagli ex funzionari dell’amministrazione Obama che ora prestano servizio nell’amministrazione Biden. In effetti, la NATO e l’Europa rimangono essenziali per la prosperità e la sicurezza degli Stati Uniti, mentre il successo in Ucraina è indissolubilmente legato a un ordine internazionale stabile. La Cina deve sicuramente essere una priorità assoluta. Ma la relazione transatlantica è altrettanto importante.

Dal punto di vista della sicurezza nazionale, la necessità di scoraggiare e contenere la Russia rimane fondamentale. La Russia detiene di gran lunga il più grande arsenale nucleare del mondo e spesso minaccia di usarlo. A differenza della Cina, la Russia è impegnata in ostilità attive contro gli Stati democratici che minacciano direttamente l’economia globale, il commercio internazionale, i prezzi dell’energia e la sicurezza alimentare globale.

Il successo russo in Ucraina porterebbe quasi certamente a un’ulteriore aggressione nel Mar Nero, in Moldavia e, cosa più allarmante, negli Stati baltici mentre il Cremlino cerca di reintegrare gli ex territori imperiali. In numerosi casi dal 2008, la Russia ha usato la forza per alterare i confini, commettendo gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra lungo la strada. Colpendo deliberatamente le città ucraine e la popolazione civile mentre conduce deportazioni forzate su larga scala, la Russia si è posta molto al di fuori del diritto e delle norme internazionali. È uno Stato paria che deve essere affrontato.

Né definire gli alleati americani della NATO come ‘free riders’ è giusto o equilibrato. Nel 2022, gli alleati della NATO (esclusi gli Stati Uniti) hanno speso oltre 325 miliardi di dollari in difesa. Ciò ha rappresentato più di cinque volte la spesa per la difesa russa ed è stato l’ottavo anno consecutivo di aumenti della spesa per la difesa. Contrariamente alla credenza popolare, gli Stati Uniti pagano solo il 16,33% del budget operativo comune della NATO, la stessa percentuale della Germania. Mentre è vero che la spesa per la difesa degli Stati Uniti è circa il doppio di quella europea, la maggior parte di tale spesa non è concentrata in Europa, dove l’impronta militare degli Stati Uniti è piuttosto ridotta.

Anni di aspre critiche nei confronti dei nostri alleati della NATO contribuiscono a una percezione infelice che è dannosa per la sicurezza transatlantica e per la coesione dell’alleanza. La vera immagine è molto diversa. Gli stati membri della NATO hanno contribuito con miliardi di finanziamenti e consistenti contingenti di truppe all’Afghanistan e alla campagna anti-ISIS per oltre due decenni, subendo più di mille vittime. Gli Stati Uniti godono dei diritti di base avanzata e di sorvolo, nonché di una preziosa condivisione dell’intelligence che offre vantaggi per la sicurezza nazionale che vanno ben oltre l’Europa.

Né la presenza militare statunitense in Europa impedisce la capacità di scoraggiare o difendersi dall’aggressione cinese nella regione indo-pacifica. Solo cinque delle 31 brigate da combattimento attive americane sono attualmente sul campo in Europa, lasciando il resto per imprevisti in Asia insieme a 27 brigate della Guardia Nazionale e all’intero Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Nessuno squadrone di bombardieri e solo sette dei 56 squadroni di caccia della US Air Force hanno sede in Europa, mentre nessuno squadrone di caccia della Marina degli Stati Uniti o dell’USMC vi ha sede.

Anche la comunità ‘China First’ fa il suo caso sopravvalutando le capacità cinesi e sottovalutando quelle americane. L’equilibrio delle forze navali è un esempio calzante. Gli ammiragli statunitensi nelle testimonianze davanti al Congresso spesso citano il vantaggio della Cina nel numero di navi da guerra di superficie senza notare che la maggior parte sono combattenti di pattuglia più piccoli poco adatti per operazioni di ‘acque blu’. In tonnellaggio totale, numero di lanciamissili, portaerei, sottomarini da attacco nucleare e molte altre categorie, la Marina degli Stati Uniti è di gran lunga superiore, anche senza includere potenti marine come quella giapponese, indiana o australiana.

Lo stesso vale per l’aria. L’aeronautica cinese è molto più piccola, più vecchia e più debole dell’aeronautica americana, con pochi aerei di quinta generazione in contrasto con gli oltre 500 americani. Aggiungi l’aviazione navale e marittima degli Stati Uniti insieme alle forze aeree degli alleati regionali e il vantaggio degli Stati Uniti diventa schiacciante.

Se la Cina cerca di espandere il proprio territorio con la forza, è circondata da stati militarmente significativi tra cui India, Corea del Sud, Vietnam, Giappone, Australia, Filippine e altri che insieme rappresentano una formidabile potenziale coalizione. Da parte sua, la Cina non ha praticamente alleati. Manca la logistica strategica aerea, marittima e teatrale per proiettare le sue forze militari molto lontano dai suoi confini.

In gran parte dipendente dalle forniture energetiche e alimentari importate, la Cina è estremamente vulnerabile al blocco in tempo di guerra. In breve, la minaccia militare cinese è spesso esagerata, mentre la forza militare statunitense è sottovalutata. In quanto maggiore potenza militare del mondo, con partner e alleati della NATO che insieme costituiscono quasi il 70% del PIL mondiale e della forza militare, gli Stati Uniti sono perfettamente in grado di far fronte sia alla Cina che alla Russia.

Né la Cina è la preoccupazione economica più importante dell’America. In termini economici, la relazione USA-Europa è cruciale per la prosperità americana. Il commercio di beni e servizi degli Stati Uniti con l’UE è stato stimato in totale a 1,2 trilioni di dollari nel 2021, rispetto ai 657 miliardi di dollari con la Cina. Mentre il Canada e il Messico sono i maggiori partner commerciali individuali dell’America, il rapporto commerciale e di investimento USA-UE è il più grande al mondo.

I vantaggi di stretti legami transatlantici si manifestano anche politicamente. Le potenze nucleari Francia e Regno Unito si uniscono agli Stati Uniti come membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per bilanciare Cina e Russia, mentre il sostegno europeo nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e nelle organizzazioni internazionali come il G7, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale gioca un ruolo fondamentale nel far progredire la democrazia e lo stato di diritto. Nella competizione globale tra Stati democratici e Stati autocratici, l’Europa è un attore chiave e indispensabile.

Dare priorità alla Cina rispetto all’Europa si gioca in Ucraina attraverso una politica che cerca di fornire a Kiev un’assistenza sufficiente per “negoziare da una posizione di forza”, ma non per vincere. Il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina fino ad oggi è stato sostanziale, per un totale di circa 30 miliardi di dollari, ma il presidente Biden ha finora rifiutato gli aerei da combattimento e l’artiglieria missilistica a lungo raggio di cui l’Ucraina ha bisogno per liberare l’intero Paese dall’occupazione russa.

Ciò a sua volta fornisce a potenze come la Germania, l’Italia e la Spagna una copertura per meno di un sostegno a tutto campo, mentre altre come la Polonia e gli Stati baltici forniscono molto di più su base pro capite. Modulando attentamente il tipo di aiuto che l’Ucraina riceve, gli Stati Uniti assicurano Kiev contro la sconfitta, ma le negano le capacità necessarie per prevalere. Un conflitto congelato che si protrae all’infinito è quindi molto più probabile.

Dal 1945, gli Stati Uniti hanno svolto il ruolo di garanti di un ordine internazionale che ha alimentato la prosperità globale e ha contribuito a mantenere miliardi di persone più al sicuro e più libere. Oggi quell’ordine è messo in discussione non solo dalla potenziale aggressione cinese, ma dall’effettiva aggressione russa portata avanti su vasta scala. Affrontare queste sfide non è una scelta binaria. La scelta giusta è dare all’Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere. Questo risultato restituirà stabilità e sicurezza all’Europa per una generazione, e forse per sempre. La Cina guarda e impara.

La versione originale di questo intervento è qui.