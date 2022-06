Nell’utenza generalizzata americana che solitamente si addentra nel settore della cura della persona e del benessere, si fa sempre più spazio la applicazione di prodotti a base di cannabis. Un nuovo sondaggio indica le ragioni principali per cui gli americani usano la cannabis in relazione alla salute e al benessere. Condotto da Harris Poll per conto dell’azienda produttrice di cannabis Curaleaf Holdings, Inc. un sondaggio condotto online tra quasi 2.000 adulti statunitensi di età superiore ai 21 anni ha indicato che il 91% dei partecipanti che hanno mai consumato cannabis lo hanno fatto per motivi di “salute e benessere”. Un altro studio ha indicato che molti produttori di prodotti a base di cannabidiolo non regolamentati devono migliorare i controlli di qualità. I ricercatori dell’University of Kentucky College of Medicine hanno valutato il contenuto di CBD in 80 prodotti derivati dalla canapa disponibili in commercio e acquistati da rivenditori online e locali. Stati Uniti: gli estratti di canapa a basso contenuto di THC diventano marijuana illegale nel momento in cui superano lo 0,3% di THC, ha stabilito una corte d’appello federale, respingendo due cause che contestavano una norma del 2020 della Drug Enforcement Administration statunitense.

Stati Uniti

Salute, benessere e consumo americano di cannabis

Un nuovo sondaggio indica le ragioni principali per cui gli americani usano la cannabis in relazione alla salute e al benessere.

Condotto da Harris Poll per conto dell’azienda produttrice di cannabis Curaleaf Holdings, Inc. un sondaggio condotto online tra quasi 2.000 adulti statunitensi di età superiore ai 21 anni ha indicato che il 91% dei partecipanti che hanno mai consumato cannabis lo hanno fatto per motivi di “salute e benessere”.

Tra le ragioni, le più comuni sono state:

rilassarsi (52%)

aiutare il sonno (49%)

ridurre lo stress (44%)

ridurre l’ansia (41%)

Ma sulla base di queste ragioni, si potrebbe anche sostenere che il consumo di alcolici per molti è per motivi di “salute e benessere”, anche se nel caso dell’alcol può effettivamente peggiorare i problemi che un consumatore sta cercando di risolvere se ne abusa. Senza dubbio, per alcuni consumatori di cannabis, gli effetti a lungo termine possono essere gli stessi.

In ogni caso, sembra esserci un interesse molto forte per l’uso della cannabis e di altre opzioni considerate “olistiche” rispetto ai farmaci convenzionali. Il 75% degli americani dichiara di preferire, quando possibile, le soluzioni olistiche a quelle farmaceutiche per trattare un problema medico, con il 62% delle persone che identificano la cannabis come la scelta preferita.

Tra coloro che hanno usato la cannabis come alternativa e/o come aggiunta ai trattamenti farmaceutici, l’88% ritiene che abbia migliorato il proprio benessere generale e l’86% di coloro che hanno consumato cannabis per motivi di salute o benessere la consiglierebbe a un amico o a un familiare per gli stessi scopi.

Commentando i risultati del sondaggio, la dottoressa Stacia Woodcock, Farmacista Clinico di Cannabis per Curaleaf New York, ha dichiarato:

«Educare i consumatori su come la cannabis può essere utilizzata per sostenere le esigenze quotidiane di salute e benessere è fondamentale per destigmatizzare la pianta e fornire ai consumatori più scelte per adattarsi al meglio al loro stile di vita personale».

La Dottoressa Woodcock ha anche notato che esistono molte formulazioni di cannabis con effetti intossicanti minimi.

Gli effetti intossicanti sono principalmente associati al tetraidrocannabinolo (THC). Ma la cannabis contiene molti cannabinoidi e il composto non intossicante più popolare per le applicazioni di salute e benessere è il cannabidiolo, più comunemente chiamato CBD.

Stati Uniti

L’accuratezza delle etichette dei prodotti a base di CBD di nuovo sotto i riflettori

Un altro studio ha indicato che molti produttori di prodotti a base di cannabidiolo non regolamentati devono migliorare i controlli di qualità.

I ricercatori dell’University of Kentucky College of Medicinehanno valutato il contenuto di CBD in 80 prodotti derivati dalla canapa disponibili in commercio e acquistati da rivenditori online e locali. Un prodotto registrato, Epidiolex, è stato incluso come controllo positivo.

Degli 80 prodotti esaminati, 37 (46,2%) contenevano concentrazioni di CBD diverse di almeno il ± 10% rispetto a quanto indicato sull’etichetta. 12 prodotti (15%) contenevano < 90%, mentre 25 prodotti (31,2%) contenevano >110%. 44 dei prodotti sono stati acquistati da rivenditori online con sede negli Stati Uniti, mentre i restanti provenivano da rivenditori locali del Kentucky centrale.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori consigliano ai consumatori di diffidare dei prodotti a base di CBD non regolamentati, a causa del rischio di assumere troppo CBD o troppo poco. Il primo caso può causare problemi di aumento degli effetti collaterali e interazioni farmaco-farmaco, mentre il secondo potrebbe significare l’assenza di benefici terapeutici a causa del sottodosaggio.

«Questi dati suggeriscono che è necessaria un’ulteriore regolamentazione per garantire l’accuratezza delle etichette, dato che quasi la metà dei prodotti di questo studio non erano etichettati correttamente (cioè non entro un margine di errore di ± 10%)», affermano. «Poiché i consumatori assumono prodotti a base di CBD per una gamma sempre più ampia di condizioni, indipendentemente dalle indicazioni mediche, l’accuratezza dell’etichettatura dei contenuti è importante per la sicurezza dei consumatori».

I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Cannabis Research, che può essere consultato integralmente qui.

Questo non è affatto il primo studio che segnala problemi di etichettatura del CBD: altri sono giunti a risultati simili. Tra le altre ricerche, in aprile abbiamo riportato uno studio sui sonniferi a base di cannabidiolo che ha rilevato che poco più della metà dei prodotti contenenti CBD presentava livelli imprecisi e, in alcuni casi, altri problemi.

Le preoccupazioni sulla qualità probabilmente persisteranno fino a quando la FDA degli Stati Uniti non implementerà finalmente una regolamentazione per il CBD, cosa che viene sollecitata da alcuni anni. Con l’avanzare della ricerca sulla sicurezza e l’efficacia del cannabidiolo, la FDA avrà meno scuse per ritardare l’introduzione delle norme e iniziare a espellere altri cowboy dal settore.

Stati Uniti

La DEA ha la meglio nella lotta contro l’estratto di canapa: la corte d’appello federale respinge 2 cause

Gli estratti di canapa a basso contenuto di THC diventano marijuana illegale nel momento in cui superano lo 0,3% di THC, ha stabilito una corte d’appello federale, respingendo due cause che contestavano una norma del 2020 della Drug Enforcement Administration statunitense.

La sentenza della Corte d’Appello di Washington significa che i metodi comuni di produzione del CBD violano la legge federale. Questo perché molti metodi di estrazione producono materiale estratto che diventa temporaneamente “caldo”, ovvero superiore allo 0,3% di THC.

La Hemp Industries Association e il produttore di CBD RE Botanicals della Carolina del Sud hanno sostenuto che la DEA stava violando l’intento del Farm Bill del 2018, che esenta la canapa e i suoi derivati dalla legge sulle sostanze controllate.

Ma il giudice del Circuito degli Stati Uniti Laurence Silberman, che ha scritto per il gruppo di tre giudici, si è schierato con le argomentazioni della DEA, secondo cui la norma chiarisce semplicemente il Farm Bill e chiarisce che i prodotti di cannabis al di sopra dello 0,3% di THC rimangono sostanze controllate, anche se tali prodotti scendono al di sotto dello 0,3% di THC prima della vendita.

Silberman ha inoltre deriso l’argomentazione dell’industria della canapa sulla rimozione da parte della DEA di un farmaco a base di cannabis con prescrizione, l’Epidiolex a basso contenuto di THC, dalla lista delle sostanze controllate, definendola “francamente ridicola“.

La DEA non ha applicato la norma del 2020 e non ha dato indicazioni su come potrebbe farlo.

Australia

Onorificenza della Regina per il compleanno di un attivista australiano per la cannabis terapeutica

A Barry Lambert è stata aggiunta una AM al suo nome per il servizio reso alla ricerca medica sui cannabinoidi, agli affari e alle organizzazioni benefiche.

Abbiamo menzionato il signor Lambert molto spesso qui su HempGazette. Il settantacinquenne è una specie di rockstar dello spazio della cannabis, ma senza dubbio si vergognerebbe di essere chiamato così.

L’associazione del signor Lambert con la cannabis ha un forte legame familiare. Sua nipote ha la sindrome di Dravet, una grave forma di epilessia. I suoi sintomi sono migliorati grazie all’uso di un estratto di cannabis, il cannabidiolo. Il miglioramento è stato tale che la nipote del signor Lambert è stata in grado di partecipare a una serie di attività prima non possibili. Secondo vari rapporti, da quando ha iniziato il trattamento non è più stata ricoverata in ospedale a causa di crisi epilettiche.

Tra le attività di Barry Lambert specifiche per la cannabis medica nel corso degli anni.

Co-fondatore della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, Università di Sydney, 2016.

Commentando la sua umile accettazione dell’AM, Barry Lambert ha detto:

«Non sarei felice se (l’AM) fosse solo perché ho regalato dei soldi. Il miglior premio che il denaro possa comprare non è la mia idea di premio», ha detto.

Nel sistema di onorificenze australiano, le nomine all’Ordine d’Australia conferiscono il più alto riconoscimento per i risultati e i servizi eccezionali. Esistono quattro livelli: Companion of the Order (AC), Officer (AO), Member (AM) e Medal (OAM).

L’elenco dei Queen’s Birthday Honours del 2022 ha riconosciuto 992 australiani per i loro diversi sforzi.

Co-fondatore, per la creazione del Lambert Center for the Study of Medicinal Cannabis and Hemp, Thomas Jefferson University, Pennsylvania, USA.

Co-fondatore del Greenlight Project (gruppo di difesa della cannabis terapeutica), 2017.

Presidente e principale sostenitore finanziario di Ecofibre dal 2015 al 2022.

Barry e sua moglie Joy sono stati entrambi insigniti di una borsa di studio onoraria dall’Università di Sydney per il loro sostegno alla ricerca sulla cannabis terapeutica nel 2019. Nel 2015, i Lambert hanno donato 33,7 milioni di dollari australiani all’Università di Sydney per la creazione della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics. Questa ingente donazione ha finanziato strutture di ricerca all’avanguardia che supportano l’attività di decine di ricercatori.

Sebbene il signor Lambert si sia allontanato dal lato commerciale della cannabis, questo articolo del Manning River Times indica che è altrettanto appassionato del potenziale della cannabis medica e fornisce maggiori dettagli sulle sue attività filantropiche: passate, presenti e future.

Stati Uniti

I pazienti dell’Alabama devono affrontare un’attesa prolungata per la cannabis medica

Sembra che i pazienti dell’Alabama debbano ancora aspettare a lungo prima di poter accedere alla cannabis terapeutica nel loro Stato.

La situazione in Alabama fino a questo punto:

Un accesso molto limitato è stato garantito dalla “Legge di Carly” nel 2014, che ha permesso all’Università dell’Alabama a Birmingham di fornire olio di CBD a bambini con crisi epilettiche debilitanti – ma solo come parte di uno studio clinico. Nel 2016 è entrata in vigore la “legge Leni”, che prevede una difesa affermativa per i pazienti che possiedono CBD per il trattamento di una serie limitata di condizioni debilitanti.

A questa legge sono seguiti diversi tentativi falliti di legalizzare in modo più ampio la cannabis terapeutica nello Stato.

Ma il 24 febbraio 2021, il Senato dell’Alabama ha approvato il Senate Bill 46 con un voto di 20-10. La Camera dei Rappresentanti ha poi approvato una versione modificata della SB 46 il 6 maggio 2021. Il Senato ha accettato queste modifiche e il governatore Kay Ivey ha firmato la legge il 17 maggio 2021.

Secondo la legge, l’accesso alla cannabis terapeutica regolamentata sarà disponibile su raccomandazione di un medico per i pazienti con condizioni qualificanti. Il fumo, il vaping e le forme commestibili di marijuana medica sono fuori dal menu, ma saranno consentite pastiglie, cerotti, oli e capsule.

È un grande miglioramento, ma ora è passato più di un anno e non c’è ancora nessuno di questi prodotti disponibili nello Stato, né ci sarà presto. Solo all’inizio di settembre sarà possibile presentare le domande di autorizzazione per le strutture, la coltivazione, la lavorazione, il trasporto e i test.

Secondo il capo della Commissione per la Cannabis Medica dell’Alabama (AMCC), l’autunno del 2023 è probabilmente il primo periodo in cui i prodotti saranno disponibili nello Stato. E questa è una stima ottimistica. Il direttore esecutivo dell’AMCC, John McMillan, ha detto che la cosa potrebbe protrarsi fino al 2024, a causa della complessità dell’approccio dello Stato che va dal seme alla vendita.

«Ci sono ancora un mucchio di variabili e di incognite con cui dobbiamo fare i conti», ha dichiarato McMillan nei commenti rilasciati ad Alabama.com. «Sono convinto di essere stato troppo ottimista nello sperare di poter avviare qualcosa prima».