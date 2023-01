USA: la cannabis è seconda causa di incidenti dopo l’alcool

Mentre l’alcol rimane la droga più frequentemente rilevata negli incidenti di guida con alterazione alla guida negli Stati Uniti, la cannabis si colloca al secondo posto ed è la sostanza più spesso rilevata in combinazione con l’alcol o altre droghe. Questa constatazione ha indotto il National Transportation Safety Board a raccomandare che i prodotti a base di cannabis siano dotati di un’etichetta di avvertimento sul deterioramento alla guida. Nebraska: la senatrice Wishart è stata la forza trainante degli sforzi compiuti negli ultimi anni per legalizzare la cannabis medica nello Stato. In un paio di occasioni si è sfiorato il successo con quest’ultima, solo per vedere le speranze infrante da cavilli. Ma la senatrice è tornata con una nuova legge che, a suo dire, è una delle più conservatrici della nazione in materia di cannabis medica. Il commissario della FDA degli Stati Uniti sarà portato davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti per essere interrogato sulla mancanza di azione sulla regolamentazione del CBD derivato dalla canapa. Nonostante lo Stato sia molto esteso, sembra che il Texas abbia solo tre dispensari di cannabis terapeutica. La situazione dovrebbe presto cambiare. In Texas, la cannabis terapeutica è accessibile attraverso il Programma di Uso Compassionevole (CUP), che è amministrato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza (DPS) del Texas. Canada: uno studio trasversale su 3,4 milioni di bambini di età compresa tra 0 e 9 anni in quattro province canadesi ha rivelato che le giurisdizioni che consentivano la vendita di edibili di cannabis hanno registrato un aumento molto maggiore degli avvelenamenti da cannabis e delle proporzioni di ricoveri per avvelenamento complessivo rispetto a quelle che proibivano gli edibili.

Stati Uniti

L’NTSB degli Stati Uniti vuole avvertenze per la guida in stato di ebbrezza sui prodotti a base di cannabis

Mentre l’alcol rimane la droga più frequentemente rilevata negli incidenti di guida con alterazione alla guida negli Stati Uniti, la cannabis si colloca al secondo posto ed è la sostanza più spesso rilevata in combinazione con l’alcol o altre droghe.

Questa constatazione ha indotto il National Transportation Safety Board a raccomandare che i prodotti a base di cannabis siano dotati di un’etichetta di avvertimento sul deterioramento alla guida.

«Conosciamo da tempo l’impatto devastante della guida in stato di ebbrezza, ma questo rapporto dimostra che il deterioramento dovuto ad altre droghe, in particolare alla cannabis, è un problema crescente che deve essere affrontato», ha dichiarato Tom Chapman, membro dell’NTSB.

L’etichettatura per la guida in stato di ebbrezza sui prodotti a base di cannabis è già presente in Canada, dove le etichette dei prodotti indicano:

«Non guidare o utilizzare attrezzature pesanti dopo aver fatto uso di cannabis. La cannabis può causare sonnolenza e compromettere la capacità di concentrazione e di prendere decisioni rapide».

Ma una differenza importante tra Canada e Stati Uniti è che negli Stati Uniti i prodotti a base di cannabis intossicante non sono generalmente legali per uso medico o ricreativo a livello federale, mentre in Canada sì. Ciò rende difficile una regolamentazione uniforme, in quanto gli Stati con programmi legali per la cannabis terapeutica o per l’uso di marijuana da parte di adulti decidono autonomamente cosa deve essere incluso in un’etichetta.

Sebbene l’efficacia dell’etichettatura per la guida in stato di ebbrezza sia discutibile – ad esempio, si ritiene che le avvertenze sull’alcol abbiano avuto uno scarso effetto sul cambiamento del comportamento, l’NTSB sottolinea che anche piccoli effetti possono avere un impatto significativo se un prodotto è ampiamente utilizzato. E la cannabis è certamente uno di questi prodotti.

L’NTSB afferma inoltre che, dato che molti preparati da prescrizione e da banco includono tali avvertenze, l’assenza di tale etichettatura sui prodotti a base di cannabis potrebbe indurre i consumatori a credere che non comprometta la guida.

Va notato che l’impedimento alla guida è generalmente legato al cannabinoide THC, quello associato allo sballo della marijuana. Ma molti consumatori di prodotti a base di cannabis, in particolare a scopo terapeutico, utilizzano preparati a base di CBD e il cannabidiolo non è intossicante. Uno studio australiano pubblicato l’anno scorso ha rilevato che anche dosi molto elevate di cannabidiolo (CBD) non hanno un impatto negativo sulla guida o sulle capacità cognitive.

Stati Uniti

Un altro tentativo di legislazione sulla cannabis terapeutica in Nebraska

Fedele alla sua parola, la senatrice Anna Wishart sta facendo un altro tentativo per far passare la cannabis medica in Nebraska.

La senatrice Wishart è stata la forza trainante degli sforzi compiuti negli ultimi anni per legalizzare la cannabis medica nello Stato, andando oltre la presentazione di leggi e impegnandosi in prima linea nelle campagne di attivismo. In un paio di occasioni si è sfiorato il successo con quest’ultima, solo per vedere le speranze infrante da cavilli.

Ma la senatrice è tornata con una nuova legge che, a suo dire, è una delle più conservatrici della nazione in materia di cannabis medica. Può non sembrare una cosa di cui vantarsi, ma è nella speranza di ottenere almeno un po’ di accesso legale per i cittadini del Nebrask come punto di partenza, data la natura ostile della legislatura, che è cresciuta solo di recente.

«Prove sempre più evidenti dimostrano che questa pianta non solo ha valori medicinali per ridurre le convulsioni e alleviare il dolore, ma può contribuire a ridurre la necessità di ricorrere agli oppioidi», afferma la senatrice Wishart. «È ormai tempo che i cittadini del Nebrask abbiano accesso a una medicina alternativa molto più sicura».

La LB588 – Adopt the Medicinal Cannabis Act (Legge sulla cannabis terapeutica) mira a istituire dispensari di cannabis terapeutica che consentano ai pazienti affetti da una serie di condizioni ammissibili di acquistare e possedere fino a 2,5 once di marijuana per uso terapeutico. I prodotti sarebbero limitati a concentrati, prodotti topici, oli, unguenti, pillole e tinture. Quindi, i prodotti commestibili, da fumo o da vaping saranno esclusi, così come le coltivazioni domestiche.

Se la legislazione del senatore Wishart avrà successo, la legge entrerà in vigore una volta approvata secondo la legge.

37 Stati americani hanno programmi legali di marijuana medica, mentre altri undici hanno programmi che consentono l’uso di prodotti a base di cannabidiolo a basso contenuto di THC. L’Idaho e il Nebraska sono gli unici due Stati che non permettono l’uso medico (o ricreativo) della cannabis in nessuna forma.

La popolazione del Nebraska è certamente pronta per la cannabis medica. Un sondaggio condotto dall’Università del Nebraska-Lincoln ha stimato che l’83% dei nebrascani è favorevole sia nel 2020 che nel 2021.

Il Nebraska ha vietato la cannabis per la prima volta nel 1927. Resta da vedere se si arriverà a un secolo di proibizione, e per il bene dei pazienti del Nebraska speriamo che questa pietra miliare non venga raggiunta.

Stati Uniti

La FDA statunitense dovrà affrontare un esame per l’inazione su CBD e canapa

Il commissario della FDA degli Stati Uniti sarà portato davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti per essere interrogato sulla mancanza di azione sulla regolamentazione del CBD derivato dalla canapa.

Mentre la canapa è legale negli Stati Uniti dal 2018, la FDA ha tardato a regolamentare i prodotti a base di cannabidiolo (CBD) derivati dalla canapa. Tra le ragioni che l’agenzia ha addotto in passato per la sua lentezza nell’affrontare la questione c’è la necessità di “CBD” (raccogliere dati migliori).

Per quanto il gioco di parole – o di acronimi – fosse carino, a due anni di distanza l’industria sta ancora aspettando di ottenere regole chiare della strada che, si spera, espellano anche alcuni cowboy. Ma non si tratta solo di accontentare le aziende produttrici di cannabis. La mancanza di regolamentazione si estende anche alla fiducia e alla sicurezza dei consumatori.

Il rappresentante James Comer (R-KY), presidente del Comitato di supervisione della Camera degli Stati Uniti e convinto sostenitore della canapa, vuole scoprire cosa sta facendo l’agenzia su questa e altre questioni. In un’intervista con il consigliere generale della U.S. Hemp Roundtable Jonathan Miller, il rappresentante Comer ha dichiarato che:

«Non si tratta solo della loro mancanza di azione nei confronti del CBD e di altri tipi di canapa. È la loro inazione per quanto riguarda molte aree della loro giurisdizione… Abbiamo qui un’agenzia che ha un grande budget, ha molti dipendenti, ma non sembra che stiano portando a termine molto del loro lavoro e hanno un enorme arretrato».

Il deputato Comer intende concentrarsi sui problemi dell’agenzia e “cercare di metterla sulla strada giusta“.

Il suo colpo all’arco della FDA sarà senza dubbio accolto con favore da molti nel settore della canapa statunitense, sempre più frustrato e stanco dell’incertezza e delle potenziali minacce legali legate allo status quo.

«L’industria della canapa è profondamente grata al presidente Comer per la sua leadership su questo tema“, ha dichiarato Miller. “Se il presidente non avesse agito come commissario per l’agricoltura del Kentucky, forse non esisterebbe un’industria della canapa negli Stati Uniti e, nel suo ruolo attuale, sta continuando a difendere con forza gli agricoltori del Paese».

Stati Uniti

Altri dispensari di cannabis medica per il Texas

Lo Stato è grande, ma sembra che il Texas abbia solo tre dispensari di cannabis terapeutica. La situazione dovrebbe presto cambiare.

In Texas, la cannabis terapeutica è accessibile attraverso il Programma di Uso Compassionevole (CUP), che è amministrato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza (DPS) del Texas. In base al CUP, alcuni medici sono autorizzati a prescrivere prodotti a basso contenuto di THC, che non devono contenere più dello 0,5% di THC in peso. I tipi di prodotti sono limitati a quelli che possono essere ingeriti.

Si tratta quindi di un programma piuttosto restrittivo in termini di chi può fare domanda e chi può prescrivere. E l’accesso ai farmaci è complicato dal fatto che sembra che ci siano solo tre dispensari nello Stato della Stella Solitaria – e due di questi sono ad Austin.

Ma una buona notizia è che la Regulatory Services Division(RSD) del DPS ha annunciato all’inizio di questa settimana che sta accettando nuove richieste di licenze per le organizzazioni di dispensazione.

«Un annuncio che illustra in dettaglio il processo di accettazione delle domande e il successivo processo di approvazione per il rilascio di ulteriori licenze sarà fatto in una data successiva“, afferma il DPS. “Il dipartimento rilascerà solo il numero di licenze necessario per garantire un ragionevole accesso a livello statale e la disponibilità di cannabis a basso contenuto di THC per i pazienti registrati nel registro per l’uso compassionevole».

Le domande si chiudono il 28 aprile 2023 e, come detto, non è ancora chiaro dopo quanto tempo il processo di approvazione sarà completato e le licenze rilasciate. E poi c’è il tempo necessario perché i nuovi dispensari siano operativi. Quindi, i pazienti texani potrebbero avere ancora una lunga attesa. Ma si tratta comunque di un progresso.

La legge sull’uso compassionevole del Texas (Senate Bill 339) è stata promulgata dalla legislatura del Texas nel 2015, ma le licenze per i dispensari sono state rilasciate solo nel 2017. Originariamente, l’unica condizione qualificante era l’epilessia intrattabile, ma il programma è stato ampliato nel 2019 per includere una serie di altre condizioni; e l’elenco è stato nuovamente ampliato nel 2021.

Alla fine dell’anno scorso, il numero di pazienti elencati nel Registro per l’uso compassionevole aveva raggiunto 43.056. Alla fine del 2022, 667 medici erano stati approvati dalla Regulatory Services Division per prescrivere cannabis a basso contenuto di THC.

Canada

Intossicazioni da cannabis nei bambini canadesi

Un altro studio ha sottolineato l’urgenza di intervenire sul problema pressante dei bambini che si abbuffano di cannabis.

Dalla libertà derivano grandi responsabilità. Sta diventando sempre più chiaro che alcuni nordamericani devono davvero darsi da fare per tenere gli edibili di cannabis lontani dai bambini e che i produttori devono essere più responsabili nella presentazione e nel confezionamento.

Uno studio trasversale su 3,4 milioni di bambini di età compresa tra 0 e 9 anni in quattro province canadesi ha rivelato che le giurisdizioni che consentivano la vendita di edibili di cannabis hanno registrato un aumento molto maggiore degli avvelenamenti da cannabis e delle proporzioni di ricoveri per avvelenamento complessivo rispetto a quelle che proibivano gli edibili.

Durante il periodo di studio di 7 anni, i ricercatori hanno trovato 581 ricoveri pediatrici per avvelenamento da cannabis. Piuttosto sorprendente è stata la scoperta che tra le province in cui sono disponibili gli edibles legali, circa un terzo dei ricoveri pediatrici per avvelenamento erano dovuti alla cannabis.

Dopo la legalizzazione degli edibles nelle province dell’Ontario, dell’Alberta e della British Columbia, il tasso di ricoveri per avvelenamento da cannabis è più che raddoppiato.

«Questi risultati suggeriscono che la cannabis è ora una delle principali cause di ricovero per avvelenamento pediatrico in Canada», affermano gli autori dello studio.

Sulla base dei risultati, i ricercatori affermano che l’imposizione di restrizioni alla vendita di edibili commerciali di cannabis visivamente attraenti e appetibili è una strategia chiave e una considerazione politica per prevenire questi incidenti involontari.

I risultati arrivano sulla scia di un altro studio di cui abbiamo recentemente parlato, basato sui dati del National Poison System degli Stati Uniti. Lo studio ha rilevato che l’esposizione a prodotti commestibili a base di cannabis nei bambini sotto i sei anni ha visto il numero di incidenti balzare da 207 casi segnalati nel 2017 a 3.054 casi nel 2021.

Gli edibili si dimostrano sempre più un problema per l’industria della cannabis e per i consumatori, soprattutto a causa del fatto che molti di questi prodotti hanno forme simili a quelle degli snack convenzionali e sono confezionati in modo da attirare i bambini.

Gli edibili di cannabis usati a scopo terapeutico possono fare molto bene. E per quanto riguarda l’uso da parte degli adulti, laddove è legale, beh, a ciascuno il suo. Ma quando i bambini sono a rischio, la libertà di scelta ha bisogno di alcune limitazioni per proteggere coloro che non hanno ancora sviluppato le capacità e le conoscenze per prendere decisioni informate su ciò che mettono in bocca.