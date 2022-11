USA: la candidatura di Trump guardata dal mondo

Gli americani stavano guardando mentre Donald Trump annunciava la sua candidatura presidenziale, martedì sera, ma l’ingresso di Trump nella corsa ha attirato anche l’attenzione dei leader politici di tutto il mondo.

Non è difficile capire perché. Durante la sua presidenza (2017-2021), Trump è stato il primo leader statunitense dagli anni ’30 a mettere in discussione l’ipotesi che un ruolo di leadership globale per Washington fosse positivo per gli americani. Nel processo, ha cercato di ridefinire radicalmente le relazioni con amici e nemici su una scala che ha colto alla sprovvista i leader mondiali.

Alcuni americani, sia democratici che repubblicani, vedono Trump come un bene politico danneggiato e non credono che possa vincere. Ma la maggior parte dei leader mondiali sa che è pericoloso sottovalutare Donald Trump o il legame personale che milioni di americani provano con lui. Sanno che devono prepararsi alla possibilità di Trump 2.0.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky vuole sicuramente vedere Trump sconfitto. Sa che ci sono molti repubblicani che respingono l’argomentazione di Trump secondo cui il sostegno militare e finanziario degli Stati Uniti allo sforzo bellico dell’Ucraina è troppo costoso per i contribuenti americani, ma sa anche che una vittoria di Trump potrebbe far cambiare idea e politica.

In Russia, il presidente Vladimir Putin vorrebbe vedere il ritorno di Trump, non solo perché potrebbe indebolire o porre fine al sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina, ma perché l’antagonismo di Trump verso molti governi europei, il suo più ampio scetticismo sul valore della NATO e la sua affinità per Putin lo farebbero offrire una gradita alternativa a qualsiasi altro potenziale candidato.

Nella maggior parte delle capitali europee, una vittoria di Trump sarebbe una pessima notizia. L’UE sta già gestendo un grave rallentamento economico, pagando di più per la difesa contro la Russia e ridisegnando completamente la sua mappa energetica. Un altro assalto di Trump alle relazioni transatlantiche potrebbe solo peggiorare le cose. Ma una vittoria di Trump avanzerebbe l’argomentazione del presidente francese Emmanuel Macron e di altri secondo cui l’Europa ha bisogno di una propria politica estera e di difesa, che non dipenda da Washington. E i populisti europei accoglierebbero con favore il ritorno di Trump, che molti vedono come amico e fonte di incoraggiamento.

In Cina, i leader avranno sentimenti contrastanti. Il Presidente Xi Jinping vuole un Presidente degli Stati Uniti con cui negoziare e sa che un’amministrazione Trump potrebbe offrire meno lezioni su come la Cina dovrebbe gestire la sua economia, la sua politica estera e il suo approccio ai diritti umani in patria. Xi gradirebbe anche maggiori attriti tra Stati Uniti ed Europa. Ma sa anche che la Cina rimane uno degli obiettivi politici preferiti di Trump e che i dazi che Washington continua a imporre contro la Cina portano il nome di Trump.

In Giappone e Corea del Sud, il primo ministro Fumio Kishida e il presidente Yoon Suk-yeol, sperano di evitare ulteriori richieste da parte di Trump di pagare molto di più gli Stati Uniti per la loro difesa, ed entrambi sono diffidenti nei confronti della storia di Trump nei confronti del nordcoreano Kim Jong – un.

In Iran, il leader supremo, Ayatollah Ali Khamenei, non vuole avere un’Amministrazione Trump chetratterebbe il suo Paese come il paria del Medio Oriente, anche se il futuro re dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo apprezzerebbe molto. L’amministrazione Biden ha tentato senza successo di coinvolgere l’Iran e disprezzare i sauditi. I leader di Teheran e Riyadh sanno che Trump farebbe il contrario.

In Canada e in Messico, il primo ministro Justin Trudeau e il presidente Andrés Manuel López Obrador, sanno che una presidenza Trump significherebbe rinegoziazioni più aggressive delle relazioni commerciali. Entrambi i leader hanno abbastanza sfide a casa senza quello.

Per tutti questi leader, il futuro delle loro relazioni con Washington non è semplicemente una questione di vittoria di Trump alle elezioni del 2024 o anche solo della nomination repubblicana. Sanno anche che la sua candidatura potrebbe influenzare le posizioni di altri candidati su questioni che stanno loro a cuore.

Ecco perché tutti lo seguiranno da vicino, mentre la prossima corsa per la Casa Bianca inizia a prendere forma.