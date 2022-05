Alcune riflessioni sullo stato attuale della guerra USA/Russia. Sì, l’ho scritto: guerra USA/Russia. Chiamiamo le cose per quello che sono veramente. In realtà, questa non è affatto una teoria del complotto. Il vero obiettivo della politica statunitense nella regione è stato rivelato la scorsa settimana nientemeno che dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, quando ha chiarito che l’obiettivo non era davvero quello di aiutare la coraggiosa nuova arrivata dell’Ucraina a recuperare la sua ‘democrazia’, ma piuttosto indebolire – e si spera disintegrarsi – la stessa Russia.

Ha detto: «Vogliamo vedere la Russia indebolita così da non poter più fare ciò che ha fatto invadendo l’Ucraina».

Questa è una serie di obiettivi molto diversa, e in effetti si avvicina a ciò che Ron Paul ha chiesto a metà marzo: ‘Washington sta combattendo la Russia fino all’ultimo ucraino?’

Questo spiega perché gli Stati Uniti stanno riversando miliardi di dollari in equipaggiamento militare nell’Ucraina notoriamente corrotta, con altri 33 miliardi di dollari in arrivo!

Improvvisamente la narrativa della coraggiosa Ucraina che lotta per la sua libertà e la santità dei suoi confini è svanita, poiché i veri obiettivi vengono rivelati dai responsabili. Proprio come l’attacco americano del 2003 all’Iraq ci è stato inizialmente venduto come dono della democrazia, come ‘favore’ a un popolo iracheno riconoscente. Sappiamo tutti come è andata a finire. Strano che la gente si risenti per la decimazione della propria infrastruttura e la morte di un milione. Integra.

Allo stesso modo, gli ucraini si stanno svegliando e stanno vedendo che non tutto è come sembra. Mogli e madri nella regione ucraina della Transcarpazia occidentale hanno portato il loro sentimento contro la guerra all’ufficio di reclutamento locale, chiedendo che i loro figli e mariti smettessero di essere mandati al tritacarne in prima linea nell’Ucraina orientale. Si scopre che le persone nel mezzo non sono poi così pazze per essere vittime di una guerra per procura tra due grandi potenze. Le persone sul campo sanno molto bene che la narrativa della ‘vittoria dell’Ucraina’ è solo propaganda per il consumo ingenuo occidentale.

Dare alla Russia il proprio Vietnam? Hmmm… sembra che abbiamo già visto questo film. Oh sì…

Tutto sembra rimandare al grande schema del defunto Zbigniew Brzezinski, che ricordò con affetto e fama il suo piano generale per i sovietici in Afghanistan durante un’intervista a ‘Le Nouvel Observateur’ Francia), 15 gennaio- 21, 1998, pag. 76:

D: Quando i sovietici giustificarono il loro intervento affermando che intendevano combattere contro un coinvolgimento segreto degli Stati Uniti in Afghanistan, la gente non ci credeva. Tuttavia, c’era una base di verità. Non si pente di niente oggi? Brzezinski: Rimpianti di cosa? Quell’operazione segreta è stata un’idea eccellente. Ha avuto l’effetto di trascinare i russi nella trappola afgana e vuole che me ne penti? Il giorno in cui i sovietici hanno ufficialmente attraversato il confine, ho scritto al Presidente Carter: ora abbiamo l’opportunità di dare all’URSS la sua guerra in Vietnam. Per quasi 10 anni, infatti, Mosca ha dovuto portare avanti una guerra insostenibile dal governo, un conflitto che ha portato alla demoralizzazione e infine alla disgregazione dell’impero sovietico. D: E non si pente nemmeno di aver sostenuto l’integralismo islamico, di aver dato armi e consigli ai futuri terroristi? Brzezinski: Qual è la cosa più importante nella storia del mondo? I talebani o il crollo dell’impero sovietico? Alcuni musulmani agitati o la liberazione dell’Europa centrale e la fine della guerra fredda?

Sì, solo alcuni ‘mussulmani agitati’. Compreso un ragazzo chiamato ‘Osama bin Laden’. Ciò rende ancora più inquietante il fatto che il Pentagono abbia ammesso di ‘non avere idea’ di cosa accada ai miliardi di dollari in armi avanzate che sta pompando in Ucraina. La CNN cita un funzionario dell’intelligence statunitense sulle armi che Washington sta inviando in Ucraina:

Abbiamo fede per un breve periodo, ma quando si entra nella nebbia della guerra, abbiamo quasi zero… Cadono in un grande buco nero e, dopo un breve periodo di tempo, non si sa.

Questo è rassicurante. Soprattutto perché il Pentagono ha rivelato la scorsa settimana di aver ‘donato’ ai talebani (che Washington aveva combattuto per 20 anni) con sette miliardi di dollari in armi quando l’orribile evacuazione di Biden è avvenuta l’anno scorso.

E proprio come in Afghanistan, l’Ucraina ha il suo piccolo problema estremista…

Bisogna ricordare che le stesse persone che hanno fallito in Afghanistan per 20 anni e poi hanno fallito il ritiro dall’Afghanistan stanno fallendo il coinvolgimento in Ucraina.

Il ‘piano Brzezinski’ per la Russia – usando l’Ucraina come ariete – può sembrare bello per gli eredi ‘intellettuali’ di Brzezinski come Victoria Nuland e Tony Blinken, ma il grande jolly nel loro grande schema è che la Russia questa volta cada e (correttamente) veda i complotti di Biden come una minaccia esistenziale per il Paese. Per questo, ha ammesso apertamente di essere disposta a usare il suo vasto arsenale nucleare per respingere qualsiasi tentativo di interferenza.

Qualunque sia l’opinione sulla Russia e sulla politica russa in Europa, bisogna porsi una domanda: tutto questo vale una guerra nucleare? È così importante per gli americani medi – che a loro volta vengono nutriti attraverso il metaforico tritacarne del collasso economico – chi governa la Russia e dove potrebbero finire i confini in continua evoluzione dell’Ucraina? Qualche americano crede davvero che se non riusciremo a combattere Putin fino alla morte parleremo russo a Peoria l’anno prossimo?

È ora di combattere contro la macchina da guerra americana!