Nessun osservatore della politica delle armi contemporanea potrebbe non notare uno scollamento stridente tra le due traiettorie molto diverse del movimento per i diritti delle armi oggi.

Da un lato, più stati consentono agli americani di portare armi in pubblico senza permesso, e il movimento per i diritti sulle armi potrebbe essere sull’orlo di una grande vittoria della Corte Suprema. Dall’altro, la National Rifle Association, che sostiene i proprietari di armi, affronta una crisi esistenziale dovuta principalmente ai passi falsi della NRA.

Come politologo che ha studiato politica e politica delle armi per oltre 30 anni, sono fiducioso che non ci siano precedenti per questa situazione contraddittoria. Inoltre, non c’è motivo di credere che i problemi della NRA influenzeranno il modo in cui i tribunali trattano i casi di diritti d’arma da fuoco.

Sono in corso 2 cause legali molto diverse

Il caso della Corte Suprema, New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, contesta una legge statale che richiede alle autorità di esercitare discrezione nel rilasciare i permessi per il porto nascosto di armi. Quando i giudici hanno ascoltato le argomentazioni orali il 3 novembre 2021, la maggioranza di loro sembrava essere scettica sulla costituzionalità della legge, nonostante fosse stata promulgata per la prima volta nel 1911 e avesse resistito alle sfide legali in passato.

Nel frattempo, in occasione del 150° anniversario della sua fondazione nel 1871, la NRA sembra un’organizzazione in pericolo.

Contenzioso costoso e protratto ha mostrato una serie di vantaggi sontuosi per i suoi alti funzionari, tra cui jet privati, abiti firmati e vacanze in resort costosi, oltre a un sacco di clientelismo e contratti di fidanzamento.

Molte di queste accuse di misfatti sono state cristallizzate in una causa di 160 pagine intentata dall’ufficio del procuratore generale di New York nell’agosto 2020. Ha richiesto lo scioglimento della NRA e la rimozione di Wayne LaPierre dal suo amministratore delegato.

Anche un gruppo senza scopo di lucro per il controllo delle armi guidato dall’ex deputato Gabby Giffords, sopravvissuto a un colpo di arma da fuoco a distanza ravvicinata, sta facendo causa alla NRA. Il gruppo Giffords accusa cattiva condotta finanziaria e possibili violazioni della legge sul finanziamento della campagna elettorale.

Inoltre, alcuni membri del consiglio di amministrazione della NRA si sono dimessi negli ultimi anni a causa delle loro obiezioni al track record dell’organizzazione. Nel settembre 2021, un membro dissidente del consiglio ha chiesto la sostituzione dell’intero consiglio e la rimozione di LaPierre.

E a novembre, un rapporto della National Public Radio sulle registrazioni segrete di una teleconferenza del 1999 tra i massimi leader dell’organizzazione tenutasi subito dopo le sparatorie alla Columbine High School, ha ulteriormente offuscato la reputazione della NRA.

Le registrazioni hanno rivelato discussioni franche sulla strategia di pubbliche relazioni dell’organizzazione e hanno deriso alcuni dei membri più zelanti dell’organizzazione definendoli “hillbillies” e “fruitcakes”.

L’organizzazione non ha rilasciato informazioni chiare su come tutto ciò abbia influito sull’appartenenza. Poiché la NRA ottiene il 40% delle sue entrate annuali dalle quote dei membri, che secondo quanto riferito sono stagnanti, questa esposizione potrebbe influire sui suoi profitti.

Cosa sta succedendo in tribunale

La reputazione nazionale della NRA, tuttavia, potrebbe non avere molta importanza.

In primo luogo, mentre la NRA ha svolto a lungo un ruolo chiave nel contenzioso relativo al secondo emendamento, molte organizzazioni affiliate e non affiliate hanno assunto il compito di contestare le leggi che limitano i diritti sulle armi da fuoco, come la New York State Rifle and Pistol Association – l’attore nella causa pendente Caso della Corte Suprema. Organizzazioni statali simili esistono in tutto il Paese.

In secondo luogo, e probabilmente più importante, i recenti presidenti repubblicani hanno avuto un notevole successo nel nominare nel sistema giudiziario federale un gran numero di giuristi giovani e molto conservatori. Hanno espresso grande simpatia per una lettura espansiva dei diritti sulle armi ai sensi del Secondo Emendamento. La loro interpretazione va oltre lo standard stabilito dalla corte nella sentenza del 2008 DC v. Heller, quando la corte ha stabilito per la prima volta che gli americani hanno il diritto di possedere pistole per la protezione personale nelle loro case.

Anche se ha servito per un solo mandato, il presidente Donald Trump ha avuto particolare successo nel riempire i posti vacanti giudiziari, grazie in larga misura agli sforzi del leader del Senato repubblicano Mitch McConnell.

I tre giudici conservatori della Corte Suprema nominati da Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, avevano precedentemente espresso il loro sostegno ai diritti dei possessori di armi. E i giudici Clarence Thomas e Samuel Alito, che sono in tribunale da molto più tempo, hanno spesso espresso insoddisfazione per il fatto che i diritti sulle armi non abbiano ricevuto sufficiente deferenza nelle precedenti sentenze del tribunale.

L’opinione pubblica sta cambiando

C’è anche un altro paradosso che potrebbe avere importanza: la maggior parte degli americani, in particolare i democratici, continua a sostenere leggi più severe sulle armi, eppure le persone negli Stati Uniti stanno acquistando armi, per lo più pistole, a un ritmo record.

In particolare, il sostegno a un controllo più rigoroso delle armi è diminuito nell’ultimo anno di 5 punti percentuali al 52%, secondo un sondaggio Gallup condotto nell’ottobre 2021. Tale calo ha seguito un calo di 7 punti percentuali misurato da Gallup un anno prima. Tuttavia, il sondaggio riflette un sostegno schiacciante per le leggi sulle armi esistenti: solo l’11% è favorevole a rendere le leggi sulle armi meno rigide.

Un record di 1,2 milioni di controlli sui precedenti, un proxy per le vendite di armi, sono stati condotti in due singole settimane separate nel marzo 2021. La follia degli acquisti è stata alimentata dai timori sorti durante la pandemia di COVID-19, manifestazioni legate al movimento Black Lives Matter e le elezioni del 2020.

Tuttavia, solo il 20% circa di questi acquisti erano nuovi proprietari di armi. Per la maggior parte, i 72 milioni di proprietari di armi stimati della nazione stanno aggiungendo alle loro collezioni di armi da fuoco.