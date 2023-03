USA: l’arresto (non) arresterà Trump

Con l’emissione del mandato di arresto a carico di Donald Trump, i nodi che si sono stretti nelle ultime settimane intorno alla figura dell’ex presidente vengono finalmente al pettine. La decisione della procura distrettuale di Manhattan, infatti, non solo mette in moto la procedura legale che l’emissione del mandato comporta, ma rilancia dentro e fuori il Partito repubblicano il tema della ‘presentabilità’ di Trump per una nuova corsa alla Casa Bianca. All’interno del GOP, essa riapre, inoltre, la frattura fra ‘trumpiani’ e ‘antitrumpiani’ che da tempo sembra essere la principale fonte di dibattito. Infine, anche sull’onda degli appelli alla protesta che l’ex Presidente ha lanciato nelle scorse settimane, essa solleva il problema di come reagirà la ‘base trumpiana’, già protagonista delle violenze e degli incidenti del gennaio 2021. Si tratta di questioni che già la voci delle scorse settimane avevano in qualche modo sollevato ma che – di fronte all’accelerazione inattesa che hanno avuto gli eventi – acquistano una nuova rilevanza.

Secondo le notizie disponibili, Trump dovrebbe costituirsi la prossima settimana a New York, evitando così la necessità di una sua estradizione dalla Florida, dove l’ex Presidente vive. Dal punto di vista repubblicano, è una buona notizia. Questa decisione solleverebbe, infatti, il governatore della Florida, Ron DeSantis (dato da più parti come il possibile ‘anti Trump’ nelle prossime primarie presidenziali) dalla necessità di prendere posizione in una vicenda che coinvolge quello che, oggi, è comunque il candidato favorito di una larga fetta di elettori. La scelta di Trump di consegnarsi spontaneamente alle autorità dovrebbe, inoltre, disinnescare, le tensioni più gravi, limitando il rischio di incidenti: anche in questo caso, una cosa che andrebbe sostanzialmente a vantaggio del Partito repubblicano, per i cui vertici i Capitol Riots del 2021 hanno rappresentato una considerevole fonte di imbarazzo ma che – con le elezioni che si avvicinano – potrebbero ritenere poco pagante doversi dissociare completamente da Trump e dai suoi supporter.

Al momento, l’interrogativo principale riguarda, comunque, il possibile impatto del mandato di arresto sul consenso di cui Trump continua a godere. Se, da una parte, l’incriminazione apre prospettive inattese a possibili sfidanti, dall’altra non si deve, infatti, sottovalutare l’effetto ‘rally round the flag’ che essa può avere sullo zoccolo duro dei sostenitori. L’establishment repubblicano ha già fatto quadrato intorno a Trump; un gesto che non è solo un atto dovuto, nella misura in cui il suo arresto si riflette negativamente su tutto il partito. Parallelamente, il favore dell’elettorato rimane alto e appare in crescita. Per esempio, un recente sondaggio Harris Poll/Center for American Political Studies ha evidenziato uno scarto fra Trump e DeSantis di ventisei punti a livello nazionale (50% vs 24%), in aumento di quattro punti rispetto a febbraio. Nello stesso sondaggio, l’ex vicepresidente Pence – che, come DeSantis, non ha ancora ufficializzato la sua candidatura – è terzo con il 7% dei consensi e Nikki Haley quarta, con il 5%.

In prospettiva 2024, l’iniziativa della procura di Manhattan potrebbe, quindi, contribuire a rafforzare la posizione di Trump, specie se l’azione giudiziaria (rispetto alla quale sono stati evidenziati vari punti di criticità) dovesse portare a un nulla di fatto. Nello stesso senso potrebbe spingere la polarizzazione del dibattito politico che la decisione del procuratore (democratico) Bragg ha già rattizzato. D’altra parte, gli esisti delle ultime elezioni di midterm sembrano avere evidenziato una certa stanchezza degli elettori per le posizioni estreme e la loro volontà di premiare – in entrambi gli schieramenti – i candidati più moderati. In quest’ottica, il silenzio tenuto dalla Casa Bianca sulla vicenda (così come sull’impeachment per i fatti del 6 gennaio 2021) potrebbe risultare, alla fine, pagante. Anche qui, la domanda principale riguarda il modo in cui la rappresentanza democratica al Congresso deciderà di affrontare la questione, anche se nelle prime dichiarazioni sembra prevalere il consueto atteggiamento da ‘muro contro muro’.