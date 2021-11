Il 5 novembre 2021 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge sulle infrastrutture che finanzia più di un trilione di dollari di spesa federale a livello nazionale.

Il disegno di legge prevede circa 240 miliardi di dollari per la costruzione o la ricostruzione di strade, ponti, trasporti pubblici, aeroporti e ferrovie. Sono previsti oltre 150 miliardi di dollari per progetti che affrontano il cambiamento climatico, come la costruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, l’aggiornamento delle reti energetiche e la produzione per lavorare meglio con le energie rinnovabili e rendere il trasporto pubblico più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Ci sono fondi per la sicurezza informatica, acqua pulita e sistemi di trattamento dei rifiuti, connessioni Internet a banda larga e altro ancora.

Il disegno di legge è il più grande investimento nelle infrastrutture della nazione da decenni. Allora come fa il governo a spendere tutti quei soldi?

I funzionari sono tenuti a seguire determinate procedure, regolamenti e linee guida per la pubblicità e la raccolta delle offerte, la loro revisione e quindi l’assunzione di appaltatori per eseguire il lavoro. Questo processo è chiamato “appalto pubblico”.

Ciò che interessa a me e ai miei colleghi che studiano la politica degli appalti pubblici è come questo massiccio afflusso di spesa possa essere utilizzato come strumento politico innovativo per promuovere gli obiettivi sociali, economici e ambientali del governo.

A giudicare dagli ordini esecutivi del presidente Joe Biden che danno priorità all’azione sui cambiamenti climatici negli appalti e negli appalti e garantiscono un equo compenso per i lavoratori impiegati dagli appaltatori del governo federale, la sua amministrazione incoraggerà l’uso del potere degli appalti per raggiungere obiettivi di politica ambientale, sociale ed economica.

Per capire come gli appalti pubblici possono essere utilizzati per migliorare l’equità sociale o accelerare l’azione per il clima, è utile conoscere le basi del suo funzionamento.

In che modo i funzionari governativi acquistano le infrastrutture?

Il processo inizia con una richiesta formale da parte di un’agenzia come il Dipartimento dei Trasporti o dei Lavori Pubblici e la selezione della migliore procedura per l’aggiudicazione dell’appalto per un progetto finanziato.

Per diversi decenni, i processi di approvvigionamento di infrastrutture governative hanno generalmente assunto una delle due forme: “design-bid-build” o “design-build“.

Nell’opzione design-bid-build, i governi separano i contratti in due binari: progettazione e costruzione del progetto, uno dopo l’altro. Uno dei principali vantaggi del design-bid-build è che le agenzie hanno familiarità con questo modo tradizionale di costruire le cose. Lo svantaggio principale è che richiede una relazione a tre vie – con il governo che lavora sia con il progettista che con il costruttore, e anche il progettista e il costruttore che lavorano insieme – che aumenta il potenziale di conflitto durante il progetto. E questo a volte può comportare un aumento dei costi.

Un esempio del metodo design-bid-build è il progetto I-95/Telegraph Road Interchange del Dipartimento dei trasporti della Virginia, che prevedeva la costruzione di 11 nuovi ponti e rampe di sorvolo autostradali ad Alessandria. Una società di servizi professionali di nome Dewberry ha realizzato il progetto – vincendo premi di ingegneria e lodi per aver evitato impatti negativi su residenti e imprese locali – e l’impresa edile separata era Corman Kokosing.

Nel processo di appalto progettazione-costruzione, i potenziali appaltatori fanno offerte per eseguire sia la progettazione che la costruzione dell’infrastruttura come un unico pacchetto. Il principale vantaggio di questo tipo di contratto è il rapporto diretto tra l’appaltatore e il governo. Il progettista e l’impresa di costruzioni lavorano insieme come un team di progetto unificato, il che può ridurre significativamente i tempi di completamento del progetto.

Tuttavia, la progettazione-costruzione richiede anche un alto livello di esperienza nella stesura delle specifiche di progettazione e costruzione da parte del governo, poiché le decisioni devono essere prese nelle prime fasi del processo e le modifiche possono comportare un aumento dei costi.

Un esempio della metodologia di progettazione-costruzione è il progetto di sostituzione del ponte della palude degli Stati Uniti 15 sul campo indiano nella contea di Dorchester, nella Carolina del Sud.

Con entrambe queste opzioni di approvvigionamento di infrastrutture, il processo è in genere competitivo tra gli appaltatori e il governo possiede, gestisce, finanzia e mantiene il ponte finale, la carreggiata, la linea di trasporto di massa o altre risorse.

Partenariati pubblico-privato

L’amministrazione Biden ha anche proposto di utilizzare un altro tipo comune di appalti per la spesa infrastrutturale: i partenariati pubblico-privato.

Queste partnership dividono i costi di progettazione, costruzione, gestione e mantenimento di un progetto tra un’impresa del settore privato e il governo in 25 o 30 anni prima che l’accordo scada. L’impresa privata può ricevere alcuni o tutti i ricavi generati dal progetto durante quel periodo.

Diciamo che l’infrastruttura necessaria è una nuova strada a pedaggio. Il governo stipula un contratto con una società privata per progettare, finanziare, costruire, gestire e mantenere questa nuova autostrada per un certo periodo di tempo. In cambio, la società privata rimborsa i propri costi riscuotendo i proventi dei pedaggi.

Il progetto Capital Beltway High Occupancy Toll Lanes nella contea di Fairfax, in Virginia, chiamato anche progetto 495 Express Lanes, è proprio una partnership pubblico-privata. L’agenzia governativa è il Dipartimento dei trasporti della Virginia e il partner privato è una società costituita appositamente per questo progetto chiamata Capital Beltway Express LLC.

I sostenitori sostengono che i partenariati pubblico-privato possono aiutare il governo a fornire infrastrutture migliori senza aumentare il debito pubblico.

I ricercatori di politica pubblica nei Paesi Bassi hanno anche scoperto che, sostenendo lo sviluppo della fiducia e dell’impegno tra i partner, i partenariati infrastrutturali pubblico-privati ​​possono portare a risultati migliori in molti modi, come soluzioni progettuali efficaci, impatto ambientale ridotto, costi inferiori e migliori relazioni e sostegno da parte di comunità o organizzazioni locali.

Ma ci sono anche critici. Gli studiosi di politica hanno notato che queste partnership potrebbero non far risparmiare davvero denaro ai governi. Altri studiosi hanno espresso preoccupazione per il fatto che questi accordi cedano troppo controllo pubblico delle infrastrutture al settore privato, che può guardare più avidamente ai propri interessi finanziari rispetto a quelli del pubblico.

Inserendo richieste nei contratti governativi, la nuova spesa per le infrastrutture potrebbe essere utilizzata per promuovere salari equi, benefici sanitari, condizioni di lavoro eque per le persone impiegate da appaltatori governativi e garantire che i prodotti vengano acquistati in modo sostenibile ed etico. Questo approccio può essere utilizzato anche per richiedere beni e servizi prodotti localmente, supporto per le imprese di proprietà di veterani, minoranze e donne e stimolare l’innovazione del mercato, prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente.