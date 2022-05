L’inflazione è così alta in America che ora dovremmo credere che l’inflazione si “modera” se non supera l’8,5%. Questo, almeno, era il messaggio in gran parte della speculazione di ieri su ciò che i numeri dell’inflazione CPI di aprile avrebbero mostrato. Gran parte del “consenso” era che l’inflazione sarebbe arrivata intorno all’8% e che l’inflazione nel complesso aveva raggiunto il picco ed è quindi in moderazione.

È troppo presto per sapere se l’inflazione ha raggiunto il picco, ma una cosa è certa: non c’è motivo per celebrare l’ennesimo mese di inflazione che uccide la ricchezza a livelli che non si vedevano da decenni. Dopotutto, una volta che il potere d’acquisto è perso a causa dell’inflazione nella nostra economia moderna, è svanito per sempre. La banca centrale non permetterà mai che l’inflazione persista per un periodo considerevole, così che il potere d’acquisto non sarà mai restituito ai detentori di dollari.

Così com’è, i nuovi numeri ufficiali di inflazione di BLS oggi hanno mostrato un aumento dell’8,3% anno su anno per aprile. Questo è il secondo numero più alto in 40 anni, ma mostra un piccolo calo rispetto all’aumento dell’inflazione su base annua di marzo dell’8,6%. Gran parte della crescita dei prezzi è stata guidata da cibo, energia, veicoli e trasporti. Ad aprile, il cibo è aumentato del 9,4%, anno su anno, mentre l’energia è aumentata del 30,3% nello stesso periodo. Le auto usate sono aumentate del 22,7%. Tutti gli articoli meno cibo ed energia sono aumentati del 6,2%.

Ancora una volta, i salari non stavano al passo. Ad aprile, la crescita anno su anno della retribuzione oraria media è aumentata del 5,4%. Ma questo è in calo rispetto alla crescita anno su anno del 5,6 percento di marzo. Ciò pone il divario tra guadagni e inflazione a -2,8%. Questo è il tredicesimo mese consecutivo durante il quale gli utili sono rimasti indietro rispetto all’inflazione dei prezzi.

Cioè, le persone comuni sono diventate più povere ormai da più di un anno. Le bollette della spesa hanno continuato a salire e il prezzo della benzina, sebbene volatile, non è certo in discesa. I prezzi del gas hanno raggiunto nuovi massimi a maggio. Martedì, la media nazionale dei prezzi del gas ha raggiunto $ 4,37 per gallone.

Guardando l’indice di miseria, che combinava disoccupazione e inflazione, il totale era di 11,8 ad aprile, il che colloca l’indice al quarto livello più alto in più di un decennio. La Casa Bianca e gli esperti che consigliano il governo si sono affrettati a lamentarsi dei bassi tassi di disoccupazione, ma con salari che non riescono a tenere il passo con i prezzi, i bassi tassi di occupazione non stanno generando una crescita effettiva della ricchezza. Alcuni lavoratori potrebbero riprendersi poiché la partecipazione alla forza lavoro nella fascia di età 25-54 anni non è ancora tornata ai livelli del 2019.

La notizia è stata abbastanza cupa che questa mattina la Casa Bianca ha rilasciato una nuova dichiarazione sull’inflazione:

Sebbene sia incoraggiante vedere che l’inflazione annuale è diminuita ad aprile, resta il fatto che l’inflazione è inaccettabilmente alta. Come ho detto ieri, l’inflazione è una sfida per le famiglie in tutto il paese e ridurla è la mia priorità economica principale. A cominciare dalla Federal Reserve, che svolge un ruolo primario nella lotta all’inflazione nel nostro Paese. Ringrazio il Senato per aver confermato la dott.ssa Lisa Cook al Consiglio dei governatori ieri sera e esorto il Senato a confermare senza indugio i miei restanti candidati. Anche se non interferirò mai con l’indipendenza della Fed, credo che abbiamo costruito un’economia forte e un mercato del lavoro forte, e sono d’accordo con ciò che il presidente Powell ha affermato la scorsa settimana secondo cui la minaccia numero uno a tale forza è l’inflazione. Sono fiducioso che la Fed farà il suo lavoro con questo in mente. Al di là della Fed, il mio piano di inflazione si concentra sull’abbassamento dei costi che le famiglie devono affrontare e sull’abbassamento del deficit federale. Già questa settimana, la mia amministrazione ha annunciato nuovi passi in collaborazione con il settore privato per abbassare il prezzo di Internet ad alta velocità per decine di milioni di americani.

In un discorso simile ieri, Biden si è occupato di incolpare Mosca e il covid per l’inflazione. In questa nuova dichiarazione, Biden essenzialmente afferma che l’inflazione è responsabilità della Federal Reserve, per poi passare a elencare il benessere che l’amministrazione sta pianificando per i componenti.

È importante sottolineare, tuttavia, che Biden invoca l'”indipendenza della Fed” immaginaria per spiegare perché in realtà non può fare nulla direttamente contro l’inflazione. Questo è uno stratagemma conveniente, per non dire altro. L’indipendenza della Fed non è mai stata una cosa reale, tuttavia, ed è chiaro da tempo che la Casa Bianca, indipendentemente dal partito politico, fa abitualmente pressioni sulla banca centrale affinché continui a far fluire il denaro facile in modo da mantenere alti i numeri di crescita del PIL ufficiale. Questa è una buona politica dalla posizione di funzionari eletti.

Sfortunatamente per Biden, l’inflazione dei prezzi al consumo ha finalmente raggiunto la creazione di denaro incontrollata dell’ultimo decennio e non può più essere negata. Ciò esercita pressioni sulla Fed e sul governo federale affinché “facciano qualcosa” contro l’inflazione. Questa realtà politica può costringere la banca centrale a frenare finalmente la creazione di moneta consentendo l’aumento dei tassi di interesse e la riduzione degli acquisti di attività che creano denaro. Questa è una cattiva notizia per il partito al governo in quanto è probabile che tali cambiamenti provochino una recessione.

Eppure, anche ora, con l’inflazione dei prezzi ai massimi da 40 anni, la Fed non è ancora disposta a fare altro che i più piccoli e più passi cauti per frenare la crescita monetaria che induce l’inflazione. La Fed ha parlato di affrontare l’inflazione dalla fine dell’estate scorsa, ma ora è maggio 2022 e la Fed non ha ancora eseguito una riduzione del suo bilancio – che ridurrebbe l’offerta di moneta e abbasserebbe l’inflazione dei prezzi delle attività – il tasso obiettivo sui fondi federali rimane vicino ai minimi storici. Questa non è una Fed “indipendente” che fa questo. Questa è una Fed che cerca disperatamente un modo per ridurre l’inflazione senza sconvolgere il carrello delle mele politico. C’è anche poco margine di errore, dal momento che l’economia si è contratta nel primo trimestre di quest’anno e i segnali indicano una crescente debolezza economica.

Ma c’è una cosa che l’amministrazione potrebbe fare direttamente per ridurre l’inflazione: ridurre la spesa in deficit. Ciò ridurrebbe la pressione politica sulla Fed per mantenere bassi i tassi di interesse in modo da mantenere basso il servizio del debito sul debito federale. È probabile che i tassi di interesse aumenterebbero più rapidamente e l’inflazione sarebbe (in qualche modo) mitigata. Tagli significativi alla spesa federale, tuttavia, non sono nelle possibilità, soprattutto perché entrambe le parti sono pronte ad aumentare in modo massiccio la spesa militare federale.