Ad aprile, India e Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui esortavano i talebani a difendere i diritti umani e delle donne. In aggiunta a questo, hanno esortato i talebani a impedire all’Afghanistan di fornire assistenza ai terroristi o dare rifugio ai terroristi. Successivamente, un mese dopo, si è svolto un incontro tra il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan e funzionari indiani di alto livello. Inoltre, i rappresentanti di entrambe le nazioni si sono incontrati con Abdullah Abdullah, che stava portando un messaggio speciale dai talebani. La notizia è stata resa nota da Abdullah Abdullah. Il 2 giugno 2022, l’India ha compiuto il suo primo viaggio formale in Afghanistan, avvenuto poco dopo che i talebani avevano ottenuto il controllo del Paese.

Eventi recenti hanno dimostrato che l’India e gli Stati Uniti hanno iniziato a riconoscere e ad agire in base ai loro interessi strategici condivisi in Afghanistan sotto l’autorità dei talebani. Entrambe le nazioni hanno continuato a mantenere una linea attiva di comunicazione aperta con l’Emirato islamico. Pensano che il loro limitato avvicinamento servirà i loro interessi nazionali, incoraggerà i talebani a cambiare ed eviterà la catastrofe totale in Afghanistan, nonostante il fatto che il riconoscimento diplomatico non sia più un’opzione.

Nel corso dei due decenni precedenti, l’India ha mantenuto sani rapporti diplomatici con ogni amministrazione successiva in Afghanistan. Lo ha fatto stabilendo contemporaneamente una presenza diplomatica in Afghanistan e facendo investimenti significativi in ​​Afghanistan. Secondo i documenti storici disponibili, l’India ha una lunga tradizione nel mantenere una posizione non cooperativa nei confronti dei talebani e in più occasioni ha esortato la comunità internazionale ad astenersi dal riconoscere e normalizzare le affiliazioni dei talebani. L’India ha anche una storia di appello alla comunità internazionale per evitare di normalizzare le affiliazioni dei talebani.

L’India si è opposta al processo di pace a tutti i livelli e in ogni sede internazionale, comprese le Nazioni Unite, anche dopo che gli Stati Uniti hanno avviato il dialogo con i talebani. È del tutto evidente che New Delhi non ha mai dato un contributo significativo ai colloqui di pace in corso tra gli Stati Uniti ei talebani; piuttosto, ha agito come un ostacolo per impedire che le conversazioni continuassero. Continuando a fornire sostegno finanziario alle organizzazioni e alle forze terroristiche anti-pakistane, il governo e le agenzie dell’India hanno continuato a minare la fragile pace che era stata stabilita nella regione. Nonostante il fatto che gli annunci pubblici suggeriscano che la visita abbia lo scopo di affrontare problemi umanitari, l’India, una nazione regionale, ha l’obiettivo segreto di stringere relazioni con la nuova leadership talebana. Questo nonostante il fatto che la visita dell’India abbia lo scopo di affrontare le preoccupazioni umanitarie.

Nella politica internazionale, è opinione diffusa che né alleati né nemici possano essere considerati permanenti. Gli aderenti al paradigma realista affermano che la natura di uno stato è intrinsecamente egoista a causa del fatto che la natura umana è intrinsecamente egoista. Di conseguenza, il comportamento di uno stato è dettato dagli interessi dei suoi cittadini. Il leggendario conflitto di Taiban, avvenuto in passato e vinto dagli sfavoriti, è ben noto in tutta l’India. Dopo la transizione politica a Kabul, Delhi si trova ora in una posizione molto difficile.

L’India ha raggiunto i suoi obiettivi strategici e politici in Afghanistan attraverso investimenti e altre operazioni che hanno beneficiato delle sue strette relazioni con l’amministrazione Ashraf Ghani guidata dagli Stati Uniti. Ciò ha permesso all’India di raggiungere i suoi obiettivi in ​​Afghanistan. Gli Stati Uniti avrebbero fornito assistenza all’India nel processo di instaurazione di un rapporto con l’amministrazione talebana, come affermato da diverse fonti di notizie. L’India ha compiuto sforzi per costruire legami con i talebani nel tentativo di rivendicare il loro precedente potere e promuovere i propri obiettivi strategici.

L’importanza geostrategica dell’Afghanistan, così come le sue abbondanti risorse naturali, attirano l’attenzione delle potenze regionali e internazionali. Se non si stabilissero collegamenti diplomatici con i talebani, gli obiettivi geopolitici ed economici dell’India in Afghanistan e nelle Repubbliche dell’Asia centrale (RCA) non sarebbero in grado di essere raggiunti. Questo perché l’India deve lavorare con i talebani. L’India riconosce anche l’Afghanistan come un mercato importante per le attività commerciali. Inoltre, se le relazioni di Delhi con Cina e Pakistan miglioreranno, creerà opportunità per far crescere il commercio con le CAR e oltre; di conseguenza, le modifiche politiche porranno maggiore enfasi sulla protezione degli interessi economici.

Sperano che, lavorando insieme ai talebani, sarebbero in grado di contrastare o sfidare le ambizioni della Cina di dominare l’area, pur preservando i propri interessi economici. L’attuale governo della zona ha urgente bisogno dell’assistenza finanziaria e umanitaria che i legislatori indiani sperano di ottenere. A seguito dell’uscita degli Stati Uniti, Russia e Cina sono emerse come i due attori chiave che stanno sfruttando il maggiore spazio concesso ad altre nazioni regionali ed extraregionali. L’India, uno dei principali alleati strategici degli Stati Uniti nell’area, contribuirà a limitare la crescente influenza di Cina e Russia in Afghanistan. Questo è importante poiché l’India si trova nella regione.

Il timore principale del Pakistan è che la presenza dell’India in Afghanistan con il pretesto di fornire assistenza umanitaria possa risvegliare le cellule dormienti del Pakistan associate alle sue reti terroristiche. Sotto l’ex amministrazione di Kabul favorevole all’India, il governo di Delhi e le agenzie sotto il suo controllo hanno fornito assistenza e supervisionato una rete terroristica in Afghanistan per svolgere operazioni sovversive contro il Pakistan. Quando i talebani finalmente presero il controllo di Kabul, tuttavia, l’attività dei ribelli in India terminò. Durante il periodo della precedente amministrazione di Kabul, l’India si sforzò di ottenere l’accesso e l’influenza all’interno dell’esercito nazionale afghano impartendo addestramento ai suoi soldati. Assistendo i talebani con l’addestramento militare e tentando di influenzare i leader militari, l’India spera di prendere piede nelle loro forze armate. È fondamentale che gli attori regionali si adoperino per una maggiore istituzionalizzazione della cooperazione allo sviluppo in Afghanistan. Ciò è particolarmente importante alla luce dell’attuale contesto incerto che circonda la sicurezza globale. La cooperazione nella regione è necessaria per la pace e la prosperità collettiva.