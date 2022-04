Dopo la nomina della diplomatica veterana Bridget Brink a ricoprire il posto a lungo vacante di ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, John E. Herbst, che ha ricoperto quel ruolo dal 2003 al 2006, ha scritto una lettera aperta a Brink con alcuni consigli per il difficile incarico che l’attende.

Caro ambasciatore Brink,

Congratulazioni per il tuo nuovo incarico di ambasciatore. È un incarico fondamentale in un momento storico per il quale è eccezionalmente ben preparato. Il lavoro nel servizio estero non è mai stato così importante o interessante che in questo momento. Sono molto ‘invidioso’.

Ciò che gli Stati Uniti faranno in questo frangente avrà un impatto critico sull’esito della guerra della Russia contro l’Ucraina e sugli interessi vitali degli Stati Uniti in un’Europa stabile, pacifica e prospera. Se gli Stati Uniti finalmente adotteranno la politica giusta, sarà anche un’occasione per affermare la leadership americana di successo dopo due decenni di fallimenti nel grande Medio Oriente. Questo sarebbe un duro colpo per le autocrazie di tutto il mondo e servirebbe da avvertimento visibile ai despoti di Pechino con i loro sogni predatori nel Pacifico occidentale.

È una buona notizia che l’amministrazione Biden stia ora riconoscendo che l’obiettivo degli Stati Uniti in Ucraina è garantire un fallimento strategico per un Cremlino revisionista. Se le forze ucraine impediranno agli invasori di Vladimir Putin di impadronirsi di altro territorio e riprenderanno la maggior parte dei loro guadagni, Putin avrà difficoltà a muoversi verso obiettivi futuri, sia che si tratti della Moldova, come ha suggerito la scorsa settimana il generale russo Rustam Minnekayev, o di alleati della NATO come gli stati baltici. Ecco perché ciò che accade in Ucraina è fondamentale per gli interessi degli Stati Uniti.

Se confermato, dal tuo incarico sul campo in Ucraina sarai in grado di fornire a Washington una visione incrollabile di ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per sconfiggere l’aggressione del Cremlino, un obiettivo che i politici stanno ora abbracciando. Richiederà un aumento del gioco dell’amministrazione sia nella fornitura di armi a Kiev che nell’aumento delle sanzioni contro Mosca.

Per quanto riguarda le armi, è una buona notizia che i pacchetti di armi statunitensi approvati nelle ultime due settimane includono artiglieria a lungo raggio, sistemi di lancio multiplo di razzi e mezzi corazzati per il trasporto di personale di cui l’Ucraina ha avuto bisogno da tempo. Ma gli Stati Uniti continuano, senza una buona ragione, a trattenere i caccia, i bombardieri e i droni a lungo raggio di cui l’Ucraina ha un disperato bisogno per affrontare l’offensiva del Cremlino nei campi aperti dell’Ucraina orientale. Per quanto riguarda le sanzioni, sconfiggere Mosca significa accelerare la fine degli acquisti europei di petrolio e gas dalla Russia e rimuovere tutte le banche russe dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT o, in mancanza, imporre sanzioni secondarie ad alcune banche russe, il che renderebbe aziende di tutto il mondo diffidano di condurre affari con la Russia.

Come ambasciatore esperto, capisci che la politica viene fatta a Washington, non sul campo. Con un problema così caldo come l’Ucraina, ciò significa che i livelli più alti del governo degli Stati Uniti sono coinvolti ogni giorno nello sviluppo e nella formulazione delle politiche. Ma avrai un contributo unico da dare da Kiev: date le esigenze dell’Ucraina e l’importanza del sostegno americano, avrai probabilmente accesso quotidiano ai livelli più alti del governo ucraino, nonché al parlamento. Le tue intuizioni su ciò che sta accadendo nella società e nel governo ucraini, così come la reazione popolare alle iniziative americane e su come l’assistenza statunitense può essere molto utile, saranno lette attentamente dai responsabili politici americani e daranno forma a ciò che faranno dopo.

Inoltre, poiché la tua sarà un’ambasciata in una zona di guerra, è essenziale che tu abbia un ufficio addetto alla difesa di prim’ordine. Data la quantità di assistenza militare statunitense, avrebbe senso per te avere un alto ufficiale nel paese con la responsabilità di garantire la consegna e la distribuzione tempestiva di tale aiuto.

Mentre ora l’obiettivo è aiutare l’Ucraina sul campo di battaglia, la diplomazia di questa guerra non è mai lontana dalla vista. Questa è una funzione del Dipartimento di Stato e la tua esperienza regionale ti ha preparato bene per questo ruolo. Certo, Putin ha per ora scartato la possibilità di una soluzione diplomatica; e i crimini di guerra russi hanno reso quasi impossibile per qualsiasi governo ucraino considerare di lasciare qualsiasi territorio ucraino sotto il controllo delle forze del Cremlino. Quindi ora non è il momento di negoziare.

Ma è ancora tempo di pensare a un eventuale accordo. Come sapete, il Presidente Volodymyr Zelenskyy, nel discutere di questo, ha chiesto reali garanzie di sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, non le inefficaci assicurazioni del Memorandum di Budapest del 1994 che l’Ucraina ha ricevuto in cambio della rinuncia alla terza forza nucleare più grande pianeta. Mentre Zelenskyy ha menzionato possibili garanzie di numerosi paesi, in realtà è solo una garanzia degli Stati Uniti che conta. Questo è qualcosa da tenere a mente per te e per Washington mentre i tuoi interlocutori ucraini parlano della diplomazia della guerra.

In qualità di capo missione in Ucraina, avrai anche la responsabilità di occuparti della sicurezza del tuo staff, un compito non da poco in una città sotto i bombardamenti russi. Hai i miei migliori auguri per il tuo successo anche in questo, anche se tutti riconosciamo che la diplomazia a volte è un affare rischioso.

Buona fortuna e stai al sicuro,

John