USA: il trumpismo è una minaccia più seria dello stesso Trump

La domanda fondamentale per molti osservatori internazionali e persino cittadini americani in vista delle elezioni del Congresso è il posto di Trump o del trumpismo nella struttura politica americana. Dopo una serie di eventi amareggiati per Trump e i suoi gruppi di sostegno, tra cui il fallimento delle elezioni presidenziali, l’attacco dei sostenitori di Trump al Congresso, la scoperta di documenti governativi top secret nella residenza di Trump a Mara Lago, la possibilità di intentare una causa o l’o impedendogli di candidarsi alle imminenti elezioni presidenziali, si può dire che la stella della fortuna di questo showman, investitore e politico sta calando.

Ma tutti credono che l’ombra del male di Trump non si allontanerà per sempre dagli Stati Uniti e dal mondo, e le azioni dannose della sua amministrazione potranno ripetersi ancora nella storia americana. Anche se il trumpismo non si limita più alla presenza o all’assenza di Trump a capo del sistema politico statunitense, lo “sbiancamento dell’America” ​​o “America First” non è solo radicato nel cuore della società statunitense, ma anche di molti politici e cittadini che non credevano in questo approccio.

Si può tranquillamente affermare che questo pensiero si è consolidato nelle menti di politici come Mike Pence, Pompeo, Nikki Haley, DeSantis e altri amici e colleghi di questo gruppo, ed è diventato ancora più ragionevole e allo stesso tempo più pericoloso. In questo modo, la politica interna degli Stati Uniti e la politica estera stanno affrontando una sorta di trumpismo maturo, che, se vince la maggioranza alle elezioni del novembre di quest’anno o prende la guida alla Casa Bianca nel 2024 può avere conseguenze irreparabili. L’eredità di Trump sia a livello nazionale che internazionale sarà molto più terrificante.

D’altra parte, la grave insoddisfazione del popolo americano per le prestazioni del governo Biden e del Partito Democratico, soprattutto in campo economico, che ha causato un’inflazione dell’otto per cento e mezzo con le loro politiche sbagliate, e l’incapacità del governo Biden contenere completamente la crisi del Covid ha aumentato il favore dell’opinione pubblica nei confronti del Partito Repubblicano e ha persino portato alla ribalta figure nuove e di successo di questo partito, come Ron DeSantis, il governatore dello stato della Florida.

Inoltre, il grande volume di aiuti militari e finanziari all’Ucraina in una situazione in cui il popolo americano soffre di pressioni economiche, così come il modo in cui il governo Biden tratta gli immigrati, in particolare quelli illegali, e la facilità con cui entrano gli Stati Uniti hanno messo un onere finanziario maggiore sulle spalle del governo e dei contribuenti americani. Inoltre, i posti di lavoro che dovrebbero essere occupati dagli americani sono stati presi da queste persone, il che ha indotto le persone ad allontanarsi dagli attuali residenti della Casa Bianca e dai loro membri del partito.

I sondaggi mostrano anche che il livello di insoddisfazione del popolo americano per le prestazioni del governo e la sua direzione non è affatto incoraggiante e solo circa il diciassette per cento dei cittadini di questo paese è soddisfatto delle condizioni attuali, il che è estremamente preoccupante statistica. Ciò significa che oltre l’ottanta per cento è profondamente insoddisfatto della procedura adottata dal governo democratico, e questa quantità di insoddisfazione è praticamente sufficiente per avviare cambiamenti fondamentali in qualsiasi Paese. Sebbene il livello di insoddisfazione tra i sostenitori del Partito Repubblicano e gli indipendenti sia superiore a quello tra i sostenitori dei Democratici, il calo della soddisfazione tra i Democratici è stato più sensibile, dal quarantasette per cento circa nel 2021 al ventinove per cento nel 2022. Negli ultimi mesi, alcuni repubblicani, soprattutto quelli sopra citati, hanno perlopiù adottato posizioni diverse da Trump e hanno cercato di tenersi a distanza da lui sostenendo candidati diversi da quelli da lui approvati. Ma il loro movimento non significava un disaccordo in campo repubblicano. In altre parole, con le condizioni che Trump probabilmente dovrà affrontare dal punto di vista legale, i rappresentanti democratici hanno scelto una via saggia per non essere dalla sua parte. Ma questo non significa dissentire o sostenere le sue politiche e il pensiero del trumpismo. con le condizioni che Trump probabilmente dovrà affrontare dal punto di vista legale, i rappresentanti democratici hanno scelto una via saggia per non essere dalla sua parte. Ma questo non significa dissentire o sostenere le sue politiche e il pensiero del trumpismo. con le condizioni che Trump probabilmente dovrà affrontare dal punto di vista legale, i rappresentanti democratici hanno scelto una via saggia per non essere dalla sua parte. Ma questo non significa dissentire o sostenere le sue politiche e il pensiero del trumpismo.

Anche nuove figure a sostegno delle idee di Trump sono entrate in scena con una facciata nuova e più ragionevole, ma credono nelle stesse politiche degli Stati Uniti durante l’era Trump e Biden. In effetti, le posizioni di queste persone nell’immigrazione, nel trattare con i clandestini e nel completare il muro al confine con il Messico sono molto simili a quelle di Trump. Se non sono seriamente contrari all’ingresso illegale dei richiedenti asilo negli Stati Uniti è perché vogliono compensare le perdite dei cittadini americani durante l’era Corona o degli americani rimasti a casa per ricevere la pensione mensile. L’agricoltura e le aziende americane hanno bisogno di immigrati più di prima.

Naturalmente, il processo di trasformazioni e cambiamenti non avverrà mai come ha fatto Trump. Perché il volto populista e sciovinista dell’ex presidente Trump, che voleva azioni altamente drammatiche e provocatorie, molto probabilmente non esisterà tra i nuovi repubblicani, e questo li rende più pericolosi. In effetti, fare tali azioni con una copertura di razionalità ed evitare il rumore di precedenti reazioni negative può essere molto più popolare e accolto dal pubblico all’interno e all’esterno degli Stati Uniti.

Va detto che una questione che è ancora fonte di preoccupazione per gli alleati e i partner degli Stati Uniti nel contesto internazionale è la continuazione delle precedenti politiche degli Stati Uniti come l’isolazionismo autoimposto, la riduzione degli obblighi internazionali, il ritiro da alcuni trattati, insistendo sull’aumento dei costi legati alla NATO e sulla mancanza di sostegno agli alleati europei contro future minacce dalla Russia. Pertanto, l’emergere di una nuova generazione di politici repubblicani con pensieri quasi identici a quelli di Trump ma senza azioni emotive come lui, e con una distanza dal populismo che rappresentava, provocando una grave spaccatura tra le élite politiche e la società americana sta suonando l’allarme per gli intellettuali americani così come per gli alleati stranieri degli Stati Uniti che il trumpismo non solo non è scomparso, ma sta tornando con una nuova presentazione, rebranding e restauro del suo volto. Questo ritorno può avere un impatto significativo sul sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina, che porterà all’intensità della guerra e allo spostamento di Putin verso le armi nucleari, che lascerà conseguenze irreparabili per l’Europa e il mondo.

Indubbiamente, se i neotrumpisti riusciranno alle elezioni del Congresso di novembre e prenderanno il controllo delle Camere o di una delle due e poi la possibile vittoria alle imminenti elezioni presidenziali americane nel 2024, il mondo diventerà molto più pericoloso e insicuro di prima