USA: il sistema elettorale funziona, ma Trump non lo sa

Il Presidente Joe Biden, il 2 novembre, a meno di una settimana dalle elezioni di medio termine, ha lanciato un duro avvertimento agli americani che il futuro della democrazia della Nazione potrebbe basarsi sulle elezioni di medio termine della prossima settimana, un appello urgente in arrivo sei giorni prima che le votazioni finali siano espresse in un concorso che il Presidente ha inquadrato in termini quasi esistenziali.

«Non possiamo più dare per scontata la democrazia», ha detto il Presidente dalla Union Station di Washington, a pochi isolati dal Campidoglio degli Stati Uniti, dove una folla ha tentato di interrompere la certificazione delle elezioni del 2020.

«Mentre sono qui oggi, ci sono candidati in corsa per ogni livello di carica in America -per il governatore, per il Congresso, per il procuratore generale, per il segretario di Stato- che non si impegneranno ad accettare i risultati delle elezioni», ha affermato il Presidente. «Questa è la strada per il caos in America. È senza precedenti.È illegale. Ed è antiamericano».

Biden ha addossato la colpa di questa situazione a Donald Trump, accusando l’ex Presidente di coltivare una bugia che si è trasformata in una rete di cospirazioni che ha già portato a violenze mirate. «Questa intimidazione, questa violenza contro democratici, repubblicani e funzionari apartitici che fanno solo il loro lavoro, è la conseguenza di bugie raccontate per potere e profitto, bugie di cospirazione e malizia, bugie ripetute più e più volte per generare un ciclo di rabbia, odio, e persino violenza», ha detto Biden. «La democrazia americana è sotto attacco perché l’ex Presidente sconfitto… si rifiuta di accettare la volontà del popolo». «In questo momento, dobbiamo confrontare quelle bugie con la verità, il futuro stesso della nostra Nazione dipende da questo».

L’appello di Biden è senza dubbio stato mosso dai timori dei democratici di andare incontro a una sonora sconfitta, come rilevano alcuni commentatori, ma è soprattutto il frutto della lunga scia trumpiana del 2020, delle oramai famigerate narrativa della ‘elezione rubata’ che Trump ha imposto e che sta avvelenando l’America.

American Enterprise Institute (AEI) ha realizzato una accurata analisi relativa al corretto funzionamento del sistema elettorale americanoproprio a ridosso delle elezioni di medio termine, partendo dall’accuratezza del conteggio dei voti(nell’ottica, appunto, del ciclone trumpiano), fino all’accessibilità alle urne da parte degli americani, dalle grandi città fino all’America profonda. I risultati sembrano smentire in maniera categorica Donald Trump.

A firmare i rapporti AEI è stata Karlyn Bowman, analista senior dell’American Enterprise Institute (AEI), che nel 1982 ha avviato ‘Election Watch‘, il programma di analisi politica più longevo a Washington. Dagli anni ’70 ad oggi, Bowman continua analizzare l’opinione pubblica americana lavorando su dati statistici e sondaggi.

L’analista AEI parte dai dati relativi alle elezioni di medio termine del 2018. Uno studio del settembre 2018 di NPR/Marist ha mostrato che «il 61% degli adulti ha riferito di non dover aspettare in lunghe file al seggio elettorale e il 17% ha affermato di non aver aspettato quasi mai. Il 91% ha affermato che non avere l’ID corretto non è mai stato un problema per loro (il 5% quasi mai). L’88% ha affermato di non aver mai messo in discussione il proprio ID elettore e un altro 7% ha affermato che non era successo quasi mai. L’88% ha affermato che le macchine per il voto rotte non sono mai state un problema (il 6% quasi mai)».

I risultati di un altro sondaggio del Public Religion Research Institute condotto sempre nel 2018 «ha prodotto risultati molto simili». Tra il resto, 91% ha affermato di non essere mai stato molestato o infastidito mentre cercava di votare. «Un sondaggiopost-elettorale 2020 del Voter Study group of the Democracy Fund ha confermato l’impressione di questi sondaggi del 2018».

In ciascuno di questi sondaggi, spiega Karlyn Bowman, «neri e ispanici hanno affrontato più sfide al voto rispetto ai bianchi, ma i numeri erano ancora bassi. Il sondaggio del Democracy Fund ha rilevato che non più del 7% degli elettori autoidentificati neri o ispanici ha sperimentato nessuno degli otto possibili impedimenti. Il 7% degli elettori ispanici autoidentificati ha affermato di non aver mai ricevuto una scheda elettorale per posta che avevano richiesto (lo ha detto il 4% dei neri). Il 7% degli ispanici ha detto che il loro nome non era nell’elenco delle registrazioni, così come il 4% dei neri. Il cinque per cento degli ispanici ha affermato di essere stato molestato o infastidito mentre cercava di votare (3 per cento dei neri). Al 5% degli ispanici e al 2% dei neri è stato detto che non avevano la giusta identificazione».

«La maggior parte delle persone che votano il giorno delle elezioni non devono aspettare in lunghe file. Né gli impedimenti sembrano essere una ragione per cui le persone non votano. Dal 2004, il censimentoha chiesto alle persone dopo ogni elezione i motivi per non votare. Nel 2020, il 4,9% ha dichiarato di avere problemi di registrazione. Molti di più hanno affermato di non essere interessati (17,6%) o di non gradire i candidati (14,5%). Il tredici per cento ha indicato la malattia o l’invalidità come motivo».

«In un sondaggio del Pew Research Center condotto subito dopo le elezioni del 2020, il 77% degli elettori autoidentificati ha affermato che votare è stato molto facile per loro, il 17% un po’ facile, il 5% un po’ difficile e l’1% molto difficile. Il 73% degli elettori di Trump e l’81% degli elettori di Biden hanno indicato che votare è stato molto facile. I sondaggi del Pew prima delle elezioni hanno mostrato che molte più persone temevano che non sarebbe stato così. Solo il 29% degli elettori registrati nel sondaggio di fine settembre-inizio ottobre, ad esempio, ha affermato che sarebbe stato molto facile».

«In un sondaggio del Pew pubblicato questa settimana, l’85% degli adulti ha affermato di aspettarsi che le elezioni del 2022 nella propria comunità saranno organizzate e amministrate molto (40%) o in qualche modo (45%) bene, in linea con i sondaggi pre-elettorali del 2020 e del 2018. Il sessantanove per cento ha affermato di aspettarsi che sarebbe stato così a livello nazionale. Nel nuovo sondaggio, c’è più fiducia sul conteggio dei voti di persona come previsto (79%) rispetto ai voti per corrispondenza o per assente (59%). In conclusione: l’82% degli elettori registrati ha affermato che votare sarebbe stato molto (45%) o alquanto(37%) facile, quasi eguagliando l’85% che ha dato questa risposta nel 2018».

Nonostante l’incessante attenzione dei media sui punti di voto problematici, «la maggior parte degli elettori non incontra serie difficoltà nell’esprimere il proprio voto», conclude Karlyn Bowman. «Votare in America è straordinariamente facile, e fa un grande disservizio ai funzionari statali e locali che organizzano elezioni suggerire il contrario».

Nel 2020, con un’affluenza record, una vasta espansione del voto per corrispondenza, la pandemia e un ampio contenzioso, la stragrande maggioranza degli americani ha affermato di non aver riscontrato problemi durante la votazione, ma ha anche dichiarato che era sicura che il proprio voto fosse stato conteggiato correttamente.

Questo è quanto si ricava dall’altro fronte di studio, quello che mette direttamente il dito nella piaga di costruzione trumpiana: l’affidabilità del conteggio dei voti.

«Ci sono più di 10.000 giurisdizioni elettorali in America. Per la maggior parte delle persone, ciò significa che la loro contea, ma nel New England e in parti del Midwest superiore, città, paesi e township spesso molto piccoli, organizzano elezioni. Vent’anni di sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza degli americani crede che i propri voti siano stati conteggiati accuratamente nella loro giurisdizione, sia nelle elezioni presidenziali che nelle altre».

«Mentre Donald Trump e altri cercano di sollevare dubbi sul conteggio dei voti del 2022, la maggior parte delle persone, nella maggior parte dei luoghi, afferma che i loro voti verranno conteggiati di nuovo con precisione», commenta l’analista dell’American Enterprise Institute.

La fiducia nel conteggio dei voti è entrata per la prima volta nel discorso politico pubblico dopo le elezioni presidenziali del 2000 e il relativo caso ‘Bush contro Gore’. «Quell’anno, in un sondaggio del ‘Los Angeles Times‘ post-elettorale di dicembre, il 50 per cento degli adulti ha affermato di avere molta fiducia e il 19 per cento una certa fiducia nel conteggio dei propri voti.

Tra il 2004 e il 2016, il Pew Research Center ha chiesto agli elettori dopo ogni elezione presidenziale e di medio termine se credevano che il proprio voto fosse conteggiato in modo accurato. In ogni sondaggio, circa nove elettori su dieci hanno dichiarato di essere molto o alquanto fiduciosi. Forse più impressionante, in ciascuna delle sette elezioni, tra il 64 per cento e il 73 per cento era molto fiducioso nel conteggio dei voti».

«Nonostante le significative preoccupazioni dell’opinione pubblica sull’interferenza e la disinformazione russa o cinese nel 2018, le persone hanno nuovamente espresso una forte fiducia nelle domande dei sondaggi pre e post elettorali sul conteggio dei voti. Due terzi degli elettori registrati in un sondaggio ‘NPR‘/Marist del settembre 2018 hanno affermato di avere fiducia nel conteggio accurato delle elezioni. I repubblicani hanno espresso più fiducia nel 2018 (81%) rispetto ai democratici (60%). In un altro sondaggio pre-elettorale del 2018, Pew ha chiesto agli adulti se i voti nella loro comunità sarebbero stati contati come previsto. L’86% dei repubblicani e l’81% dei democratici erano molto o in qualche modo fiduciosi. Il 72% a livello nazionale aveva lo stesso livello di fiducia che i voti negli Stati Uniti sarebbero stati conteggiati come previsto. Altre domande nel sondaggio hanno mostrato che la grande maggioranza riteneva che le elezioni nella loro comunità e negli Stati Uniti sarebbero state gestite e amministrate molto o in qualche modo bene».

«All’inizio delle elezioni presidenziali del 2020, secondo un sondaggio ‘Washington Post‘/Università del Maryland dell’agosto 2020, l’82% degli adulti era molto o in qualche modo fiducioso che i voti nel proprio Stato sarebbero stati contati con precisione. Pew ha posto di nuovo la sua domanda principale dopo le elezioni del 2020 e l’85% ha affermato che il proprio voto era stato contato accuratamente. L’elevata fiducia, tuttavia, era scesa al 59%».

Arriviamo alle elezioni di medio termine del prossimo 8 novembre 2022.

Un sondaggio di ‘NBC News‘, in ottobre, «ha chiesto agli elettori registrati quali fossero le loro aspettative per il proprio voto, il 77% ha affermato che sarebbe stato conteggiato con precisione, mentre il 19% non la pensava così. In un sondaggio Pew di ottobre, l’84% degli elettori registrati era molto o in qualche modo fiducioso che i voti di persona sarebbero stati contati come previsto in tutto il Paese. C’era più scetticismo riguardo ai voti per corrispondenza o per assente: il 62% ha affermato che sarebbero stati conteggiati come previsto».



Due nuove domande del 2022 hanno avuto un’enfasi diversa ma pertinente. In un sondaggio onlineEconomic/YouGov di ottobre, il 62% degli adulti ha affermato che gli addetti alle operazioni delle elezioni nella loro comunità «erano molto o in qualche modo affidabili. Solo il 9 percento li ha descritti come inaffidabili. I repubblicani negli Stati vinti da Trump» nelle elezioni presidenziali 2020, «erano più propensi a dire di essere degni di fiducia rispetto ai repubblicani negli Stati vinti da Biden, ma un’ampia maggioranza in entrambi ha indicato di fidarsi di loro (rispettivamente 76% e 64%). Solo il 5% dei repubblicani negli Stati di Biden credeva che gli operatori fossero molto inaffidabili e l’8% ha affermato che lo erano in qualche modo. Un sondaggio Quinnipiac di gennaio ha rilevato che il 66% degli adulti ha affermato di essere molto o in qualche modo fiducioso che i propri funzionari statali avrebbero protetto il diritto di voto, mentreun terzo ha affermato di non esserlo».

I ricercatori del MIT Election Data + Science Lab hanno valutato, in un rapporto dell’aprile 2021, i termini della fiducia in rapporto alla correttezza del conteggio e «hanno scoperto che la fiducia in un conteggio accurato dei voti era maggiore dopo le elezioni rispetto a prima. Hanno anche scoperto che le persone erano più sicure del proprio voto rispetto ai voti espressi a livello nazionale. Il fatto che una parte vinca o perda influisce sulla fiducia. Conclusione del MIT: nonostante la maggiore polarizzazione, la fiducia media complessiva degli elettori non è cambiata molto».

Quest’anno, conclude Karlyn Bowman, «sia i democratici che i repubblicani si stanno preparando per riconteggi, elezioni contestate e contenziosi, alcuni dei quali sono già iniziati. Senza dubbio una manciata di candidati rifiuterà di accettare i risultati. Tuttavia, è improbabile che queste sfide isolate abbiano un impatto significativo sull’opinione pubblica. Sembra, a questo punto, che la stragrande maggioranza degli americani pensi che i propri voti verranno conteggiati accuratamente in tutto il Paese».