Una delle principali preoccupazioni del senatore Joe Manchin nel decidere di ritirare il suo sostegno al piano Build Back Better del Presidente Joe Biden è che aumenterebbe l’inflazione, che attualmente sta aumentando al ritmo più veloce degli ultimi quattro decenni.

Il 19 dicembre 2021, il democratico della Virginia Occidentale ha dichiarato in un’intervista che non poteva sostenere il disegno di legge nella sua forma attuale a causa dell’impatto che avrebbe avuto sull’aumento dei prezzi al consumo e sul debito nazionale. La decisione ha effettivamente ucciso una delle principali priorità economiche di Biden.

Il Senato aveva preso in considerazione la legge di circa 2 trilioni di dollari approvata dalla Camera che avrebbe speso soldi per l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la lotta ai cambiamenti climatici e molto altro nel prossimo decennio. Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer dice che ha ancora intenzione di portarlo in aula per un voto.

Manchin e repubblicani hanno sostenuto che il rischio che una maggiore spesa possa spingere l’inflazione ancora più in alto è troppo grande.

Come economista, credo che le preoccupazioni di Manchin siano fuorvianti. Ecco perché.

Mettere 2 trilioni di dollari nel contesto

L’elevata inflazione è chiaramente un problema al momento, come la decisione della Federal Reserve del 15 dicembre 2021 di accelerare il ritiro dei segnali di stimolo economico.

Le statistiche più recenti mostrano che l’inflazione, misurata dall’aumento annuo dell’indice dei prezzi al consumo, era del 6,8% nel novembre 2021. Questo è il livello più alto dal 1982, ma è ancora molto lontano dall’inflazione a due cifre vissuta allora.

La domanda, quindi, è: un ulteriore forte aumento della spesa potrebbe causare un’ulteriore accelerazione dell’inflazione?

Per rispondere a questo, è utile mettere i numeri in un contesto.

Il prezzo del piano Build Back Better approvato dalla Camera dei rappresentanti è di circa 2 trilioni di dollari, da spendere in un periodo di 10 anni. Se la spesa viene distribuita equamente, ammonterebbe a circa 200 miliardi di dollari l’anno. Questo è solo circa il 3% di quanto il governo ha pianificato di spendere nel 2021.

Un altro confronto è con il prodotto interno lordo, che è il valore di tutti i beni e servizi prodotti in un paese. Si prevede che il PIL degli Stati Uniti sarà di 22,3 trilioni di dollari nel 2022. Ciò significa che il primo anno di spesa del disegno di legge sarebbe di circa lo 0,8% del PIL.

Anche se non sembra molto, non è insignificante. Goldman Sachs aveva stimato la crescita economica degli Stati Uniti al 3,8% nel 2022. Se l’aumento della spesa si traducesse in attività economica su base dollaro per dollaro, ciò potrebbe aumentare la crescita di oltre un quinto.

Ma ciò che conta davvero qui è quanto il conto spenderebbe in eccesso rispetto a qualsiasi imposta raccolta per pagare il programma. Le tasse più alte sui ricchi e sulle società richieste dalla versione della Camera del disegno di legge ridurrebbero l’attività economica – prelevando denaro dall’economia – compensando parte dell’impatto della spesa che la stimolerebbe.

Il Congressional Budget Office stima che il disegno di legge aumenterebbe il deficit di 150,7 miliardi di dollari in un decennio, ovvero circa 15 miliardi di dollari all’anno. Sempre supponendo che sia distribuito uniformemente sui 10 anni, ammonterebbe a meno di un decimo dell’1% del PIL. Anche se gli elementi del disegno di legge sono anticipati, non sembra che questo aumento del debito pubblico contribuisca molto all’inflazione.

In altre parole, la spesa proposta produrrebbe un effetto macroeconomico appena percettibile anche se avesse un impatto insolitamente sproporzionato sull’economia.

Ma non ridurrà neanche l’inflazione

Alcuni fautori del disegno di legge – tra cui la Casa Bianca e alcuni economisti – sono andati oltre. Hanno sostenuto che il pacchetto di spesa proposto ridurrebbe effettivamente l’inflazione aumentando la capacità produttiva dell’economia – o la sua massima produzione potenziale.

Questo mi sembra poco plausibile, almeno dato l’attuale livello di inflazione. L’evidenza storica mostra che un’economia più produttiva può crescere più rapidamente con una pressione al rialzo relativamente bassa sui prezzi. È quello che è successo negli Stati Uniti negli anni ’90, quando l’economia è cresciuta fortemente con poca inflazione. Ma ci vuole tempo perché investimenti come quelli previsti dal disegno di legge si traducano in guadagni di produttività e crescita economica, il che significa che molti di questi impatti saranno lenti a concretizzarsi.

E l’inflazione attuale è probabilmente un problema acuto che riflette le interruzioni della catena di approvvigionamento e la domanda repressa, sfide che non saranno risolte espandendo la capacità produttiva dell’economia cinque o più anni lungo la strada.

Allo stesso tempo, ciò che è nel disegno di legge farebbe una grande differenza per migliorare la vita degli americani medi fornendo a un numero maggiore di loro assistenza sanitaria e per l’infanzia a prezzi accessibili e riducendo la povertà infantile, aree in cui gli Stati Uniti sono seriamente in ritardo rispetto ad altri paesi ricchi. E aiuterebbe gli Stati Uniti a combattere gli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico.

Sebbene sia improbabile che la spesa di 2 trilioni di dollari peggiori l’inflazione se diventasse legge, credo che potrebbe fare molto per affrontare materialmente queste sfide che l’America deve affrontare.